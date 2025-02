In den USA wird die Nervosität unter den Demokraten immer größer, je tiefer sich Elon Musk in den Washingtoner Sumpf gräbt. Darüber wird in Russland ausführlich berichtet.

Quelle: anti-spiegel

Trumps Kampf gegen den Tiefen Staat geht voran und russische Medien verfolgen die Entwicklungen genau. Da das russische Fernsehen sich in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick am Sonntagabend bereits in mehreren Beitragen mit dem Telefonat von Trump und Putin und der Rede von US-Vizepräsident Vance auf der Münchener Sicherheitskonferenz beschäftigt hatte, war der Bericht des USA-Korrespondenten hauptsächlich Trump Kampf gegen den Washingtoner Sumpf gewidmet und ich habe den interessanten Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Ruhe im Washingtoner Sumpf ist gestört

Es könnte sein, dass Walt Disney, die berühmteste amerikanische Firma der Welt, die seit mehr als 100 Jahren Zeichentrickfilme produziert, sich auf eine neue Macht einstellt – die Macht von Trump. Das zeigt, dass Amerika lenkbar ist. All diese vermeintlich unabhängigen Filmgesellschaften, Medien und Gewerkschaften oder sogar Sportvereine gleichen sich dem Staat an, und Disziplin gilt sicherlich für alle.

So stellt Disney seine Programme zur Förderung der LGBT-Agenda und zur Verzerrung klassischer Kulturbilder ein. Die wurden natürlich anders genannt: Vielfalt, Gleichheit und Integration. Aber deren Sinn kennen wir zur Genüge.

2017 gab es eine Neuverfilmung von „Die Schöne und das Biest“, bei der die wichtigste kreative Entdeckung ein homosexueller Kuss war.

Es gab auch eine Version von „Schneewittchen“ mit der Lateinamerikanerin Rachel Segler in der Hauptrolle. Kommerziell ist das Projekt gescheitert, das Publikum hat es nicht angenommen.

Aber die Politik von Disney war konsequent. Die kleine Meerjungfrau wurde von der dunkelhäutigen Schauspielerin Holly Bailey gespielt, und die Rolle der Fee in „Pinocchio“ ging an die kahlgeschorene Afroamerikanerin Cynthia Erivo.

Kürzlich erhielten die Disney-Mitarbeiter ein Schreiben der Geschäftsleitung, in dem sie darüber informiert wurden, dass die Leistungskennzahl für Mitarbeiter, die bisher „Diversity and Performance“ hieß, in „Talent Strategy“ umbenannt wird.

Außerdem wird die bisherige Warnung vor älteren Filmen wie „Peter Pan“ und „Dumbo“, der Film „enthält negative Bilder und/oder Misshandlung von Menschen und Kulturen“ durch eine abgeschwächte Formulierung ersetzt: „Dieser Film wird so präsentiert, wie er ursprünglich geschaffen wurde und kann Stereotypen oder negative Bilder enthalten.“

Kurz gesagt, Disney wird diszipliniert und passt sich dem neuen Rahmen des Staates an.

Doch wie Elon Musk jetzt herausgefunden hat, wurde die politische Disziplin unter den Demokraten im Weißen Haus einfach gekauft. Die USA sind stolz auf ihre unabhängige Presse und darauf, dass es dort keine staatlichen Medien gibt. Es gibt Länder, in denen es Staatsmedien gibt, wie Russland, China, aber auch Frankreich, Spanien oder Italien. Ja, und auch in der Türkei. Es gibt Länder, in denen der Staat eine Sondersteuer für den Unterhalt der angeblich öffentlich-rechtlichen Medien erhebt, wie zum Beispiel in Großbritannien oder Japan. Aber in den USA ist man immer davon ausgegangen, dass es keine staatlichen Medien gibt.

Doch jetzt gibt es einen Skandal: Es kam heraus, dass so angesehene unabhängige Publikationen wie die New York Times, Politico oder Associated Press während der Regierungszeit der Demokraten vom Weißen Haus umfangreiche staatliche Zuschüsse erhalten haben, um eben jene Demokraten zu verherrlichen und zu beschönigen.

Trump ist empört: „Es scheint, dass Milliarden von Dollar in USAID und andere Agenturen geflossen sind, und ein großer Teil dieses Geldes ging zur Finanzierung der Fake-News-Medien als ‚Belohnung‘ dafür, dass sie gute Geschichten über die Demokraten geschrieben haben.“

Ja, aber etwas anderes ist noch schlimmer. Nicht nur ukrainische Medien, sondern auch die britische Nachrichtenagentur Reuters wurde bisher mit Regierungsgeldern am Leben erhalten. Bezahlt, um die richtige Haltung einzunehmen.

Elon Musk nannte das einen „totalen Betrug“: „Die US-Regierung hat Reuters Millionen von Dollar für die groß angelegte Irreführung der Öffentlichkeit bezahlt. So steht es wortwörtlich im Vertrag.“

Und es gibt noch eine Neuigkeit. Trump hat die Leitung des Washingtoner John-F.-Kennedy-Kulturzentrums abgelöst, das in den letzten Jahren für seine Frühstückspartys mit sogenannten Drag-Künstlern berühmt geworden ist. Drag-Künstler sind Männer, die Frauen im LGBT-Ton präsentieren. Übrigens war auch Bidens ehemalige Pressesprecherin, die offen lesbische Karine Jean-Pierre, in der Leitung des Zentrums tätig. Jetzt wurde sie entlassen.

Allen diesen Geschichten, von Disney über die New York Times und Reuters bis hin zum John-F.-Kennedy-Zentrum, ist gemeinsam, dass in den USA ein tiefgreifender, auch kultureller, Wandel bevorsteht. Und so wird auch Europa bald unweigerlich davon betroffen sein.

Unser Korrespondent Valentin Bogdanow berichtet über das neue Leben in den USA.

Beim Abflug aus München tat der US-Vizepräsident und Marine-Veteran J.D. Vance etwas, was seine liberalen amerikanischen Vorgänger noch nie getan hatten. Er ließ sich mit dem Sondereinsatzkommando der deutschen Polizei fotografieren, das ihn während seines vielbeachteten Besuchs der Sicherheitskonferenz persönlich beschützt hatte.

Ist das nicht noch eine Alternative für Deutschland und für ganz Europa, wenn derjenige, in dessen Auftrag und auf dessen Weisung Vance in München wie ein rücksichtsloser Fuchs im verängstigten Hühnerstall agierte, die globalistische Infrastruktur buchstäblich bombadiert hat?

Ein Reporter sagte zu Trump: „Die Rede von Vizepräsident Vance auf der Konferenz hat Europa ziemlich verärgert.“

„Warum sagen Sie, dass er sie verärgert hat?“, fragte Trump.

„Er sprach über die Redefreiheit und die Migration in Europa. Glauben Sie, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs eine grundsätzlich andere Sicht der Welt haben als die derzeitige US-Regierung?“

„Ich habe ihn gehört, und er hat über die Redefreiheit gesprochen. Ich glaube, dieses wunderbare Recht auf freie Meinungsäußerung geht in Europa verloren. Ich kann es sehen. Vance hat eine großartige Rede gehalten, eine brillante Rede. Europa muss vorsichtig sein. Und er sprach über die Migration. Und Europa hat ein großes Problem mit Migranten. Schauen Sie sich nur an, wie es um die Kriminalitätsrate bestellt ist.“

Das Einzige, was noch schlimmer ist als kriminelle illegale Einwanderer, sind kriminelle Gastauftritte. Durch die Bildung internationaler Verbrechersyndikate kann Geld hin und her fließen. Vor allem das Geld anderer Leute. So ungefähr lief es in den letzten drei Jahren für europäische Politiker und das ukrainische Regime mit amerikanischen Geldern. Bis Trumps Buchprüfer kamen.

Der US-Fernsehjournalist Jake Tapper von CNN sagte: „Verwirrung unter den Staats- und Regierungschefs in München, nachdem Trump und seine Minister Äußerungen gemacht haben, die eher Kreml-esken Sprechblasen über den dreijährigen Konflikt in der Ukraine ähneln. Die europäischen Staats- und Regierungschefs hatten auf eine Erklärung zu Trumps Haltung gegenüber der russischen Bedrohung gehofft. Aber nachdem der Präsident sagte, Zitat: ‚Die Ukraine könnte eines Tages zu Russland werden‘, waren die europäischen Politiker besorgt. Außerdem hörten sie die Rede von J.D. Vance auf der Sicherheitskonferenz, in der er die Verbündeten der USA in Europa tadelte und Unterstützung für rechtsextreme Parteien forderte.“

Politischer Infantilismus hat europäische Politiker natürlich schon lange verfolgt, aber nach Vance haben selbst sie die Botschaft verstanden.

Für Trump sind der Washingtoner Sumpf und der transatlantische Sumpf miteinander verbundene Gewässer mit der gleichen chemischen Zusammensetzung und der gleichen zu eliminierenden Fauna. Niemand wird in das rote Buch der Zukunft aufgenommen werden. Auch die Ukraine nicht.

CNN-Korrespondent Nick Walsh berichtete: „Das ist eine seltsame Botschaft von Vance. Die Ukraine ist das, worüber die Leute etwas wissen wollen, aber stattdessen hören wir von der Bühne eine interessante Sprache, die man eher in den sozialen Medien von Elon Musk findet. Das ist die ideologische Kriegsführung, die in der Trump-Administration so erfolgreich eingesetzt wurde, um ihn an die Macht zu bringen. Europa versteht nicht so gut, von welcher ideologischen Kriegsführung Vance sprach, und ich denke, wir wollen mehr über die Position der Trump-Administration zur Ukraine erfahren. Offen gesagt, gibt es in München viel Uneinigkeit und Unentschlossenheit.“

Sowohl die Verschwörer in den Reihen als auch die Reihen selbst sind dabei, sich aufzulösen. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass sie so fröhlich nach Osten marschiert ist. Der Euro-General und der Euro-Politiker marschierten ohne zu nachzudenken in der Reihe mit. Sie handelten. Doch sobald sie über den Ozean blickten, erschien die kämpferische Vorhut über Nacht als zerzauste Gruppe. In gewisser Weise ist das praktisch. Aufgrund der im letzten großen Krieg erworbenen Gewohnheit könnten sie sogar sagen, dass sie Soldaten waren und Befehle befolgten. Aber irgendwer hat sie gegeben.

Trump wurde gefragt: „Sie haben erwähnt, dass Sie die Bestrebungen der Ukraine, der NATO beizutreten, als einen der Hauptgründe für den Ausbruch des Krieges ansehen. Wen machen Sie für den Krieg verantwortlich, die Ukraine oder Russland?“

„Ich denke, dass viele Leute schuld sind. Alles, was ich sagen kann, ist ganz einfach: Wenn ich Präsident gewesen wäre, hätte es diesen Krieg nie gegeben“, antwortete Trump.

Was diese vielen verbindet, ist der gemeinsame Lebensraum und der gemeinsames Futtertrog. Nach dem Zusammenbruch von USAID, als Musks Team die Eingeweide aller Finanztransaktionen herauszog, wird zumindest dieses Bild anders wahrgenommen. McFaul, ein Globalist und ehemaliger Botschafter in Moskau, unter dem USAID zur Beeinflussung der politischen Lage in Russland eingesetzt wurde, eilte nach München, um Vance zuzuhören und dann bei Politico zu sprechen. Auch er speiste sich aus den Klauen der von Trump entmachteten Behörde.

Michael McFaul, US-Botschafter in Russland von 2012-2014, sagte bei Politico: „Ich bin Amerikaner, und ich habe meinen gewählten Vertretern zugehört. Aber nach Europa zu kommen und zu sagen, dass die größte Bedrohung für Europa ein Mangel an Demokratie und die Zensur ist, ist meiner Meinung nach analytisch falsch. Die größte Bedrohung für Europa ist Russland.“

Für Amerika, McFaul und andere wie ihn, ist die größte Bedrohung für Amerika natürlich Trump.

MSNBC-Moderatorin Joy Reid kommentierte: „Wenn Donald Trump morgen ankündigen würde, dass er die USA persönlich an Wladimir Putin verkauft und dass wir jetzt dem Kreml gehören, würde jeder einzelne Republikaner ‚Ja, Sir‘ sagen und dafür stimmen. Wir haben ihr Verhalten bereits gesehen. Ich denke, die meisten von uns haben es aufgegeben, etwas anderes von ihnen zu erwarten.“

Das Geheul in den Washingtoner Sümpfen ist ein langer Nachhall des ersten Telefongesprächs zwischen dem russischen und dem US-amerikanischen Präsidenten seit vier Jahren. Es scheint die schärfste Wende in der US-Politik gegenüber Russland auf Kosten der Ukraine eingetreten zu sein. Die Abkehr vom Transatlantizismus ist ein Schock, von dem sich sowohl der amerikanische Liberale als auch der amerikanische Falke nicht so leicht erholt.

Ex-Trump-Berater John Bolton sagte: „Präsident Trump hat de facto vor Putin kapituliert, bevor die Gespräche überhaupt begonnen haben. Das ist eine völlige Umkehrung der Position der USA und der NATO in einer ganzen Reihe von Fragen. Bei der Frage der NATO-Mitgliedschaft ging es im Jahr 2008 darum, dass die Ukraine am Ende Mitglied der NATO werden würde. Wie es aussieht, ist auch das vorbei.“

Im Jahr 2008 wurden die Ukraine und Georgien von Bush Jr. zum NATO-Gipfel in Bukarest eingeladen und erhielten eine Beitrittsperspektive. 17 Jahre später ruft Trump Selensky nach dem anderthalbstündigen Gespräch mit Putin für 10 Minuten an. Von der Ära Biden und „nichts über die Ukraine ohne die Ukraine“ bis zum heutigen „alles über die Ukraine ohne die Ukraine“ sind sogar noch weniger als drei Monate vergangen.

„Sehen Sie die Ukraine als gleichberechtigten Teilnehmer in diesem Friedensprozess?“, wurde Trump gefragt.

„Hmm… Das ist eine interessante Frage, ich denke, sie sollten zum Frieden kommen. Immerhin werden Menschen getötet. Und ich denke, sie sollten Frieden schließen. Ich habe gesagt, dass dieser schreckliche Krieg nicht hätte stattfinden dürfen. Und ich denke, sie sollten Frieden schließen, das ist meine Meinung.“

„Sehen Sie eine Zukunft, in der die Ukraine zu ihren Grenzen von vor 2014 zurückkehrt?“

„Ich glaube, Pete hat gesagt, dass das unwahrscheinlich ist, richtig? Natürlich scheint es unwahrscheinlich.“

Pete ist Hegseth, der neue Verteidigungsminister, der die Verbündeten während seiner Rede im NATO-Hauptquartier in Brüssel mit Reden vom gesunden Menschenverstands buchstäblich festnagelte.

„Sind Sie gegen die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO?“, wurde Trump auch gefragt.

„Ich glaube nicht, dass das praktisch ist. Ich weiß, dass der neue Verteidigungsminister Pete gesagt hat, er halte es für unwahrscheinlich und unpraktisch. Ich denke, das ist richtig. Ich glaube, Russland hat schon lange vor Präsident Putin gesagt, dass es unter keinen Umständen zulassen würde, dass die Ukraine der NATO beitreten könnte. Und das ist für mich in Ordnung.“

Ein Zusammenbruch des Weltbildes für die Falken auf beiden Seiten des Atlantiks. Ein eiserner Vorhang vor der Nase derjenigen, die, als sie Moskaus Forderungen nach einem neutralen Status der Ukraine ablehnten, so sehr von Russlands strategischer Niederlage überzeugt waren, dass sie drei Jahre lang alles taten, um einen neuen Weltkrieg herbeizuführen. Aber am Ende haben sie selbst verloren, und Moskau und Washington werden ohne sie verhandeln.

Die Washington Post schreibt: „In einem ersten Entwurf seiner Vision für ein Friedensabkommen konzentrierte sich Trump auf die Bedingungen, die Russland am meisten beunruhigen, und schien die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO auszuschließen, wobei er Europa die Hauptlast seiner Verteidigung aufbürdete.“

Europa wird, wenn es seine Reise fortsetzt, auf dem Beistellstuhl sitzen. Selensky, der die ganze Zeit als blinder Passagier dabei war, soll sowohl das Ticket als auch die Geldstrafe bezahlen.

„Würden Sie Selensky in der Frage eines Landtausches in einem Abkommen zur Beendigung des Krieges unterstützen?“, wurde Trump gefragt.

„Nun, er wird tun müssen, was er tun muss, aber Sie wissen, dass seine Umfragewerte nicht die besten sind, um es gelinde auszudrücken. Wissen Sie, wir haben ihm, so weit ich weiß, 350 Milliarden Dollar gegeben – das ist die reale Zahl – und Europa hat ihm, so weit ich weiß, 100 Milliarden Dollar gegeben. Und sie haben es in Form eines Darlehens getan. Die USA haben unter Biden keine Kredite vergeben, sie haben einfach jedes Mal, wenn jemand aus der Ukraine kam, Geld übergeben. Sie haben ihnen dummerweise einfach Geld gegeben, und das hätte nicht passieren dürfen. Wir wollen eine Garantie für unser Geld, wir wollen, dass es gesichert ist, denn sie haben seltene Erden, sie haben Öl und Gas, sie haben eine Menge anderer Dinge, und wir verlangen eine Garantie für unser Geld“, antwortete Trump.

Sie haben es auch gegeben, weil es in Washington in beiden Parteien von ukrainischen Lobbyisten nur so wimmelt. Nicht Demokraten, sondern auch Republikaner haben sich in München eingefunden.

Wie Lindsey Graham, der den Krieg bis zum letzten Ukrainer so sehr mag und der dort zu Selensky sagte: „Ich möchte Ihnen und Ihrem Volk sagen, dass Sie der Verbündete sind, den ich mir mein ganzes Leben lang gewünscht habe. Kein einziger Amerikaner ist bei der Verteidigung der Ukraine gestorben. Ihr habt unsere Waffen genommen und ihnen in den Hintern getreten.“

Selensky wollte das unbedingt glauben, obwohl selbst er genau wusste, dass Graham log. 48 amerikanische Söldner – das sind die, die identifiziert wurden – sind in den letzten drei Jahren in der Ukraine gestorben. Aber für die alten Falken gibt es jetzt zu viele schlechte Nachrichten.

„Sollte Putin in die G8 zurückkehren?“, fragte ein Journalist den republikanischen US-Senator Roger Wicker aus Mississippi

„Auf keinen Fall. Ich höre niemanden in Europa darüber reden“, war seine Antwort.

„Haben Sie versucht, mit Präsident Trump darüber zu sprechen, worum es Putin wirklich geht?“

„Nein. Ich habe nicht viel Zeit. Ich komme nicht sehr oft nach Mar-a-Lago.“

Danach wird er wahrscheinlich gar nicht mehr angerufen werden. Und das nicht wegen mangelnder Loyalität.

Die Mitglieder von Trumps Team teilen die gleichen Ideen. Sowohl der neue Verteidigungsminister Hegseth als auch die neue Leiterin der Nationale Geheimdienste Tulsi Gabbard sind davon überzeugt, dass die NATO-Erweiterung die Ursache für den Konflikt in der Ukraine ist. Das gilt auch für den neuen Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr.

Das hat er mir während des Wahlkampfes auf eine Frage zur Ukraine geantwortet: „Ich werde den Krieg beenden, und wir müssen eine gute Beziehung zu Russland aufbauen.“

Der Sohn des ermordeten US-Justizministers Robert und Neffe des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy war einer der Kandidaten für die amerikanische Präsidentschaft, die im Wahlkampf neben Trump offen über die Notwendigkeit eines direkten Dialogs mit Russland sprachen.

CBS News-Korrespondent Imtiaz Tayab kommentierte: „Verrat ist ein sehr hartes Wort, aber das scheint es zu sein, was die Ukrainer heute fühlen. Wir waren in Kiew, als Präsident Trump im November die Wahl gewann, und die Menschen, mit denen wir damals sprachen, sagten, sie glaubten ihm. Er sagte, er würde den Krieg beenden, aber sie glaubten auch, dass er Russland befehlen würde, sich zu treffen, und nicht der Ukraine. Die Befürchtung ist also, dass die Frontlinie bestenfalls eingefroren wird, was ein Ende der Kämpfe bedeutet und dass Russland das Gebiet behält, das es bereits erobert hat.“

CNN bietet eine Express-Psychotherapiesitzung für die Schwächsten an. Sie erinnern an ds Glas, das halb voll ist, wenn es halb leer ist. Wie die Ukraine.

Bei CNN hieß es: „Es ist wichtig zu erkennen, dass die Ukraine verliert. Bei Trumps Intervention geht es also nicht darum, dass die Ukraine mehr Land bekommt. Es geht darum, die Ukraine daran zu hindern, noch mehr Land zu verlieren.“

Aber die größte Angst gilt natürlich nicht der Ukraine. Die größte Angst gilt ihnen selbst. In dem Konstrukt der internationalen Beziehungen nach dem gesunden Menschenverstand, von dem Trump spricht, ist kein Platz für diejenigen, die seit Jahren die Hauptprofiteure der Konfrontation mit Russland sind. Deshalb war sein Gespräch mit Putin auch so beängstigend.

Ian Kelly, US-Botschafter in Georgien von 2015 bis 2018, sagte im US-Fernsehen: „Ich bin zutiefst besorgt darüber, dass wir Putin präventiv und einseitig Zugeständnisse machen, indem wir sagen, dass die Ukraine realistischerweise nicht erwarten kann, ihre territoriale Integrität wiederherzustellen, und dass sie der NATO nicht beitreten wird. Das sind genau die Art von Zugeständnissen, die man in gegenseitigen Verhandlungen mit einer sehr transaktionalen Macht, nämlich Russland, macht.“

Es war das erste Mal, dass sich Trump zu den Einzelheiten des Gesprächs äußerte. Der US-Präsident sagte, russische und amerikanische Vertreter würden sich nächste Woche in Saudi-Arabien treffen. Aber natürlich nicht die Präsidenten, das ist eine Frage der Zukunft. Was sie betrifft, so schließt der US-Präsident ein trilaterales Format nicht aus, wie er sagte: „Ich werde mich mit dem Präsidenten von China und dem Präsidenten von Russland treffen. Ich denke, es gibt keinen Grund für uns, fast eine Billion Dollar für das Militär auszugeben. Ich meine, wir können dieses Problem lösen und das Geld für etwas anderes ausgeben.“

Eine Art, die Wahlen im Jahr 2020 zu manipulieren, war die Stimmabgabe von Toten. Laut den Republikanern haben längst verstorbene Menschen für Biden gestimmt. Und jetzt hat die Behörde von Elon Musk, die tief in den Tiefen des Staates gräbt, auch Beweise dafür in Händen, dass Tote nicht nur wählen, sondern auch vom amerikanischen Staat bezahlt werden, wie Musk mitteilte: „Wir haben eine flüchtige Überprüfung der Sozialversicherungsanstalt durchgeführt und dort Leute gefunden, die 150 Jahre alt sind. Kennen Sie jemanden, der 150 Jahre alt ist? Ich nicht, obwohl solche Leute auf jeden Fall im Guinness-Buch der Rekorde stehen sollten. Sie sind also wahrscheinlich tot, aber dennoch werden Zahlungen an sie geleistet.“

Der reichste Mann der Welt schläft an seinem Arbeitsplatz. Wo genau Musks Feldbett steht, ist unklar, aber sicher nicht im Oval Office. Dort war der Milliardär zusammen mit seinem Sohn nur zu Gast, obwohl er sich wie ein Gastgeber benahm.

Doch die wahre Mafia in Washington lässt sich nicht an irgendwelchen Zeichen erkennen. Sie sehen seriös aus, aber dafür gibt es Musk und sein Team. Jetzt rütteln sie an der Katastrophenschutzbehörde und dem Bildungsministerium.

Der Moderator Jesse Waters von Fox erklärte: „Erst gestern wurden Zuschüsse und Verträge im Wert von etwa einer Milliarde Dollar gestrichen. Zum Beispiel einer wie dieser: Einem Auftragnehmer wurden 1,5 Millionen Dollar gezahlt, um den Versand von Briefen bei der Post zu überwachen. Also hat ein Typ für 1,5 Millionen Dollar einfach nur den Versand von Briefen überwacht. Das ist die Art von Job, die Mafiosi normalerweise ihren Verwandten geben.“

Die Demokraten kämpfen vor Gericht gegen Trump. Für jedes umstrittene Dekret von Trump gibt es einen liberalen Richter, der es aufhebt. Es ist eine Verfassungskrise, die sich bald auch in eine Haushaltskrise verwandeln könnte, wenn die Demokraten bis Mitte März beschließen, den roten Knopf der Haushaltssperre zu drücken. Und das alles nur wegen Musk.

Senatorin Elizabeth Warren sagte: „Er ist wie ein Räuber, der sagt: Ich weiß, was wir tun werden, lasst uns die Polizisten feuern, lasst uns den Alarm ausschalten, gerade wenn ich in die Bank gehe.“

Nur dass Musk hinter Dieben in Uniform her ist.

Im amerikanischen Fernsehen wurde gemeldet: „Musk ist bereit, im Pentagon mit den Kürzungen zu beginnen. Das ist eine große Struktur, und dort wird eine Menge Geld ausgegeben. Er verfolgt also einen

ähnlichen Ansatz wie bei Twitter. Als er das Unternehmen übernahm, ging er sehr aggressiv vor und feuerte eine Menge Leute. Ja, manchmal tut Musk verrückte und vielleicht sogar illegale Dinge.“

Aber Trump will mit dem verrückten Musk in die gleiche Richtung. Es ist kein Zufall, dass das Foto des derzeitigen Präsidenten, das während seiner Verhaftung in einem Gefängnis in Georgia aufgenommen wurde, jetzt am Eingang des Oval Office hängt. Es ist eine unmissverständliche Botschaft an alle, die sich ihnen in den Weg stellen.

Ende der Übersetzung

