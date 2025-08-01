Alex Krainer ist Marktanalyst, Autor und ehemaliger Hedgefonds-Manager. Krainer spricht über die Wirtschaftskrise in Europa und die wachsende Angst vor einem Bürgerkrieg in Ländern wie Frankreich und Großbritannien.

Richtig, Herr Krainer. Sie müssen drucken, drucken, drucken. Die Inflationszahlen sind Lügen und nichts als Lügen. Die Hyperinflation ist nur eine Frage der Zeit. Der Ukraine-Konflikt dient nur der Ablenkung von dem verschuldeten Finanzsystem.

Wird Macron einen Krieg gegen Russland anzetteln, um an der Macht zu bleiben?

Was auch immer, es läuft alles nach Plan.

Wie gleichgültig und vergesslich die Wähler doch sind? Sie haben es so gewollt.

(Visited 48 times, 48 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …