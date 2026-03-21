Wirtschafts- und Nahrungsmittelkrise: Die Abriegelung der Straße von Hormus deutet auf ein „COVID 2.0“ hin – warnt Catherine Austin Fitts

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Eine mögliche Sperrung der Straße von Hormus, einem wichtigen Öl-Engpass, könnte eine wirtschaftliche und ernährungsbezogene Katastrophe auslösen, deren Ausmaße die Schäden der COVID-Pandemie noch übertreffen würden. Catherine Austin Fitts warnt, dass dies Teil einer absichtlichen „COVID 2.0“-Krise sei, die von den Finanzeliten inszeniert wurde.

Fitts behauptet, dass globalistische Institutionen, darunter die City of London und die Rockefeller Foundation, Nahrungsmittelhilfeprogramme abbauen (Kürzung der US-Hungerhilfe um 25 Milliarden Dollar), um künstliche Knappheit zu erzeugen und damit die Agenda zur Bevölkerungsreduktion zu beschleunigen.

Die Krise ist Teil umfassenderer Pläne zur digitalen Kontrolle mittels CBDCs, digitaler Ausweise und Überwachung. Politische Führer (einschließlich Trump) gelten als entbehrlich und dienen den Interessen von Finanzkartellen wie den Rothschilds und Rockefellers.

Ähnliche Taktiken wurden während der Weltwirtschaftskrise und bei den COVID-Lockdowns angewandt – zentralisierte Mächte nutzen Notfälle aus, um Volkswirtschaften umzugestalten, Souveränität zu untergraben und die Kontrolle über die Bevölkerung zu verschärfen.

Da Regierungen die sozialen Sicherheitsnetze kürzen, müssen Einzelpersonen sich physisches Bargeld, Gold, Lebensmittel und gemeinschaftliche Netzwerke sichern, um die kommenden Umbrüche zu überstehen. Dezentrale Alternativen zu CBDCs sind entscheidend, um sich gegen finanzielle Tyrannei zu wehren.

Die mögliche Sperrung der Straße von Hormus könnte eine Krise auslösen, die weitaus schlimmer ist als die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) in Wuhan, warnt Catherine Austin Fitts, ehemalige Staatssekretärin für Wohnungsbau und Stadtentwicklung und Gründerin von „The Solari Report“.

Die Straße von Hormus ist eine strategisch wichtige, 21 Meilen breite Meerenge, die vom Iran kontrolliert wird und durch die täglich 20 Millionen Barrel Öl transportiert werden. Damit ist sie die weltweit wichtigste Energiearterie und ein Brennpunkt für geopolitische Risikopolitik, Wirtschaftskrieg und potenzielle False-Flag-Operationen globalistischer Mächte, die darauf abzielen, die Energiemärkte zu destabilisieren und militärische Interventionen zu rechtfertigen.

In einem Interview mit Paul Buitink am 14. März auf dem YouTube-Kanal „Reinvent Money“ beschrieb Fitts die sich entwickelnde Situation als „COVID 2.0“ und behauptete, mächtige Finanzeliten würden absichtlich Hungersnöte herbeiführen und die Kontrolle über die Bevölkerung verschärfen.

„Das begann in der City of London“, sagte Fitts und bezog sich dabei auf das historische Finanzviertel, das seit langem mit der globalen Bankmacht in Verbindung gebracht wird. „Ihr Ziel ist es, das Kontrollnetzwerk und die Entvölkerung gemeinsam umzusetzen.“

Ihre Äußerungen erfolgen vor dem Hintergrund eskalierender Spannungen im Nahen Osten, US-Haushaltskürzungen bei der Nahrungsmittelsoforthilfe und wachsender Besorgnis über Störungen in der Nahrungsmittelversorgungskette.

Das Hungersnot-Szenario: Der Abbau von Sicherheitsnetzen

Fitts wies auf alarmierende politische Kurswechsel unter den jüngsten US-Regierungen hin, die ihrer Ansicht nach die Programme für Nahrungsmittelsoforthilfe systematisch abgebaut haben.

„Sie haben gesehen, wie die neue Regierung in den Vereinigten Staaten systematisch die inländischen Mittel gekürzt hat, die zur Unterstützung der Ernährung armer Menschen in Notfällen zur Verfügung stehen, ebenso wie die Hilfe der USAID und des Außenministeriums zum Schutz von Ländern, die unter Notlagen wie Nahrungsmittelknappheit leiden“, sagte sie.

Sie schätzte, dass rund 25 Milliarden US-Dollar an traditionellen US-Hilfsgeldern für Hungersnöte gekürzt wurden – gerade jetzt, wo geopolitische Turbulenzen die weltweite Nahrungsmittelversorgung bedrohen. „Nun haben wir eine Situation, die die Voraussetzungen für eine Hungersnot schafft“, warnte sie. „Für mich ist das sehr beunruhigend.“

Der historische Kontext untermauert ihre Bedenken. Der Rockefeller Foundation und anderen elitären Institutionen wird seit langem vorgeworfen, die Ernährungspolitik zu beeinflussen, von der Förderung der industriellen Landwirtschaft bis hin zur Kontrolle von Saatgutpatenten. Kritiker argumentieren, dass solche Maßnahmen die Macht über die Nahrungsmittelversorgung festigen – ein entscheidender Hebel zur Bevölkerungskontrolle.

Das Kontrollnetz zieht sich zu: Digitale Währungen und Bevölkerungsreduktion

Fitts brachte die Krise in der Straße von Hormus mit umfassenderen Bestrebungen zur Einführung eines „Kontrollnetzes“ in Verbindung – eines Systems finanzieller und technologischer Vorherrschaft, das durch digitale Ausweise, digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) und Überwachung durchgesetzt wird.

„Trump ist korrupt und entbehrlich“, sagte sie und deutete an, dass politische Führer bloße Schachfiguren eines Finanzkartells seien, zu dem auch die Rothschilds und Rockefellers gehörten – Familien, die angeblich mit dem Netzwerk von Jeffrey Epstein in Verbindung stehen.

Sie forderte die Menschen auf, sich durch die Sicherung von Bargeld und Gold vorzubereiten, und warnte, dass digitale Währungen als Waffe eingesetzt werden könnten, sofern sich keine dezentralen Alternativen durchsetzen. „Digitale Währungen können auch eine Kraft des Guten sein“, räumte sie ein, „aber nur, wenn sie richtig eingesetzt werden.“

Ein Aufruf zu Wachsamkeit und Vorsorge

Fitts’ Warnungen erinnern an vergangene Krisen – von der künstlich herbeigeführten Knappheit während der Weltwirtschaftskrise bis hin zu den Lockdowns in Zeiten der Pandemie –, in denen zentralisierte Macht Notlagen ausnutzte, um Wirtschaft und Gesellschaft neu zu gestalten. Sollte die Straße von Hormus gesperrt werden, könnten die daraus resultierenden Energie- und Nahrungsmittelengpässe die Agenda der Globalisten beschleunigen: Bevölkerungsreduktion, digitale Kontrolle und die Aushöhlung nationaler Souveränität.

Vorerst plädiert Fitts für persönliche Resilienz: „Haben Sie einen Plan B.“ Da Regierungen ihre Sicherheitsnetze zurückziehen, müssen Einzelpersonen sich mit Lebensmitteln, Bargeld und sozialen Netzwerken versorgen, um dem kommenden Sturm standzuhalten. Ob sich ihre Vorhersagen als zutreffend erweisen, bleibt abzuwarten – doch die Geschichte hat gezeigt, dass gewöhnliche Bürger den Preis zahlen, wenn Eliten Krisen herbeiführen.

Sehen Sie sich das folgende Video an, in dem ein Trump-Beamter den Iran nach der Krise um die Straße von Hormus vor einem massiven Angriff warnt. (Vgl. Brighteon)

Quellen zu diesem Artikel:

X.com

YouTube.com

Quelle: Natural News

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