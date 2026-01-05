„Wir werden das Land regieren“ und eine illegale Besatzung in Venezuela vorbereiten

… wie in der Besatzungs Republik Deutschland?

Von Michelle Ellner (globalresearch)

Ich hörte mir die Pressekonferenz am 3. Januar mit einem Knoten im Bauch an. Als venezolanischer Amerikaner mit Familie, Erinnerungen und einer lebendigen Verbindung zum Land, über die gesprochen wird, als wäre es ein Besitz, was ich hörte, war sehr klar. Und diese Klarheit war erschreckend.

Der Präsident sagte klar, dass die Vereinigten Staaten „das Land führen“ würden, bis zu einem Übergang, den sie für „sicher“ und „vernichtbar“ halten. Er sprach davon, Venezuelas Staatsoberhaupt zu erobern, ihn auf einem US-Militärschiff zu transportieren, Venezuela vorübergehend zu verwalten und US-Ölkonzerne zum Wiederaufbau der Industrie zu bringen. Er wies Bedenken über die internationale Reaktion mit einem Satz zurück, der alle alarmieren sollte:

„Sie verstehen, dass dies unsere Hemisphäre ist.“

Für die Venezolaner spiegeln diese Worte eine lange, schmerzhafte Geschichte wider.

Lassen Sie uns die Behauptungen klarstellen. Der Präsident behauptet, dass die USA einen amtierenden ausländischen Präsidenten und seine Ehefrau nach US-Strafrecht festhalten können. Dass die USA ein anderes souveränes Land ohne internationales Mandat verwalten können. Dass die politische Zukunft Venezuelas von Washington aus entschieden werden kann. Diese Kontrolle über Öl und „Wiederaufbau“ ist ein legitimes Nebenprodukt der Intervention. Dass all dies ohne Genehmigung des Kongresses und ohne Beweise für eine unmittelbare Bedrohung geschehen kann.

Wir haben diese Sprache schon einmal gehört.

Im Irak versprachen die Vereinigten Staaten eine begrenzte Intervention und eine vorübergehende Regierung, nur um jahrelange Besatzung zu verhängen, die Kontrolle über die kritische Infrastruktur zu übernehmen und Verwüstung und Instabilität hinter sich zu lassen. Was als Stewardship gerahmt wurde, wurde zur Herrschaft. Über Venezuela wird nun in beunruhigend ähnlichen Worten gesprochen. Die „Temporäre Verwaltung“ wurde schließlich zu einer permanenten Katastrophe.

Nach dem Völkerrecht ist nichts, was in dieser Pressekonferenz beschrieben wird, legal. Die UN-Charta verbietet die Drohung oder Anwendung von Gewalt gegen einen anderen Staat und verbietet die Einmischung in die politische Unabhängigkeit einer Nation. Sanktionen, die darauf abzielen, politische Ergebnisse zu erzwingen und ziviles Leid zu verursachen, sind eine kollektive Bestrafung. Das Recht, ein anderes Land zu „laufen“, zu erklären, ist die Sprache der Besatzung, unabhängig davon, wie oft das Wort vermieden wird.

Nach US-Recht sind die Ansprüche ebenso beunruhigend. Kriegsbefugnisse gehören dem Kongress. Es gab keine Genehmigung, keine Erklärung, keinen rechtmäßigen Prozess, der es einer Exekutive erlaubt, ein ausländisches Staatsoberhaupt zu beschlagnahmen oder ein Land zu verwalten. Dies „Strafverfolgungsrecht“ zu nennen, macht es nicht so. Venezuela stellt keine Bedrohung für die USA dar. Sie hat die USA nicht angegriffen und keine Drohung ausgesprochen, die die Anwendung von Gewalt nach US-amerikanischem oder internationalem Recht rechtfertigen könnte. Es gibt keine Rechtsgrundlage, weder national noch international, für das, was behauptet wird.

Aber jenseits von Gesetz und Präzedenzfall liegt die wichtigste Realität: Die Kosten für diese Aggression werden von den gewöhnlichen Menschen in Venezuela getragen. Krieg, Sanktionen und militärische Eskalation fallen nicht gleichmäßig. Sie fallen am härtesten auf Frauen, Kinder, ältere Menschen und die Armen. Sie bedeuten Mangel an Medikamenten und Nahrungsmitteln, gestörte Gesundheitssysteme, steigende Mütter- und Säuglingssterblichkeit und den täglichen Überlebensstress in einem Land, das gezwungen ist, unter Belagerung zu leben. Sie bedeuten auch vermeidbare Todesfälle, Menschen, die nicht an Naturkatastrophen oder Unvermeidlichkeit sterben, sondern weil der Zugang zu Pflege, Strom, Transport oder Medizin absichtlich behindert wurde. Jede Eskalation verstärkt den bestehenden Schaden und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Todesfällen durch Leben, zivilen Todesfällen, die als Sicherheit abgeschrieben werden, obwohl sie vorhersehbar und vermeidbar waren.

Was dies noch gefährlicher macht, ist die Annahme, die all dem zugrunde liegt: dass die Venezolaner angesichts von Demütigung und Gewalt passiv, konform und unterwürfig bleiben werden. Diese Annahme ist falsch. Und wenn es zusammenbricht, wie es unvermeidlich wird, werden die Kosten in unnötigem Blutvergießen gemessen. Das ist es, was gelöscht wird, wenn ein Land als „Übergang“ oder „Verwaltungsproblem“ diskutiert wird. Menschen verschwinden. Das Leben wird auf akzeptable Verluste reduziert. Und die Gewalt, die folgt, wird eher als unglücklich als als das vorhersehbare Ergebnis von Arroganz und Zwang gestaltet.

Zu hören, wie ein US-Präsident über ein Land als etwas spricht, das verwaltet, stabilisiert und übergeben wird, sobald es sich richtig verhält, tut es weh. Es demütigt. Und es ärgert sich.

Und ja, Venezuela ist politisch nicht vereint. Das ist es nicht. Es war noch nie so. Es gibt tiefe Spaltungen, über die Regierung, über die Wirtschaft, über Führung, über die Zukunft. Es gibt Menschen, die sich als Chavista identifizieren, Menschen, die heftig gegen Chavista sind, Menschen, die erschöpft und ungebunden sind, und ja, es gibt einige, die feiern, was ihrer Meinung nach endlich Veränderung bringen könnte.

Aber politische Spaltung lädt nicht zu einer Invasion ein.

Lateinamerika hat diese Logik schon einmal gesehen. In Chile wurde die interne politische Spaltung verwendet, um die Intervention der USA zu rechtfertigen, die als Antwort auf „Unregierbarkeit“, Instabilität und Bedrohungen der regionalen Ordnung eingerahmt wurde und nicht in der Demokratie, sondern in Diktatur, Repression und jahrzehntelangen Traumata endete.

Tatsächlich lehnen viele Venezolaner, die sich der Regierung widersetzen, diesen Moment immer noch direkt ab. Sie verstehen, dass Bomben, Sanktionen und „Übergänge“, die aus dem Ausland verhängt wurden, keine Demokratie bringen, sie zerstören die Bedingungen, die es möglich machen.

Dieser Moment erfordert politische Reife, keine Reinheitsprüfungen. Sie können sich Maduro widersetzen und sich immer noch gegen die US-Aggression stellen. Sie können Veränderungen wollen und immer noch die ausländische Kontrolle ablehnen. Sie können wütend, verzweifelt oder hoffnungsvoll sein und immer noch nein sagen, um von einem anderen Land regiert zu werden.

Venezuela ist ein Land, in dem Gemeinderäte, Arbeiterorganisationen, Nachbarschaftskollektive und soziale Bewegungen unter Druck geschmiedet wurden. Politische Bildung kam nicht von Think Tanks, sie kam vom Überleben. Im Moment verstecken sich die Venezolaner nicht. Sie sind Schlussränge, weil sie das Muster erkennen. Sie wissen, was es bedeutet, wenn ausländische Führer anfangen, über „Übergänge“ und „vorübergehende Kontrolle“ zu sprechen. Sie wissen, was normalerweise folgt. Und sie reagieren so, wie sie es immer getan haben: indem sie Angst in kollektives Handeln verwandeln.

Bei dieser Pressekonferenz ging es nicht nur um Venezuela. Es ging darum, ob das Imperium den stillen Teil wieder laut sagen kann, ob es offen das Recht beanspruchen kann, andere Nationen zu regieren und zu erwarten, dass die Welt zuckt.

Wenn dies der Fall ist, ist die Lektion brutal und unbestreitbar: Souveränität ist bedingt, Ressourcen sind da, die von den USA genommen werden müssen, und die Demokratie existiert nur durch imperiale Zustimmung.

Als venezolanischer Amerikaner weigere ich mich dieser Lektion.

Ich weigere mich, dass meine Steuergelder die Demütigung meiner Heimat finanzieren. Ich weigere mich, dass Krieg und Nötigung „Sorgen“ für das venezolanische Volk sind. Und ich weigere mich, zu schweigen, während ein Land, das ich liebe, als Rohstoff für die Interessen der USA gesprochen wird, nicht als eine Gesellschaft von Menschen, die Respekt verdienen.

Venezuelas Zukunft ist nicht für US-Beamte, Unternehmensvorstände oder irgendeinen Präsidenten, der glaubt, dass die Hemisphäre seine Befehlshabe ist. Sie gehört den Venezolanern.

*

Michelle Ellner ist eine lateinamerikanische Kampagnenkoordinatorin von CODEPINK. Sie wurde in Venezuela geboren und hat einen Bachelor-Abschluss in Sprachen und internationalen Angelegenheiten von der Universität La Sorbonne Paris IV in Paris. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie für ein internationales Stipendienprogramm außerhalb von Büros in Caracas und Paris und wurde nach Haiti, Kuba, Gambia und anderen Ländern geschickt, um Bewerber zu bewerten und auszuwählen.

