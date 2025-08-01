Wird China die neue Weltmacht? // China-Experte Dr. Wolfram Elsner

11. September 2025

China steht im Zentrum weltpolitischer Machtverschiebungen – zwischen Zollkriegen, geopolitischen Allianzen, Investitionen in Afrika und der heiklen Taiwan-Frage. Welche Ziele verfolgt Peking wirklich, und wie reagiert der Westen darauf? Darüber spreche ich mit dem Wirtschaftswissenschaftler und China-Experten Prof. Dr. Wolfram Elsner. Im Gespräch geht es um Trumps Zollpolitik, die multipolare Weltordnung, die Rolle Chinas im Ukraine-Krieg, Soft Power durch Infrastrukturprojekte – und um die Frage, ob unser Bild von China nicht oft verzerrt ist.

