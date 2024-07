Wofür sich schämen?

von Jürgen



Das man ist, wer man ist, sich und die Welt, wie auch immer, empfindet, es haftet wer dafür? In den seltensten Fällen kommt es vom Himmel herab gefallen, sondern, es ist alles irgendwie gewachsen. Auf gut Deutsch, „von Nichts kommt nichts!“.

Kein Volk der Erde hat sich aber mehr zu schämen, sich schuldig zu fühlen, wie dieses Deutsche. Genozide gab es zu allen Zeiten, Stalin, der „Ami“, immer und überall, aktuell eine Ukraine, die sich, wie stets, für höhere Werte opfern darf oder ein Israel, deren Politik, „seit dem“, eh sakrosankt ist.

Man möchte fast meinen, die Schamgrenze wurde nur dadurch überschritten, weil man sich zurecht(?), aber den falschen Gegner ausgesucht hatte? Es gab auch, in ganz Europa, weit „engagiertere“ Kolonialisten; anrechnen lässt sich aber allein wer? Der dumme Deutsche, sich von feministischer Außenpolitik leiten lassend …

Die Schuld, für alle Zeiten, einmal festgestellt, damit auch die Selbstachtung fällt. Bis hin zur Selbstaufgabe wird gerettet und auch aufgenommen. Nach der Zwangschristianisierung kommt jetzt halt die Scharia … im besten Deutschland, welches wir ja je hatten …

Daß es geradezu einer Selbstverleugnung gleich kommt, es spielt welche Rolle? Ich muß dann mal noch die Deutschthemen in der aktuellen Abiturprüfung abfragen. Ob da noch ein Goethe, Schiller, Mörike oder Fichte dabei sind?

Schande über sie alle! Lyrik und Prosa, der schöne Geist, er hat ausgedient! Vorwärts, zurück in die Steinzeit! Vor allem ihr Frauen werdet euch noch sehr darüber verwundern! Ein Mutterkreuz für das wievielte Kind auch immer, wird euch noch als Segen erscheinen, dafür, was da auf euch zukommt!

Da hat es sich dann aber ganz schnell mit Wahlberechtigung, Gleichstellung und sexueller Befreiung! Wohl wahr, auch hierzulande hätte man deutlich früher erringen können. Wo Licht ist, ist immer auch Schatten … ein jegliches Loblied, dessen bin ich mir bewusst, es kann immer nur eingeschränkt ausfallen.

Mein/unser Denken, mein/unser Empfinden, es wird heute aber alternativlos konfrontiert. Wir haben uns zu fügen! Kein Wenn oder Aber mehr! Grautöne gibt es nur noch im Kino und die garantierte freie Meinungsäußerung muss sich sorgfältigst artikulieren, um nicht der ungeschriebenen Geltung, des als Mainstream Verklärten, ins Gehege zu kommen.

Da stehst Du dann morgens vor dem Spiegel und siehst direkt den Adolf in Dir! Oh, oh, oh! Und, du schämst Dich! Wägst die Worte des Einspruches nochmals ab, bis hin zum Verstummen!

Dein stilles „Ja aber“, es beugt sich dieser neuen Welt, die nicht mehr die Deine ist! Alles was einstmals investiert, alles, an was geglaubt wurde, es spielt keine Rolle mehr! Kriege, die Dich was angehen(?), Du darfst sie aber bezahlen! Dafür gibt es dann eine Krankenhausreform oder sonstige steigende Beiträge, die wir nicht allein deshalb nicht hätten.

Es wird investiert in Kalifat und Einwanderung in das Sozialsystem(Grüne Küchenhilfe). Begründet schlussendlich dadurch, dass es „das alte“ Deutschland nicht mehr geben darf! Also nichts mehr mit Schwarz-Rot-Gold oder gar Einigkeit und Recht und Freiheit. Letztere wurde ja zeitnah, zur Vielfalt uminterpretiert. Ein Schelm, der sich Schlimmes dabei denkt!

Nun, es geht schlechthin an die Wurzeln der Identität, des aktuellen Seins! Weder Kirche noch Partei, sie stehen Dir bei! Und wenn, dann stehst Du wieder vor dem morgendlichen Spiegel und Du schämst Dich dafür, dass es eine verschriene Partei ist!

Noch mal schuldig werden? In mittlerweile welcher Generation? Es bedeutet allerdings allein nur eine Unterordnung unter eigentlich uns fremden Denken! Die Tradition des jüdisch- christlichen, ala Steinmeier, mag das unterstützen, hat mit uns aber was zu tun? Wie es geschrieben steht: „Dem Christen wird allein durch sein Bekenntnis zu Jesu verziehen!“.

Wir aber sollen uns aber „auf ewig“ schuldig fühlen und wofür schämen? Wer spielt da jetzt wen gegen wen aus? Gibt es einen liebenden Gott, der ewig rächt? Nee, das macht nur die Politik! Kirchlich oder weltlich, es macht keinen Unterschied. Sie alle leben nur davon, dass sie uns beschämen können! Auf das wir uns schuldig fühlen!

Wir leben und schaffen, zahlen und darben, für wessen Selbsterhalt? Gnade vor Recht, es gilt nur noch wem? Kann man sich auch der Selbstverleugnung schämen?

