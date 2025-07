Wir erleben das Ende vom Staate Israel

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Anfang Oktober 2024 erschien im Anderwelt Verlag von diesem Autor ein Aufsatz mit dem Titel „Das Ende von Israel“. Die in dem Beitrag damals gemachten Aussagen gelten nach wie vor.

Seitdem erleben wir ein zunehmend aggressives Verhalten von Israel gegenüber seinen ausgemachten Feinden: der Hisbollah, der Hamas, den Huthis und vor allem dem Iran. Dieses zunehmend aggressive Verhalten, vor allem gegenüber dem Iran, ist erstaunlich, denn in Israel leben nur etwa 7 Millionen Juden. Die Bevölkerung des Irans zählt etwa 90 Millionen Einwohner. Es sieht mal wieder so aus wie ein Kampf von David gegen Goliath.

Dazu kommt noch, dass der Iran flächenmäßig, mit 1,6 Millionen Quadratkilometern, Israel mit seinen 22.000 Quadratkilometern tatsächlich wie den kleinen David erscheinen lässt. Der Iran ist 80-mal größer als Israel! Israel zu zerbomben ist also im Vergleich zum Iran relativ einfach. Hätte Israel daher nicht allen Grund, sich ganz, ganz ruhig zu verhalten, um keinen Konflikt mit solch einem Giganten vom Zaun zu brechen? Das sollte man doch eigentlich erwarten.

Trotzdem hat Israel am Freitag, dem 13. Juni dieses Jahres, den Iran auf eine wirklich hinterhältige Art und Weise massiv angegriffen. Denn eigentlich waren Verhandlungen vereinbart, so dass der Iran nicht mit einem Angriff rechnen konnte. Es gelang Israel, einen Grossteil der militärischen Führungselite nebst bedeutenden Wissenschaftlern des Irans zu töten. Israel erwartete einen Zusammenbruch des Systems im Iran, zumindest des Militärapparates.

Aber zum großen Erstaunen Israels schlug der Iran innerhalb von Stunden mit Drohnen- und Raketenangriffen zurück. Und diese Gegenangriffe des Irans zeigten enorme Wirkung. Es gelang dem Iran, so große Schäden in der Infrastruktur Israels anzurichten, dass nach 12 Tagen Israel die U.S.A. einschalten musste, um eine Waffenruhe zu erbitten. Der Iran stimmte zu. Seitdem lecken beide Seiten ihre Wunden und bereiten sich auf die nächste Runde im Kampf vor.

Hat der Iran einen Fehler begangen?

Trotz einer absoluten Informationssperre in Israel sind inzwischen genügend Bilder ans Tageslicht getreten, die aufzeigen, welche verheerenden Auswirkungen die Raketenangriffe des Irans hatten. Seit der Gründung des Staates Israel im Jahre 1948 haben die Israelis nie solch einen starken Gegner bekämpfen müssen. Man darf annehmen, dass Israel den Iran leichtfertig unterschätzte.

Und das obwohl eine Reihe von hochrangigen Militärexperten genau solch einen Ausgang eines Schlagabtausches vorhergesagt hatten. Es ist schließlich bekannt, dass der Iran weltweit eines der führenden Länder bei der Raketentechnik ist. Es ist auch bekannt, dass die Iraner ein hoch gebildetes, stolzes Volk sind, mit einer Kultur, die tausende von Jahre zurückgeht.

Die Iraner haben sich viele Jahre auf diesen vorhersehbaren Krieg vorbereitet. Es ist daher nicht zu erwarten, dass sie sich geschlagen geben werden.

Trotzdem haben sie meiner Meinung nach einen großen Fehler begangen. Sie hätten das Bombardement noch eine Woche oder gar zwei, drei Wochen fortsetzen sollen, um auch den letzten Israeli zu überzeugen, dass dieser Krieg am Ende den Untergang von Israel zur Folge haben wird. Das hoch gepriesenes Luftabwehrsystem Israels ist nicht in der Lage, alle Drohnen und Raketen aus dem Iran abzufangen. Das kleine Land ist letzten Endes schutzlos dem Iran ausgeliefert.

Ja, die vorzeitige Einstellung des Gegenangriffs war ein großer Fehler. Diese momentane Waffenruhe wird die Israelis bestärken, weiterzumachen. Denn ihre Politik beruht seit der Gründung des Staates auf einer militärischen Vorherrschaft in der Region.

Die zu erwartende Aktion Israels

Wegen dieser Doktrin der militärischen Abschreckung und militärischen Dominanz über jeden Gegner wird Israel nicht klein beigeben. Israel verfügt über ein beachtliches Arsenal an Atomwaffen. Die Androhung von deren Einsatz zeigt nur dann Wirkung, wenn niemand sonst in der Region Atomwaffen besitzt. Entsprechend dieser Logik glaubt Israel, dem Iran keine Atomwaffen erlauben zu dürfen.

Die hoch intelligenten Israelis werden daher über die nächsten Monate einen neuen Plan aushecken, um das von ihnen gewünschte Resultat zu erzielen.

Israel hat sich über die letzten zweieinhalb Jahre viele neue Feinde und Kritiker geschaffen. Israel hat in Gaza und in der Westbank so viele Verbrechen begangen, dass man eigentlich vermuten muss, dass Israel sich dem Teufel verschrieben hat. Wie sonst kann man all diese Massaker erklären? Der Grossteil der Völker auf Erden klagt Israel an und fordert Gerechtigkeit gegenüber den Palästinensern. Aber das Morden geht weiter. Tag für Tag. Laut israelischen Zeitungen sind seit dem Beginn des Konfliktes am 7. Oktober 2023 etwa 13.000 palästinensische Kinder getötet worden. Wenn es 13.000 amerikanische Kinder gewesen wären, wäre die ganze Welt in Entsetzen außer Rand und Band geraten.

Die Israelis haben jede moralische Hemmschwelle längst überschritten und werden daher genau so weitermachen wie bisher und sich der Palästinenser zu entledigen versuchen. Massenmord nennt man das.

Die Rolle der U.S.A.

Das kleine Israel ist natürlich militärisch nur so mächtig, weil es sich auf eine unbegrenzte militärische Unterstützung der U.S.A. verlassen kann. Es ist geradezu schockierend, dass das mächtigste Land auf Erden seine eigenen hoch gepriesenen ethischen Standards über Bord wirft und sich auf die Verbrechen eines kleinen Landes einlässt, dessen strategische Bedeutung für die U.S.A. gegen Null tendiert. Was kümmert die Amerikaner das unbedeutende Israel?

Das ist natürlich die entscheidende Frage. Ohne die U.S.A. ist Israel, so wie wir es heute kennen, hoffnungslos verloren. Aus diesem Grunde hat ihr Premierminister Netanjahu die U.S.A. in diesem Jahr bereits dreimal besucht. Netanjahu braucht die bedingungslose Unterstützung von U.S. Präsident Trump.

Donald Trump ist auf einer Welle der Begeisterung im amerikanischen Volke zum Präsidenten gewählt worden. Ein Großteil seiner Wähler hat inzwischen erkannt, dass dieses kleine Israel einen geradezu gigantischen Einfluss auf die Politik in Washington zu haben scheint. Warum ist das so? In welcher Art und Weise dient diese eigenartige Beziehung den Interessen der Amerikaner?

Donald Trump will weiterhin seine Basis mit Wundertaten beglücken. Sein Ego lechzt geradezu nach Anerkennung. Aber ohne die Dollar der Juden wäre er wohl kaum an die Macht gekommen. Was wird er also tun? Er hat es in der Hand, Israel weiterhin bedingungslos zu unterstützen oder Israel fallen zu lassen.

Israel ist allein nicht überlebensfähig

Israel war und ist nicht in der Lage, auf sich allein gestellt zu überleben. Es braucht die finanzielle Unterstützung der Juden außerhalb des Landes, insbesondere der Juden der U.S.A. Und Hilfe anderer Nationen, zum Beispiel der Bundesrepublik. Vor allem aber braucht es die Unterstützung der amerikanischen Regierung. Wie also wird die Zukunft Israels aussehen?

Seit dem 7. Oktober 2023 hat nun eine Trendwende eingesetzt: Es strömen keine weiteren Juden nach Israel, im Gegenteil, viele von ihnen verlassen das Land. Der ihnen versprochene absolute Schutz ist vom Iran ad absurdum geführt worden. Der Iran und andere feindliche Länder sind heute in der Lage, das kleine Israel militärisch zu zerstören. Die Entwicklungen in der Waffentechnik versetzen sogar die armen Huthi in die Lage, Israel zu beschießen und den Schiffsverkehr vor ihrer Küste lahmzulegen. Zwei Frachtschiffe versenkten sie letzte Woche.

Der Staat Israel wurde geschaffen, um den Juden in aller Welt eine sichere Heimstatt zu bieten. Dieses Versprechen kann es heute nicht mehr erfüllen. Schlimmer noch: Israel ist kein Vorbild für den Rest der Welt, es ist, im Gegenteil, geradezu zum Paria geworden, zum Ausgestoßenen, zum Verachteten der Völker.

Also werden zunehmend mehr und mehr Juden das Land verlassen. Also werden immer weniger Firmen auf der Welt bereit sein, in Israel zu investieren.

Der Zionismus

Die meisten Menschen im Westen gehen davon aus, dass der Zionismus eine religiöse Bewegung war und ist, die sie mit dem Judentum gleichsetzen. Das ist nicht korrekt. Der Zionismus wurde von Nichtjuden begründet, von Christen, die davon ausgehen, dass der Messias erst auf Erden erscheinen wird, wenn die Juden wieder in ihrer Heimat leben werden. Sie wollten also einen Staat Israel. Seit spätestens Ende des 19. Jahrhunderts. Viele Jahre vor dem Holocaust. Diese „Evangelikalen“ bilden die bei weitem größte Gruppe der Christen in den U.S.A. Die meisten von ihnen haben Donald Trump unterstützt.

Der israelische Historiker Ilan Pappe sagte über die Zionisten folgendes: „Die meisten Zionisten glauben nicht an die Existenz Gottes, aber sie glauben, dass Gott ihnen Palästina versprochen hat.“

Der Zionismus ist also eine säkulare, eine politische Bewegung. Der Zionist Netanjahu ist nicht bekannt dafür, dass er die Gebote Gottes einhalten will. Er ist ein weltlicher Machtmensch, der von grandiosen Ideen getrieben wird, die diese Macht weiter ausbreiten sollen.

Es ist ein Trick der Juden, Judentum und Zionismus gleichzusetzen. Trotz der historischen Tatsache, dass die deutschen Juden Anfang des 20. Jahrhunderts eben nicht die Zionisten unterstützten, ihnen sogar verboten, ihre Gründerkonferenz in München abzuhalten. Sie wollten mit denen nichts zu tun haben.

Israel ist eine Kolonie

Der Staat Israel ist historisch betrachtet nicht mehr als ein weiteres Kolonialprojekt der Europäer, in diesem Fall des britischen Imperiums, das Palästina den Türken wegnahm, um es dann den Juden zu schenken. Ohne die Palästinenser zu fragen, ob sie damit einverstanden waren. Ein unglaublicher Akt von Arroganz und Ungerechtigkeit. Mit allen daraus resultierenden Folgen bis heute.

Israel ignoriert weiterhin alle U.N. Resolutionen oder Richtersprüche internationaler Rechtsorganisationen. Vielmehr hat es seine eigenen Rechtsvorstellungen:

Israel hat es nämlich geschafft, den Vorwurf des „Antisemitismus“ als ein weltweit gültiges Verbrechen zu vermarkten. Ein unglaublicher Vorgang. Kritik nicht erlaubt! Es gibt kein anderes Land auf Erden, das derartigen Schutz genießt.

Die Bundesregierung kann sich ja kaum einkriegen vor Eifer gegenüber Liebesdiensten zu Israel. Man kann das sicherlich keine gesunde Beziehung nennen, wenn ein Partner den anderen Partner ausnutzt. Israel ist ein weiteres Symptom dafür, dass die Bundesrepublik eben kein selbständiger, autonomer Staat ist, sondern sich hörig gegenüber ausländischen Kräften verhält. Zur Unabhängigkeit gehört nämlich auch die moralische Unabhängigkeit.

Die Zukunft Israels

Zum ersten Mal in der U.S. Geschichte ist über die letzten Wochen das Verhältnis der U.S.A. zu Israel auf breiter Front in die lautstarke Kritik geraten. Die Amerikaner fragen sich warum sie all diese Milliarden an ein kleines Land zahlen, das für sie keinerlei strategische Bedeutung hat, vor allem in einer Zeit, in der viele Amerikaner Mühe haben, finanziell zurechtzukommen.

Ohne das Stützbein Amerika wird Israel seine Existenz nicht aufrecht erhalten können. Zwei Flugzeugträgerverbände hatte Amerika vor kurzem im Nahen Osten geparkt, um Israel helfen zu können. Und trotzdem war die vereinte Feuerkraft von U.S.A., NATO und Israel nicht in der Lage, sämtliche Drohnen und Raketen aus dem Iran vom Himmel zu schießen. Israel ist von nun an mehr oder weniger hilflos den Feinden ausgeliefert. Ein Paradigmenwechsel hat eingesetzt.

Israel müsste sich also logischerweise der neuen Realität stellen und endlich zu einer Vereinbarung mit den Palästinensern gelangen. Es gibt allerdings genügend orthodoxe Kräfte in der israelischen Koalitionsregierung, die sich niemals auf solch einen Kompromiss einlassen werden. Für sie gilt „Großisrael“ als Ziel. Mit Berufung auf die Bibel. Wie soll da die Vernunft ihren Platz finden?

Die Lektion von einem Ort mit Namen Waterloo

Nein, die Vernunft hat da keine Chance. Weder die Vernunft noch die Ethik noch irgendwelche ansonsten international gültigen Normen. Israel wird nicht klein beigeben. Israel wird den Iran weiterhin herausfordern.

Dabei ist der Iran nicht allein. Russland hat doch ausdrücklich betont, dass es nicht zusehen werde wie der Iran vernichtet wird. Sollte die Gefahr bestehen. Und auch China hat ein Interesse daran, dass der Iran überleben wird. Wie also genau will Israel es anstellen, sich den Iran zu unterwerfen?

Es gibt eine Reihe von möglichen Szenarien, die alle in den Untergang von Israel enden werden. Man könnte dem gegenüberstellen, dass es Israel gelingen werde, die Palästinenser entweder zu töten oder zu vertreiben, um dann seinen Traum vom Größenwahn erst einmal zu konsolidieren. Israel ist ja auch im Libanon und in Syrien aktiv dabei, sein Territorium auszuweiten. Vielleicht wird das Land erst einmal zur Ruhe kommen, bis die Zeit später wieder günstig scheint, endlich mit dem Iran fertig zu werden. Obwohl der Iran die Atombombe nicht haben will.

So oder so: Das Problem, das nur in den Augen der Israelis ein Problem ist, wird nicht einfach verschwinden. Macht ist wie eine Droge. Sie muss letztendlich vernichtet werden. Eine traurige Tatsache. Die Geschichte weist viele Beispiele auf. Es ist daher lediglich eine Frage der Zeit bis es in den Untergang des Staates Israel gehen wird.

Sie können mal die Namen der Premierminister Israels durchgehen. Von David Ben-Gurion über Golda Meir bis heute zu Benjamin Netanjahu. Die hießen alle nicht so. Die hießen anders. Sie haben diese Namen nur angenommen, um eine Realität vorzutäuschen, die nicht existiert. Diese Männer und Frauen kamen nicht aus Palästina, sondern aus Osteuropa. Sie kamen als Kolonisten. Kolonisten nehmen sich was sie haben wollen. Wenn es sein muss mit der Waffe in der Hand. Das ist Israel. Und sie werden es wohl darauf ankommen lassen, mit der Waffe in der Hand zu sterben. Größenwahnsinnige brauchen alle ihr Waterloo.

Die Herausforderung für den Iran besteht darin, nicht die Initiative zu verlieren und beim nächsten Schlagabtausch die Israelis nicht so in die Ecke zu treiben, dass sie in ihrer Verzweiflung zur „Samson Option“ greifen werden, nämlich zur Vergeltung mit Atomwaffen. Denn was die Iraner nicht haben und nicht haben dürfen, das hat Israel in beachtlicher Menge: Atomwaffen. Israel darf Atomwaffen haben, auch ohne jegliche Überwachung. Denn Israel ist Israel.

———-

Um die Vorgänge in und um Israel verstehen zu können, sollte man wissen, wie dieser Staat entstanden ist und warum und von wem der Hass zwischen Juden und Arabern hergestellt worden ist. Laden Sie sich dafür diese PDF hier herunter.

(Visited 54 times, 13 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …