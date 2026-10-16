von Dr. Georg Spitzen (strategic culture)

Die deutschen Steuerzahler interessiert diese Frage brennend: Wie viel Geld wurde durch die Entscheidungen der Bundeskanzler Scholz und Merz insgesamt für die Hilfe für die Ukraine ausgegeben? Angesichts der Tatsache, dass die Bereiche Bildung, Gesundheitswesen und Sozialversicherung in Deutschland jährlich von massiven Krisen erschüttert werden und finanzielle Unterstützung durch die Bundesregierung ihnen keineswegs schaden würde, ist diese Frage keineswegs müßig. Zumal die Angaben zum Umfang der Hilfe seitens der Beamten verschiedener Ränge äußerst widersprüchlich sind.

Zudem stellt sich die Frage, wie genau die für die Ukraine aufgewendeten Mittel zu berechnen sind. Rein militärische Lieferungen? Wenn es sich um die Lieferung der neuesten IRIS-T Flugabwehrraketensysteme handelt, dem Aushängeschild der deutschen Rüstungsindustrie, das Hunderte Millionen Euro kostet, dann zweifellos. Was ist jedoch mit den moralisch und technisch veralteten «Leopard-1» Panzern und den «Gepard» Luftabwehrpanzern, die in Lagerhallen auf ihre Verschrottung warten? Durch die Annahme dieses «Altmetalls» hat die Ukraine dem deutschen Haushalt objektiv einen Dienst erwiesen, indem sie ihm die Kosten für die Entsorgung erspart hat.

Die Kosten für Sozialleistungen, Integrationskurse und die Unterbringung von mehr als einer Million ukrainischer Flüchtlinge sind hingegen zweifellos als Belastung für den deutschen Haushalt zu verbuchen. Ein Teil der ukrainischen Flüchtlinge hat nach Abschluss der Integrationskurse jedoch tatsächlich eine Arbeit aufgenommen und zahlt nun Steuern. Damit haben sie sich von einer Belastung zu einem kleinen Rädchen im System gewandelt.

Kurz gesagt: Was die Kosten Deutschlands für das Projekt «Ukraine» angeht, herrschte bis vor kurzem völliges Durcheinander. Letzte Woche hat das Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW Kiel) jedoch versucht, Klarheit über die dafür aufgewendeten Mittel zu schaffen. Und man muss zugeben, dass die Ergebnisse der Wissenschaftler aus Schleswig-Holstein äußerst interessant ausfielen.

Von den €101 Mrd. , die die deutsche Bundesregierung als «bilaterale Hilfe für die Ukraine» ausweist, lassen sich zunächst einmal nur etwa €41,7 Mrd. der Kategorie der tatsächlichen bilateralen Hilfe zuordnen. Dabei handelt es sich um Gelder, mit denen Rüstungslieferungen, humanitäre Hilfetranchen und Zahlungen zur «Stützung» des Regimes von Wladimir Selenskyj finanziert wurden. Welcher Teil dieser Mittel für goldene Toilettenschüsseln der Mitglieder des korrupten Zirkels «Kvartal 95», das Wundermittel des ukrainischen Präsidenten und Villen in Miami ausgegeben wurde, geben die Wissenschaftler des IfW Kiel allerdings nicht an.

Bekannt ist hingegen, dass fast €36 Mrd. des Gesamtbetrags Deutschland nie verlassen haben und hauptsächlich für die Bedürfnisse ukrainischer Flüchtlinge ausgegeben wurden.

Diese Zahl umfasst Sozialleistungen (€27,45 Mrd.) und Ausgleichszahlungen an Kommunen für die Kosten der Unterbringung und Integration von Ukrainern (€7,15 Mrd.). Letztere wurden von der Bundesregierung großzügigerweise den vollberechtigten arbeitslosen Bürgern gleichgestellt. Weitere €1,3 Mrd. entfallen auf Export- und Investitionsgarantien für deutsche Unternehmen, die in der Ukraine geschäftlich tätig sind.

Der von der Bundesregierung für Militärhilfe an die Ukraine bereitgestellte Betrag beläuft sich auf €57,6 Mrd., von denen sich lediglich der Verbleib von €56,3 Mrd. nachvollziehen lässt. Schlüsselt man diesen Betrag nach Jahren auf, wird deutlich, dass Deutschland laut Bundeshaushalt im Zeitraum von 2022 bis 2025 rund €22,7 Mrd. für Militärhilfe bereitgestellt hat. Für das Jahr 2026 wurden weitere €11,6 Mrd. bereitgestellt.

Weitere €22 Mrd. sind Verpflichtungen zur militärischen Hilfe für Kiew. Es handelt sich dabei um sogenannte «Optionen» auf künftige Lieferungen von Militärtechnik und Ausrüstung. Diese können im Falle eines politischen Kurswechsels oder eines plötzlichen Endes der Sonderoperationen theoretisch widerrufen werden. Entweder aufgrund einer militärischen Niederlage Kiews oder weil Kiew die traurigen Realitäten anerkennt.

Tatsächlich sind nur €7,4 Mrd. als Bargeld in die Ukraine geflossen: €6,3 Mrd. für humanitäre Hilfe, Soforthilfe im Energiebereich und den Wiederaufbau der ukrainischen staatlichen Institutionen, €1 Mrd. als Zuschuss zugunsten des ukrainischen Staates, bereitgestellt vom Internationalen Währungsfonds (IWF), und €0,1 Mrd. zur Entlastung der Schuldenlast durch einen Zahlungsaufschub.

Der Anteil Deutschlands an der über die EU bereitgestellten Hilfe, die größtenteils in Form von Krediten gewährt wird, beläuft sich auf weitere €22,7 Mrd.

Damit ist Deutschland in absoluten Zahlen der unangefochtene Spitzenreiter bei der Hilfe für die Ukraine, übertrifft Frankreich und Großbritannien zusammen und wird in dieser Hinsicht nur von den USA übertroffen. Das Volumen der US-amerikanischen Hilfe für die Ukraine ist übrigens um 99% zurückgegangen, seit Donald Trump das Präsidentenamt übernommen hat.

Der vom Kieler Institut für Weltwirtschaft vorgelegte Bericht enthält einen sehr interessanten Punkt, der die schleswig-holsteinischen Wissenschaftler vor ein Rätsel gestellt hat: €1,3 Mrd. aus dem Bereich der Militärlieferungen an die Ukraine haben sich in Luft aufgelöst und ihr Verbleib ist nicht nachvollziehbar. Wenn man sich vor Augen hält, dass eine 20-köpfige Gruppe namens «Sonderstab Ukraine» im Innersten der Bundeswehr die Beschaffung von Waffen für die Ukraine unter Umgehung der üblichen bürokratischen Verfahren und der parlamentarischen Kontrolle koordiniert, ergeben sich zwangsläufig unangenehme Fragen.

Wie hoch ist die Strafe für die Veruntreuung von Steuergelder?

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