Worum es bei Donald Trumps Verhandlungen mit der Ukraine geht

Thierry Meyssan (voltairenet)

Präsident Donald Trump ist es nicht gelungen, der Ukraine Frieden zu bringen, wie er es sich vorgestellt hatte. Er entdeckte eine viel komplexere Lage, als er dachte. Da er sich weigerte, für eine der beiden Seiten Partei zu ergreifen, fand er sich in einem jahrhundertealten Konflikt zwischen zwei feindlichen Brüdern wieder; ein Konflikt, den seine Vorgänger Barack Obama und Joe Biden geschürt und instrumentalisiert hatten. Er muss daher seine Mitbürger zuerst aufklären, bevor er die Situation klären kann.

Nachdem wir die Verhandlungen von Präsident Donald Trump mit dem Iran [1] untersucht haben, untersuchen wir hier seine Verhandlungen mit der Ukraine. Leider haben wir nicht die Dokumente der ukrainischen „integralen Nationalisten“, wie wir die der israelischen „revisionistischen Zionisten“ haben. Denn die heutige Ukraine ist wahrlich eine Militärdiktatur, während in Israel die Armee immer noch der Garant für das ist, was unter Benjamin Netanjahus „revisionistischen Zionisten“ von der Demokratie übrigbliebt.

Die ukrainische Frage unterscheidet sich sehr von der iranischen Frage, da die Vereinigten Staaten mit diesem Land keine gemeinsamen Mythen haben, wie es mit Israel der Fall ist. Im Nahen Osten versucht Präsident Donald Trump, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu vermitteln und gleichzeitig die Interessen Israels zu wahren (nicht die der „revisionistischen Zionisten“, die Großisrael unterstützen). In der Ukraine weigert er sich, für den einen oder anderen Partei zu ergreifen und hält an einer Position strikter Neutralität fest, während seine Vorgänger Barack Obama und Joe Biden ein geheimes Abkommen mit den „integralen Nationalisten“ gegen Russland geschlossen hatten. Auch hier muss er die Realität herausfinden, aber diesmal muss er seine eigene Verwaltung darauf aufmerksam machen, bevor er das Geringste abschließen kann.

Donald Trumps Klarstellung

Am 3. Februar beschuldigte der russische Auslandsgeheimdienst (SVR) die NATO, die Verbreitung von drei überraschenden Informationen vorzubereiten [2].

• 1,5 Milliarden Euro, die für den Kauf von Munition bestimmt waren, wurden von der ukrainischen Präsidentschaft veruntreut;

• 130 000 ukrainische Soldaten, die im Kampf gefallen sind, erhalten weiterhin ihre Gehälter und erscheinen in den Wählerverzeichnissen;

• der nicht gewählte Präsident Selenskyj hat Immobilien an ausländische Unternehmen abgetreten – aber nicht verkauft – und Entschädigungen wurden ihm diskret auf ausländische Konten überwiesen.

Als Reaktion darauf gab der nicht-gewählte Präsident Wolodymyr Selenskyj am 7. Februar Reuters ein Interview [3]. Darin erklärte er, dass sein Land eine Menge an „Seltenen Erden“ besitze und vorschlage, sie mit den Alliierten auszubeuten.

Entgegen ihrem Namen sind „Seltene Erden“ auf der Erde nicht „selten“, sondern ihre Raffination ist langwierig und kostspielig. Sie sind für neue Technologien, sowohl zivile als auch vor allem militärische, unerlässlich. Finanzminister Scott Bessent reiste daraufhin nach Kiew, um einen Vertragsentwurf über die Abtretung ukrainischer Bodenschätze als Entschädigung für US-Waffen während des Krieges vorzustellen. Er wurde vom nicht gewählten Präsidenten kühl empfangen, da die Waffen gespendet wurden und nicht verkauft worden waren, wie ursprünglich vorgesehen (Lend-Lease).

Wir alle sahen mit Erstaunen zu, wie Präsident Donald Trump und sein Vizepräsident JD Vance am 28. Februar 2025 während seines Empfangs im Oval Office des Weißen Hauses mit ihrem nicht gewählten ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj aneinandergerieten.

Das Treffen endete ohne die Unterzeichnung des von Scott Bessent geplanten Abkommens über die Ausbeutung von „Seltenen Erden“. Man erinnere sich, dass der nicht gewählte Präsident Selenskyj mehrmals versucht hat, sein Narrativ zu platzieren, wonach Russland in die Ukraine einmarschiert sei, um sie zu annektieren; ein Narrativ, das zuvor von der NATO unterstützt wurde. Seine Gastgeber beschuldigten ihn dagegen, eine „Propagandatour“ durchzuführen, und forderten ihn angesichts seiner Dementis auf, die Regierung zu achten, die [jetzt] versucht die Zerstörung seines Landes zu verhindern.

Während das Vereinigte Königreich und EU-Mitglieder (mit Ausnahme von Slowenien und Ungarn) sich nun um Wolodymyr Selenskyj vereinigten, setzte Washington am 5. März den Austausch militärischer Geheimdienstinformationen mit Kiew aus. Als Kiew plötzlich im Dunkeln tappte, zog es sich zurück, versuchte aber gleichzeitig, seinen Rückzug zu verlangsamen. Innerhalb von vier Tagen wurde klar, dass ohne den militärischen Geheimdienst der USA weder die ukrainische noch die alliierten Armeen gewinnen könnten. Dieser Schock erschütterte diese Letzteren zutiefst, die sich daraufhin noch mehrmals trafen, um zu beraten, was zu tun sei, um ihre Wirksamkeit wiederzuerlangen.

Eine Zeit der Ungewissheit

Nach dem schweren Zwischenfall im Weißen Haus versuchte die Ukraine, die Unterstützung der Vereinigten Staaten durch die der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs und Kanadas zu ersetzen. Sie verfügen jedoch nicht über Mittel, die mit jenen von Uncle Sam vergleichbar sind.

Präsident Donald Trump hat mit widersprüchlichen Argumenten gespielt, indem er die Europäer im weitesten Sinne gemeinsam darüber diskutieren ließ, was sie alleine tun könnten. Zunächst verteidigte er die Repräsentativität von Präsident Wolodymyr Selenskyj gegenüber Russland, welches ihm vorwarf, keine Wahlen organisiert zu haben und das ukrainische Präsidentenamt seit dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2024 ohne Recht und Titel innezuhaben. Daher argumentierte Moskau, dass ein, von einem nicht gewählten Staatsmann unterzeichnete Friedensabkommen, als null und nichtig betrachtet und in Frage gestellt werden könnte.

Die Ukrainer haben Präsident Trump darauf hingewiesen, dass ihre Verfassung das Abhalten von Wahlen während des Kriegsrechts verbietet. Doch Donald Trump wurde von Steve Witkoff darüber informiert, dass Wolodymyr Selenskyj nach drei Monaten das Kriegsrecht um drei Monate verlängert habe, um keine Wahlen zu organisieren [4]. Er machte sich daraufhin auf die Suche nach möglichen Nachfolgekandidaten und stellte fest, dass die meisten der gefallenen Soldaten noch in den Wählerverzeichnissen standen. Wahlen sind daher in der jetzigen Form nicht praktikabel. Russland hat angeboten, sie unter der Verantwortung der Vereinten Nationen zu organisieren. Die Sache ist noch nicht entschieden.

In einem Interview mit Le Figaro sagte der nicht gewählte Präsident Wolodymyr Selenskyj [5]: „Die zweite Motivation [die mich weitermachen lässt] ist der Hass auf die Russen, die so viele ukrainische Bürger getötet haben. Ich weiß, dass es in Friedenszeiten nicht höflich ist, dieses Wort zu gebrauchen. Aber wenn ihr im Krieg seid, wenn ihr seht, wie Soldaten in euer Land eindringen und unschuldige Menschen töten, dann verspreche ich euch, ihr könnt diesen Hass spüren.“

Er hat viele Male ähnliche Bemerkungen gemacht und gesagt, dass er „die Russen hasst“. Auf die Frage, ob er damit sagen will, dass er Wladimir Putin hasst, antwortet er: „Nein, alle Russen!“ Damit greift er den Diskurs der „integralen Nationalisten“ auf. Deren Gründer, Dmytro Donzow, behauptete, dass die Ukrainer geboren wurden, um die Kultur und das Volk der Moskauer zu vernichten; ein Prinzip, das er mit seinen Nazi-Verbündeten an der Spitze des Reinhard-Heydrich-Instituts umsetzte.

Weit davon entfernt, ein propagandistisches Element zu sein, ist der russische Vorwurf der Nazifizierung der Ukraine, eine Realität.

Präsident Trump hatte seinen Freund Steve Witkoff, übrigens auch Sondergesandter für den Nahen Osten, heimlich nach St. Petersburg geschickt, um über einen ersten Gefangenenaustausch mit Kirill Dmitrijew Anfang April zu sprechen. Während der Gespräche stellte sich Dmitriev als Chef des russischen Direkt-Investitionsfonds vor, aber auch als russisch-Ukrainer, interessiert an den Bemühungen der Trump-Regierung. Nachdem er schnell einen ersten Austausch abgeschlossen hatte, arrangierte er auch ein unangekündigtes Treffen mit Präsident Wladimir Putin am 11. April. Letzterer stellte die russische Version des Konflikts Witkoff vor. Dieser hörte aufmerksam zu und überprüfte sofort die Informationen. Zurück in Washington, erklärte er Präsident Trump das Ausmaß des Unglücks: Die demokratischen Präsidenten Barack Obama und Joe Biden hatten sich tatsächlich mit Neonazis auf die Übernahme der Ukraine geeinigt. Diese Neonazis verfolgten russischsprachige Ukrainer. Russland ist nicht in das Land einmarschiert, um es zu annektieren, sondern hat die Resolution 2202 des Sicherheitsrats (die Minsker Vereinbarungen) angewandt, für die es sich verbürgt hatte. Statt zu helfen, loyal zu den Demokraten Barack Obama und Joe Biden, hatten Deutschland und Frankreich, die sich ebenfalls für die Umsetzung der Resolution 2202 verbürgt hatten, Russland bewusst des Einmarsches in die Ukraine beschuldigt.

Donald Trump, der Witkoff schon lange persönlich kannte und ihm vertraut, verstand sofort die Manipulation der Demokraten. Da er Selenskyjs Haltung ihm gegenüber während des „Russia Gate“ und seine Beteiligung am Biden-Harris-Wahlkampf beobachtet hatte, kam er schnell zu neuen Überzeugungen.

Am 14. April übernahm Präsident Donald Trump die Witkoff-Version und beklagte, dass Selenskyj den Krieg begonnen habe, und erklärte: „Man beginnt keinen Krieg gegen jemanden, der 20-mal stärker ist, und dann hofft, dass die Leute Ihnen Raketen geben.“ Am 17. April übermittelte er beiden Seiten einen Friedensvorschlag, den die Ukraine ablehnte und Russland mit Vorbehalten annahm.

Es gibt noch vier Punkte, in denen sich die Vereinigten Staaten und Russland nicht einig sind:

• Moskau bombardiert während der Verhandlungen weiterhin militärische Ziele in zivilen Gebieten. Seit den Haager Konferenzen (1899 und 1907) ist man sich einig, dass zivilisierte Nationen keine militärischen Einrichtungen inmitten von Zivilisten errichten, wohingegen die Ukrainer ihre eigene Bevölkerung als „menschlichen Schutzschild“ benutzen. Ebenso wird akzeptiert, dass beide Seiten während der Verhandlungen gewissenhaft darauf achten, dass nur Militärs kämpfen, so dass auch Russland falsch liegt.

• Washington akzeptiert die Entmilitarisierung der Ukraine nur, wenn ausländische Kräfte dort für Sicherheit sorgen können. Moskau schlägt daher die Entsendung von UN-Friedenstruppen vor, während die Alliierten verlangen, dort selbst stationiert zu werden. Aber angesichts der vorangegangenen Episoden ist Moskau der Ansicht, dass sie den Frieden nicht sichern, sondern den Krieg fortsetzen werden.

• Moskau beabsichtigt, alle Oblaste einzunehmen, die für den Beitritt in die Russische Föderation gestimmt haben, während Washington der Ansicht ist, dass die wenigen, jetzt noch unbesetzten Gebiete dieser Oblaste ukrainisch bleiben müssen, und sie so die endgültigen Grenzen des Waffenstillstands bilden müssen.

Die Ukraine organisiert seit mehreren Jahren jährlich eine internationale Veranstaltung, um ihre Souveränität über die Krim zu bekräftigen, die 2014 von Russland annektiert wurde. Als die Sowjetunion jedoch zusammenbrach, hatte die Krim vor der Ukraine ihre Unabhängigkeit proklamiert. Moskau hatte dort mehrere Jahre lang Beamte und Renten gezahlt, bis Präsident Boris Jelzin dieses teure Territorium aufgab und die Krim sich bereit erklärte, sich der Ukraine anzuschließen. Im Jahr 2014, als die „integralen Nationalisten“ den gewählten Präsidenten stürzten, stimmte die Krim ein zweites Mal für die Unabhängigkeit und dann für den Beitritt zur Russischen Föderation. Präsident Donald Trump hält diese Annexion aus zwei Gründen für legal: Zum einen war es ein Referendum im Einklang mit dem Völkerrecht und zum anderen stand die Ukraine dem damals nicht im Weg.

• Kiew verlangt die Übergabe des Kernkraftwerks Saporischschja und des Wasserkraft-Staudamms Kachowka, der für die Kühlung des Kernkraftwerks unerlässlich ist, was Moskau jedoch vehement ablehnt. Diese Forderung widerspricht dem vorherigen Punkt, da diese beiden Strukturen nun von Russland kontrolliert werden. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) beherbergte das AKW Saporischschja zu Beginn des Krieges einen unglaublichen Vorrat an Plutonium und angereichertem Uran, das sich unter Verletzung internationaler Verträge angesammelt hatte. Russland, das das Kraftwerk als vorrangiges Ziel betrachtete, übernahm es von Beginn seiner militärischen Spezialoperation an. Es gelang Russland, das spaltbare Material zu bergen und einen Teil davon auf das damalige russische Territorium zu bringen. In dieser Zeit fanden dort viele Schlachten statt, die darauf hindeuten, dass nicht alles entfernt worden war.

Bei der Beerdigung von Papst Franziskus am 26. April in Rom trafen sich die Präsidenten Trump und Selenskyj erneut für eine Viertelstunde im Petersdom. Es scheint, dass sie sich darauf geeinigt hätten, auf einer anderen Grundlage neu anzufangen; die Vereinigten Staaten und die Ukraine haben alles beiseite geschoben, was vorher war. Sie würden nicht mehr von Krieg, sondern von einem monatelangen Waffenstillstand sprechen und sich gemeinsam zum Wiederaufbau verpflichten. Natürlich würde diese Versöhnung nicht viel lösen, aber sie würde ermöglichen, die Zukunft aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.

Enttäuscht von der [ukrainischen] Nichteinhaltung der Resolution 2202, sowie von der des jüngsten Osterfriedens, erklärte Russland sofort, dass es gegen eine Verlängerung des Waffenstillstands sei. Dagegen kündigte Russland einseitig eine Unterbrechung der Kämpfe anlässlich des Jahrestages des Sieges über den Nationalsozialismus am 9. Mai an; Ein Affront gegen die ukrainischen „integralen Nationalisten“, Verbündete der Nazis, den sie natürlich schnell ablehnten.

Die Schaffung eines USA/Ukraine-Wieder-Investitionsfonds

Finanzminister Scott Bessent und die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko unterzeichneten am 30. April in Washington ein Abkommen zur Schaffung eines „US-ukrainischen Reinvestitionsfonds“. Im Gegensatz zu dem, was die Presseagenturen gesagt haben (und worüber wir berichtet haben, vgl. VAI 3394), handelt es sich nicht um eine einfache Neuformulierung des US-Vorschlags zur Ausbeutung von „Seltenen Erden“, sondern um ein radikal neues System.

Das Studium des Textes, der jetzt vorliegt, zeigt, dass die Vereinigten Staaten auf die Erstattung der Waffen, die sie der Ukraine geliefert haben, verzichten, während die Ukraine auf Sicherheitsgarantien verzichtet [6]. Washington bietet den Ukrainern an, mit ihnen sowohl die Fortsetzung des Krieges als auch den Wiederaufbau des Landes zu bewältigen. Kiew wird nur im Verhältnis zu den Gewinnen, die ukrainisch-amerikanische Unternehmen in seinem Land erzielen, neues Geld haben, das zur Hälfte aus dem Gemeinsamen Fonds verwaltet wird. Kiew wird diese Einnahmen entweder für den Kauf von Waffen verwenden und sie im Kampf verlieren, oder für den Wiederaufbau seines Landes benutzen können.

Die Ukraine wird „die volle Kontrolle über ihre Bodenschätze, ihre Infrastruktur und ihre natürlichen Ressourcen“ behalten, sagte Ministerpräsident Denys Schmyhal. Die Einrichtung des Fonds wird auch dem Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union nicht schaden.

In einer Ansprache an die Nation am 1. Mai sagte der nicht gewählte Präsident Wolodymyr Selenskyj: „Wir haben mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, über unsere Bereitschaft gesprochen, das Abkommen abzuschließen – wir haben es bei unserem Treffen im Vatikan besprochen. In der Tat ist dies das erste greifbare Ergebnis dieses Treffens im Vatikan, das es wirklich historisch macht. [7].

Es wird erwartet, dass die ukrainische Werchowna Rada (Parlament) das Abkommen zwischen dem 13. und 15. Mai ratifizieren wird.

Der US-Finanzminister sagte: „Die Vereinigten Staaten sind entschlossen, ein Ende dieses grausamen und sinnlosen Krieges zu erleichtern. Dieses Abkommen sendet ein klares Signal an Russland, dass sich die Trump-Regierung für einen Friedensprozess einsetzt, der langfristig auf eine freie, souveräne und wohlhabende Ukraine ausgerichtet ist. Präsident Trump hat diese Partnerschaft zwischen dem amerikanischen und dem ukrainischen Volk ins Auge gefasst, um das Engagement beider Seiten für dauerhaften Frieden und Wohlstand in der Ukraine zu zeigen. Und um es klar zu sagen: Kein Staat und keine Person, die die russische Kriegsmaschinerie finanziert oder geliefert hat, wird vom Wiederaufbau der Ukraine profitieren dürfen. [8].

Laut Reuters könnten die Vereinigten Staaten und die Ukraine angesichts der politischen Unsicherheiten und der Zeit, die für die Errichtung von Bergwerken und Fabriken erforderlich ist, ein Jahrzehnt oder länger warten, um Einnahmen aus einem Mineralienabkommen zu erzielen [9].

In einem Interview mit Fox News Digital sagte Vizepräsident JD Vance, dass er sich seit der Unterzeichnung dieses Abkommens 100 Tage Zeit gibt, um einen Frieden zwischen der Ukraine und Russland zu schließen.

