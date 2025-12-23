Wohlstandsvernichtung durch verfehlte „Klima-Politik“?

von Hans Schöpper

Lieber Herr Bundesminister Schneider, Ihre „Klima-Politik“ ist brutale Geld- u. Wohlstandsvernichtung OHNE

DASS ES AM „WELT-KLIMA“ AUCH NUR NULL-KOMMA-NULL ÄNDERT.

Ich meine: C0-2 ist kein „Klima-Killer“, sondern ein Baustein des Lebens. Wir bräuchten das 2,5 fache davon, nämlich 1.000ppm, dann würden unsere C-3-Pflanzen OPTIMAL WACHSEN. Und das wäre für uns Menschen unschädlich und NICHT zur Erderwärmung führen, denn der Anstieg des C0-2 „folgt“ der natürlichen Erderwärmung. Seit dem Ende der letzten EISZEIT vor ca. 12.000 Jahren !

Sie können mich GERNE WIDERLEGEN, ich freue mich auf Ihre Argumente !

VORNEWEG: Die Preiserhöhungen bei Gas, Heizöl, Strom, sind HAUSGEMACHT. 1) Durch eine perfide „Abgabe“, genannt „C0-2-Abgabe“, die eigentlich eine STEUER ist, aber nicht so genannt werden darf, weil sie sonst verfassungswidrig wäre. Die aber nicht der „Reduzierung des von Menschen gemachten C0-2“ dient, bzw. die Erderwärmung nicht stoppen wird, sondern eine reine „Umverteilungssteuer“ ist. Und eine totalitär-kommunistische Zwangswirtschaft finanziert. D.h. wer einen „Verbrenner“ fährt, finanziert den Kauf eines E-Autos mit dieser C0-2-Steuer. Wer mit Öl oder Gas heizt, wird ebenfalls immer stärker mit der C0-2-Steuer belastet und finanziert damit den Kauf von „Wärmepumpen“. 2) durch die von den Grünen gewollte Kappung der Lieferung von preiswertem, russischem Erdgas, Erdöl und billiger russischer Steinkohle explodierten die Preise, weil nun teures, dreckiges US-Fracking-Gas gekauft werden muss. 3) durch die Abschaltung der letzten AKW und die gewollte Abschaltung von sauberen, modernsten deutschen Kohlekraftwerken muss nun vermehrt Atomstrom aus Tschechien und Frankreich teuer zugekauft werden.

Die von der Merkel-Regierung beschlossene „C0-2-Abgabe“ wurden von der Ampel-Regierung und werden nun von der Regierung Merz (und Brüssel) weiter dramatisch hochgeschraubt. Um die Bürger dazu zu zwingen, ihre „saubere, zuverlässig arbeitende Gasheizung herauszureißen“. Vor Jahren verteufelte die Politik die Ölheizungen (obwohl die durch die Entschweflung des Heizöls immer sauberer wurden, wie auch der Dieselkraftstoff) und verlangten die Umstellung auf die „sauberere Gasheizung“. Beworben mit dem Solgan: „Erdgas – Sonnenwärme aus der Erde“.

Wie komme ich auf die Behauptung, dass jetzt installierte Wärmepumpen zusätzlich C0-2 freisetzen?

Ganz einfach:

Jede Wärmepumpe, die jetzt eine bestehende Öl-oder Gasheizung „ersetzt“, wird mit KOHLE-STROM betrieben. Denn unser Strommix in Deutschland besteht (für das Jahr 2023: zu 56 % aus „erneuerbarem Wind- Sonnen – Biomasse – Wasserkraft-Strom“ und

Zu 44 % aus „dreckigem“ Braun – Steinkohle, Gas- Öl u. AKW-Strom.

In 2024 war es allerdings so, dass auch Kohlekraftwerke „heruntergefahren wurden“, weshalb 24,9 Terawatt Strom aus dem Ausland nach Deutschland importiert werden mussten um einem „Black-out“ zu entgehen.

2024 kamen von insgesamt erzeugten 438,5 Terawatt Strom in Deutschland:

275 Terawatt = 62,7 % aus ERNEUERBAREN.

136 Terawatt davon = 33 % aus der WINDKRAFT

72 Terawatt davon = 14 % aus der Fotovoltaik.

67 Terawatt davon Wasserkraft, Biogasanlagen ect.

163 Terawatt waren immer noch „DRECKIGER“ STROM aus Kohle-u. Gaskraftwerken !

2023 kamen von insgesamt erzeugten 450 Terawatt Strom in Deutschland aus:

140 Terawatt aus Windkraft

54 Terawatt aus Fotovoltaikanlagen

28 Terawatt aus Biogasanlagen

18 Terawatt aus Wasserkraft

11 Terawatt aus Biomasse und Verschiedenen

251 Terawatt aus ERNEUERBAREN = 56 %. Im Jahre

117 Terawatt aus Kohlekraftwerken

61 Terawatt aus Gaskraftwerken

7 Terawatt aus AKW

14 Terawatt aus Öl- usw. Kraftwerken

199 Terawatt aus „DRECKIGEN KRAFTWERKEN“ = 44 %

HIER EIN PAAR FAKTEN ZUR ENTWICKLUNG DER „ENERGIE-WENDE“:

In Deutschland wurden 2020 = 500 Terawatt Strom erzeugt und ins Netz eingespeist. (Übrigens, in 2022 waren das nur noch 480,5 Terawatt und im Jahre 2023 waren es nur noch 450 Terawatt und in 2024 nur noch 438,5 Terawatt die in Deutschland erzeugt wurden).

132 Terawatt kamen 2020 von 31.000 deutschen Windrädern (davon 29.500 an Land und 1.500 im Meer).

50 Terawatt kamen von allen deutschen Fotovoltaikanlagen zusammen.

43 Terawatt kamen von allen deutschen Biogas- u. Biomasse-Anlagen.

20 Terawatt kamen von allen deutschen Wasserkraftanlagen.

245 Terawatt aus „Erneuerbaren“ Übrigens: in 2022 waren das nur noch 238,2 Terawatt oder 49,6 %

92 Terawatt kamen von allen deutschen Braunkohlekraftwerken. Übrigens: in 2022 waren das 106,9 Terawatt

46 Terawatt kamen von allen deutschen Steinkohlekraftwerken. Übrigens: in 2022 waren das 55,5 Terawatt

65 Terawatt kamen von den deutschen Atomkraftwerken. Übrigens: in 2022 waren das 32,8 Terawatt

52 Terawatt kamen von den deutschen Gaskraftwerken. Übrigens: in 2022 waren das 47,1 Terawatt

255 Terawatt aus „Klimaschädlichen“ die ersetzt werden müssen Übrigens: in 2022 waren das nur noch 242,3 Terawatt oder 50,4 %

STAND 2024: immer noch 163 Terawatt „dreckiger Strom“ !

UM DIE DURCH „SAUBEREN“ WINDSTROM ZU ERSETZEN, müssten 27.000 NEUE WINDRÄDER GEBAUT WERDEN.

HINZU KOMMT, dass die 40 Millionen deutschen Haushalte, die heute mit GAS oder HEIZÖL beheizt werden, was einer Primärenergiemenge von 1.150 Terawatt entspricht, MIT STROM-WÄRMEPUMPEN beheizt werden sollen, dann müssten, rein rechnerisch, dafür

Ca. 54.00 NEUE WINDRÄDER gebaut werden. Diese Zahl ist ergibt sich, wenn man davon ausgeht, dass diese 40 Millionen Wohnungen/Häuser mit WÄRMEPUMPEN beheizt werden.

D.h. in den 10 großen deutschen Flächenländern müssten jeweils 5.000 NEUE WINDRÄDER errichtet werden.

In Deutschland gab es Ende 2023: 28.677 Windräder an Land und 1.566 Windräder im Meer.

Im GRÜNEN BADEN-WÜRTTEMBERG gab es Ende 2023: 782 Windräder.

In Bayern gab es 2023: 1.150 Windräder.

Ein Windrad an Land wiegt ca. 7.000 Tonnen Stahl-Beton-Kunstharz x 80.000 Stück = 560.000.000 Tonnen Stahl-Beton-Kunstharz. Die Windräder im Meer haben alleine ein schwimmendes Fundament, das 8.000 Tonnen wiegt.

FRAGE: Woher soll dieser Stahl/Beton kommen ? Und ist den GRÜNEN klar, dass für den Bau eines jeden Windrades tausende Tonnen C0-2 freigesetzt werden ?

Ist den GRÜNEN klar, dass, wegen fehlenden Abständen zu Wohnsiedlungen, viele dieser 80.000 Windräder in WÄLDER GEBAUT WERDEN MÜSSTEN?

Für den Bau eines Windrades im Wald werden 0,8 Hektar Wald DAUERHAFT zerstört und 0,2 Hektar (für Wegebau) vorübergehend. Das ist „übler Wald-Frevel“. Siehe den „Klosterwald bei Creglingen“ im Main-Tauber Kreis von Baden-Württemberg.

DOCH WAS IST MIT DEN 40 Millionen Pkw, für die, wenn sie mit Strom betrieben werden sollen, rein rechnerisch

17.000 NEUE WINDRÄDER GEBAUT WERDEN MÜSSTEN?

SUMMASUMARUM müssten also in Deutschland für die oben genannten Sektoren ZUSÄTZLICH = 100.000 WINDRÄDER neu gebaut werden.

Dafür wären dann 700.000.000 Tonnen Stahlbeton nötig !!!

Woher nehmen ?

Wer soll diese Windräder bauen? Wer soll sie aufstellen? Wer soll sie finanzieren? Wer soll sie warten? Wer soll sie nach 20-30 Jahren wieder abreißen? Wer soll sie entsorgen?

Als „Zukunftsgläubiger Mensch“ habe ich Aktien des deutschen Windradherstellers „Nordex“

erworben. Am 9.5.2022 lese ich: Die Fa. Nordex schließt zu Ende Juni 2022 ihr Werk in Rostock, in dem 530 Mitarbeiter bisher Rotorblätter fertigten.

GRUND: Die „Nordex-Werke“ können in Indien 10 Mitarbeiter beschäftigen, für den Lohn, den ein Mitarbeiter in Rostock erhält. Und sogar im Nordex-Werk in Spanien wird günstiger produziert als in Rostock. Dabei hat der Staat, hat Mecklenburg-Vorpommern, das Werk Rostock über die Jahre mit 25 Millionen Euro „gesponsert“. Kürzlich brach ein von Nordex SE gebaute Windrad zusammen. Und im Windpark Jüchen mußte ein baugleiches, neues Windrad gesprengt werden, weil der Beton des Turmes so marode war, dass nicht mal die Rotorblätter und die Gondel gefahrlos abgebaut werden konnten. Weitere fünf Windräder werden nun demontiert, Gondel und Rotorblätter werden abgebaut und dann der Turm gesprengt.

Heute sind von den 10 größten Windrad-Herstellern der Welt 7 Firmen in den Hand Chinas.

In der „Solarbranche“ lief es ähnlich: deutsche Werke, vor allem in Mitteldeutschland, wurden vom Staat mit zig-Millionen gesponsert. Und trotzdem waren sie gegenüber „China-Solar-Firmen“ zu teuer. Folge: deutsche Werke mussten schließen, oder wurden von China aufgekauft.

Für den Zubau von 100.000 Windrädern, reichen auch die 7.152 Quadratkilometer Fläche (2% der deutschen Gesamtfläche) NICHT aus, die uns Minister Habeck verordnet hat. Denn Windräder allein reichen ja nicht aus. Wir müssen zusätzlich noch jeden Quadratmeter mit Fotovoltaikanlagen zupflastern, denn es gibt ja noch weitere Sektoren, die C0-2-neutralen Strom benötigen: zum Beispiel

WAS IST MIT DEN 3,4 Millionen LkW ?

WAS IST MIT DEN 30.000 TRAKTOREN, die p.a. NEU ZUGELASSEN WERDEN?

WAS IST MIT DEN HUNDERTTAUSENDEN BAUMASCHINEN, SCHIFFEN, die auf Strom umgestellt werden sollen?

WAS IST MIT DER UMSTELLUNG DER DEUTSCHEN INDUSTRIE (Chemie-, Stahl-, Glas-, Zementindustrie auf Strom bzw. Wasserstoff) ?

Sie sehen schon, DAS IST MIT WINDKRAFT und FOTOVOLTAIK überhaupt nicht darstellbar. Weshalb Politiker auf WASSERSTOFF setzen.

Doch für die Herstellung von „grünem Wasserstoff“ braucht es sehr viel (klimaneutralen) Strom. Woher soll der kommen? Wobei z.Zt. bei der Elektrolyse noch 25 % „verloren gehen“.

UND für die Produktion von 1 kg Wasserstoff werden hochreine 9 kg WASSER BENÖTIGT. D.h. Trinkwasser.

ABER Wasser ist ein knappes und kostbares GUT. Es ist ein Wahnsinn zu glauben, man könne z.B. in Bayern (konkret in Feuchtwangen), ein „Wasserstoffzentrum“ errichten. Denn jeder Liter Wasser, der dort mittels Windkraft in Wasserstoff umgewandelt werden soll, IST KOSTBARES TRINKWASSER, dass die „Fernwasserversorgungs GmbH Uffenheim“ liefern muss.

DIE EINZIG SINNVOLLE und ÖKOLOGISCH VERTRETBARE MÖGLICHKEIT : man müsste die WASSERSTOFF-PRODUKTION direkt in den Offshore-Parks im Wattenmeer betreiben. Dort müsste aber zuerst das Salz aus dem Meerwasser entfernt werden. Das wäre dann in der OSTSEE kostengünstiger. Denn dort ist der Salzgehalt niedriger als in der Nordsee. Aber bis das funktioniert, dürften noch viele Jahre vergehen. Und der Bau von ca. 10.000 km „Wasserstoff-Pipeline“ kostet Unsummen und wird sich ebenfalls über Jahre hinziehen.

VOLKSWIRTSCHAFTLICH GESEHEN ist die „Still-Legungen“ oder das „Herausreißen“ von bestehenden ERDGASLEITUNGEN, der komplette WAHNSINN. Um statt des SAUBEREN, NATÜRLICH VORKOMMENDEN Erdgases (das noch vor einigen Jahren als „Sonnenwärme aus der Erde“ beworben wurde) SÜNDHAFT TEUREN WASSERSTOFF ZU VERWENDEN !

ABER NUN KOMMT DER HAMMER:

Kanzler Scholz sagte noch vor über einem Jahr: Im Jahre 2050 wird die deutsche CHEMIE-INDUSTRIE so viel Strom benötigen, wie wir heute in ganz Deutschland erzeugen: 500 Terawatt.

Doch diese „Prognose“, Herr Bundeskanzler, ist längst überholt, weil die Industrie inzwischen im großen Stil deutsche Anlagen schließt oder ins Ausland abwandert.

Die deutsche STAHLINDUSTRIE mit 12 Milliarden Steuer-Subventionen „klimaneutral“ machen zu wollen, ist ein IRRWEG. Denn: der nach der „Umstellung der Hochöfen auf Wasserstoff“ benötigte permanente „Wasserstoff-Zufluss“, ist NICHT GARANTIERT und VIEL ZU TEUER. D.h. Auch diese 12 Milliarden Steuergelder werden, wie die 10 Mrd. für INFINEON, „ein Schuss in den Ofen“ werden. „Grüner Stahl aus Deutschland“ ist auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig. Denn China und Indien bauen z.Zt. und auch noch in den nächsten Jahren, NEUE KOHLEKRAFTWERKE und sind damit bei der Stahlproduktion unschlagbar günstig !

WOHER SOLL WASSERSTOFF KOMMEN ? WASSERSTOFF AUS NAMIBIA ? WASSERSTOFF AUS RUSSLAND (oh Gott, doch nicht aus dem „Reich des Bösen“) ODER AUS DER UKRAINE ?

WIE SIEHT ES DANN MIT DER VON ROBERT HABECK und Frau von der Leyen GEFORDERTEN „UNABHÄNGIGKEIT VOM AUSLAND“ AUS?

DIE VON DER BUNDESREGIERUNG GEFORDERTE „WÄRMEDÄMMUNG“ VON MILLIONEN ALTBAUTEN KOSTET BILLIONEN EURO.

Und was sind die Folgen? Für die Herstellung von Dämmstoffen wird Rohöl verarbeitet. Und wenn diese Dämmstoffe dann mal in einigen Jahrzehnten „entsorgt“ werden müssen, ist das „Sondermüll“.

Und außerdem ist diese Dämmung hoch gefährlich, wie wir am 20.02.2022 in ESSEN sahen, wo ein Wohnkomplex mit 50 Wohnungen innerhalb von Minuten total in Flammen stand, weil auf einem Balkon die Dämmung Feuer fing !

WIR GEBEN MILLIARDEN Euro für den Bau von einer Million „Strom-Lade-Säulen“ für E-Autos aus.

WIR GEBEN MILLIARDEN Euro für den Bau von Wasserstoff-Tankstellen aus. Obwohl es in Deutschland ein hervorragendes NETZ mit 14.000 Benzin-u. Diesel-Tankstellen gibt, die problemlos unsere inzwischen sehr, sehr sauberen Otto-u. Diesel-Motoren-Fahrzeuge betanken.

Im Gegensatz zu den obigen NEUEN WASSERSTOFF und E-TANKSTELLEN, die mit MILLIARDEN STEUERGELDERN entstehen; WURDEN DIESE 14.000 Benzin-u.Dieseltankstellen durch PRIVAT-FIRMEN ERRICHTET.

Wenn wir wirklich der Luft von den 400ppm C0-2 die Hälfte „entziehen möchten“, warum entziehen wir dann nicht – technisch ganz einfach – den Abgasen an den Schloten der Stahl-Zement-Kohle u. Chemiewerken – das C0-2 und machen daraus PFLANZENDÜNGER oder Benzin/Dieselkraftstoff, der klimaneutral sofort und problemlos in allen bisherigen Otto-u. Dieselfahrzeugen getankt werden könnte ?

DIE FIRMA „CEHMIEANLAGENBAU CHEMNITZ“ HAT DAZU EIN PATENT ENTWICKELT – ähnlich der Elektrolyse für Wasserstoff – MIT DEM DER LUFT – den Abgasen – SOFORT IM INDUSTRIELLEN MASSSTAB C0-2 ENTZOGEN und daraus synthetisches Benzin und Dieselkraftstoff hergestellt WERDEN KÖNNTE.

DANN KÖNNTEN 40 MILLIONEN Pkw und 3,4 Millionen Lkw IN SEHR KURZER ZEIT KLIMANEUTRAL BETANKT WERDEN.

DOCH DAS WOLLEN „interessierte Kreise“ LEIDER NICHT SO GERNE. AUS REIN IDEOLOGISCHEN GRÜNDEN (wie die GRÜNEN). Und Herr EDENHOFER vom „Potsdam-Institut für Klimaforschung“ (PIK) muss natürlich für die reichlich vom Bund und Land zur Verfügung gestellten „Steuergelder“ immer neue „Horror-Klimawandel-Geschichten“ liefern, wenn er seinen POSTEN BEHALTEN WILL ?

Der Bau einer Wasserstoff-Tankstelle kostet ca. 2 Mio. Euro.

Hinzu kommt die Entwicklung von „Motoren für Wasserstoff“. Die Lagerung und der Transport von Wasserstoff ist ein Problem und verschlingt weitere Milliarden Steuergelder.

Wobei die Subventionierung mit Euro 6.000 für den Kauf eines E-Autos bereits eine VERUNTREUUNG VON STEUERGELDERN zu Gunsten der Autoindustrie war und NICHT NOCH EINMAL AUFGELEGT WERDEN DARF.

EBENFALLS STEUERGELDVERUNTREUUNG WÄRE EIN ZUSCHUSS VON BIS ZU 80% FÜR DEN EINBAU VON „WÄRMEPUMPEN“. Denn jede „neu installierte Wärmepumpe wird im Endeffekt z.Zt. mit Kohlestrom (oder IMPORT-STROM) betrieben“.

NOCH EIN PAAR ANMERKUNGEN ZUM „VOM MENSCHEN GEMACHTEN KLIMAWANDEL“:

Wir haben einen Klimawandel. Klar. Seit Jahrmillionen. Und für uns in Europa deutlich nachzuvollziehen, seit die letzte Eiszeit vor ca. 12.000 Jahren zu Ende ging und Deutschland von einem Eispanzer befreit wurde, was es möglich machte, dass sich die Menschheit rasch ausbreiten und weiterentwickeln konnte.

Die Gletscher haben sich seitdem immer weiter zurückgezogen. Was sich, je weniger MASSE EIS noch vorhanden ist, immer stärker beschleunigt. Ist einfache Physik! Und das vollzog sich über 11.000 Jahre ganz ohne „Autofahren“ und „Kohlekraftwerke“. Vor 3.750 Jahren, in einer Warmphase, brach z.B. ein Teil der ZUGSPITZE ab und Millionen Tonnen Gestein stürzten in den darunter liegenden Eibsee, was noch heute zu sehen ist.

Im Jahr 1342 gab es in Nordeuropa das „Magdalenenhochwasser“. Am Roten Rathaus zu Würzburg ist der damalige Wasserstand von 10,3 Meter eingraviert. Dieser Stand wurde in all den Jahrhunderten, in denen es immer wieder schlimme Hochwasser gab, NIE MEHR erreicht. Damals ertranken im Main, Rhein, Elbe, Seine, Donau, Oder usw. tausende Menschen…..

Nachzulesen im INTERNET:

„Historische Sturm- u. Wetterereignisse der letzten 2000 Jahre – Wetter, Sturm, Gewitter und Natur“.

Dort sind haarsträubende Wetter-u. Klimaschwankungen der letzten 2000 Jahre beschrieben.

Von wegen: Die „Unwetter häufen sich heute“.

Das Hochwasser im Ahrtal 2021 war nicht „einzigartig“, bereits 1804 gab es dort ein ähnliches Hochwasser und 1910 wurde die frisch fertigstellte Eisenbahnlinie im Ahrtal durch ein schlimmes Hochwasser zerstört….Der dortige Schieferboden kann eben das Wasser bei Starkregen nicht aufnehmen, sodass die kleine Ahr in wenigen Stunden zum reißenden Strom wird.

Die über 130 Toten durch das Hochwasser in 2021, wären größtenteils vermeidbar gewesen, hätte man in den 1994 Jahren nicht die „Katastrophe-Schutz-Sirenen“ ABGEBAUT. Mit ihnen hätte man die schlafende Bevölkerung rechtzeitig erreichen und warnen können !

1540 regnete es 11 Monate in Nordeuropa kaum. Es kam zu einer Hungersnot. Nur der Wein war „Spitze“. Noch heute können Sie im Julius-Spital zu Würzburg eine Flasche aus 1540 hinter Panzerglas bewundern…..

D.h. wir sollten SCHLAUER SEIN und uns gegen diese immer wiederkehrenden Hochwasser schützen. Wir haben es doch in Hamburg erlebt. Mitte Februar 1962 gab es eine ähnliche Sturmflut wie Mitte Februar 2022 .

Statt IRRE SUMMEN in eine „ENERGIE-WENDE“ zu stecken, die so, wie geplant, ein Irrsinn ist (weil sie am Weltklima Null-Komma-Null ändert), KÖNNTEN WIR MIT EINEM BRUCHTEIL DIESER BILLIONEN (STEUERGELDER) WIRKSAMEN HOCHWASSER- und KLIMA-SCHUTZ BETREIBEN.

Z.B. VORSORGE für „heiße Sommer“ treffen, indem wir mit Meerwasserentsalzungsanlagen (mit Windrädern) Wasser ins Landesinnere pumpen, um z.B. in Brandenburg die Felder zu bewässern.

Denn selbst wenn man daran glaubte, dass eine „Reduzierung von C0-2“ das Wetter bzw. das „Klima retten“ könnte, würde es noch viele, viele Jahrzehnte dauern, bis der Anstieg von C0-2 gestoppt, bzw. VERRINGERT werden wird.

Übrigens:

Nicht das so unsinnig verteufelte C0-2 (das ein Baustein des Lebens ist) macht den Klimawandel, sondern die SONNE.

In den „heißen Sommern“ vor Corona gab es (gemessen am Flughafen Nürnberg) pro Jahr 300 bis 400 Sonnenstunden mehr, als die sonst DURCHSCHNITTLICHEN 1.600 SONNENSTUNDEN.

Und da zudem in diesen Jahren der Wind häufiger aus Osten wehte, brachte der trockene Festlandsluft und halt weniger oder gar keinen Regen. Aber das ist Wetter. Und hat nichts mit dem Auto, den Kohlekraftwerken ect. zu tun.

WIR MÜSSEN VERDAMMT AUFPASSEN, dass wir in dieser KLIMA-HYSTERIE nicht den Ast absägen, auf dem unsere WIRTSCHAFT SO GUT SITZT.

Beim Klimagipfel in Paris wurde den „Entwicklungsländern“ China und Indien ZUGESTANDEN, dass die noch 1.300 NEUE KOHLEKRAFTWERKE BAUEN DÜRFEN.

D.h. während bei uns die Kohle (die einzig sichere deutsche Energiequelle) geschlossen wird, bauen rings um andere Länder neue Kohlekraftwerke. Auch in Afrika .

DESHALB: unsere Kohlekraftwerke zu verteufeln und gar bis 2030 „abzuschalten“, ist IRRSINN. Denn wir brauchen zum Fake-Strom (Wind-u. Sonne) unbedingt die grundlastfähigen Kohlekraftwerke. Oder die von der neuen Bundeswirtschaftsministerin, Frau Reiche, vorgeschlagenen 20 Gaskraftwerke !

DEUTSCHLAND IST HEUTE SO SAUBER (Luft, Wasser und Böden) WIE NOCH NIE IN DEN LETZTEN 200 Jahren:

Was die FFF-Kinderchen, die vor lauter „Wohlstandsübermut“ gar nicht wissen, was wir – ihre Eltern und Großeltern – leisten mussten, um das weitgehend zerstörte Deutschland in den letzten 80 Jahren aufzubauen und zum „Export-Weltmeister“ zu machen.

Noch in den 1960iger Jahren konnte man im Rhein in der Elbe und vielen anderen Flüssen nicht baden. Sie waren mit Chemieabwässern und Fäkalieneinleitungen verseucht.

Im Ruhrgebiet im Saarland, in Leuna herrschte „dicke Luft“. Ruß und Schwefelabgase überall.

Heute: saubere Flüsse, saubere Luft !

Also, was bitte soll die „Hysterie“ ? Während z.B. in Scharm-el-Scheich Frau Baerbock hemmungslos deutsche Steuergelder verteilte (weshalb die meisten der 38.000 Klima-Konferenz-Teilnehmer wohl gekommen sind), gibt das reiche China keinen Cent. Im Gegenteil, es wird weiter Kohlekraftwerke bauen, 1.300 neue Kohlekraftwerke wurden China ja auf der Pariser Klimakonferenz zugestanden. Ebenso Indien.

Und während der kommende Klima-Gipfel die Welt retten will, werden in der Ukraine weiter Millionen Granaten abgefeuert, die eine fatale Wirkung auf die Luft und die Böden haben. Fast täglich meldet die Ukraine Angriffe auf russische Tank-u. Munitionslager. Dabei werden Unmengen an C0-2 und gefährliche chemische Stoffe freigesetzt. Es ist unsäglich und verlogen, hier in Deutschland das „Klima retten zu wollen“, aber gleichzeitig Millionen Granaten in die Ukraine zu liefern und damit – neben immer neuen Toten und Verwundeten – Umwelt-u. Klimaschäden in gigantischem Ausmaß zu verursachen, statt endlich diesen irren US-Stellvertreterkrieg – auf dem Rücken der Ukraine – abzubrechen.

WO BLEIBT HIER DER „AUFSCHREI DER MEDIEN“ ??

Es gibt allerdings einen Faktor, wo der Mensch tatsächlich „das Klima verändern kann“. Und zwar, durch die gigantische Abholzung/Brandrodung der REGENWÄLDER.

In Südamerika – ich habe es mit eigenen Augen gesehen – werden gigantische Flächen REGENWALD vernichtet, um darauf z.B. SOJA anzubauen. Der dann nach China oder Deutschland geliefert wird (weil wir unseren MAIS in Biogasanlagen vernichten). Durch die Rodung von gigantischen Flächen im Regenwald wird der „Kreislauf: die Bäume melken die vom Pazifik kommenden Wolken“ UNTERBROCHEN. Zudem werden p.a. über 20 Millionen Tonnen Sahara-Sand über den Atlantik in den Regenwald geweht. Dort dient er dem Wald als „Dünger“. Was nicht benötigt wird, wird mit dem Regen in den AMAZONAS geschwemmt und von dort ins Meer. DIESER KREISLAUF WIRD NUN ZUNEHMEND DURCH DIE GIGANTISCHEN RODUNGEN UNTERBROCHEN. DER AMAZONAS FÄLLT ZUNEHMEND TROCKEN !!!!

Außerdem:

Wir vergessen, dass die Erdbevölkerung seit dem Jahr 1800 von 1 Milliarde, auf heute knapp 8 Milliarden Menschen angewachsen ist.

Es gab seit dem 2. Weltkrieg gigantischen, weltweiten Straßen-Wohnungs- u. Gewerbebau ! Mit der Versieglung von Millionen Hektar früherer Ackerflächen. Diese versiegelten Flächen und die Gebäude nehmen tagsüber gigantische Mengen Wärme auf und geben sie Nachts wieder ab. Was die Erdtemperatur natürlich erhöht !

Und auch jede Freiflächen-Fotovoltaikanlage reflektiert die Wärmestrahlen, die bisher vom Acker aufgenommen und in Pflanzenwachstum umgesetzt wurden.

Wir vergessen, dass sich die Bevölkerung AFRIKAS bis 2050 um über 1 Milliarde Menschen erhöhen wird.

D.h. in Afrika müssten in den nächsten Jahren, PRO JAHR fünf Städte in der Größe New Yorks gebaut werden !

Dort spielt die Musik !

Nicht in unserem lächerlich kleinen, 85 Millionen Einwohner großen Deutschland !

Meint

Hans Schöpper

Über 35 Jahre in der Immobilienbranche tätig.

PS: ich betreibe selbst Fotovoltaikanlagen. 1 x 100 kWp, 1 x 60 kWp und 2 x 25 kWp. In den Wintertagen war die Ausbeute nahe NULL. Und wenn es schneit, bleibt das oft wochenlang so.

Mit diesem Unfug kann man eine Industrienation nicht mit sicherem Strom versorgen.

Schlimmer noch: Im Sommer werden meine Anlagen (und auch andere und Windparks) ZEITWEISE ABGESCHALTET, weil die Stromnetze nicht in der Lage sind, die dann anfallende Menge Strom aufzunehmen.

Der größte deutsche Wohnungsinvestor – VONOVIA – hat in seine Wohnungen dutzende WÄRMEPUMPEN eingebaut und musste dann feststellen: diese können nicht in Betrieb genommen werden, weil das regionale Stromnetz dafür nicht ausreicht.

Die von der Ampel-Regierung willkürlich gestoppte Lieferung von billigem, russischem Gas und Öl ist hausgemachter Unfug, der uns Deutsche hunderte Milliarden Euro gekostet hat. Und nun das Geld in die Kassen der USA spült, die uns, nachdem sie die Nord Stream 1 u. 2 Pipelines gesprengt haben, ihr dreckiges, teures Fracking-Gas liefern. –

