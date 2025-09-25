Wollt Ihr mal so richtig …

…
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Renew Europe) zu den Drohnen über Kopenhagen und Oslo
EKELHAFT.
(Visited 95 times, 95 visits today)
Entdecke mehr von Krisenfrei
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
…
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Renew Europe) zu den Drohnen über Kopenhagen und Oslo
EKELHAFT.
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
© Krisenfrei Nov. 2009-2025 | Datenschutzerklärung |Impressum | Kontakt
„Hey Ba-by, i wanna know, will you be my girl?“
Nach Merkel, meine Traumfrau! So kriegslüstern, man kann direkt erahnen, wessen sie sich verpflichtet hat. Keine Rücksicht, weder auf Kollateral, noch auf das eigene(?) Volk!
I love her! Wenn Sie zuhause so stringent ist, wie in ihrer politischen Rolle, das wird echt… „Doitsche Panzer müssen wieder rollen!“. I will be her Autobahn!
Endlich eine Frau mit Führer- äh Führungskraft! Das nenne ich mal wirklich new model army! Die zeigt uns Männern, bis hin zum Volkssturm, endlich mal, wo der Hammer hängt!
Pistorius, dieses Weichei, er fabuliert von was? Er halte sich mal an Agnes! Die weiß, wie man aus grünen Verweigerern, Gegenderten und Geflüchteten wieder richtige Männer macht, die weder Tod noch Teufel fürchten, geschweige denn Rußland oder das dahinterstehende China!
Sein Leben zu opfern, für ergraute „liberale“ Politik, welch´ Alternative, im Gegensatz zur sonstig angebotenen, für die Doitsche Jugend! Da weder Volk und Vaterland, Nation oder Tradition noch etwas gelten, was für ein Angebot!
Ihr dürft sterben! Aber nicht ganz sinnlos! Immerhin, Merkel hat sich immer bedeckt gehalten, Agnes aber, sie weiß es ganz genau! Wir haben Feinde! Undemokratische und, ganz schlimm, die sind nicht mal libral!
Liberal ist was? Weder Fisch noch Fleisch! Aber, immerhin, wie die Welt und Umwelt zu schützen sich beauftragt Habenden, militanter, kompromißloser und undemokratischer geht es nicht! Da sind diese liberalen Rohköstler Teil der gleichen Suppe.