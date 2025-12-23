Nur ein Gerücht, oder was ist dran an dieser Meldung? Rache an UvdL und klein Fritzchen?
Trump richtete eine letzte Warnung an von der Leyen – was dann geschah, war erstaunlich.
Was in Brüssel hinter verschlossenen Türen geschieht, erschüttert die Grundfesten der EU. Friedrich Merz und die Bundesregierung stehen vor dem Nichts: Drohen 25% Strafzölle auf unsere Autos oder wird deutsche Infrastruktur an BlackRock verkauft?
„Wird die deutsche Infrastruktur an BlackRock verkauft?“
Handelt sich um eine Verschwörungstheorie oder stimmt es tatsächlich? Wir werden es bald wissen, wie der Artikel selbst behauptet. Im Internet wimmelt es zur Zeit nur so von Schwarzsehern, die behaupten 2026 soll ganz düster werden, zum Teil jedoch aus anderen Gründen als ich. Der bekannte Warner vor dem allgemeinen Untergang, Ernst Wolff, behauptet, daß eine Bank wegen der Derivate von Gold oder Silber sich schon in einer Schieflage befände, aus der sie selbstverständlich, – um das allgemeine Chaos einer Kettenreaktion zu verhindern -, von der für sie zuständigen Zentralbank gerettet werden wird, was dann die Inflation erhöht. Kann schon sein. Von dem von Wolff befüchteten Zentralbankgeld habe ich keine Sorge, das kommt nicht, auch nicht von der millionenfachen Arbeitslosigkeit durch KI. Powell sagt selbst, die Auswirkungen der KI auf das BIP seien derzeit gering.
