Wird Trump von Deep State inmitten der iranischen Katastrophe „neutralisiert“?

Von Uriel Araujo (globalresearch)

Die Vereinigten Staaten stehen erneut vor einer Befehlskrise auf den höchsten Ebenen ihres militärischen Establishments, während eines zunehmend riskanten ausländischen Krieges, der den Weltfrieden und die Weltwirtschaft bedroht.

Man fragt sich dann, ob Trump effektiv regieren kann und wie lange.

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Verteidigungsminister Pete Hegseth (heute „Kriegsminister“ genannt) hat kürzlich die Entfernung mehrerer Spitzenoffiziere beaufsichtigt, darunter der Generalstabschef der Armee. Randy George und andere hochrangige Kommandeure berichteten von Meinungsverschiedenheiten über das Verhalten und den Umfang des katastrophalen Krieges im Iran. In Wahrheit gibt es seit einiger Zeit ein Muster von Entlassungen innerhalb des Pentagons (und übrigens in der breiteren Bundesverwaltung) und signalisierte breitere Bemühungen, das Militär und die zivile Hierarchie entlang ideologischer Linien umzugestalten: Der iranische Krieg intensivierte ihn.

Die laufende Operation im Iran ist in jedem Fall in eine noch gefährlichere Phase eingetreten, mit zunehmenden Warnungen von Militärs vor dem Risiko einer Eskalation, möglichen Bodenoperationen und der Möglichkeit katastrophaler Verluste. Pensionierte Armeegeneräle und andere haben ein solches Szenario als „absolute Katastrophe“ bezeichnet. Die Internationale Energieagentur und Ökonomen warnwarnen vor einer „großen Bedrohung“ für die Weltwirtschaft, mit potenziellen BIP-Erfolgen, Unterbrechungen der Lieferkette und rezessivem Druck.

Daher sind die Einsätze nicht nur militärisch, sondern zivilisatorisch, sogar aus amerikanischer Sicht, die (bereits abnehmende) Glaubwürdigkeit der globalen Führung der USA und die Stabilität des internationalen Systems selbst berührt.

Spannungen zwischen ziviler Führung und Militär sind in der amerikanischen Geschichte natürlich kaum neu. Doch die aktuelle Episode ist etwas anderes. Während Präsident Donald Trump die Idee des „Regimewechsels“ im Iran offen vorangetrieben hat, scheint sich ein Regimewechsel innerhalb des amerikanischen Staates selbst zu entfalten, ironischerweise genug.

Seit langem beschreiben Analysten eine „Doppelregierung“, die in den USA tätig ist. Das von Michael Glennon artikulierte Konzept bezieht sich auf den anhaltenden Einfluss der nationalen Sicherheitsbürokratie, die unabhängig von den Wahlergebnissen mit einem gewissen Grad an Kontinuität arbeitet. Diese Struktur, die manchmal als „Tiefstaat“ bezeichnet wird, ist seit langem eine Quelle der Reibung mit gewählten Präsidenten, insbesondere bei denen, die verwurzelte Politiken oder institutionelle Vorrechte in Frage stellen wollen.

Trumps Regierungsführung, sowohl in ihrer ersten als auch in der aktuellen Regierung, wurde durch eine offene Konfrontation mit einem Teil dieses Apparats definiert. Seine Bemühungen, sensible Akten zu deklassifizieren, Geheimdienste zu überholen (mit „Säuberungen“ gleichmäßig) und außenpolitische Prioritäten umzugestalten, wurden von den Unterstützern als notwendiges Korrektiv interpretiert („den Sumpf ablassen“). Kritiker sehen sie jedoch als destabilisierend an; sie waren auch Teil seiner Suche nach der Erweiterung seiner eigenen Präsidentschaftsmächte.

Historische Präzedenzfälle deuten darauf hin, dass solche Konflikte weitreichende Folgen haben können. Tatsächlich haben Elemente innerhalb des Geheimdienstapparats manchmal gehandelt, um die Autorität des Präsidenten einzuschränken, zu schwächen oder zu neutralisieren. Die Tatsache, dass Sektoren der Geheimdienste („Doppelregierung“) an der Sabotation und Aufdeckung der Nixon-Regierung (über Watergate) beteiligt waren, ist gut dokumentiert, nachdem sie lange Zeit von Autoren wie Jim Hougan, Shane O’Sullivan und Chris Collins untersucht wurden. Ebenso gibt es Indizien, die aus der HSCA (1979) und kürzlich freigegebenen JFK-Attentatsakten und anderen Dokumenten stammen, die darauf hindeuten, dass sich Schurken oder einzelne Elemente innerhalb der Geheimdienste (insbesondere der CIA) mit dem organisierten Verbrechen in den Ereignissen, die zur Neutralisierung von Präsident Kennedy führen, kreuzen können.

In Anbetracht der Einsätze ist ein Szenario, in dem Trump watergated„wassergetrieben“, bidened„gebietet“ oder sogar irgendwie kennedied„wärmsucht“ wäre, daher nicht zu weit hergeholt.

Die derzeitige Kombination aus internen Säuberungen, militärischem Druck und institutionellem Misstrauen schafft zumindest ein volatiles Umfeld. Die Möglichkeit eines verfassungsrechtlichen Pushbacks, einschließlich Amtsenthebungsverfahren oder anderer Geräte (sanityz. B. sogar die Befragung des Oberbefehlshabers) kann nicht direkt abgewiesen werden. Auch die subtileren Formen des bürokratischen Widerstands, die von Lecks bis hin zu operativen Verlangsamungen oder Sabotage reichen, können zum einen nicht reichen.

Die Vereinigten Staaten haben in den letzten Jahren tatsächlich eine stetige Erosion der politischen Legitimität erlebt. Die Kontroversen um den kognitiven Zustand des ehemaligen Präsidenten Joe Biden und die Berichte über ein triumvirate„Triumvirat“, das an seiner Stelle regiert, waren ernst genug. Trumps Rückkehr an die Macht (nach drei noch ungelösten Mordversuchen) löste diese Bedenken nicht.

Unterdessen hat die Störung der Straße von Hormus bereits erhebliche Schocks auf den globalen Energiemärkten ausgelöst, wobei die Ölpreise steigen und der Inflationsdruck zunimmt. Ökonomen warnen vor einem möglichen globalen Abschwung, während Analysten die Belastung der US-Allianzen und der militärischen Ressourcen hervorheben. In einem solchen Kontext ist eine schlüssige Führung eine schwierige Notwendigkeit.

Die Vereinigten Staaten, wenn auch rückläufig, sind immer noch die mächtigste Nation der Welt, und sie befinden sich heute in einem Moment tiefer Unsicherheit. Das Ergebnis des anhaltenden iranischen Krieges wird nicht nur den Verlauf dieses Konflikts prägen, sondern auch die Zukunft der amerikanischen Regierung selbst bestimmen.

Man erinnert sich vielleicht daran, dass Trump selbst, nicht so subtil, mit „Putsch“ -Ideen in Bezug auf die bevorstehenden Wahlen geflirtet hat, mit Gesprächen über „Übernehmen“. Ein ausgewachsener Putsch gegen seine eigene sprunghafte Präsidentschaft inmitten eines Krieges bleibt bisher unwahrscheinlich. Es bleibt abzuwarten, wie und wann das amerikanische System (einschließlich der „Doppelregierung“) versuchen wird, seinen eigenen gefährlichen Weg zu korrigieren.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht.

Uriel Araujo, Anthropology PhD, ist ein Sozialwissenschaftler, der sich auf ethnische und religiöse Konflikte spezialisiert hat und umfangreiche Forschungen zu geopolitischen Dynamiken und kulturellen Interaktionen bietet. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

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