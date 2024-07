Wie verbiege ich ein Volk?

von Jürgen



Man könnte auch sagen, um der wahrlichen Deutung die Ehre zu geben, einer einstmals durchaus gewachsenen Gesinnung! Es ist natürlich schon auch so, dass nicht nur „Deutsch“ geradezu umgepflügt wurde. Diese EU, bis auf wenige Ausnahmen, sie alle haben sich davon überzeugen lassen, sich selbst aufgeben zu sollen!

Dass der Begriff des Volkes heute seine ursprüngliche Bedeutung verloren haben soll, liegt klar auf der Hand! Es wird, seit Merkel, nur noch von länger oder neu hier Seienden geredet. Sie, die wir zu retten haben, erretten schließlich uns selbst! Im Altersheim oder in der Wirtschaft.

So gesehen, eine, als solche verkaufte, win-win-Situation, eher aber eine doch vielleicht nicht so eine ganz aufgehende Gleichung!? Ob legal oder illegal, woher auch immer kommend und hierzulande gestrandet, sie halten sich an was? Benehmen sich wie? „Messern“ eigene, wie als auch uns Gewährende.

Lange nichts mehr gehört, von „Goldstücken“! Aber, im besten Deutschland ever, da gehört was dazu? In präsidialer Sprache heißt das, der Ruf des Muezzin, auf zu erbauenden Moscheen, er gehöre ebenso zu uns, wie der Taufbrunnen oder ein siebenarmiger Leuchter!

Da wird es aber nicht nur räumlich eng! Wer soll oder kann das noch geistig verdauen? Was einst strikt verbreitet, diese christlich-jüdische Zugehörigkeit, die auch schon mal in Verpflichtung ausartet, bis hin zur Staatsräson; es lebe jetzt aber hoch, auch ein Koran, gar eine Scharia!?

Dieses Deutsche Volk, sich selbst, im Vergleich zu vielen anderen, eher spät zusammen findend, warum trachtet man ihm so nach? Die letztlich erfolgte Einigung „Deutscher Länder“ unter Kaisertum in einer ersten gemeinsamen Verfassung mündend, war der wirtschaftliche und soziale Aufschwung schlechthin.

Auch wenn wir die Idee einer Dampfmaschine aus England geklaut haben sollen, daran allein wird es wohl nicht liegen!? Neben den alten Erzfeinden Englands, Spanien und Frankreich, wurde ein neuer Rivale um die Dominanz auf dem Festland gefunden, der ihnen ihre Rolle als damals führende Weltmacht streitig machen könnte.

Wenn die proklamierte Dominanz auf den Weltmeeren nicht mehr ausreicht, dann hetzt man eben, wie bislang erfolgreich durchgezogen, Gegner wie auch einst Verbündete gegeneinander auf. Selbst ein Herr Bismarck hatte, da gegen, keine Chance! Und damit kommt dann eines zum anderen.

Wer in Deutschland konnte oder wollte diesem „Versailler Frieden“ nicht widersprechen? Diesem Diktat der Erniedrigung, zugunsten der weiteren Bevollmächtigung wessen? Gut, damals hatten sich auch schon die USA nicht mit Ruhm bekleckert. Was sich heute um so deutlicher zeigt, in „der ständigen Befreiung von“, wem oder was auch immer!

Die Dominanz wechselt, Leidtragender bleibt aber immer wer? Einstmals wirtschaftlicher Konkurrent, er wird zum Schuldigen, zum Bösen, schlechthin! Wir hatten uns damals den falschen Gegner ausgesucht? Der doch uns ausgesucht hatte! Wer, wenn nicht wir, sind die Ungläubigen? Die zu Verfolgenden?

Talmud oder Scharia unterscheiden sich, diesbezüglich, durch was?

Irgend was muss doch dran sein an „Deutschem Geist“? Der diese Religion für Nichtjuden angenommen und sogar verinnerlicht hat! Diesen Jesus, der zum Christus wurde und uns, allein durch Glauben, damit aller Schuld entbindet! Die kirchliche Vergewaltigung dessen mal weglassend, wer konnte das, auch nur erahnen?

Freilich, wir lassen uns, noch immer, durch diese seltsam anmutende Synthese binden! Unter präsidialer und sonstiger Aufsicht, der Deutsche, er spurt! Verleugnet selbst seine ureigenen Interessen, in dem er im angebotenen Spektrum der Wahl bleibt, anstatt wirklich mal eine Entscheidung zu treffen!

Zu verlockend die, immer wieder neu aufgestellten, Feindbilder! Oder doch nur die Furcht, der abgenötigten Abbitte, nicht ausreichend folgen zu können? Dem Germanen (in uns), es wäre ihm am Arsch vorbei gegangen! Darum streiten wir uns, spätestens in der nächsten Generation, wieder!

Was ist davon übriggeblieben? Flagge zeigt wer, bei noch bei was? Olympiade, WM oder EM! Was für ein Bekenntnis! Kommt aber auch nicht von ungefähr, seit diese Frau Merkel, für alle sichtbar, handfest bezeugte, an was sich nicht zu halten sei!

Wofür noch eine Gleichstellung der Geschlechter, wenn selbst angebliche „Männer“ sich dem fügen? Aber, laut dem angesprochenen Herrn Gröhe, 30 Jahre MdB waren ihm eine Ehre … Wurde da auch nur erfolgreich verdrängt, bis hin zur Selbstverleugnung!?

Wie aber kann man da noch einem ganzen Volk einen Vorwurf machen, wenn deren Repräsentanten sich schon haben verbiegen lassen? Unabhängig davon, ob es um wirklich höhere Werte, Gesinnung oder mutmaßlich doch allein um wirtschaftliche Interessen und damit verbundener Macht geht?

Was regiert die Welt? Die Fähigkeit, Begrifflichkeit zu bestimmen! Was lernt der Mensch als erstes? Im wahrsten Sinne des Wortes, zu begreifen. Über die sinnliche Erfahrung, angefangen bei der Mutter Brust, über den heißen Herd und den ersten Sturz mit Roller oder Fahrrad, Lust oder Schmerz bestimmen sein weiteres Leben!

Wessen Politik auch immer, macht aber, aus Schmerz eine Lust, aus einstmals, „wir werden uns wieder treffen Germanen“, Masochisten, die alles annehmen, um sich, weltlich gesehen, aus ihrer Schuld befreien zu können?

Wie können aus Nationalen S o z i a l i s t e n sogenannte Rechte werden? Die einzig w a h r e n Sozialisten uns heute aber einem Dritten Weltkrieg näher denn je bringen? Der Krisenstab im auswärtigen Amt ist doch schon eingerichtet. Falls Trump gewinnt, dann heißt es nur noch EU versus Rußland!

Ob es da noch um Gesinnung geht? Oder irgendwelche religiösen Glaubenssätze? Deutschland zuerst, wer wagt es auszusprechen? Nicht nur in Serbien gibt es Schätze an Lithium, welches jetzt, vertragsgemäß, aus der Erde geholt werden! In der Ukraine sei es nicht anders.

Wobei da doch noch gewisse andere Faktoren eine Rolle spielen. Da gab es zwar keinen Blutsonntag, es wurde „nur“ frühlingshaft geputscht, die berechtigte Argumentation „zur Rettung von“ unterscheidet sich aber wie, von anno dazumal!?!?!?

Wir lernen was daraus? Der nationale Sozialismus, nichts anderes ist es, was ein Trump oder auch Putin predigen, er zählt nur, so lange es kein Deutscher ist! Es geht allein darum, diese Benachteiligung geistig, wie auch praktisch, zu erfassen!

(Visited 1 times, 1 visits today)