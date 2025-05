Willkommen in der Palantir-Weltordnung

Während die Aktien von Palantir steigen und ihr Profil in der zweiten Trump-Regierung zementiert wird, wird klar, dass wir in der Palantir-Weltordnung leben. Wie kann ein Unternehmen mit CIA-Verbindungen und zwei Mitgliedern des Lenkungsausschusses der geheimnisvollen Bilderberg-Gruppe als Gründer im Weißen Haus landen? (Vgl. unlimitedhangout.com)

Quelle: legitim

Diese Frage sollte sich jeder frei denkende Mensch stellen, unabhängig von seiner politischen Zugehörigkeit, oder deren Fehlen. Die Antwort auf diese Frage trifft den Kern des Verständnisses der zukünftigen Richtung des amerikanischen Experiments und der Auswirkungen, die es auf den Rest der Welt haben wird.

Ab 2019 habe ich davor gewarnt, dass wir Zeugen der Entstehung eines technokratischen Staates werden, in dem Big-Tech-CEOs exorbitanten Reichtum und unergründliche Daten über die Welt anhäufen. Diese Anhäufung von finanziellem Reichtum und Daten hat es diesen Technokraten ermöglicht, eine Macht zu erlangen, die der vieler Nationen entspricht und die die Macht kleinerer Nationen übersteigt. Palantir ist ein perfektes Beispiel für die Verschmelzung von Unternehmens- und Staatsmacht.

Palantir wurde von Peter Thiel und Alex Karp mitbegründet, lange bevor sie zu Mitgliedern des Lenkungsausschusses der geheimen Bilderberg-Gruppe wurden. Karp und Thiel starteten Palantir mit einer Anschubfinanzierung durch die Risikokapitalfirma „In-Q-Tel“ der CIA. Die CIA wollte Palantir nutzen, um das umstrittene Programm „Total Information Awareness“ (TIA) nach dem 11. September 2001 wiederzubeleben. TIA wurde nach einem öffentlichen Aufschrei und Bedenken hinsichtlich der Überwachung eingestellt. Nachdem Thiel und Karp jedoch begannen, sich mit Geheimdienstmitarbeitern zu treffen, verhalfen sie Palantir dazu, privat das zu tun, wozu die Regierung von der amerikanischen Bevölkerung keine Erlaubnis erhalten konnte.

In den letzten 120 Tagen der zweiten Trump-Regierung wurde deutlich, dass Palantir auf dem Weg ist, der neue bevorzugte Auftragnehmer des militärisch-industriellen Komplexes der US-Regierung zu werden. Eine schnelle Suche zeigt zahlreiche Schlagzeilen über den jüngsten rasanten Anstieg der Palantir-Aktie. (vgl. google.com) Dies sollte angesichts der zahlreichen Verträge und Projekte, die Palantir Berichten zufolge mit der US-Regierung entwickelt, nicht überraschen. Hier ein kurzer Überblick über die Art und Weise, in der Palantir immer enger mit dem MIC verbunden ist.

Die Goldene Kuppel von SpaceX-Palantir über Amerika

Letzte Woche berichtete Reuters, dass Elon Musks SpaceX, Palantir und Anduril Industries die „Spitzenreiter“ bei der Vergabe des Auftrags für den Bau von Präsident Donald Trumps „Golden Dome“-Raketenabwehrschild sind. Trump hat gefordert, dass Amerika ein „Kuppel“-Abwehrsystem ähnlich dem israelischen „Iron Dome“ erhält. Anduril wurde von dem Trump-Spender Palmer Luckey gegründet und vom Palantir-Chef Peter Thiel finanziert.

Quellen, die mit Reuters sprachen, behaupteten, dass die drei Unternehmen in den letzten Wochen mit Beamten der Trump-Administration und des Verteidigungsministeriums zusammentrafen. Dabei wurde ihr Plan vorgestellt, zwischen 400 und 1.000 Satelliten zu bauen und zu starten, um Raketen zu erkennen und ihre Bewegungen zu verfolgen. Dazu kämen 200 „Angriffssatelliten“ mit Raketen und Lasern, um feindliche Raketen abzuschießen.

Obwohl diese Quellen Reuters erklärten, dass „die SpaceX-Gruppe voraussichtlich nicht an der Bewaffnung von Satelliten beteiligt sein wird“, decken sich diese Pläne für einen „Golden Dome“ mit dem Starshield-Programm von SpaceX, über das TLAV bereits berichtet hat und das eine potenzielle Gefahr für die Privatsphäre von Menschen in aller Welt darstellt.

Ende 2024 kündigten Palantir, Anduril, SpaceX und OpenAI eine Partnerschaft für militärische Aufträge in den USA an. Dieser Schritt war der jüngste Versuch der Technokraten, die alte Garde des militärisch-industriellen Komplexes – Unternehmen wie Lockheed Martin, Raytheon und Boeing – zu ersetzen. (Vgl. ft.com)

Palantir hilft der Trump-Regierung beim Aufspüren von Einwanderern

Palantir unterstützt die Trump-Regierung bei ihren Bemühungen, ein Massenabschiebeprogramm zu starten. Laut Palantir Slacks und anderen internen Mitteilungen arbeitet das Unternehmen mit der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) zusammen, um ihr dabei zu helfen, den physischen Standort von Personen zu lokalisieren, die zur Abschiebung markiert sind. Über die Nachrichten und die Beziehung wurde erstmals von 404 Media berichtet.

Die zugespielten Nachrichten zeigen, wie Palantir mit der ICE und den örtlichen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, um Personen zu finden, die zur Abschiebung vorgesehen sind, und um die Logistik von Trumps Massenabschiebung im Auge zu behalten“. Palantir bereitet sich auch auf Gegenwehr vor, wenn die Nachricht über seine Beteiligung an den Abschiebungen die Öffentlichkeit erreicht.

404 Media berichtet:

Die interne Kommunikation zeigt auch, dass die Palantir-Führung sich auf einen möglichen Gegenschlag von Mitarbeitern oder Außenstehenden vorbereitet, indem sie FAQs erfasst. Diese können an Freunde oder Familienmitglieder geschickt werden, die sich über Palantirs Arbeit mit ICE erkundigen.

Akash Jain, Chief Technology Officer von Palantir Technologies und Präsident von Palantir USG, wird mit den Worten zitiert, dass Palantir „eine Reihe neuer Datenintegrationen und Arbeitsabläufe mit dem ICE prototypisch entwickelt“ habe und dass der Schwerpunkt der Trump-Administration auf der „Nutzung von Daten für die Durchsetzung von Maßnahmen“ die Beziehung von Palantir zum ICE „beschleunigt“ habe.

Die undichten Stellen weisen auch auf ein internes Palantir-Wiki hin, in dem andere Komponenten der Beziehung des Unternehmens mit dem ICE detailliert beschrieben werden, darunter ein Projekt zur „Verfolgung der Selbstabschiebung“, das dem ICE helfen soll, besser zu verstehen, wie viele Menschen die USA freiwillig verlassen. Diese neuen Entwicklungen bauen auf einem 95-Millionen-Dollar-Vertrag zwischen Palantir und den US Homeland Security Investigations auf.

Kurz nach dem Bekanntwerden der Slack-Nachrichten berichtete Drop Site News, dass das ICE kürzlich einen 30-Millionen-Dollar-Auftrag an Palantir vergeben hat, um eine neue Softwareplattform zur Ausweitung der Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen zu entwickeln. (Vgl. fpds.gov)

Die beiden Geschichten scheinen miteinander in Verbindung zu stehen, denn Drop Site News bestätigt weitere Details der ICE-Palantir-Partnerschaft, darunter die Entwicklung des Immigration Lifecycle Operating System oder einfach ImmigrationOS. Dabei handelt es sich um ein Betriebssystem, das offenbar „den gesamten Prozess der Durchsetzung von Einwanderungsbestimmungen – von der Identifizierung bis zur Abschiebung – rationalisieren wird“. Durch den Einsatz der Technologie von Palantir sollen Zeit-, Arbeits- und Ressourcenkosten gesenkt werden. Die ICE vergab den Auftrag an Palantir, ohne Angebote von anderen Wettbewerbern zuzulassen, mit dem Argument, dass der Auftrag schnell vergeben werden müsse, damit bis zum 25. September ein Prototyp fertiggestellt werden könne.

In einem Schreiben der ICE rechtfertigt die Behörde das Fehlen von Konkurrenzangeboten und die schnelle Auftragsvergabe mit der bestehenden engen Beziehung zu Palantir:

Palantir ist der einzige Anbieter, der die erforderlichen Fähigkeiten und den Prototyp von ImmigrationOS bereitstellen kann, ohne dass es zu inakzeptablen Verzögerungen kommt.

Palantir arbeitet mit der IRS zusammen

Anfang April wurde berichtet, dass Palantir mit Elon Musks Department of Government Efficiency (DOGE) zusammenarbeitet, um eine neue „Mega-API“ für den Zugriff auf Datensätze des Internal Revenue Service (IRS) zu entwickeln. Die Beziehung zwischen Palantir und DOGE wurde zuerst von WIRED berichtet.

Wie WIRED feststellt, handelt es sich bei APIs um Anwendungsprogrammier-Schnittstellen, die es verschiedenen Anwendungen ermöglichen, Daten auszutauschen. Es wird spekuliert, dass die Palantir-API genutzt werden kann, um IRS-Daten für den direkten Zugriff in eine Cloud zu verschieben.

In dem Bericht heißt es, dass Palantir und DOGE einen „Hackathon“ mit „Dutzenden von IRS-Berufsingenieuren“ abgehalten haben, um gemeinsam eine „einzige API-Schicht über allen IRS-Datenbanken“ aufzubauen. Die DOGE hat die Möglichkeit eines API-Projekts erörtert, das auf alle IRS-Daten zugreift, einschließlich Namen, Adressen, Sozialversicherungsnummern, Steuererklärungshistorie und Arbeitgeberinformationen.

Ein Sprecher des US-Finanzministeriums erklärte gegenüber WIRED:

Palantir und DOGE haben noch keinen Vertrag unterzeichnet und viele Anbieter werden in Betracht gezogen, darunter auch Palantir. Durch diese Koalition werden sie die IRS-Systeme rationalisieren, um den effizientesten Service für den amerikanischen Steuerzahler zu schaffen.

Während Trump-Befürworter zuvor besorgt darüber waren, dass die Biden-Regierung plante, Tausende von weiteren IRS-Mitarbeitern einzustellen – eine Behörde, der viele Amerikaner trotzen – scheint es, dass Palantir unter der zweiten Trump-Regierung dazu beitragen wird, die Behörde „effizienter“ denn je zu machen. (vgl. reuters.com) So viel zur Abschaffung des IRS. (Vgl. foxbusiness.com)

Fairerweise muss man sagen, dass Trump eine Durchführungsverordnung erlassen hat, die angeblich darauf abzielt, die Prüfungen der IRS bei kleinen Unternehmen und Familien der Mittelschicht einzuschränken. Wie auch immer, die Enthüllung einer Beziehung zwischen Palantir und der IRS sollte alle Amerikaner beunruhigen. (Vgl. waysandmeans.house.gov)

Peter Thiel und die Kernenergie

Obwohl es sich nicht um ein Palantir-Projekt handelt, arbeitet Peter Thiel auch mit der US-Regierung an der Anreicherung von Uran. Ein von Thiel finanziertes Unternehmen mit dem Namen „General Matter“ arbeitet mit dem Energieministerium zusammen, um hochangereichertes, niedrig angereichertes Uran (HALEU) herzustellen. General Matter will das erste privat finanzierte Unternehmen werden, das Uran anreichert, um damit Kernreaktoren zu betreiben.

Im Jahr 2023 wird General Matter vom DOE in ein 70-köpfiges HALEU-Konsortium aufgenommen. The Economist stellte fest, dass General Matter eines von vier Unternehmen war, das 2024 einen Vertrag über 2,7 Milliarden Dollar für die Lieferung von HALEU an die US-Regierung erhielt. Anfang dieses Monats half Thiels Founders Fund, 50 Millionen Dollar für General Matter aufzubringen. (Vgl. energy.gov)

Thiel und General Matter haben erklärt, ihre Bemühungen würden es den USA ermöglichen, die Abhängigkeit von Russland bei Uranprodukten zu verringern und mit China im Bereich der künstlichen Intelligenz zu konkurrieren.

Überarbeitung des Zahlungsverkehrssystems der US-Regierung

Ein weiteres Unternehmen, das nicht zu Palantir gehört, aber mit Thiel in Verbindung steht, ist Ramp, ein Finanzunternehmen, das Software mit künstlicher Intelligenz für Unternehmen zur Analyse von Ausgaben einsetzt. ProPublica hat über vier private Treffen zwischen Ramp-Führungskräften und Trumps Beauftragten bei der General Services Administration berichtet, der Bundesbehörde, die für Bundesverträge zuständig ist.

Laut ProPublica sucht die GSA eine Partnerschaft mit Ramp für das interne Spesenkartenprogramm der US-Regierung im Wert von 700 Milliarden Dollar, bekannt als „SmartPay“. Quellen sagten ProPublica, dass Trump-Beamte bei der GSA danach streben, dass Ramp ein Spesenkarten-Pilotprogramm im Wert von bis zu 25 Millionen Dollar leitet. Ramp ist eng mit der Thiel-Welt verbunden. Das Unternehmen wurde von Peter Thiels Founders Fund in sieben verschiedenen Finanzierungsrunden unterstützt. Thiel hat gesagt, dass es „niemanden gibt, der besser positioniert ist“, um Produkte an der Schnittstelle von KI und Finanzen zu entwickeln. (Vgl. pulse2.com)

Zu den weiteren Investoren von Ramp gehören Keith Rabois von Khosla Ventures, Thrive Capital, gegründet von Joshua Kushner – dem Bruder von Trumps Schwiegersohn, Jared Kushner – und 8VC. Dieses Risikokapitalunternehmen wurde von Joe Lonsdale gegründet, einem Mitbegründer von Palantir mit Peter Thiel und Alex Karp.

Rabois und Lonsdale gehören auch zur so genannten „PayPal-Mafia“, einer Bezeichnung für die Gründer von PayPal, die später zahlreiche Tech-Unternehmen gründeten, darunter Tesla, LinkedIn, Palantir Technologies, SpaceX, YouTube und Yelp. Rabois‘ Ehemann ist Jacob Helberg, Trumps Kandidat für das Amt des Unterstaatssekretärs für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt. Helberg ist auch ein leitender Berater von Palantir und ein leitender Berater von Alex Karp, dem derzeitigen CEO von Palantir. Während Trumps Wahlkampf 2024 sammelte Helberg mehr als eine Million Dollar für die Wiederwahlkampagne. (Vgl. cnbc.com)

Blinde Unterstützung für Israel

Peter Thiel, Alex Karp und Palantir sind unerbittliche Befürworter der zionistischen Bewegung. Im November 2023 veröffentlichte Palantir einen Brief an die Aktionäre, in dem sie klarstellten, dass sie Israels Angriffe auf das palästinensische Volk uneingeschränkt unterstützen. Karp schrieb in dem Brief:

Wir sind eines der wenigen Unternehmen in der Welt, das aufsteht und seine Unterstützung für Israel bekannt gibt, die unerschütterlich bleibt. Palantir steht an der Seite Israels.

Thiel hat auch deutlich gemacht, dass er sich nicht in Israels Verbrechen einmischen wird und keine Skrupel hat, Technologie zu liefern, die zum Tod von Zivilisten führt. Zunächst gab Palantir im Januar 2024 bekannt, dass es eine „strategische Partnerschaft“ mit dem israelischen Verteidigungsministerium unterzeichnet hatte, um Technologie für den Völkermord zu liefern. (Vgl. bloomberg.com)

Im Mai 2024 beschuldigten Demonstranten Thiel der Mittäterschaft am „Völkermord“ und blockierten über eine Stunde lang seine Fahrzeuge, während er vor der Cambridge Union sprach. Über zweihundert Studenten versammelten sich vor der Cambridge Union und versuchten, Thiels Rede zu „übertönen“. Als Thiel direkt zu seiner Unterstützung Israels und dessen Einsatz von KI-Technologie zur Ermordung von Menschen befragt wurde, gab er eine weitschweifige Nicht-Antwort:

Sehen Sie … Ich bin nicht… Ich bin nicht… Sie wissen schon, Sie wissen schon… mit… ohne, ohne auf all die… Sie wissen schon, ich bin nicht auf dem Laufenden über alle Details dessen, was in Israel vor sich geht, denn meine Voreingenommenheit ist es, Israel zu respektieren. Es steht uns nicht zu, alles und jedes zu hinterfragen. Und ich glaube, dass die IDF im Großen und Ganzen entscheiden kann, was sie tun will, und dass sie im Großen und Ganzen im Recht ist, und das ist die Perspektive, auf die ich zurückkomme. (Vgl. x.com)

Thiels und Karps Begeisterung für den israelischen Völkermord passt perfekt zu der Tatsache, dass Trumps zweites Kabinett mit ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern Thiels besetzt ist, die ebenfalls diesen Eifer für Zionismus und Technokratie teilen.

Die DOGE-Thiel-Verbindung

Wie bereits erwähnt, beginnen Palantir und DOGE, bei verschiedenen Projekten zusammenzuarbeiten. Dies ist nicht schockierend, wenn man die Geschichte von Thiel und Musk bei PayPal und die enge finanzielle Beziehung über die Jahre hinweg bedenkt. Was jedoch weniger Amerikaner wissen, sind die engen Verbindungen zwischen Peter Thiel und der zweiten Trump-Regierung.

Als Trump mit der Nominierung seiner Kandidaten begann, berichtete ich, dass mindestens 10 Personen in einflussreichen Positionen direkt mit Palantir, Peter Thiel und seinen Stiftungen verbunden sind. Dazu gehören Vizepräsident J.D. Vance, Elon Musk, Leiter des DOGE, David Sacks, KI- und Krypto-Zar, US-Handelsminister Howard Lutnick, Jim O’Neill, stellvertretender Sekretär des Gesundheitsministeriums, Ken Howery, US-Botschafter in Dänemark, der bereits erwähnte Jacob Helberg und Michael Kratsios als Wissenschaftsberater und Direktor des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses.

Seit der Veröffentlichung meines ersten Berichts haben wir weitere Details erfahren, die Beamte in Trumps Kabinett mit Peter Thiel und Palantir in Verbindung bringen. Dazu gehört auch die DOGE von Elon Musk.

Ende Februar begann die New York Times, Namen von DOGE-Mitarbeitern zu veröffentlichen. In diesem Bericht wird ein Mann namens Akash Bobba als einer der jungen Programmierer genannt, die mit Musk zusammenarbeiten. Bobba war früher Praktikant bei Palantir. Business Insider berichtete auch über einen DOGE-Mitarbeiter, der bei der NASA arbeitet.

Business Insider enthüllte, dass der 26-jährige Riley Sennott in einem internen NASA-Verzeichnis als „Senior Advisor“ aufgeführt war. Business Insider konnte auch auf Sennotts öffentlichen Google-Kalender zugreifen, der mehrere Treffen mit Thiel-Mitarbeitern enthielt. Ein Treffen im März 2024 zeigte einen Zoom-Anruf mit Founders Fund. Der Kalender zeigte auch ein „Recruiter-Call“ mit Palantir im Mai und ein Treffen mit dem Titel „Anduril Opportunity Chat“ im April. Der Kalender zeigte auch 2024 Treffen mit Thrive Capital, der VC-Firma, die von Jared Kushners Bruder geleitet und von Peter Thiel finanziert wird. (Vgl. archive.nytimes.com)

Kurz darauf setzte Bloomberg die Enthüllungen über die Verbindungen zwischen Peter Thiel und Trumps Verwaltung fort. Vieles davon wurde bereits in meinem früheren Bericht behandelt, aber Bloomberg nennt noch einige weitere Gefolgsleute von Thiel. Dazu gehören:

Anthony Jancso, ehemaliger Palantir-Mitarbeiter, jetzt bei der DOGE

Clark Minor, ehemaliger Software-Ingenieur bei Palantir und jetzt Chief Information Officer bei HHS

Colin Carroll, Stabschef des stellvertretenden Verteidigungsministers, früher bei Anduril

George Cooper, Personalvermittler für die DOGE, ehemals bei Palantir

Gregory Barbaccia, Chief Information Officer im Office of Management and Budget, ehemals Palantir

Luke Farritor, Personalbeschaffer für das DOGE, ehemals Thiel Fellow

Patrick Witt, Stabschef im Office of Strategic Capital des Verteidigungsministeriums, erhielt politische Spenden von Thiel

Ryan Wunderly, Mitarbeiter der DOGE im Finanzministerium, ehemals Anduril

Das bedeutet, dass insgesamt mindestens 18 Personen in Trumps Kabinett und im DOGE als Gefolgsleute von Thiel tätig sind.

An der Schwelle zur Palantir-Weltordnung

Kehren wir zu meiner ursprünglichen Frage zurück: Wie kann ein Unternehmen mit CIA-Verbindungen und zwei Mitgliedern des Lenkungsausschusses der geheimnisvollen Bilderberg-Gruppe als Gründer im Weißen Haus landen?

Dies ist keine kleine Kuriosität. Wir erleben gerade, wie die MAGA-Bewegung – die sich größtenteils für den „Widerstand“ gegen die „globalistische Elite“ hält – kapituliert und sich entschuldigt, während Trump sein Kabinett mit Mitgliedern und Teilnehmern der Bilderberg-Gruppe, des Weltwirtschaftsforums und des WEF-Programms „Young Global Leaders“ bestückt. Die Teilnehmer der Bilderberg-Gruppe, die sich jeden Mai im Geheimen treffen, sind die Vertreter der wahren herrschenden Klasse.

Die Tatsache, dass zwei Mitglieder des Lenkungsausschusses der Bilderberg-Gruppe – Peter Thiel und Alex Karp – Palantir leiten und eine wachsende Zahl von Verträgen mit dem militärisch-industriellen Komplex erhalten, ist ein klares Zeichen dafür, dass Trump nicht gegen den „tiefen Staat“ kämpft. Die Tatsache, dass Palantir nun über die Trump-Administration noch stärker mit der US-Regierung verflochten ist, sollte alle Amerikaner alarmieren. Es sollte die Einwohner von Nationen auf der ganzen Welt alarmieren, die Wert auf Privatsphäre und individuelle Freiheit legen.

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Palantir, der sich vor kurzem entschlossen hat, an die Öffentlichkeit zu treten und vor seinem ehemaligen Arbeitgeber zu warnen, sagt, dass das Wissen, dass jemand wie Palantir uns ständig beobachtet, ausreichen wird, um einige Menschen zum Schweigen zu bringen:

Wir stehen kurz davor, diese Technologien zu nutzen, um unsere Regierung, unsere Schlachtfelder und unser Privatleben zu steuern. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz als eine Art Allheilmittel für alle unsere Bundesbehörden, und vor allem, wenn sie wieder von Leuten mit einer ganz bestimmten Agenda eingesetzt wird, bringt jeden in Gefahr. (Vgl. youtube.com)

Die Agenda, die von Technokraten wie Peter Thiel, Elon Musk und Alex Karp und ihren Freunden in der Trump-Regierung verfolgt wird, ist nicht America First. Es ist keine Agenda, die für individuelle Freiheit, Redefreiheit und Freiheit von invasiven Technologien steht. Es ist eine menschenfeindliche, technologische Fortschrittsagenda um jeden Preis – eine technokratische Agenda, die zum Ende der menschlichen Freiheit führen wird, wenn wir uns nicht wehren.

Wie kann das geschehen? Es geschieht, weil die Menschen der Welt zu lange blindlings ihr Vertrauen in politische Marionetten und falsche Helden gesetzt haben, während sie ihren eigenen Kampf um Souveränität auslagern. Wenn die Menschheit ihr Leben weiterhin in die Hände dieser Technokraten-Zionisten legt, wird es für die kommenden Generationen keine Zukunft mehr geben.

Quelle: The Last American Vagabond

******* „Die größte Bedrohung für die Freiheit ist ein untätiges Volk.“ (Richter am Obersten Gerichtshof Louis D. Brandeis)

(Visited 30 times, 30 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …