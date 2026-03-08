Wird der Dollar ein Opfer des Iran-Krieges?

Ron Paul (antikrieg)

Präsident Trumps verfassungswidriger und ungerechter Krieg gegen den Iran bremst seine Agenda der „erschwinglichen Lebenshaltungskosten“ erheblich. Der Krieg hat zu einem starken Anstieg der Benzinpreise geführt. Zu den damit verbundenen Sorgen gehört die Behinderung des Öltransports durch die Straße von Hormus, die einzige verbleibende Passage für Schiffe, die Öl aus dem Persischen Golf transportieren.

Die gestiegenen Kosten werden nicht nur die Preise an den Zapfsäulen erhöhen. Steigende Benzinpreise führen zu höheren Transportkosten, die an die Verbraucher weitergegeben werden. Die Preise für eine Vielzahl von Gütern, darunter auch Lebensmittel, werden steigen.

Kein Wunder, dass Energieminister Chris Wright, Stabschefin des Weißen Hauses Susan Wiles und andere Beamte der Trump-Regierung fieberhaft an Maßnahmen zur Senkung der Benzinpreise arbeiten. Eine der erwogenen Möglichkeiten ist der Einsatz von US-Truppen, um die Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus zu gewährleisten. Dies könnte sich zu einem dauerhaften Einsatz von US-Truppen ausweiten.

Laut dem Center for Strategic and International Studies gibt die US-Regierung täglich etwa 891,4 Millionen Dollar für den Iran-Krieg aus. Diese Kosten dürften mit der Dauer des Krieges und der zunehmenden militärischen Präsenz der USA, möglicherweise sogar mit dem Einsatz von Bodentruppen im Iran, weiter steigen.

Laut zahlreichen Medienberichten bereitet die Trump-Regierung einen Antrag auf zusätzliche Mittel in Höhe von 50 Milliarden Dollar für den Iran-Krieg vor. Dieser Antrag wird dem Kongress in Kürze vorgelegt. Die Mittel würden zusätzlich zum Verteidigungshaushalt bereitgestellt.

Es wird erwartet, dass der Nachtragshaushalt mit überwältigender parteiübergreifender Unterstützung verabschiedet wird. Die von der Trump-Regierung veranschlagten 50 Milliarden Dollar stellen eine Untergrenze dar, keine Obergrenze. Senatoren und Abgeordnete werden versuchen, ihre Ausgabenprioritäten in dieses zwingend notwendige Gesetz einzubringen, während Unternehmenslobbyisten zweifellos bereits Wunschlisten für die Abgeordneten vorbereiten.

Die Kosten des Iran-Krieges werden die bereits über 38 Billionen Dollar betragende und weiter steigende Staatsverschuldung weiter erhöhen. Die Steigerungsrate wird umso höher ausfallen, je mehr die Regierung täglich fast eine Milliarde Dollar oder mehr für einen Krieg zum Regimewechsel im Iran ausgibt.

Die Kosten dieses Krieges werden den Druck auf die US-Notenbank (Fed) erhöhen, die Zinsen niedrig zu halten und ihre Käufe von Staatsanleihen zu steigern, um die Staatsschulden zu monetarisieren. Der Druck auf die Fed wird auch dadurch zunehmen, dass andere Länder ihre Käufe von US-Staatsanleihen reduzieren. Diese Reduzierungen werden durch die Sorge um die wirtschaftliche Instabilität aufgrund der außer Kontrolle geratenen Staatsausgaben der USA und durch den Unmut über deren hyperinterventionistische Außenpolitik motiviert sein. Diese Faktoren könnten auch die zunehmende Ablehnung des Dollars als Weltreservewährung beschleunigen. Ein Verlust dieses Status wird eine Dollarkrise auslösen, die zu einem Wirtschaftseinbruch führen wird, der schlimmer ist als die Große Depression.

Dieser Einbruch wird wahrscheinlich das Ende des Systems aus Sozialleistungen, Krieg und Fiatgeld bedeuten. Ob dieses System durch ein noch autoritäreres oder durch ein System mit begrenztem Staat und deutlich mehr Freiheit ersetzt wird, hängt davon ab, ob wir, die wir die Wahrheit kennen, unser Bestes tun, um die Botschaft zu verbreiten, dass der Schlüssel zu Frieden und Wohlstand in einem System freier Märkte, eines begrenzten Staates, individueller Freiheit und friedlicher Beziehungen sowie Freihandel mit allen Nationen liegt.

erschienen am 9. März 2026 auf > Ron Paul Institute for Peace and Prosperity > Artikel

Ein „begrenzter“ Staat sollte ein oberstes Ziel einer gesellschaftspolitischen Neuordnung sein, aber wie sollte der aussehen? Eine Neuordnung mit politichen Parteien, wie wir sie derzeit vorfinden, wäre undenkbar. Warum das unmöglich ist, wurde am Sonntag mehr als deutlich. Knapp zwei Drittel der Wähler in Baden-Württemberg gaben Kriegsparteien ihre Stimme. Wie kann das sein, zumal diese Parteien die Wähler seit Jahrzehnten belügen und betrügen.

Beim Austeilen von Steuergelder ins Ausland sind die Brieftaschen prall gefüllt. Geht es aber um die täglich schuftenden Malocher, die in diesem einst wohlhabenden Land maßgeblich zum BIP beigetragen haben, sind die Kassen leer, sodaß immer mehr Steuern abkassiert werden. Sorry, aber wie dämlich muss man sein, seine jahrzehnte lange Sklaverei auch noch zu legitimieren?

„Die größte Bedrohung für die Freiheit ist ein untätiges Volk.“ (Richter am Obersten Gerichtshof Louis D. Brandeis)

Dieses Zitat kommt der Wahrheit schon sehr nahe!

