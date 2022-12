„Wir leben im Zeitalter des Gratismutes“ – Dr. Paul Brandenburg

Wir leben in verrückten Zeiten: In einem Wüstenstaat findet eine WM statt, die dort niemals hätte stattfinden dürfen. In Deutschland kleben sich Klimaaktivisten an Straßen fest und beschmieren Kunstgemälde mit Kartoffelbrei. Und in der Ukraine droht ein dritter Weltkrieg auszubrechen, der das Ende unserer Zivilisation bedeuten könnte.

„Wir leben im Zeitalter des Gratismutes“, sagt der Mediziner, Unternehmer und Publizist Dr. Paul Brandenburg im Interview. Der Sprecher des Podcasts „Nacktes Niveau“ erläutert im Gespräch die Doppelmoral der Innenministerin Nancy Faeser, die Verlogenheit linker Klimaaktivisten und gibt zu bedenken, dass im Zuge des Ukraine-Krieges der Westen sein letztes Pulver verschießt.

