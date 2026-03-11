Wo ist Netanjahu? Der Iran eröffnete das Feuer – dann wurde es still

Im neuesten Bericht enthüllen wir, wo sich Benjamin Netanjahu wirklich befindet und wie der Iran innerhalb weniger Tage eine globale Spannungswelle ausgelöst hat. Nach den Raketenangriffen auf Israel und geheimen militärischen Einrichtungen herrschte plötzlich Stille – und die Welt fragt: Wer kontrolliert die Situation?

(Visited 59 times, 59 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …