Der Krieg gegen Iran entpuppt sich als Falle für die USA. Entweder beginnt Washington eine zweite Angriffswelle gegen Iran, oder es akzeptiert die Bedingungen der Iraner. Werden die USA einen Verlust ihrer Hegemonie hinnehmen?

Von Alexander Jakowenko (rtdeutsch)

Das Wort „Falle“ ist mittlerweile auch in den USA selbst immer häufiger zu hören, um damit die Situation zu beschreiben, in die US-Präsident Donald Trump in Bezug auf Iran auf Drängen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu geraten ist. Genauer gesagt hängt dies jedoch mit der engen Verflechtung zwischen Israel und der Festlegung der Interessen der USA als solchen zusammen – und dort kam es in den letzten 10 bis 15 Jahren zu einer politischen Radikalisierung. Und diese Falle scheint sich für die heutige USA als fatal erwiesen zu haben. Washington kann nicht so handeln wie Tel Aviv im Gazastreifen und im Libanon, denn dann wäre der Unterschied zwischen diesen beiden Ländern verschwunden – nicht Israel hätte sich auf das Niveau Amerikas erhoben, sondern die USA würden auf das Niveau Israels schrumpfen. Genau das sind die Risiken, deren sich das US-Establishment und insbesondere diejenigen – einschließlich der Militärs – bewusst sein müssen, die direkt an dem Geschehen rund um Iran beteiligt sind. Selbst in Israel räumt man ein, dass das Land unter diesen Umständen „die USA verliert“.

Meinung Alle werden von der globalen existenziellen Krise betroffen sein

Da Washington jetzt den Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) direkt gegenübersteht (als Folge der Entscheidung der USA, die politische Führung des Landes zu vernichten), ist es gezwungen, diesen militärischen Teil des iranischen politischen Systems zu legitimieren, indem es sich auf mittelbare Verhandlungen mit ihnen einlässt. Dabei handelt es sich um jenen Teils des iranischen Staatsapparats, der von den USA als terroristische Organisation eingestuft wurde und der offensichtlich nicht bereit ist, die sich bietende historische Chance zu verpassen, nämlich nicht nur der US-zentrierten Ordnung im Nahen Osten, sondern der gesamten globalen Hegemonie der USA ein Ende zu setzen – und der sich zudem in einer Position der eskalativen Dominanz befindet. Wer hätte gedacht, dass Teheran in diesem Kampf gegen den neu aufgetauchten Goliath die Rolle des alttestamentarischen David zugedacht sein würde!

Aus praktischer Sicht entsteht eine Situation, die der ersten Hälfte der 70er Jahre ähnelt, als Washington auf das Goldstandard-System verzichtete und die Ölkrise von 1974 zum Anlass nahm, das Petrodollar-System einzuführen: Der Ölpreis auf den Weltmärkten wurde in US-Dollar festgelegt, was eine künstliche Nachfrage nach der US-Währung auslöste. Die gesamten 70er Jahre befanden sich die USA in einer äußerst schweren Wirtschaftskrise. Durch die Sperrung der Straße von Hormus, die zu Recht als „iranische Atombombe“ bezeichnet wird, gelang es Teheran, eine globale Rezession mit katastrophalen Folgen für die US-Wirtschaft und die Abschaffung des Petrodollars als solches zu provozieren.

China begann bereits, Öl aus den arabischen Golfstaaten gegen Yuan zu erwerben, doch nun, nach der Zerstörung ihrer Energieinfrastruktur (deren Ausmaß im Falle einer erneuten Runde des militärischen Konflikts verheerend sein könnte), fehlen ihnen genau diese US-Dollar für den Wiederaufbau und schlichtweg für eine Lebensweise, wie sie in Friedenszeiten üblich war. So beantragten die Vereinigten Arabischen Emirate von den USA eine Swap-Linie der US-Notenbank (Fed) – andernfalls wären sie gezwungen, auf den Yuan umzusteigen, was nichts anderes als eine strategische Annäherung an Peking bedeuten würde – also „Auf Wiedersehen, Amerika!“. Nichts Persönliches. Es geht nur ums Geschäft! Wie sich herausstellte, basierte alles auf Sand – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Was war dann der Sinn, all das zu riskieren?

Washington steht vor einem Dilemma: Entweder es beginnt eine zweite Angriffswelle gegen Iran, der dies offensichtlich wünscht und versteht, dass der Konflikt endgültig beigelegt werden muss und daher mit Gewalt und ohne jegliche Diplomatie geführt werden sollte, oder es akzeptiert die Bedingungen der Iraner und zieht sich in aller Stille aus dieser Region zurück, ohne einen Cent zu zahlen. Dies würde ermöglichen, sich wieder der „MAGA“-Wählerschaft zuzuwenden: Es ist noch nicht alles für die US-Republikaner verloren, was die Zwischenwahlen zum US-Kongress im November betrifft. In jedem Fall bleibt die Entscheidungsgewalt und Verwaltung des Durchgangsregimes durch die Straße von Hormus bei den Iranern.

Und die Lösung dieses Dilemmas kann entweder den Respekt und das Vertrauen gegenüber den USA endgültig zerstören oder ihnen beides zurückschaffen, vorausgesetzt, dass ihr Status als eine der führenden Weltmächte normalisiert wird – diesen Status müssen sie Tag und Nacht durch Erfolge in ihrer eigenen Entwicklung, einschließlich der technologischen, sowie durch den Verzicht darauf, auf Kosten der übrigen Welt zu existieren, unter Beweis stellen. Denn andernfalls werden die USA nichts erreichen – genauso wenig wie in den letzten Jahrzehnten, als die US-Eliten davon ausgingen, dass ihnen die „Führungsrolle“ als ewiges Privileg vom Himmel verliehen worden sei und es keineswegs notwendig sei, ihren Anspruch darauf unter Beweis zu stellen. Bereits vor 20 Jahren schrieb Zbigniew Brzezinski, dass die USA, um ihren Status in den Weltangelegenheiten zu bewahren, sich in ihrer Außenpolitik von etwas Größerem leiten lassen müssten als von eng gefassten Nationalinteressen, und diese Vision der zukünftigen Welt von anderen Ländern geteilt werden müsse.

Nur die USA sind imstande, der durch den Konflikt mit Iran entstandenen Krisensituation zu begegnen. Alle anderen, einschließlich ihrer Verbündeten, demonstrieren bereits eine distanzierte Haltung. Und genau diese Distanziertheit – und nicht militärische oder sonstige Stärke – ist eine Art italienisches „Dolcefarniente“, das die NATO faktisch bereits zerfallen ließ und der iranischen „friedlichen Atombombe“ gleichkommt. Erinnern wir uns daran, dass gerade die Distanzierung der Länder des Globalen Südens und Ostens von der westlichen Politik dazu führte, dass der Sanktionsdruck auf Russland im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt zum Scheitern verurteilt war.

Dann gibt es noch etwas, das man als zivilisatorischen Vernichtungskrieg bezeichnen könnte (wir haben ihn in den Jahren 1941 bis 1945 erleben müssen, als die deutschen Nationalsozialisten ihre Taten im Namen des „zivilisierten Europas“ verübten), der einen Krieg darstellt, der über die Grenzen des Völkerrechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts, hinausgeht. Genau darauf zielt das 22-Punkte-Manifest des US-Unternehmens „Palantir“ ab, in dem insbesondere vorgeschlagen wird, die moralische Seite von politischen Entscheidungen außer Acht zu lassen und gegenüber Feinden, die durch andere Zivilisationen repräsentiert werden, gnadenlos vorzugehen – ausgehend von der Annahme, dass es unter den Kulturkreisen sowohl „gute“ als auch „schädliche“ gebe. Zu diesen Feinden zählen unter anderem Iran und Russland. Dies stellt eine Apotheose des Militarismus mit einer Tendenz hin zur künstlichen Intelligenz („Lasst die künstliche Intelligenz kämpfen!“ – dies ist Ausdruck einer extremen Entmenschlichung des Krieges, eines Weges, den die US-Amerikaner bereits in ihrem „Krieg gegen den Terror“ eingeschlagen haben, indem sie sich auf Drohnen verließen) und des Totalitarismus dar. Als Ziel wird die Schaffung eines neuen, hochtechnologischen „Konzernstaates“ (Alex Karps „technologische Republik“) unter der Führung von BigTech proklamiert, wobei dessen Priester wissen, was besser ist als alle anderen. Als ob die Welt nicht schon genug Erfahrungen mit einem solchen „Konzernstaat“ in Form des europäischen Faschismus/Nazismus hätte! Und worin unterschieden sich davon die Kolonialreiche, die von privaten Unternehmen kontrolliert wurden? So führte beispielsweise die Britische Ostindien-Kompanie zu einem Aufstand der Sepoys in Indien im Jahr 1857, woraufhin London die Verwaltung der Kolonie selbst übernahm.

Von hier ist es nicht mehr weit bis zum Einsatz von Atomwaffen (gut, dass Trump dies bestreitet und erklärt, er habe „ohnehin schon gewonnen“), denn nach dem Verständnis des „Palantir“-Gründers Peter Thiel ist der Antichrist bereits unter uns: Die religiöse Eschatologie wird auch dies gutheißen. In seinem Werk „Die Apokalypse unserer Zeit“ äußerte sich Wassili Rosanow sehr bitter über das Christentum und das historische Schicksal Russlands, doch er räumte ein, dass in der Katastrophe des europäischen Krieges „alles in die Leere der Seele stürzt, die ihren alten Inhalt verloren hat“, wie es beim Christentum der Fall war. Aber weder ihm noch irgendjemandem in der christlichen Welt ist es bisher in den Sinn gekommen (die Nazis befassten sich mit Okkultismus), die eigenmächtig verkündete Apokalypse zu lenken, das heißt, die Rolle Gottes zu übernehmen (daraus resultiert der Konflikt mit dem Vatikan). Oder sind die Eliten – die von Anfang an von der tiefen Überzeugung ihrer Einzigartigkeit im Sinne von Selbstauserwähltheit und Selbstgerechtigkeit geprägt waren und in diesem Zusammenhang ihr von protestantischen Fanatikern geerbtes Recht auf Völkermord beanspruchten – tatsächlich nicht in der Lage, ihrem Volk oder der übrigen Welt etwas anderes anzubieten?

Hinzu kommt, dass, wie der Militärhistoriker Michael Vlahos in seinem Essay „Amerika ist eine Religion“ (in der Zeitschrift The American Conservative veröffentlicht) schrieb, die USA aus historischer Sicht mehr als nur ein moderner Nationalstaat seien; in ihrem Messianismus stünden sie den östlichen Zivilisationen nahe. Sie sollten die von Wassili Rosanow beschriebene „Leere der Seele“ ausfüllen. Die Moderne nimmt weg, statt zu geben. Die Bezeichnung des anderen als „primitiv“ schaffe die Voraussetzungen für dessen Entmenschlichung (ebenso wie Israels These vom vermeintlichen „nuklearen Holocaust“). Dementsprechend könne Washington, indem es Iran das Recht auf das verweigert, was die USA einst selbst waren (aber infolge von sechs Jahrzehnten erfolgloser Kriege verloren haben), grundsätzlich keine Strategie für einen Sieg über Iran entwickeln. Das derzeitige „Sühne-Narrativ“ der Eliten lässt sich auf das Motto „Frieden durch Gewalt“ reduzieren, dessen Umsetzung die Legitimität der Amerika selbst stärken sollte, die sich im In- und Ausland auf den Weg der „Zwang und Bestrafung“ begeben habe. Diese Wechselbeziehung stellt nach Ansicht von Vlahos eine „sich gegenseitig zerstörende Dynamik“ dar.

Die Frage ist, ob die US-Amerikaner selbst bereit sind für die von den IT-Milliardären vorgeschlagene Transformation ihrer Gesellschaft und ihres Staates. Es bleibt abzuwarten. Doch sollten die USA diesen Weg einschlagen, würden sie sich dem Rest der Welt entgegensetzen und zu einem internationalen Außenseiter werden. Niemand wird diesem transhumanistischen Kurswechsel der selbstzerstörerischen Politik der US-Eliten tatenlos zusehen. Leider steht Trumps Erklärung, die „iranische Zivilisation vernichten“ zu wollen, im Einklang mit den genannten Konzepten. Es bleibt zu hoffen, dass hinter dieser Rhetorik nichts anderes steckt als Verärgerung darüber, dass Teheran sich „unfair und falsch“ verhält und damit die ursprünglichen und auf nichts gegründeten Erwartungen Washingtons und Tel Avivs zunichtemacht.

Mit anderen Worten: Das Dilemma, vor dem die USA stehen, ist nach wie vor dasselbe, wie es von unabhängigen Politologen bereits unter dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama formuliert wurde: Entweder an der Existenz in einem geschlossenen System festzuhalten (das heißt an einer zunehmend illusorischen Kontrolle über die Welt) oder zu lernen, in einem offenen System zu funktionieren – im Mit- und Gegeneinander mit allen anderen Ländern. Und es scheint, dass gerade Iran den US-Eliten „helfen“ wird, die richtige Wahl zu treffen – im Geiste der Zeit und im Einklang mit den tatsächlichen Möglichkeiten der USA, die zum ersten Mal in der modernen Geschichte im Nahen Osten und darüber hinaus so deutlich zur Schau gestellt werden.

Übersetzt aus dem Russischen. Der Artikel ist am 28. April 2026 zuerst bei RIA Nowosti erschienen.

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