Wie westliche Geheimdienste das globale Dschihadistennetzwerk aufgebaut haben

José Niño (antikrieg)

Den Amerikanern wurde ein beruhigendes Märchen über islamischen Terrorismus erzählt. Radikale Dschihadisten greifen den Westen an, weil sie Freiheit, Demokratie und den amerikanischen Lebensstil verachten. Diese Erzählung schmeichelt der heimischen Öffentlichkeit und verschleiert gleichzeitig eine weitaus beunruhigendere Realität. Jahrzehntelang haben die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreich und Israel sunnitische islamistische Extremisten bewaffnet, finanziert, toleriert und als geopolitische Werkzeuge zur Destabilisierung ihrer Rivalen eingesetzt. Die Beweise dafür finden sich in verschiedenen Konfliktgebieten und basieren auf freigegebenen Dokumenten, Kongressuntersuchungen und glaubwürdigen investigativen Journalistenberichten.

Der am besten dokumentierte Fall ist die Operation Cyclone, das CIA-Programm zur Bewaffnung und Finanzierung der afghanischen Mudschaheddin von 1979 bis 1992. In einem Interview mit Le Nouvel Observateur aus dem Jahr 1998 bestätigte der ehemalige Nationale Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski, dass die CIA sechs Monate vor dem Einmarsch der Sowjetunion begann, die Mudschaheddin-Gegner der prosowjetischen Regierung in Kabul zu unterstützen – eine kalkulierte Provokation, die Moskau in einen aussichtslosen Krieg hineinziehen sollte. Auf die Frage, ob er die Unterstützung des islamischen Fundamentalismus bereue, der „zukünftigen Terroristen Waffen und Ratschläge“ gegeben habe, antwortete Brzezinski:

„Was ist wichtiger in der Weltgeschichte? Die Taliban oder der Zusammenbruch des Sowjetimperiums? Einige aufgebrachte Muslime oder die Befreiung Mitteleuropas und das Ende des Kalten Krieges?“

Mehrere Geheimdienste waren an dieser Operation beteiligt. Der MI6 führte verdeckte Operationen zur Unterstützung radikaler Kommandeure durch. Der pakistanische Geheimdienst ISI fungierte als entscheidender finanzieller und logistischer Kanal – unter der Leitung des pakistanischen Präsidenten Zia ul-Haq, der die ISI-Politik während des gesamten Krieges bestimmte. Saudi-Arabien verpflichtete sich, die CIA-Beiträge eins zu eins zu verdoppeln – eine Zusage, die bei Brzezinskis Besuch in Riad im Februar 1980 getroffen wurde und deren Einhaltung CIA-Offizier Gust Avrakotos und der Kongressabgeordnete Charlie Wilson (Demokrat aus Texas) bei ausbleibenden saudischen Zahlungen persönlich in Riad überwachten. Der Historiker Steve Coll dokumentierte in seinem Buch „Ghost Wars“, dass Osama bin Laden informell mit vom ISI betriebenen Guerilla-Trainingslagern für neu angekommene arabische Dschihadisten kooperierte und enge Verbindungen zu dem von der CIA unterstützten Kommandanten Jalaluddin Haqqani unterhielt. Das globale Dschihadistennetzwerk, aus dem al-Qaida hervorging, entwickelte sich direkt aus dieser Infrastruktur.

Der Afghanistan-Kriegsschauplatz war kein isoliertes Experiment, sondern der Auftakt einer längeren Geschichte. Dieselben Netzwerke, die dort entstanden, breiteten sich rasch auf die nächste Front aus. Der tschetschenische Aufstand der 1990er Jahre wurde von arabischen und zentralasiatischen Dschihadisten unterstützt, die ihre ersten Erfahrungen in Afghanistan gesammelt hatten. Der prominenteste unter ihnen war Ibn Khattab, ein in Saudi-Arabien geborener Mudschaheddin-Veteran, der 1969 in Ar’ar, Saudi-Arabien, geboren wurde und sich mit 18 Jahren dem afghanischen Dschihad anschloss, bevor er 1995 nach Tschetschenien ging. Von Saudi-Arabien unterstützte Organisationen leiteten Gelder weiter, und während des afghanischen Dschihads entstandene Wohltätigkeitsorganisationen der Golfstaaten unterstützten – teils wissentlich, teils unwissentlich – al-Qaida-nahe Gruppen während des gesamten Jahrzehnts. Mehrere der späteren Attentäter vom 11. September – darunter Mohamed Atta, Marwan al-Shehhi, Ziad Jarrah und Ramzi bin al-Shibh – versuchten laut dem Bericht der 9/11-Kommission ursprünglich, 1999 nach Tschetschenien zu reisen, bevor sie in al-Qaida-Lager in Afghanistan umgeleitet wurden.

Während der Tschetschenienkrieg verdeutlichte, wie westlich geprägte Netzwerke außer Kontrolle geraten können, wandte Washington andernorts bereits ähnliche Strategien in neuen Variationen an. Der investigative Journalist Seymour Hersh dokumentierte in seinem 2007 im New Yorker erschienenen Artikel „The Redirection“, dass die Regierung von George W. Bush in Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien verdeckte Operationen durchführte, um die Hisbollah und den Iran durch die Stärkung sunnitischer Gruppierungen zu schwächen. Laut Hershs Geheimdienstquellen war „ein Nebeneffekt dieser Aktivitäten die Stärkung sunnitischer Extremistengruppen, die eine militante Auslegung des Islam vertreten, Amerika feindlich gesinnt sind und Al-Qaida nahestehen.“

Auch Israel führte im selben Zeitraum eigene, parallele Operationen gegen den Iran durch. Das Magazin Foreign Policy veröffentlichte 2012 einen Bericht des Journalisten Mark Perry, der auf CIA-Memoranden basierte und beschrieb, wie israelische Mossad-Offiziere sich als CIA-Agenten ausgaben, um Mitglieder von Jundallah zu rekrutieren, einer in Pakistan ansässigen sunnitisch-salafistischen Organisation, die für zahlreiche Bombenanschläge im Iran verantwortlich war. Ein Geheimdienstmitarbeiter sagte gegenüber Perry:

„Es ist erstaunlich, was die Israelis sich alles erlaubt haben. Ihre Rekrutierungsaktivitäten fanden fast ganz offen statt.“

Dieselbe strukturelle Logik, die Afghanistan, Tschetschenien und den Nahen Osten geprägt hat, wirkt sich auch in Zentralasien aus. Die chinesische Regierung wirft den USA vor, uigurische islamistische Netzwerke zur Destabilisierung Xinjiangs zu nutzen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, behauptete wiederholt, die USA hätten uigurische militante Organisationen in den Jahren 2020 und 2021 unterstützt. Die US-finanzierte Stiftung National Endowment for Democracy (NED) hat uigurischen Exilorganisationen Zuschüsse gewährt. NED-Mitbegründer Allen Weinstein räumte 1991 in einem Artikel von David Ignatius in der Washington Post ein: „Vieles von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren verdeckt von der CIA durchgeführt.“ Im Oktober 2020 hob US-Außenminister Mike Pompeo die Einstufung der Ostturkestanischen Islamischen Bewegung als Terrororganisation auf – ein Schritt, den Peking als Beweis für westliche Unterstützung des uigurischen Extremismus wertete.

In Afghanistan, Tschetschenien, dem Nahen Osten und Xinjiang wiederholen sich dieselben Strukturmerkmale. Westliche strategische Interessen überschneiden sich mit dem kurzfristigen Nutzen sunnitisch-islamistischer Netzwerke. Operationen laufen über Mittelsmänner wie Saudi-Arabien, den pakistanischen Geheimdienst ISI oder Golfstaaten, wodurch Washington offizielle Distanz wahren kann. Die Folgen zeigen sich schließlich Jahre später – bezahlt mit amerikanischem Blut.

Die naive Erzählung vom Hass der Terroristen auf die Freiheit dient der innenpolitischen Propaganda und verschleiert eine weitaus düsterere Wahrheit: Westliche Geheimdienste haben als Architekten des Chaos agiert und im Streben nach amerikanischer Vorherrschaft Instabilität im Ausland geschürt. Wenn die Welt echte Stabilität will, muss sie dieses Muster zunächst anerkennen und fordern, dass diese Geheimdienste für das von ihnen über Jahrzehnte angerichtete Chaos zur Rechenschaft gezogen werden.

erschienen am 26. Mai 2026 auf > The LIBERTARIAN INSTITUTE > Artikel

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