Paul Craig Roberts

Trump und Selenskyj haben sich auf einen Waffenstillstand geeinigt, eine Pause im Konflikt. Was hat Russland davon?

Nichts. Das ukrainische Militär bricht an allen Fronten zusammen. 86 % der ukrainischen Angriffe auf Kursk wurden zurückerobert, und die verbleibenden ukrainischen Streitkräfte sind eingekesselt. Die verbliebenen ukrainischen Streitkräfte ziehen sich aus den wenigen Kilometern russischen Territoriums zurück, die in den wieder an Russland angeschlossenen Regionen Donezk und Saporischschja noch besetzt sind. Ein Waffenstillstand ist das Letzte, was Russland braucht, da es kurz vor dem totalen Sieg steht.

Russland sollte Selenskyj, Trump und Europa Kapitulationsbedingungen auferlegen. Russland hat den Konflikt gewonnen. Warum sollte man sich auf Verhandlungen einlassen? Der Sieger diktiert die Kapitulationsbedingungen. Sollten Russlands Kapitulationsbedingungen nicht akzeptiert werden, sollte Russland mit der Eroberung der gesamten Ukraine fortfahren und die Ukraine wieder in Russland eingliedern, wo sie historisch hingehört. Washington nutzte den Zusammenbruch der Sowjetunion aus und schnitt die Ukraine von ihrer jahrhundertealten, historischen Zugehörigkeit zu Russland ab.

Sind Putin und Lawrow zu sehr vom Wohlwollen gegenüber dem Westen, der versucht, Russland zu zerstören, besessen, um die Grundregeln zu verstehen? Versteht Putin, dass Trump zuerst zu ihm hätte kommen, die Kapitulationsbedingungen zwischen ihnen aushandeln und sie Selenskyj aufzwingen sollen, der nach Ablauf seiner Amtszeit de facto kein legitimer Regierungschef ist? Putin hat Recht. Es braucht ukrainische Wahlen, die eine legale Regierung einsetzen, der die Kapitulationsbedingungen diktiert werden können. Welchen Wert hat ein Dokument, das von einem illegalen Amtsinhaber unterzeichnet wurde?

Wenn Putin dem Waffenstillstand zwischen Trump und Selenskyj zustimmt, wird ihn das dann zu einer Einigung verpflichten, die weniger als ein Sieg ist? Ein Waffenstillstand würde den russischen Vormarsch stoppen und der Ukraine Zeit zum Wiederaufbau mit den nun erneut von Trump gelieferten Waffen geben. Werden die Verhandlungen eine Wiederholung von Putins Minsker Fehler sein, der Russland so teuer zu stehen kam? Könnte Putin, wenn er Russland einen Sieg verweigert, seines Amtes enthoben werden?

Frieden muss endgültig sein. Waffenstillstände sind es nie. Soweit ich mich erinnere, herrscht im Koreakrieg der 1950er Jahre immer noch ein Waffenstillstand, und zwischen Nord- und Südkorea bestehen weiterhin Feindseligkeiten, wobei Washington die Konfrontation weiter verschärft.

Soweit ich Russlands verwestlichte intellektuelle Klasse kenne, die Putin und Lawrow beeinflusst, ist diese bis zum Verrat verwestlicht. Putin braucht eine russische Regierung, die von russischen Nationalisten besetzt und beraten wird. Sonst bleibt Russland trotz seiner konkurrenzlosen Waffensysteme ein Angriffsziel.

In meiner Kolumne vom 11. März fragte ich: „Was sollte Trump in Bezug auf die Ukraine tun?“ Meine Antwort:

„Um den Konflikt zu beenden, muss Trump keine Treffen mit Putin, Selenskyj, der EU oder sonst jemandem abhalten und über Treffen sprechen. Aus Sicht der USA ist es für Trump extrem einfach, den Konflikt zu beenden.“ Er muss lediglich seinen Waffenlieferungsstopp dauerhaft machen und alle US-Agenten aus dem Stellvertreterkonflikt mit Russland abziehen. Ohne die Lieferung von Waffen, Geheimdienstinformationen, Zielerfassung und Geld durch die USA, um den Konflikt am Leben zu erhalten, wird dieser schnell enden. Trump muss Putin Folgendes sagen: „Ich weiß, dass Washington für diesen Konflikt verantwortlich ist. Ich ziehe unsere Beteiligung zurück. Dieser Konflikt hätte nicht stattgefunden, wenn die Demokraten die Wahlen 2020 nicht gestohlen hätten. Ich hebe die Sanktionen auf. Die Demokraten und die Presstituierten werden mir vorwerfen, die Ukraine an Sie verkauft zu haben. Ihre Aufgabe ist es, barmherzig mit der Ukraine umzugehen. Da die USA für den Konflikt verantwortlich sind, werden wir Ihnen beim Wiederaufbau einer entmilitarisierten Ukraine helfen, in der wirtschaftlicher Fortschritt Vorrang vor Krieg hat. Sie dürfen meine guten Absichten nicht enttäuschen, sonst wird der Kalte Krieg wiederaufleben.“

Später in meiner Kolumne fragte ich: Kann Trumps Ego es ihm erlauben, die Einigung zu Putins Bedingungen zuzulassen? Drei Jahre lang kämpft Putin langsam einen Konflikt aus, den ein fähiger Kriegsführer in drei Wochen beendet hätte. Putins Versagen als Kriegsführer ist offensichtlich. Putin, der ausreichend verwestlicht ist, begriff nie, dass sein endloser Krieg zu Verhandlungen führen würde, an denen er als letzter Teilnehmer beteiligt war. Da Trump und der illegitime Selenskyj einen Waffenstillstand vereinbart haben, steht Putin unter Druck, sich daran zu beteiligen, sonst wird Russland dafür geschmäht, eine Einigung zu blockieren, mit der Absicht, von der Eroberung der Ukraine zur Eroberung Europas überzugehen. Sollte Putin dem Waffenstillstand zustimmen, riskiert er, dass Russlands Sieg durch die Bedingungen einer Verhandlungslösung verwässert wird.

Russland war in vielerlei Hinsicht ein leichtes Ziel für den Westen. Der Sowjetkommunismus hat Misstrauen gegenüber der russischen Regierung geschürt und russische Intellektuelle zu einer leichten Beute westlicher Propaganda gemacht. Viele russische Intellektuelle repräsentieren den Westen, nicht Russland. Diese russische Verwundbarkeit wurde vom Westen geschickt ausgenutzt.

Die Frage bleibt: Wie schwerwiegend sind Putins Fehler im Umgang mit Washington? Indem er den Konflikt so lange andauern ließ, bis die Initiative zu seiner Beendigung in Washingtons Hände überging, hat Putin die Initiative verloren. Stimmt Putin einem Waffenstillstand nicht zu, riskiert er, Trumps Ego zu verletzen. Wird Trump dann Druck ausüben, weil er mit seinem Versprechen, den Konflikt zu beenden, auf dem Spiel steht? Gibt Putin Trumps Druck nach?

Die Aussichten auf eine Lösung dieses Konflikts sind nicht so gut, wie sie schienen.

erschienen am 13. März 2025

