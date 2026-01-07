Strategic Culture Foundation (antikrieg)

Kurz gesagt: Nein. Wie ein Medienkommentator diese Woche treffend bemerkte, haben die europäischen Staats- und Regierungschefs weniger Rückgrat als eine Qualle. Ihre ganze zaghafte Sorge um Donald Trumps Annexionspläne für das dänische Arktisgebiet wird also kaum zu einem bewaffneten Konflikt führen.

Es mag zwar einige Inszenierungen geben, wie etwa die Stationierung europäischer Truppen in Grönland an diesem Wochenende. Europäische Politiker werden viel Getöse von sich geben. Doch am Ende werden die Vasallen wieder in die Schranken gewiesen.

Allein die Tatsache, dass diese theoretische Frage überhaupt aufkommt, ist jedoch aufschlussreich dafür, wie abnormal die internationalen Beziehungen unter dem 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten geworden sind. Auf eine seltsame Art und Weise ist das gut, denn es entlarvt den Betrug und den Bankrott des „moralischen Westens“.

Acht Jahrzehnte lang, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, inszenierten sich die USA als Verteidiger ihrer europäischen Verbündeten. Das transatlantische Bündnis in Form der NATO sollte der Eckpfeiler westlicher Demokratie, Frieden, Sicherheit und des Völkerrechts sein.Doch nun, da Trump unverhohlen Grönland annektieren will – notfalls mit militärischer Gewalt –, gerät die gesamte NATO-Fassade ins Wanken. Das Bündnis wird von seinem vermeintlichen Anführer, den Vereinigten Staaten von Amerika, angegriffen.

Dänemark und andere europäische Staaten sind bestürzt und erklären, dass die NATO am Ende sei, sollte Trump seine Drohungen, Grönland zu „erobern“, wahr machen.

Nur zu!

Diese Woche trafen sich dänische und grönländische Diplomaten im Weißen Haus mit Vertretern der Trump-Regierung, Vizepräsident J. D. Vance und Außenminister Marco Rubio, um für die Achtung der Souveränitätsrechte Dänemarks und Grönlands zu appellieren.

Trump zeigt keinerlei diplomatische Zurückhaltung. Er beharrt weiterhin darauf, Grönland unter US-Kontrolle zu bringen, und schließt den Einsatz militärischer Gewalt nicht aus. Der amerikanische Präsident erklärte, die Annexion sei eine Frage der nationalen Sicherheit der USA, da das arktische Territorium seiner Behauptung nach von China und Russland bedroht sei.

China kritisierte Trump scharf dafür, diese Bedrohung als Rechtfertigung für seine Gebietsnahme zu nutzen.

Russland ist das größte arktische Territorium, und seine Nordseeroute ist eine strategisch wichtige Schifffahrtsroute zwischen Europa und Asien. Russland braucht Grönland nicht.

Trumps Vorwand der nationalen Sicherheit ist lächerlich. Er spielt schamlos die „Bedrohung“ durch Russland und China als Deckmantel für eine unverhohlene imperialistische Landnahme. Genau das werfen die Amerikaner und Europäer Russland und China heuchlerisch und haltlos vor.

Grönland ist die größte Insel der Welt, die nicht zum Festland gehört, und erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 2,1 Millionen Quadratkilometern. Das ist etwa dreimal so groß wie Texas. Das arktische Gebiet ist reich an Öl, Gas und Mineralien, die die Vereinigten Staaten für ihre wirtschaftliche Zukunft begehren. Die Kalkulation ist dieselbe wie bei Trumps krimineller Aggression gegen Venezuela.

Wäre es nur um nationale Sicherheit, so unterhalten die USA auf Grönland einen Luftverteidigungsstützpunkt im Rahmen eines historischen Abkommens mit Dänemark. Trumps abfällige Äußerungen, Dänemark sei militärisch nicht stark genug, um Grönland zu verteidigen (er spottete: mit zwei Hundeschlitten), könnten leicht entkräftet werden, indem die USA ihre bestehenden Stützpunktkapazitäten ausbauen.

Die Beschwörung Russlands und Chinas als Bedrohung ist also ein zynischer Vorwand Trumps, um sich die enormen arktischen Ressourcen anzueignen.

Die dänische Regierung hat Trumps Bedenken hinsichtlich einer möglichen Übernahme Grönlands durch Russland und China jedenfalls zurückgewiesen.

Doch wer sich mit Hunden ins Bett legt, steht mit Flöhen wieder auf. Dänemark und die anderen europäischen Handlanger haben die Russland-Karte in Bezug auf Europas Sicherheit auf unverschämte Weise ausgespielt. Damit haben sie dazu beigetragen, die fadenscheinige Erzählung zu schaffen, mit der Trump nun versucht, das dänische Territorium Grönland zu annektieren.

Historisch gesehen ist die Europäische Union zu einem willfährigen Vasallen der Vereinigten Staaten geworden. Sie hat sich in jeder Hinsicht bemüht, Washington bei jedem Völkerrechtsverstoß und jeder illegalen Aggression der Amerikaner zu beschwichtigen. Zuletzt, als Trump Venezuela angriff und Präsident Nicolás Maduro entführte, jubelten die Europäer, anstatt für das Völkerrecht einzutreten. Während Trump dem Iran wegen dessen Versuchen, einen orchestrierten Regimewechsel zu verhindern, mit Krieg droht, bejubeln die Europäer die Aggression erneut.

Washingtons systematischer und unerbittlicher Verstoß gegen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen über Jahrzehnte hinweg wurde durch Europas Komplizenschaft oder feige Duldung ermöglicht. Die dadurch gewährte Straflosigkeit gipfelte unter der Präsidentschaft Trumps in der offenen Missachtung internationaler Normen.

Die imperialistische Macht der USA hat, wie Trump arrogant prahlt, keinerlei Respekt vor Völkerrecht oder Souveränität. Die europäischen Vasallen mit ihrer ohnmächtigen Ohnmacht werden mit der ihnen gebührenden Verachtung behandelt.

Die Amerikaner beschlossen im September 2022, Europas strategische Energieversorgung aus Russland durch die Sabotage der Nord-Stream-Pipelines zu zerstören und die europäischen Volkswirtschaften damit an den Rand des Zusammenbruchs zu bringen. Und die Europäer protestierten nicht einmal. Sie haben sich durch den sinnlosen Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland und die Zerstörung ihrer Wirtschaften durch exorbitante Ausgaben für das amerikanische Militär noch weiter erniedrigt.

Kein Wunder also, dass Trump die europäische Schwäche durch die Annexion Grönlands schamlos ausnutzt.

Wie unser Kolumnist Ron Ridenour in mehreren Artikeln dokumentiert hat, ist Dänemark einer der erbärmlichsten europäischen Vasallenstaaten. Jahrelang diente es den USA als Geheimdienst- und Propagandainstrument. Dänemark war 1949 Gründungsmitglied der NATO. Kopenhagen war im Zweiten Weltkrieg zudem ein Nazi-Kollaborateur; die darauffolgende Komplizenschaft mit dem US-Imperialismus war daher nichts Ungewöhnliches.

Was werden seine Vasallen also tun, während der amerikanische Machthaber den Druck erhöht? Nichts.

An diesem Wochenende entsenden Dänen, Briten, Franzosen, Deutsche, Niederländer, Norweger und andere Länder im Rahmen der Operation Arctic Endurance eine symbolische Truppenstärke nach Grönland, um ihre Solidarität mit Trump zu demonstrieren.

Wie lächerlich! Die Europäer sprachen im vergangenen Jahr von der Bildung einer Koalition der Willigen für einen Einsatz in der Ukraine, angeblich um das neonazistische Regime in Kiew gegen Russland zu verteidigen. Nun haben sie eine winzige Koalition der Willigen gebildet, um Grönland gegen die Vereinigten Staaten zu verteidigen.

Dennoch birgt das Ganze auch eine nützliche Erkenntnis. Die Absurdität des Ganzen ist insofern lehrreich, als sie mehrere Dinge offenbart: den Betrug der NATO, die Gesetzlosigkeit und Straflosigkeit der US-Aggression und den völligen moralischen Bankrott der europäischen „Verbündeten“.

