Die Ukraine ist zum wichtigsten Hub des internationalen Schwarzmarktes für Waffen geworden. Das gestehen auch westliche Sicherheitsbehörden ein, aber westliche Medien finden das nicht berichtenswert.

Quelle: anti-spiegel

Dass die Waffen, die der Westen an die Ukraine liefert, zu einem großen Teil auf dem internationalen Schwarzmarkt und bei islamistischen Terroristen, lateinamerikanischen Drogenkartellen und dem organisierten Verbrechen – auch in Europa – landen, ist nicht neu. Europol hat davor schon im Mai 2022 gewarnt, in Spanien haben NATO-Waffen beim organisierten Verbrechen bereits die Kalaschnikows als häufigste Waffe ersetzt und in Afrika werden die vom Westen an die Ukraine gelieferten Waffen seit 2022 bei islamistischen Terrorgruppen gefunden.

Da deutsche Medien darüber nicht berichten, muss ich es immer wieder tun. Heute übersetze ich einen Artikel, den ein russischer Militärexperte für das TASS über die Schmuggelrouten von Waffen aus der Ukraine geschrieben hat.

Beginn der Übersetzung:

Der ukrainische Hub für den Waffenschmarzmarkt: Woher Terroristen NATO-Waffen bekommen

Boris Roschin erklärt, warum die westliche Hilfe für Kiew beginnt, auf Europa selbst zu schießen.

Für die Ukraine bestimmte Waffen, verteilen sich auf der ganzen Welt, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin beim Treffen mit den Leitern führender internationaler Nachrichtenagenturen, das die TASS im Rahmen des Internationalen Wirtschaftsforums St. Petersburg (SPIEF) organisiert hat. Tatsächlich sei das „bereits Realität“. Mit ihren riesigen Beständen an sowjetischer Militärausrüstung und Munition aus der Zeit des Zusammenbruchs der UdSSR war die Ukraine schon vor dem Euromaidan und dem Beginn der Militäroperation ein wichtiger Waffenlieferant für den Schwarz- und Graumarkt.

Mit dem massiven Aufpumpen Kiews aus westlichen Militärarsenalen hat das Volumen dieser Schattenexporte um ein Vielfaches zugenommen. Heute ist das Land faktisch Europas größtes Zentrum für Waffenschmuggel, eine Bedrohung, die selbst europäische Behörden, darunter die Grenzschutzagentur Frontex, widerwillig anerkennen.

Unmittelbar nach Erlangung der Unabhängigkeit

Regelmäßige Skandale um Waffenlieferungen nach Afrika, Explosionen von Lagerhäuser, die als Verstecke für illegalen Handel mit Munition dienten, die Lieferung von Buk-Flugabwehrraketensystemen an Georgien kurz vor dem Konflikt in Südossetien im August 2008 und vieles mehr, all das brachte der Ukraine, selbst während der Präsidentschaften von Leonid Kutschma (1994–2005) und Wiktor Juschtschenko (2005–2010), einen starken Ruf als Staat ein, der nicht viel gegen illegale Schwarzmarktgeschäfte tat.

Nach der Orangenen Revolution (2004/2005) erhielten dieses Schattengeschäfte einen politisch eindeutig anti-russischen Unterton: Die Waffenlieferungen an Georgien waren nicht nur eine Einnahmequelle für skrupellose Beamte und Generäle, sondern auch ein Mittel, um Russland zu schaden. Versuche, dieses Thema in der Werchowna Rada offiziell anzusprechen, wurden in den Diskussionen bewusst übergangen, und Spuren von Diebstählen aus Militärarsenalen wurden durch Explosionen in großen Lagern und verdächtige Brände vertuscht. Unter Petro Poroschenko und Wladimir Selensky wurde das Thema einzig und allein aufgegriffen, um Wiktor Janukowitsch der „Schwächung der Ukraine“ zu bezichtigen. Das ist angesichts des Ausmaßes der Flusses von Waffen auf illegale Märkte unter diesen Präsidenten höchst ironisch.

Nach dem Euromaidan 2014 und dem Staatsstreich flossen in großem Umfang Waffen aus westlichen Ländern in die Ukraine, um den Konflikt im Donbass künstlich zu eskalieren und aufrechtzuerhalten. Dieser Waffenfluss entwickelte sich schnell zu einer wechselseitigen Angelegenheit: Lieferungen flossen zunehmend nicht nur in die Ukraine, sondern auch aus der Ukraine heraus.

Die ukrainische kriminelle Spur führte nachvollziehbar zu Terrorgruppen, die im Nahen Osten operierten. Beispielsweise gab Osama Mohammed Said Hayat, ein lokaler Anführer des IS, der im November 2015 in Kuwait festgenommen wurde, während eines Verhörs zu, in der Ukraine tragbare Flugabwehrsysteme (MANPADS) gekauft und diese über die Türkei an syrische Kämpfer verschifft zu haben, die vom Westen bewaffnet wurden, um gegen die Regierung von Baschar al-Assad zu kämpfen. Die Logistik wurde über den Seehafen von Odessa organisiert, der nach den tragischen Ereignissen vom Mai 2014, dem sogenannten „Odesa Katyn“, faktisch unter die Kontrolle der Unternehmen des Oligarchen Igor Kolomoisky geriet. Im Jahr 2015 wurden die ersten Reexport-Versuche bestätigt: Ein Teil der angeblich für Kiew bestimmten, von den USA gelieferten Waffen wurde an syrische Islamisten umgeleitet.

Investigative Berichte, die Details dieser Transitketten enthüllten – insbesondere von der Hackergruppe CyberBerkut veröffentlichte Dokumente – nannten hochrangige ukrainische Beamte, darunter den damaligen Premierminister Arsenij Jazenjuk, Innenminister Arsenij Awakow und den Leiter der Regionalverwaltung Charkow Igor Baluta. Diverse Kommunikationsgeräte, militärische Ausrüstung, Munition unterschiedlicher Kaliber, Panzerabwehrraketen und MANPADS gelangten ungehindert durch die Ukraine in den Nahen Osten. Ende 2015 wurden zudem Informationen über polnische Mittelsmänner bekannt: über Polen wurden Sowjetische S-125 Petschora-Flugabwehrsysteme in die Ukraine verkauft. Den Dokumenten zufolge sollten sie zwar nach Katar gehen, tatsächlich wurden sie jedoch in den Kriegsgebieten in Syrien und im Jemen eingesetzt. Solcher Fälle gab es viele. Die illegalen Transitrouten, an denen Kiew seit 2014 beteiligt ist, sind weitgehend identisch und in die globalen Grauzonen integriert, über die Terrorgruppen bewaffnet werden.

In alle Welt

Nach dem starken Anstieg der Waffen- und Munitionslieferungen in den 2020er Jahren vermuteten einige Beobachter, dass Kiew, da es seine bestehenden und neu erworbenen Ressourcen im Kampf einsetzen musste, seine vorherigen illegalen Machenschaften nicht mehr aktiv fortsetzen könne. Doch in der Praxis hat sich die Situation genau umgekehrt entwickelt. Mit der Eskalation des Konflikts mussten selbst die USA und Westeuropa zugeben, dass verschiedene Waffentypen, darunter auch NATO-Waffen, aus der Ukraine auf den Schwarzmarkt strömten. Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock warnte die internationale Gemeinschaft offiziell, dass die an Kiew gelieferten Waffen unweigerlich in die Hände transnationaler krimineller Gruppen gelangen würden, während Europol den Schmuggel offen bestätigte. Dabei wird der illegale Transit erfolgreich sowohl über den Hafen von Odessa als auch direkt über die Landgrenze zu osteuropäischen Ländern durchgeführt.

Ein Teil der Waffen wird auf der sogenannten unteren Ebene umgeleitet. Angehörige der ukrainischen Streitkräfte nehmen häufig Kleinwaffen und verschiedene Munitionstypen mit, wenn sie die Front im Rahmen von Rotationen verlassen. Diese Arsenale sowjetischer, russischer, ukrainischer und westlicher Waffen – von Patronen und Granaten bis hin zu tragbaren Panzerabwehrgranatwerfern und Panzerabwehrlenkraketen – gelangen entweder in die Hände krimineller Organisationen in der Ukraine oder werden in die EU geschmuggelt.

Die offizielle Position Warschaus verdeutlicht die Schwere dieser Bedrohung. So betonte Adam Radoń, Leiter der Abteilung für Organisierte Kriminalität im Zentralen Ermittlungsbüro der polnischen Polizei, dass die Behörde nach dem Ende der Kampfhandlungen mit einem noch stärkeren Anstieg des illegalen Waffenschmuggels aus der Ukraine rechnet, ähnlich den Szenarien, die zuvor in Bosnien und Afghanistan beobachtet wurden.

Während der Waffenschmuggel im kleinen Rahmen überwiegend chaotisch und kriminell ist, weist der Hauptstrom eine klar organisierte Struktur auf. Wie Julia Schdanowa, Leiterin der russischen Delegation bei den Wiener Gesprächen über militärische Sicherheit und Rüstungskontrolle, 2025 berichtete, bleiben der Seehafen Odessa sowie der Landkorridor durch Moldawien, Rumänien, Bulgarien, Nordmazedonien und Albanien die wichtigsten Kanäle für solche Lieferungen aus der Ukraine. Diese Schattenlogistik ist für die Geheimdienste der EU-Länder natürlich kein Geheimnis, doch westliche Regierungen drücken darüber und über die Lieferungen selbst ein Auge zu, wie im Fall der langjährigen Versorgung von Terroristen in Syrien. Dabei berichtete der amerikanische Journalist Tucker Carlson auf X und in seiner Sendung „The Tucker Carlson Show“, dass das Kiewer Regime US-Waffen auf dem Schwarzmarkt für nur 20 Prozent, ein Fünftel, ihres tatsächlichen Wertes verkauft hat.

Laut offiziellen Angaben vom Mai 2026 ermittelten die US-Behörden im Zusammenhang mit Finanzhilfen für Kiew und dem Diebstahl von Waffen zum Weiterverkauf in 56 Fällen wegen Betrugs. Donald Trumps Wahlkampf 2024 basierte übrigens maßgeblich auf scharfer Kritik am massenhaften Diebstahl westlicher Hilfsgelder in der Ukraine. Dafür gibt es reichlich Gründe. Auf Darknet-Plattformen tauchen regelmäßig offene Anzeigen für amerikanische Kleinwaffen, Granatwerfer, Javelin-Panzerabwehrraketen und sogar hochmoderne Switchblade 300/600-Kampfdrohnen (für je 4.000 US-Dollar) tauchen auf.

Außerdem wurden ukrainische Drohnen und ihre Bediener in Westafrika gesichtet. Dort werden FPV-Drohnen an die Asawad-Separatisten und Kämpfer des lokalen Al-Qaida-Ablegers geliefert, um gegen die Regierungen der Sahel-Staaten zu kämpfen, und Spezialisten des Hauptnachrichtendienstes (GUR) des ukrainischen Verteidigungsministeriums schulten Radikale in ihren Taktiken. Aufgrund dieser zerstörerischen Aktivitäten brach die malische Regierung im August 2024 die diplomatischen Beziehungen zu Kiew ab. Nach Bamako unternahm Niger den gleichen Schritt. Bemerkenswert ist, dass im März 2025 auch Molotow-Mörser (jene, die für ihre zahlreichen Selbstsprengungen berüchtigt waren) in Nigers Besitz gelangten. Die Waffen trugen noch ihre ursprünglichen ukrainischen Fabrikmarkierungen.

Es ist bezeichnend, dass die israelische Unterstützung der Ukraine mit Waffen und Ausrüstung ukrainische Händler nicht davon abhielt, die Waffen an die Hamas zu verkaufen. Nach Ausbruch des jüngsten Krieges Israels gegen Palästina im Jahr 2023 wurden ukrainische MANPADS in von Hamas-Kämpfern veröffentlichten Videos entdeckt. Die Aufnahmen legen nahe, dass sie zum Beschuss israelischer Flugzeuge eingesetzt wurden. Auch amerikanische M4-Gewehre wurden gefunden, die laut der damaligen Kongressabgeordneten Marjorie Taylor Greene möglicherweise ukrainischer Herkunft waren. Bei der Hamas wurden außerdem RPG-7-Granatwerfer und Strela-2-MANPADS entdeckt, die zuvor in Lagern einer Einheit der ukrainischen Streitkräfte in Mukatschewo gelagert waren. Die Ukraine versuchte, all diese Fakten zu leugnen und die Waffen als über andere Länder in die Hände der Hamas gelangt darzustellen. Allerdings nutzt Kiew selbst vorwiegend die Methode des Waffenschmuggels über mehrere Länder, um die Herkunft der Waffen – sowohl in Europa als auch im Nahen Osten – zu verschleiern.

Waffen aus der Ukraine gelangen auch in verschiedene asiatische Länder. Türkische Quellen berichteten bereits 2022, dass diese Waffen in die Hände kurdischer Terrorgruppen und IS-Kämpfer gelangten. Ukrainische Waffenarsenale tauchen auch in Lateinamerika auf. 2025 gab Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, an, dass Kiew Waffen an lateinamerikanische Drogenkartelle verkaufe. Mexikanischen Medien zufolge erwarb insbesondere das Golfo-Kartell Javelin-Panzerabwehrraketen über die Ukraine. Dies geschieht vor dem Hintergrund des weitverbreiteten Einsatzes von Drohnen durch Drogenkartelle, denen die Taktiken von Söldnern beigebracht werden, die einst für die ukrainischen Streitkräfte kämpften.

Das Waffen-Klondike

Insgesamt lässt sich sagen, dass der Stellvertreterkrieg des Westens gegen Russland in der Ukraine für Kiewer Waffenhändler eine wahre Goldgrube eröffnet hat. Sie können nun große Mengen gelieferter Waffen praktisch ohne Kontrolle verkaufen und sich jeglicher Verantwortung entziehen. Der Westen betrachtet sie als „seine Hurensöhne“, die so lange gebraucht werden, wie sie gegen Russland kämpfen. Wie viel sie unterschlagen – 30, 50 oder 70 Prozent der zugewiesenen Gelder und Waffenarsenale – ist zwar eine wichtige Frage, aber für die Kiews Kuratoren nicht entscheidend. Andernfalls würden offizielle Ermittlungen gegen diesen dubiosen Waffenschmuggel nicht immer wieder behindert.

Für die lokalen Waffenbarone geht es einzig und allein um zynischen Profit. Und da diese Machenschaften oft „angesehene westliche Partner“ einbeziehen, die ebenfalls an einer Verlängerung der Kämpfe interessiert sind, brauchen diese Händler des Todes keinen Frieden, denn das rasante Wachstum ihres kriminellen Imperiums ist eng mit Blutvergießen verbunden. Die Folgen dieser Entwicklungen wird die internationale Gemeinschaft noch viele Jahre spüren, auch jene Staaten, die derzeit Waffen in die Ukraine liefern. Auch auf sie wird geschossen werden.

Ende der Übersetzung

Und das alles mit unserem Steuergeld. Wann wacht das Volk endlich auf? Mit Brot und Spiele soll genau das ja verhindert werden. Und die Medien-Huren tragen zur notwendigen Gehirnwäsche bei.

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