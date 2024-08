Wurde Nord Stream mit deutscher Zustimmung sabotiert?

Von Nauman Sadiq (globalresearch)

Am 14. August berichteten die ARD, die Süddeutsche Zeitung und die Wochenzeitung Die Zeit gemeinsam , dass die Bundesanwaltschaft im Juni einen Haftbefehl gegen einen ukrainischen Tauchlehrer erwirkt habe, der bis vor kurzem in Polen gelebt haben soll. In den Berichten wurde der mutmaßliche Saboteur als Wolodymyr Z. identifiziert.

Die polnische Staatsanwaltschaft bestätigte, dass sie einen deutschen Haftbefehl gegen einen Ukrainer erhalten habe. Der Haftbefehl sei bereits im Juni eingegangen, der Verdächtige sei jedoch bereits letzten Monat in die Ukraine ausgereist. Die Staatsanwaltschaft argumentierte mit der fadenscheinigen Begründung , dass die Behörden ihn nicht an der Ausreise hindern konnten, weil die relevanten Informationen nicht bis zum Grenzschutz durchgesickert seien.

Es gab eindeutig eine Absprache zwischen den etablierten deutschen und amerikanischen Medien, denn schon am nächsten Tag, am 15. August, veröffentlichte das Wall Street Journal einen bizarren Knüller : Darin wurde behauptet, die Nord Stream-Gaspipelines, die vor dem Krieg europäische Länder mit russischem Erdgas versorgten, seien von einem sechsköpfigen ukrainischen Sabotageteam aus erfahrenen Tiefseetauchern in die Luft gesprengt worden. Die Operation wurde zunächst von Wladimir Selenskyj genehmigt und dann abgesagt, aber trotzdem durchgeführt.

Die deutschen Berichte, die nur einen Tag vor dem WSJ-Scoop veröffentlicht wurden, sollten offensichtlich einen Medienrummel auslösen und einem ansonsten schwachsinnigen Bericht Glaubwürdigkeit verleihen. Ziel war eindeutig, den Ruf des ehemaligen obersten Militärkommandeurs der Ukraine zu schädigen. Dieser war im Februar entlassen worden, weil er sich Washingtons Diktat widersetzt hatte, mehr Kanonenfutter für die groß angekündigte, wenn auch leicht vereitelte Gegenoffensive der Ukraine im vergangenen Jahr bereitzustellen, während er gleichzeitig versuchte, den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj zu rehabilitieren.

Der WSJ-Bericht behauptet, die subversive Operation sei angeblich von einem aktiven Armeegeneral geleitet worden, der dem damaligen Oberbefehlshaber der Ukraine, Waleri Saluschny, Bericht erstattete. Selenskyj billigte den Plan zunächst, ruderte aber später zurück, als die CIA davon erfuhr und Kiew aufforderte, den Plan abzublasen. Saluschny setzte die Mission dennoch fort und behauptete, ein Sabotageteam sei nach seiner Entsendung nicht mehr erreichbar und könne nicht abgezogen werden.

Im September 2022 wurden die Nord-Stream-Pipelines durch Explosionen unter der Ostsee beschädigt. Anfang des darauf folgenden Jahres konnte der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Seymour Hersh mit unwiderlegbaren Fakten und schlüssigen Beweisen nachweisen , dass Taucher der US-Marine unter dem Deckmantel einer NATO-Übung Sprengstoff an den Nord-Stream-Pipelines platziert und auf Befehl aus Washington gezündet hatten, um Deutschland im Ukraine-Krieg von russischer Energie zu entwöhnen.

Seymour Hersh verschwieg jedoch die offensichtliche Tatsache, dass die Sabotageaktion stillschweigend von der deutschen Regierung gebilligt wurde. Für ein hochindustrialisiertes Land wie Deutschland ist die Energiesicherheit die Lebensader einer von der industriellen Produktion abhängigen Wirtschaft. Wie ist es also möglich, dass ein sechsköpfiges Team von Amateurtauchern, wie das WSJ behauptet, oder professionelle Taucher der US Navy, wie Hersh behauptet, eines der größten Erdgaspipeline-Netzwerke der Welt ohne das Wissen der deutschen maritimen Sicherheitskräfte in die Luft sprengten?

Nach der russischen Intervention in der Ukraine im Februar 2022 suchte das deutsche politische Establishment unter enormem Druck aus Washington selbst nach einem Vorwand, um die Erdgasimporte aus Russland einzustellen. Doch die Verletzung des internationalen Vertrags war ein umstrittenes Thema, denn Ostdeutschland, das bis zum Fall der Berliner Mauer 1989 zur sowjetischen Einflusssphäre gehörte, hat eine bedeutende politische Wählerschaft, die historische und kulturelle Bindungen zu Russland hat und trotz des Krieges freundschaftliche Beziehungen und eine Energieabhängigkeit von Russland befürwortete.

Das US-Sicherheitsestablishment jedoch überzeugte die Scholz-Regierung hinter den Kulissen, dass ihre berüchtigten Saboteure die Drecksarbeit erledigen würden und Deutschland einfach nachgeben oder vielleicht mit dem Finger auf Bananenrepubliken wie Polen und die Ukraine zeigen müsse, die die Nord Stream-Sabotage orchestriert hätten.

Obwohl Deutschland zu den industriellen Großmächten Europas zählt, war es während der Herrschaft des Dritten Reichs möglicherweise ein souveräner Staat, der eine unabhängige Außenpolitik verfolgen konnte. Seit der Niederlage der Nazis im Zweiten Weltkrieg ist es jedoch praktisch zu einer Kolonie der imperialen Vereinigten Staaten geworden. Derzeit sind 50.000 US-Soldaten auf dem riesigen Luftwaffenstützpunkt Ramstein und mehreren anderen Militärbasen stationiert .

Deutschland ist nach den USA einer der größten Militärhilfegeber für die Ukraine und hat ihr im Laufe von zwei Jahren Wirtschaftshilfe in Milliardenhöhe gewährt. Während des ukrainischen Angriffs auf die Kursk-Klasse in Russland waren neben britischen Challenger-Panzern auch deutsche Marder-Infanteriefahrzeuge, die von Berlin an Kiew gespendet wurden, die Haupteinsatzkräfte.

Ukrainische Wehrpflichtige und Piloten werden von deutschen und amerikanischen Militärangehörigen auf Militärbasen in Deutschland ausgebildet. Es ist ironisch, dass Deutschland immer noch behauptet, der Fackelträger des Pazifismus und Idealismus zu sein, während es gleichzeitig Washingtons Diktaten nachgibt und Öl ins Feuer des Ukraine-Kriegs gießt.

Unmittelbar nach der Intervention Russlands in der Ukraine kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz im April 2022 Pläne an, zusätzlich 2 Milliarden Euro (2,16 Milliarden Dollar) für militärische Zwecke auszugeben, von denen der größte Teil für die Lieferung von Waffen an die Ukraine bestimmt war. Scholz versprach außerdem, 100 Milliarden Euro (112,7 Milliarden Dollar) des Haushalts 2022 für die deutschen Streitkräfte bereitzustellen und verpflichtete sich, das von der NATO geforderte Ziel von 2 Prozent des BIP für Verteidigungsausgaben zu erreichen.

Darüber hinaus kündigte die deutsche Regierung finanzielle Unterstützung an, die es Kiew ermöglicht, Panzer direkt von deutschen Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall zu kaufen. Insbesondere lieferte Deutschland der Ukraine eine beträchtliche Anzahl leichter Panzer vom Typ Marder, gepanzerte Fahrzeuge mit Panzerabwehrraketen, die nun von den ukrainischen Streitkräften auf dem Schlachtfeld von Kursk in Russland eingesetzt werden. Berlin lieferte der Ukraine ebenfalls schwere Kampfpanzer vom Typ Leopard, wenn auch in geringerer Zahl.

Trotz verzweifelter deutscher Versuche, die amerikanischen Gönner zu besänftigen, brach im Mai 2021 ein diplomatischer Aufruhr aus, nachdem bekannt wurde, dass die US-amerikanische National Security Agency (NSA) eine Partnerschaft mit dem dänischen Auslandsgeheimdienst nutzte, um hochrangige europäische Beamte, darunter auch die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel , auszuspionieren . Europäische Diplomaten beklagten, es sei „grotesk und inakzeptabel“, dass befreundete Geheimdienste Verbündete im Auge behielten, obwohl Washingtons Politik gegenüber unterwürfigen Klientelstaaten schon immer „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ lautete.

Das Wall Street Journal, das offizielle Sprachrohr der etablierten Republikaner und im Besitz des Medienmoguls Rupert Murdoch, hat in der vierjährigen Amtszeit der Biden-Regierung die Führung bei der Veröffentlichung von Insiderinformationen übernommen, während die Handlanger der Demokraten, die New York Times und die Washington Post, aus Rücksicht auf die selbsternannten „Progressiven“ im Weißen Haus in den Hintergrund traten. Dieses Blatt hat eine Geschichte der Veröffentlichung erfundener Berichte.

Nach der russischen Intervention in der Ukraine veröffentlichte das Wall Street Journal im April 2022 einen irreführenden Bericht , wonach der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz Wolodymyr Selenskyj wenige Tage vor dem Start der russischen Militäroffensive eine Chance auf Frieden angeboten habe, der ukrainische Präsident dies jedoch abgelehnt habe.

Der damals neu gewählte deutsche Bundeskanzler sagte Selenskyj am 19. Februar in München, wenige Tage vor der russischen Invasion:

„dass die Ukraine ihre NATO-Ambitionen aufgeben und im Rahmen eines umfassenderen europäischen Sicherheitsabkommens zwischen dem Westen und Russland ihre Neutralität erklären sollte“, enthüllte das Journal. Die Zeitung behauptete auch, dass „der Pakt von Herrn Putin und Herrn Biden unterzeichnet würde, die gemeinsam die Sicherheit der Ukraine garantieren würden.“

Selenskyj lehnte jedoch das Angebot ab, ein Zugeständnis zu machen und eine Konfrontation zu vermeiden, und sagte:

„Man konnte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht vertrauen, dass er ein solches Abkommen einhalten würde, und die meisten Ukrainer wollten der NATO beitreten.“

Der Bericht des Journals erhebt zwar die absurde Behauptung, die unnachgiebige ukrainische Führung habe den „flexiblen und versöhnlichen Ansatz“ der NATO zur friedlichen Beilegung des Streits blockiert, um das transatlantische Militärbündnis für seinen konfrontativen Ansatz gegenüber Russland seit seiner Gründung im Jahr 1949 zu entlasten. Dabei übersieht er geflissentlich die entscheidende Tatsache, dass die USA und die Ukraine im November 2021 bereits eine Charta zur strategischen Partnerschaft unterzeichnet hatten .

Das Abkommen bestätigte eindeutig „die Bestrebungen der Ukraine nach einem NATO-Beitritt“ und „lehnte die Entscheidung der Krim ab, sich nach dem Maidan-Putsch 2014 wieder mit Russland zu vereinigen“. Im Dezember 2021 schlug Russland dann in einem letzten Versuch, den Streit friedlich beizulegen, den USA und der NATO einen Friedensvertrag vor .

Der zentrale russische Vorschlag war eine schriftliche Vereinbarung, die zusicherte, dass die Ukraine nicht dem NATO-Militärbündnis beitreten würde und dass Russland im Gegenzug seinen Truppenaufmarsch entlang der ukrainischen Grenzen reduzieren würde. Nachdem der vorgeschlagene Vertrag von Washington verächtlich zurückgewiesen wurde, schien es, als seien die Würfel für Russlands unvermeidliche Invasion der Ukraine im Februar 2022 gefallen.

