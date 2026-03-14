Wird der Yuan endlich zur Weltwährung? Was geschah gerade in der Straße von Hormuz?

Was passiert gerade in der Straße von Hormus und warum könnte der Yuan bald die Weltwährung herausfordern? In diesem Video analysieren wir den jüngsten Konflikt zwischen Iran, den USA und China, der das globale Öl- und Finanzsystem auf den Kopf stellen könnte.

Erfahre, warum der Iran möglicherweise Öltanker nur noch gegen Yuan-Zahlungen durch die strategisch wichtige Straße von Hormus lässt, und welche Auswirkungen dies auf den Petrodollar und die weltweite Dollar-Dominanz haben könnte. Wir erklären, wie China sein CIPS-Zahlungssystem einsetzt, um Yuan als Alternative zum US-Dollar zu etablieren, und welche Rolle Russland dabei spielt.

Iran.

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