„Wird hunderttausende Arbeitsplätze kosten“ – Fritz Vahrenholt im Gespräch

8. November 2025

Deutschland ruiniert sich mit seiner Energie- und Klimapolitik selbst – die Weltklimakonferenz wird dieser Entwicklung nur noch die Krone aufsetzen, mahnt der Energieexperte Fritz Vahrenholt im Apollo News-Gespräch. Bis 2040 wird die deutsche Industrie untergehen, während Chinas Emissionen ungebremst steigen, kritisiert er.

