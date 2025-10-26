„Wird hunderttausende Arbeitsplätze kosten“ – Fritz Vahrenholt im Gespräch

Deutschland ruiniert sich mit seiner Energie- und Klimapolitik selbst – die Weltklimakonferenz wird dieser Entwicklung nur noch die Krone aufsetzen, mahnt der Energieexperte Fritz Vahrenholt im Apollo News-Gespräch. Bis 2040 wird die deutsche Industrie untergehen, während Chinas Emissionen ungebremst steigen, kritisiert er.
