Der Iran hat auf den eklatanten Angriff Israels auf die denkbar schwächste Weise reagiert – mit einem Appell an die Vereinten Nationen. Bei dem Angriff wurden der iranische Kommandeur der Revolutionsgarden, der stellvertretende Chef der Armee und mehrere Wissenschaftler getötet, Einrichtungen und Wohnhäuser zerstört.

Washington lehnt jede Verantwortung für Israels Kriegshandlung ab, versicherte seinem israelischen Herrn aber schnell, dass die USA Israel vor iranischer „Aggression“ schützen würden, sollte der Iran auf den Angriff reagieren. Washington verwandelte Israels Aggression schnell in einen Akt der Selbstverteidigung, indem der israelische Marionettensprecher Mike Johnson das Recht Israels auf Selbstverteidigung bekräftigte: „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen!“ Eine weitere israelische Marionette, der Vorsitzende des Ausschusses für Streitkräfte im Repräsentantenhaus, Mike Rogers, bezeichnete den Iran – das angegriffene Land – als „Aggressor“. Washingtons Botschaft an den Iran lautet, dass eine Vergeltung gegen den israelischen Angriff als Aggression gegen Israel und die USA betrachtet wird. Die US-Bevölkerung, die jahrelang mit dem Narrativ vom „Krieg gegen den Terror“ indoktriniert wurde, ist bereit für einen Krieg mit dem Iran.

Präsident Trump, Israels wichtigste Marionette, sagte, dass er von den geplanten Angriffen im Voraus wusste und dass die Vereinigten Staaten Israel verteidigen werden. Da Präsident Trump davon wusste, nicht eingegriffen und den Iran nicht gewarnt hat, trägt Washington die Verantwortung für den Angriff.

Die Iraner schießen zwar mit dem Mund, aber nicht mit Waffen.

Ich gebe den Führern Russlands, Chinas und des Iran die Schuld. Ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen zwischen den drei Ländern würde dem Nahen Osten, der Ukraine, Europa und Asien Frieden bringen. Israel wird den Iran nicht angreifen, wenn dies einen echten Krieg mit Russland und China bedeutet. Ist es mangelnder Weitblick oder schlichte Dummheit, die für das Fehlen eines gegenseitigen Verteidigungsabkommens verantwortlich ist?

Wo waren die iranischen Luftabwehrsysteme? Hat Putin dem Iran verboten, das russische Luftabwehrsystem S-400 gegen Israel einzusetzen? Wie konnte der Iran überrumpelt werden, als Nachrichtenberichte auf einen bevorstehenden Angriff hindeuteten? Warum sitzen die Araber und Iraner auf ihrem Hintern und lassen zu, dass Israel und die USA immer die Initiative ergreifen und sie einen nach dem anderen ausschalten? Sind sie dumm oder haben sie Angst, sich zu wehren?

Als Israel in den Gazastreifen einmarschierte, war dies der perfekte Zeitpunkt für den Iran, seine Raketen auf Israel abzufeuern und für die Hisbollah, in Israel einzumarschieren. Stattdessen hat der Iran Israel dummerweise demonstriert, dass seine Raketen die von den USA gebaute Eiserne Kuppel durchdringen können, ohne Israel Schaden zuzufügen, und damit den strategischen Vorteil des Irans leichtfertig verschenkt. Die Hisbollah blieb auf ihrem Hintern sitzen und wurde von Israel enthauptet. Als nächstes verschworen sich die USA und Russland zum Sturz Syriens und ermöglichten so Israels Expansion in den Süden Syriens. Die letzte verbliebene arabische Kampftruppe ist die kleine Gruppe der Houthis im Jemen.

Der Iran ist in der Lage, Israel ernsthaft zu schaden und die US-Stützpunkte und Flugzeugträger in der Region auszulöschen. Aber der Iran ist sich wahrscheinlich darüber im Klaren, dass die Blamage für die USA zu einem nuklearen Angriff auf den Iran führen könnte, wenn er seine militärischen Fähigkeiten erfolgreich einsetzt. Das Einzige, was einen solchen Angriff verhindern könnte, wäre eine russisch-chinesische Ankündigung, dass ihr nuklearer Schutzschirm den Iran umfasst. Doch weder die russische noch die chinesische Regierung würden diesen Schritt tun.

Die Schlussfolgerung scheint zu sein, dass die Zerstörung der muslimischen Staaten weitergehen wird, bis der Nahe Osten entweder in ein Groß-Israel oder in ein amerikanisches Neo-Kolonialreich verwandelt ist.

Trump ist weit davon entfernt, ein Friedenspräsident zu sein, und wird sich durch Krieg auszeichnen.

Die von Washington inszenierten Kriege, die den Irak, Libyen, Somalia, Syrien und den Libanon zerstörten und sich nun gegen den Iran richten, sowie die Unterstützung Washingtons und Europas für Israels Völkermord an den Palästinensern zeigen die völlige Abwesenheit von Moral in der westlichen Welt. Der Westen ist in der Lage, jede Katastrophe auszulösen, von Pandemien bis zum Atomkrieg. Das Fehlen von Ehrlichkeit in diesem Punkt sorgt dafür, dass es dazu kommen wird.

