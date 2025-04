Wird die westliche Paranoia gegenüber Russland die Welt zerstören?

von Paul C. Roberts (globalresearch)

Erinnern Sie sich an den James-Bond-Film, in dem ein geistesgestörter sowjetischer General einen Atomkrieg beginnen wollte, oder an Dr. Seltsam , einen geistesgestörten amerikanischen General, der dasselbe vorhatte?

Nun, Dr. Seltsam ist noch unter uns, aber er gilt nicht mehr als verrückt.

Im heutigen Pentagon ist die Verteilung von Atomwaffen an Verbündete, die nicht über diese verfügen, um einen noch größeren Atomkrieg zu führen, einfach nur gute Kriegsplanung.

Am 1. April – und leider war es kein Aprilscherz – erklärte der designierte Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, Dan Caine, dass die Vereinigten Staaten bereit seien, den Abschluss von Abkommen über die nukleare Teilhabe mit weiteren NATO-Verbündeten des Landes in Erwägung zu ziehen.

Aus militärischer Sicht würde eine Ausweitung der Beteiligung der NATO-Verbündeten an der nuklearen Abschreckungsmission die Flexibilität, Überlebensfähigkeit und militärische Leistungsfähigkeit verbessern. Sollte dies bestätigt werden, werde ich mich … mit der Kosten-Nutzen-Abwägung einer solchen Entscheidung befassen. (Siehe hier )

Der Kandidat sagte, ein weiterer Vorteil der Bereitstellung von Atomwaffen für NATO-Mitglieder, die selbst keine besitzen, bestehe darin, die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern, die sich aus dem eigenen Erwerb solcher Waffen ergeben würde. Wenn zu viele unserer Verbündeten über diese Waffen verfügten, könnten die USA das Eskalationsrisiko nicht bewältigen.

Was Caine sagte, ist nachvollziehbar. Wir wollen nicht, dass Belgien, die Niederlande, Italien, Deutschland oder Polen einen Atomkrieg beginnen..

Doch dieser gesunde Menschenverstand verbirgt die Absurdität der „Steuerung eines Atomkriegs“.

Es besteht Einigkeit darüber, dass ein Atomkrieg das Leben auf unserem Planeten zerstören würde. Dies erinnert an den Roman „ Ein Lobgesang auf Leibowitz“, in dem ein Raumschiff in der kurzen Zeit, die noch verbleibt, bevor es auf der Erde zum nuklearen Weltuntergang kommt, mit menschlichem, tierischem und pflanzlichem Leben für einen fernen Planeten beladen wird.

Natürlich ist es die Aufgabe des Pentagons, sich auf einen Krieg vorzubereiten. Doch da der Krieg, auf den sich das Pentagon vorbereitet, nicht zu gewinnen ist, warum sollte man dann nicht versuchen, den Frieden vorzubereiten? Welche Sache ist es wert, dafür zu kämpfen, wenn sie den Tod des Planeten Erde bedeutet?

Diese Gedanken kamen auch Präsident John F. Kennedy in den Sinn . JFK hatte im Wahlkampf als Kalter Krieger eine „Raketenlücke“ proklamiert. Aus irgendeinem Grund hatte Präsident Eisenhower, Held des Zweiten Weltkriegs und Fünf-Sterne-General, die Sowjets an uns vorbeiziehen lassen. Die Kubakrise und die Schweinebucht rissen Kennedy aus seinem Wahn. Er lehnte die Bitte ab, der US Air Force zu gestatten, die Invasion der kubanischen Flüchtlingsarmee der CIA in Kuba zu unterstützen. Er lehnte das „Northwoods-Projekt“ der Vereinigten Stabschefs ab , das die US Air Force dazu aufforderte, US-Passagierflugzeuge abzuschießen, Flüchtlingsboote von Kuba nach Florida zu besetzen, Amerikaner auf den Straßen von Miami und Washington, D.C. zu töten und Castro die Schuld als Rechtfertigung für eine US-Invasion in Kuba zu geben. Er lehnte den Plan der Vereinigten Stabschefs für einen Atomangriff auf die Sowjetunion ab. Alle diese Informationen sind öffentlich zugänglich, aber nur wenige wissen davon.

Kennedy arbeitete hinter den Kulissen mit dem sowjetischen Präsidenten Chruschtschow zusammen, um die gefährliche Situation zu entschärfen. Anstatt Kennedys Führung anzuerkennen, betrachtete der US-Militär- und Sicherheitskomplex ihn als „nachgiebig gegenüber dem Kommunismus“, als einen angehenden Verräter an Amerika, der aus dem Amt entfernt werden musste. Da Kennedy beliebt war, war ein Attentat die Lösung.

Ich stimme mit James Douglas, Oliver Stone und allen anderen darin überein, dass Kennedy vom US-Sicherheitsstaat ermordet wurde. Ich weiche von ihnen in der Frage ab, ob die Tat hätte aufgedeckt oder vertuscht werden sollen. Hier geht es nicht um Fakten, sondern um Urteile, und Urteile sind nicht unfehlbar.

Ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Warren-Kommission dem Bericht Glauben schenkte. Sein einziger Zweck bestand darin, die amerikanische Öffentlichkeit vor dem Vertrauensverlust in die eigene Regierung zu bewahren, und das inmitten eines gefährlichen Kalten Krieges mit einem atomar bewaffneten Gegner nach der Kubakrise und der Schweinebucht. Da das Machtgleichgewicht in der Welt auf dem Spiel steht, wäre es den Vereinigten Staaten geschadet, wenn sie offiziell zugegeben hätten, dass die Sicherheitsbehörden der US-Regierung ihren eigenen Präsidenten ermordet hätten.

Ich bin der Meinung, dass heute, sechs Jahrzehnte nach der Ermordung JFKs, die Wahrheit, die von unabhängigen Ermittlern seit langem bewiesen wurde, offiziell anerkannt werden könnte und vielleicht wird dies auch der Fall sein.

Ich werde stattdessen darauf eingehen, wie die Wahrheit im Jahr 1963 hätte ans Licht kommen können, wenn die amerikanische Regierung dieser Aufgabe nur gewachsen gewesen wäre.

Nach seiner Vereidigung hätte Lyndon Johnson etwa Folgendes sagen können:

Liebe Mitamerikaner, unsere übertriebene Paranoia und unsere Angst vor der Sowjetunion haben zum Tod unseres Präsidenten durch die CIA, den Vereinigten Stab und den Secret Service geführt. Präsident Kennedys Bemühungen, die Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion abzubauen, die die Welt erst kürzlich an den Rand eines Atomkriegs gebracht hatten, wurden von unseren Sicherheitskräften als Zeichen gefährlichen und ungerechtfertigten Vertrauens in unseren Feind missverstanden, das uns einem Atomangriff aussetzte. Präsident Kennedy galt als nachgiebig gegenüber dem Kommunismus und möglicherweise als Verräter.

Die Schuld liegt nicht bei der CIA und den Vereinigten Stabschefs. Die Schuld liegt im Kalten Krieg und der Stationierung von Atomwaffen mit immenser Zerstörungskraft. Diese Bedrohung ist real und muss beseitigt werden. Unsere dringendste Aufgabe ist nicht, unsere Geheimdienste für ihre Fehleinschätzungen zu belangen, sondern den Kalten Krieg zu beenden und die Existenz von Atomwaffen zu verbieten. Unsere Herausforderung besteht darin, zu lernen, miteinander auszukommen, nicht, uns gegenseitig umzubringen. Die Tragödie und unsere Trauer über die Ermordung unseres Präsidenten sind die Frucht unserer eigenen Paranoia. Unsere Aufgabe ist es, Angst und Misstrauen durch gegenseitigen Personalmangel und Vertrauen zu ersetzen. Andernfalls werden die verheerenden Waffen früher oder später zum Einsatz kommen.

So etwas konnte nicht passieren, da zu viele Menschen und Interessen an einem anhaltenden Konflikt beteiligt waren. Die Ermordung von JFK brachte Johnson ins Präsidentenamt. Sie nützte dem militärisch-sicherheitspolitischen Komplex, indem sie Oswald, einem sowjetischen Agenten, die Schuld für das Attentat gab. Für die Joint Chiefs und die CIA war das ein wunderbares Ergebnis. Was hatten sie davon, dass Johnson die Wahrheit sagte und Kennedys Bemühungen fortsetzte, Hysterie und Drohungen einzudämmen? Als Visionen gefragt waren, fehlten sie.

Die meisten Katastrophen der Geschichte sind auf die Unfähigkeit der Menschen zurückzuführen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Heute stehen Trump und Putin auf dem Prüfstand. Wie viel Vertrauen können wir ihnen noch schenken?

*

Klicken Sie unten auf die Schaltfläche „Teilen“, um diesen Artikel per E-Mail zu versenden/weiterzuleiten. Folgen Sie uns auf Instagram und X und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal . Sie können Global Research-Artikel gerne unter Angabe der Quelle teilen.

Paul Craig Roberts ist ein renommierter Autor und Wissenschaftler und Vorsitzender des Institute for Political Economy, wo dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde. Zuvor war Dr. Roberts Mitherausgeber und Kolumnist des Wall Street Journal. Während der Reagan-Regierung war er stellvertretender Finanzminister für Wirtschaftspolitik. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

(Visited 3 times, 3 visits today)