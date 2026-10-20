Ein Kommentar der Redaktion von «l’AntiDiplomatico» zu den Unruhen in Frankreich.

Quelle: transition-news

Die Bilder der verwüsteten französischen Städte vom 17. Oktober sind beeindruckend: beschädigte Rathäuser, gestürmte öffentliche Gebäude, Zusammenstöße mit der Polizei und Plünderungen. Doch bei der bloßen Verurteilung der Gewalt stehenzubleiben, ohne nach den tieferen Ursachen der Krise zu fragen, bedeutet, an der Oberfläche eines Problems zu verharren, das mittlerweile das gesamte politische System Frankreichs erfasst.

Das Chaos, das Frankreich durchzieht, entsteht nicht aus dem Nichts. Es ist das Symptom einer Gesellschaft, die durch jahrelange neoliberale Politik, Sparmaßnahmen, Prekarisierung der Arbeit und den schrittweisen Abbau sozialer Absicherungen zerrissen ist. Ein Modell, das Wohlstand und Chancen konzentriert und die Kosten seiner eigenen Widersprüche auf die einfachen Bevölkerungsschichten abgewälzt hat, während sich die politische Macht immer weiter von den realen Bedürfnissen der Bevölkerung entfernt zeigt – wie auch die kriegstreiberische Politik gegenüber Russland bestätigt, die die europäischen Völker trifft. Emmanuel Macron verkörpert diese Fehlentwicklung.

Angetreten als das Gesicht der Modernisierung, hat er eine wirtschaftliche Agenda vorangetrieben, die den Interessen des Kapitals dienlich ist, während er den Sozialschutz geschwächt und Protestsymptome wie ein Problem der öffentlichen Ordnung behandelt hat. Von den Mobilisierungen der Gelbwesten bis zu den Protesten gegen die Rentenreform hat die Antwort seiner Regierung wiederholt die Grenzen eines Systems aufgezeigt, das unfähig ist, Konsens durch sozialen Dialog wiederaufzubauen.

Wenn die Spannungen in den Vororten und auf den Straßen explodieren, flüchtet sich die Macht in die Rhetorik der Autorität, beschwört die Wiederherstellung der Ordnung und verspricht Sicherheitsmaßnahmen. Aber die öffentliche Ordnung darf nicht zum Deckmantel werden, hinter dem das Scheitern der Wirtschafts- und Sozialpolitik verborgen wird. Noch kann Repression eine Strategie ersetzen, die in der Lage ist, den Ungleichheiten, der Ausgrenzung und der Perspektivlosigkeit, welche die Wut schüren, entgegenzuwirken. Das bedeutet keineswegs, Verwüstungen, Plünderungen oder Angriffe zu rechtfertigen.

Es bedeutet vielmehr, die Scheinheiligkeit derer zurückzuweisen, die die Folgen verurteilen, aber die politische Verantwortung ignorieren, die dazu beigetragen hat, den Nährboden zu schaffen, auf dem der soziale Konflikt gedeiht. Die Verteidigung demokratischer Institutionen erfordert auch, ihnen ihre Glaubwürdigkeit zurückzugeben und sie wirklich zu solchen zu machen, indem Rechte, öffentliche Dienstleistungen und Würde für diejenigen garantiert werden, die sich verlassen fühlen.

Die Regierung Macron ist stattdessen in den Widersprüchen ihres eigenen Modells gefangen. Einerseits beansprucht sie die Notwendigkeit eines starken Staates, wenn es darum geht, Dissens zu unterdrücken oder die Aufrüstung voranzutreiben; andererseits verfolgt sie eine wirtschaftliche Vision, die die Rolle des Staates beim Sozialschutz reduziert und die öffentliche Politik den Erfordernissen des Marktes unterordnet.

Die französische Krise ist daher auch eine Krise des europäischen Neoliberalismus: Ein System, das Wohlstand verspricht, aber Unsicherheit erzeugt; das die wirtschaftliche Freiheit feiert, aber die Räume für gesellschaftliche Teilhabe verengt; das individuelle Verantwortung beschwört, während es ganzen Bevölkerungsschichten die Werkzeuge entzieht, um ihre eigene Zukunft zu gestalten.

Macron kann versuchen, Zeit zu gewinnen und das Thema als reinen Sicherheitsnotstand darzustellen. Doch die Widersprüche, die Frankreich durchziehen, werden nicht durch feierliche Erklärungen oder eine Aufrüstung des Repressionsapparats verschwinden. Solange die Institutionen weiterhin ein Wirtschaftsmodell verteidigen, das den sozialen Zusammenhalt auf dem Altar des Marktes opfert, wird das Unbehagen bestehen bleiben.

Der wahre Notstand Frankreichs ist nicht nur die Unruhe auf den Straßen: Es ist ein politisches und wirtschaftliches System, das seine eigenen sozialen Grundlagen schrittweise ausgehöhlt hat. Und kein Polizeieinsatz wird eine Krise lösen können, die aus der Gier der herrschenden Klassen erwächst.

Dieser Beitrag wurde mit freundlicher Genehmigung von l’AntiDiplomatico übersetzt und übernommen.

Quelle:

l’AntiDiplomatico: La rabbia esplode in Francia: Macron raccoglie i frutti delle sue politiche – 18. Oktober 2026

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