EU-Drohungen zum russischen Siegestag lösen heftige Reaktionen aus. Der slowakische Außenminister Fico wettert, nachdem Kaja Kallas angekündigt hatte, es werde „Konsequenzen“ für die Teilnahme von EU-Mitgliedern an der Gedenkfeier zur Niederlage der Nazis geben.

Eldar Mamedov (antikrieg)

Die jüngste Warnung der Hohen Vertreterin der EU für Außenpolitik Kaja Kallas, die Konsequenzen für die Mitglieds- und Kandidatenländer andeutet, falls ihre Staats- und Regierungschefs an der Moskauer Siegesparade am 9. Mai (die der Niederlage Nazideutschlands im Zweiten Weltkrieg gewidmet ist) teilnehmen, ist eine deutliche Erinnerung daran, wie gefährlich die Union ihre Grenzen überschreitet.

Kallas drohte zwar nicht mit konkreten Strafen, falls ihre Warnung ignoriert wird, sagte aber, jede Teilnahme an der Moskauer Parade werde von der EU „nicht auf die leichte Schulter genommen“, was diplomatische oder politische Konsequenzen für abweichende Länder nahelegte.

Einige Staats- und Regierungschefs interpretierten ihre Worte als diplomatische Erpressung, was erwartungsgemäß zu heftigen Reaktionen führte. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico wies Kallas zurück und bekräftigte seine Pläne, an den Moskauer Feierlichkeiten zum Sieg über den Nationalsozialismus teilzunehmen. „Wir schreiben das Jahr 2025, nicht 1939“, erklärte Fico.

Ficos Haltung spiegelt ein Kernprinzip der Europäischen Union wider: Außenpolitik bleibt gemäß dem Vertrag über die Europäische Union (Artikel 24) das Vorrecht der Mitgliedstaaten, nicht der Brüsseler Bürokratie. Der außenpolitische Rahmen der EU gibt dem Hohen Vertreter nicht die Befugnis, Mitgliedstaaten für ihre außenpolitischen Entscheidungen einseitig zu sanktionieren oder zu bestrafen. In diesem Zusammenhang kann Kallas‘ Aussage als Versuch gewertet werden, das Recht der Slowakei auf eigene außenpolitische Entscheidungen zu beeinträchtigen.

Die Warnung aus Brüssel könnte besonders bedrohlich für Serbien sein, dessen Präsident Aleksandr Vucic ebenfalls nach Moskau eingeladen wurde. Anders als die Slowakei ist Serbien kein EU-Mitglied, aber ein Beitrittskandidat. Da sich die EU zunehmend wie ein geopolitischer Block verhält, erwartet sie von denjenigen, die ihr beitreten wollen, eine bedingungslose außenpolitische Ausrichtung.

Serbien hat seine Beziehungen zwischen der EU und Russland lange Zeit ausgewogen – angesichts seiner Geschichte und Geografie eine pragmatische Haltung. Doch die Kallas-Fraktion drängt das Balkanland, sich für eine Seite – die der EU – zu entscheiden oder die Mitgliedschaft zu riskieren. Die EU kann Belgrads Status nutzen, um es zur Unterwerfung zu zwingen, ihm Hindernisse in den Weg zu legen oder den Prozess gar ganz zu stoppen.

Es gibt einen Präzedenzfall dafür: die Aussetzung des Kandidatenstatus von Georgien, angeblich wegen demokratischer Rückschritte. Einige Experten halten dies jedoch für einen bloßen Deckmantel für den wahren Grund – Vergeltung für Tiflis‘ Weigerung, den EU-Sanktionen gegen Russland vollständig beizutreten (dieses Argument ist angesichts der unterwürfigen Haltung der EU gegenüber Aserbaidschan, der wahren Diktatur im Nachbarland Georgiens, durchaus glaubwürdig).

Das ist keine Integration, sondern Zwang. Und auch im Hinblick auf Serbien ist es ein gefährliches Spiel. Indem die EU die Teilnahme an einer Parade zum Gedenken an die Niederlage Nazideutschlands kriminalisiert, riskiert sie, das Land zu verprellen, das im Zweiten Weltkrieg über eine Million Menschenleben im Kampf gegen die Nazis verloren hat. Serbien jetzt wegen einer symbolischen Geste zu bedrohen, ist nicht nur unsensibel – es kann in Serbien als Preis für den EU-Beitritt zum Verrat an der eigenen Geschichte wahrgenommen werden.

Abgesehen von Kallas’ Übergriffen mangelt es dem kollektiven Brüsseler Ansatz auch nachweislich an Pragmatismus und Realismus im Umgang mit Russland, insbesondere im Hinblick auf die Annäherung des Ukraine-Kriegs an ein Ende. Ja, der russische Präsident Wladimir Putin wird die Feierlichkeiten in Moskau, insbesondere die Anwesenheit der ausländischen Staats- und Regierungschefs, für ein großes Fotoshooting nutzen. Er wird versuchen, den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg mit dem Krieg in der Ukraine zu verbinden, den er konsequent als „Krieg gegen die Nazis“ darstellt.

Der Versuch, allen EU-Mitgliedern und Kandidaten einen Boykott der Veranstaltung aufzuerlegen, wäre jedoch nichts weiter als eine Form von behaupteter Tugendhaftigkeit – ohne erkennbaren Nutzen für die EU. Sollten Kallas und ihre Verbündeten tatsächlich Angst davor haben, Putin einen diplomatischen Sieg zu bescheren, dann beschert ihm diesen bereits ihre eigene kriegslüsterne Unfähigkeit. Sie befeuern nicht nur in Moskau, sondern auch in Europa das Narrativ, dass nicht gewählte Brüsseler Bürokraten souveränen Nationen die Außenpolitik diktieren und dabei deren historische und politische Empfindlichkeiten mit Füßen treten.

Die Aussicht auf Ficos und Vucics Reise nach Moskau erinnert an das Brüsseler Totalversagen angesichts früherer diplomatischer Versuche des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Als Orbán 2024 Moskau besuchte und sich mit Putin traf, versuchte die EU, Ungarns rotierende EU-Ratspräsidentschaft zu sabotieren, anstatt sich über Moskaus Zielsetzungen in der Ukraine zu informieren.

Als US-Präsident Donald Trump seine eigenen Gespräche mit Moskau aufnahm, geriet die EU in Bedrängnis, obwohl sie Orbáns Diplomatie hätte nutzen können, die Trumps Bemühungen bereits einige Monate voraus war.

Und dennoch wiederholt die EU denselben Fehler: Sie schikaniert ihre eigenen Mitglieder, anstatt deren Einfluss zu nutzen, um zumindest Wege zu erkunden, wie die EU dem Ende des Ukraine-Krieges näher kommen könnte – etwas, das ihre eigenen Bürger zunehmend erwarten und fordern. Wie der renommierte Kalte-Krieg-Historiker und Professor an der London School of Economics Vladislav Zubok sagte, macht sich das EU-gelenkte Europa durch die Ablehnung des diplomatischen Weges in der internationalen Politik weniger relevant, nicht mehr.

erschienen am 17. April 2025 auf > RESPONSIBLE STATECRAFT > Artikel

(Visited 104 times, 2 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …