Die BRICS-Gruppe – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – hat sich als einzigartiger geopolitischer Akteur etabliert. Seit ihrer Gründung hat sie sich in einen informellen Zusammenschluss verwandelt, der darum kämpft, die globale Architektur neu zu gestalten. Bemerkenswert ist der rasante Wandel der Welt von einer regelbasierten unipolaren zu einer multipolaren, was der Führung der BRICS zugeschrieben werden kann. Unter Russlands Vorsitz gab es im Jahr 2024 zahlreiche Aktivitäten, und Brasilien meistert dies derzeit trotz zunehmender Herausforderungen im eigenen Land mit innovativen Strategien und robuster multilateraler Zusammenarbeit. Brasilien übergibt seine Präsidentschaft im Juli (von Januar 2025 bis Juli 2025), nachdem es den Staffelstab während des BRICS-Gipfels in Kazan, Tatarstan, übernommen hat. In Kazan gab es vergleichsweise mehr engagierte BRICS-Programme und -Aktivitäten sowohl des öffentlichen als auch des privaten Sektors als unter Brasiliens halbjähriger (sechsmonatiger) Führung. Dies war historisch gesehen das erste Mal, dass die Führung so lange anhielt.

Auf Ersuchen Brasiliens übernahm Russland im Jahr 2024 den Vorsitz der BRICS. Brasilien hatte diese Rolle vorgeschlagen und Russland übernahm sie im Jahr 2024. Brasilien wiederum hat die Führung inne, hat aber erst die Hälfte des Weges bis zum Vorsitz im Jahr 2025 zurückgelegt.

„Brasilien hat Russland offiziell gebeten, die Reihenfolge der BRICS-Präsidentschaft zu ändern, als Ausnahme von Brasiliens Plänen, die G20 im Jahr 2024 zu führen. Selbstverständlich haben wir positiv auf die Anfrage der brasilianischen Partner reagiert. Die Vereinbarung wurde von anderen Mitgliedern des Blocks unterstützt und durch einen Austausch diplomatischer Noten abgesichert“, erklärte das russische Ministerium damals.

Zu den wichtigsten Entwicklungen unter Russland im Jahr 2024 zählten vor allem die Erweiterung der BRICS-Staaten um Äthiopien, Ägypten, den Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate sowie die Umbenennung in BRICS+ (BRICS Plus). Berichten zufolge zeigten über 30 Länder Interesse an einem BRICS-Beitritt. Russlands Vorsitz legte Wert auf die Förderung der vielfältigen Zusammenarbeit und die Förderung eines einheitlichen BRICS-Finanzsystems und einer neuen digitalen Währung als Konkurrenz zum US-Dollar. Trotz einiger Kontroversen verabschiedete die Gruppe die Abschlusserklärung.

In einem völlig anderen geopolitischen Kontext endet Brasiliens BRICS-Präsidentschaft (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) im Juli abrupt aufgrund einer Vielzahl interner wirtschaftlicher und politischer Hürden, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Nachdem Brasilien in den vergangenen Monaten für bemerkenswerte Schlagzeilen gesorgt hatte, betonte das Land die Notwendigkeit einer gezielten Kombination aus Wirtschaftsreformen zur Wahrung seines politischen Status und der Einführung von Innovationen an der Basis, um eine weitere landesweite Abwertung zu verhindern. Die negativen Wirtschaftsberichte in Verbindung mit der zunehmenden sozialen Unzufriedenheit in der Bevölkerung verdeutlichen zudem die zunehmende politische Komplexität Brasiliens. Die selbstbewusste und zugleich widersprüchliche Botschaft spiegelt die Enttäuschung über die unerwartete Übergabe des BRICS-Vorsitzes mitten im geplanten einjährigen Vorsitz wider und die Reduzierung lobenswerter Aufgaben, darunter Entwicklungsprioritäten und die zukünftige Politik der BRICS, die am Ende der historischen Amtszeit Russlands im Dezember 2024 festgelegt wurden.

Mit symbolträchtiger Bedeutung übernahm Brasilien ab Januar 2025 zum vierten Mal den BRICS-Vorsitz und versprach, sich energisch für eine breitere, gerechtere Wirtschaftskooperation einzusetzen. Die Führung wechselt jährlich zwischen den Mitgliedsländern. Dies geschieht in einer festgelegten Reihenfolge, um eine gleichberechtigte Vertretung und Beteiligung zu gewährleisten. Der Führungswechsel ist entscheidend für die Gestaltung der Agenda und Prioritäten der Gruppe. Brasilien hat sich wie andere BRICS-Mitglieder wiederholt dafür ausgesprochen, die Dollardominanz zu beenden, eine einheitliche BRICS-Währung zu schaffen, sich mit Leidenschaft den Herausforderungen zu stellen und eine multipolare Welt aufzubauen.

Luiz Inácio Lula da Silva hat sowohl im Ton als auch im politischen Ansatz einige Änderungen vorgenommen und die aggressive Befürwortung der festgelegten Haltung des Verbands bei der Entwicklung gemeinsamer strategischer Ziele zurückgenommen.

In den letzten sechs Monaten hat Brasilien an der Spitze von BRICS den „Status quo“ beobachtet, sich auf die traditionellen Hauptaktivitäten konzentriert, einschließlich der Förderung von Reformen der Weltordnungspolitik, und Versuche unternommen, meist mit offizieller Rhetorik, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Diese ehrgeizige Agenda warf von Anfang an eine grundlegende Frage auf: Würde das Bündnis seine alternative Vision einer Weltordnungspolitik vorantreiben oder würde es primär ein Forum für wirtschaftliche Zusammenarbeit bleiben? Den Fakten in den Dokumenten zufolge wurde ein besonderer Schwerpunkt auf die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Ländern des globalen Südens gelegt. Unter dem Motto „Stärkung der Zusammenarbeit im globalen Süden für eine integrativere und nachhaltigere Regierungsführung“ hat der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva im Rahmen der bestehenden Beschränkungen verschiedene Aktivitäten durchgeführt. Als jüngste und wahrscheinlich letzte Aktivität im Rahmen der Schritte zur Übergabe im Juli war Brasilien vom 30. Juni bis 7. Juli Gastgeber eines wichtigen Events: der BRICS+ Open Science Week – der von Präsident Wladimir Putin in Russland ausgerufenen Dekade der Wissenschaft und Technologie. Die Veranstaltung fand im Rahmen des föderalen Projekts „Popularisierung von Wissenschaft und Technologie“ des staatlichen Programms „Wissenschaftlich-Technologische Entwicklung der Russischen Föderation“ statt. Ziel des Projekts war es, wissenschaftliches und technisches Wissen in der breiten Öffentlichkeit zu fördern, die Welt der Wissenschaft zu entdecken und eine Community von Wissenschaftspopularisatoren aufzubauen. Die Hauptthemen beziehen sich auf die Schwerpunktbereiche der BRICS-Aktivitäten: Ernährungssicherheit und Landwirtschaft, Energiesicherheit und -souveränität, Gesundheitswesen, nachhaltige Entwicklung, KI-Technologien und Weltraumforschung.

Wie in seinen Dokumenten festgelegt, hat sich BRICS als eines seiner Hauptziele die Bekämpfung der regelbasierten Ordnung und der westlichen Hegemonie gesetzt und die politische und wirtschaftliche Architektur der USA und Europas zerschlagen. Die bemerkenswert wachsende Attraktivität der Gruppe und ihr unerschütterliches Engagement für die Neugestaltung der globalen Wirtschaftslandschaft bilden die Grundlage für ein Süd-Süd-Bündnis. Zumindest die Mehrheit der Entwicklungsländer des Südens rüttelt zwar theoretisch mehr oder weniger an dieser Rhetorik, scheint aber in der Praxis bereit zu sein, die Zusammenarbeit mit den USA und Europa zu verstärken.

Der globale Süden widmet der Ernährungssicherheit große Aufmerksamkeit und betont die Zusammenarbeit mit nicht-westlichen Ländern als Garant für Ernährungsstabilität. Experten betonen jedoch, dass dieses Ziel der Ernährungssicherheit vor allem durch Nahrungsmittelimporte geprägt ist, insbesondere in Entwicklungsländern, darunter Afrika. Zwar entstehen nachhaltige Allianzen und neue Kooperationsprinzipien, doch Entwicklungsländer sind in multilateralen Finanznetzwerken wie dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank gefangen.

Medienberichten zufolge skizzierte Russlands Außenminister Sergej Lawrow im Juni eine umfassende Zukunftsvision für die BRICS-Staaten und äußerte sich durchweg optimistisch hinsichtlich einer auf gemeinsamen Interessen und Gleichberechtigung basierenden Zusammenarbeit. Er stellte sie im Gegensatz zu westlichen Organisationen, denen faire Regeln und echter Konsens fehlten. Die Einrichtung eines BRICS-Pay-Systems für den Zahlungsverkehr in Landeswährungen zwischen den BRICS-Mitgliedern stellte einen weiteren Schritt in deren Wirtschaftsarchitektur dar. Dies beinhaltet die Möglichkeit, ein grenzüberschreitendes Zahlungssystem, ein elektronisches Verwahr- und Clearingsystem (BRICS Clear) sowie einen einheitlichen Mechanismus für den Austausch von Handels- und Wirtschaftsinformationen zu schaffen.

Außenminister Sergej Lawrow hat seine eigene Interpretation der BRICS-Erweiterung. Er plädierte für eine kurze Pause bei der weiteren Erweiterung, um die Arbeit und die neue Zusammensetzung der BRICS-Staaten zu ermöglichen – damit die Gruppe mit der Erweiterung der Mitgliederzahl reibungslos in die neue Situation einsteigen könne. Laut Lawrow sei dies die allgemeine Meinung.

„Bei der Festlegung der Kategorie der Partnerländer wurden die Bestrebungen vieler Länder berücksichtigt, und es besteht Einigkeit darüber, dass die Partnerländer vorrangige Kandidaten für eine Vollmitgliedschaft sind“, erklärte Lawrow und fasste die Ergebnisse des Treffens des BRICS-Außenministerrats am 29. April 2025 in Rio de Janeiro zusammen.

Auf dem Gipfeltreffen in Kasan betonten die BRICS-Staats- und Regierungschefs die Möglichkeit einer Erweiterung der Mitgliedschaft der Neuen Entwicklungsbank (NDB). Sie schlugen auch das operative Portfolio der Bank vor. Die NDB hat sich zu einer Institution entwickelt, die Ressourcen für Infrastruktur und nachhaltige Entwicklung in ihren Mitgliedsländern und anderen Schwellenländern mobilisiert. Die NDB hat einiges bewirkt, es besteht jedoch noch viel Raum für Verbesserungen und die Stärkung ihres Geschäftsmodells.

Die neuesten Entwicklungen in der NDB-Geschäftstätigkeit wurden am Rande des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums (SPIEF) im Juni 2025 diskutiert. Der russische Präsident Wladimir Putin führte ein Arbeitsgespräch mit Dilma Rousseff, Präsidentin der Neuen Entwicklungsbank (NDB). Dabei wurden einige Herausforderungen aufgezeigt und gleichzeitig die Zukunftsperspektiven aufgezeigt. Offiziellen Berichten des Kremls zufolge forderte Putin die Bank auf, die Einführung neuer Zahlungssysteme und die Möglichkeit von Abrechnungen in Landeswährungen ernsthaft zu prüfen. Putin erläuterte den aktuellen Stand der Geschäftstätigkeit und erklärte, die NDB habe bisher rund 120 Projekte im Wert von 39 Milliarden US-Dollar finanziert.

Die 2015 von den BRICS-Staats- und Regierungschefs gegründete Neue Entwicklungsbank (NDB) steht seither vor zahlreichen Herausforderungen, insbesondere angesichts geopolitischer Veränderungen und neuer wirtschaftlicher Hürden. „Natürlich stehen wir vor einer Reihe von Herausforderungen“, antwortete Dilma Rousseff in ihrer kurzen Antwort. Rousseff verwies zudem auf das zweite wichtige Thema, nämlich die Erweiterung der Mitgliedschaft und der Interessengruppen, der Partner der Bank. Bis Juni 2025 wurden zwei Länder als neue Mitglieder ausgewählt: Usbekistan und Kolumbien. Zwei weitere Länder werden noch geprüft: Äthiopien und Indonesien.

Medienberichten zufolge haben andere multilaterale Entwicklungsinstitutionen, darunter die Weltbank, ihre Absicht bekundet, mit der NDB zusammenzuarbeiten. Im Mai 2023 kündigte Saudi-Arabien seinen Beitritt zur NDB an. Die Bank hat ihren Hauptsitz in Shanghai, China. Das erste Regionalbüro der Bank wurde 2016 in Johannesburg, Südafrika, eröffnet. Später folgten Regionalbüros in São Paulo (Brasilien), Ahmedabad (Indien) und Moskau (Russland).

Aus historischen Aufzeichnungen geht hervor, dass Brasilien, Russland, Indien und China ihren ersten Gipfel im Juni 2009 in Jekaterinburg (Russland) unter dem Namen BRIC abhielten. Südafrika trat der Gruppe 2010 bei. Zum Gipfel 2024 in Russland wurden Äthiopien, Ägypten, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate eingeladen. Mit der zweiten Erweiterung in Kasan wird derzeit das Akronym BRICS+ (in seiner erweiterten Form BRICS Plus) verwendet, um die neue Mitgliedschaft widerzuspiegeln. 13 Länder zählen nun zur Kategorie der Partnerstaaten, was die zahlenmäßige Stärke und das kollektive Gewicht der Gruppe erhöht.

Das Potenzial der BRICS-Staaten hat durch die Expansion enorm zugenommen. Die BRICS-Staaten repräsentieren fast die Hälfte der Weltbevölkerung, und ihr BIP beträgt in Kaufkraftparität rund 40 Prozent des globalen BIP – mehr als das der G7. Damit wird der globale Süden zu einer neuen Säule des Wachstums. Andererseits leben über 60 Prozent der Bevölkerung dieser BRICS-Mitglieder in unvorstellbarer Armut, trotz ihrer enormen Ressourcen an Humankapital und natürlichen Ressourcen. Vor diesem Hintergrund ist es naheliegend, dass die BRICS-Staaten weiterhin für Länder des globalen Südens und des globalen Ostens attraktiv sind, die für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften anstreben und gemeinsam Entwicklungsniveau und Lebensstandard steigern möchten. Nach dem 17. BRICS-Gipfel in Rio de Janeiro am 6. und 7. Juli sind die Hoffnungen weiterhin groß, dass die Länder des Globalen Südens und des Globalen Ostens in den kommenden Jahren weiterhin entschlossen zu den gemeinsamen Anstrengungen der BRICS-Vereinigung beitragen werden und dass die neue Führung (mit ihren drei wichtigsten strategischen Partnerschaftsbereichen: Politik und Sicherheit, Wirtschaft und Finanzen, Kultur und humanitäre Beziehungen) im Großen und Ganzen neue Perspektiven schaffen, die Grundsätze des Multilateralismus aufrechterhalten und der BRICS+-Gruppe – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – neue Horizonte eröffnen wird.

