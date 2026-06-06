„Wir schaffen das“ – Merz über Reformen, Rüstung und Infrastruktur

Nein, bitte nicht nochmal, Herr Merz. Es gab mal eine Tyrannin, die den gleichen Müll erzählte. Und, statt Staunen lacht die Welt über Deutschland. Warum produzieren Sie dann nur noch mehr Gelächter? Gehen Sie doch als gutes Beispiel und spenden Ihr Kanzlergehalt für einen guten Zweck. Sie haben doch schon genug Millionen vom Finken Larry erhalten. Und wie bitte schön sollen Werte mit Aufrüstung geschaffen werden, die der Bevölkerung zu Gute kommen?

Treten Sie zurück, Herr Merz. Eine Zustimmung von ca. 80 Prozent der Bevölkerung wäre Ihnen gewiss. Auf der Beliebheitsskala wären Sie damit unangefochten an der Spitze.

Friedrich Merz entwarf auf dem CDU-Landesparteitag in Linstow das Bild eines modernisierten und selbstbewussten Deutschlands. Er sprach von leistungsfähiger Infrastruktur, zuverlässigen Zügen, schneller Digitalisierung, sicherer Energieversorgung und Investitionen in Straßen, Schienen und Netze.

Zudem erneuerte er das Ziel, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas zu machen. Das sei keine Utopie, sondern „die Realität von morgen“, wenn Deutschland konsequent reformiert werde.

„Wir schaffen das“, betonte Merz.

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