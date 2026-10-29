Wie staatliche Eingriffe Märkte zerstören und Knappheit erzwingen

Falsche Schuldzuweisungen

Der systematische Kaufkraftverlust der letzten Jahrzehnte ging direkt mit einem verheerenden Rückgang des Lebensstandards einher – sowohl für Lohnempfänger der Mittelschicht als auch für umsichtige Sparer. Dies lässt sich in den meisten Städten Amerikas deutlich beobachten.

Quelle: legitim

Gebiete, die vor einer Generation noch schöne, saubere Wohnviertel waren, sind heute verfallen und heruntergekommen. Diejenigen, die es sich leisten konnten, sind längst weggezogen. Denjenigen, die geblieben sind, bleibt nur noch die Trostlosigkeit.

Doch das ist noch nicht alles. Wie wir kürzlich feststellten: Wenn zentrale Planer eine Währung absichtlich entwerten, untergraben sie nicht nur hart erarbeitete Ersparnisse, sondern zerreißen auch das moralische Gefüge der Gesellschaft.

Von der katastrophalen Abhängigkeit des revolutionären Frankreichs von Papier-Assignaten bis hin zu den unerbittlichen Bilanzausweitungen der modernen Federal Reserve – das ruinöse Drehbuch ändert sich nie. Harte Arbeit und geduldiges, diszipliniertes Sparen werden nach und nach durch finanzielle Verzweiflung und wildes, spekulatives Glücksspiel ersetzt. (Vgl. Economic Prism)

Und sobald die Bevölkerung beginnt, den erstickenden Druck der raschen Dollarentwertung zu spüren, sucht sie nach jemandem – egal wem –, der den Abwärtstrend stoppt. In der Regel richten sie ihren zornigen Finger nicht auf die Zentralbank oder die rücksichtslosen Ausgabenorgien in Washington. Stattdessen blicken sie an die Kasse im Einzelhandel und geben fälschlicherweise den lokalen Händlern und Geschäftsinhabern die Schuld.

Sie fordern sofortige, entschlossene Abhilfe gegen die hohen Preise. Und opportunistische Politiker, die nur allzu gerne die Schuld für die von ihnen selbst verursachte Inflation abwenden möchten, bieten nur allzu gerne die sinnlose, kontraproduktive Lösung staatlich verordneter Preiskontrollen an.

Hier in den USA und auf der ganzen Welt sind wir an einem gefährlichen und verworrenen Punkt angelangt, an dem der Appetit auf hart durchgreifende staatliche Eingriffe die Parteigrenzen vollständig überschritten hat. Ohne zu wissen, dass die staatlich geförderte Entwertung des Dollars der wahre Dieb in der Nacht ist, fordern die Bürger lautstark, dass der Staat künstliche Preisobergrenzen für Grundbedarfsgüter festlegt.

Die amerikanischen Wähler über den Tisch ziehen

Umfragen zeigen einen verblüffenden, parteiübergreifenden Konsens. Laut einer aktuellen Wall Street Journal-Umfrage schließen sich Wähler aus dem gesamten politischen Spektrum populistischen Ideen an, die einst auf das unsinnige Geschwätz sozialistischer Spinner beschränkt waren.

Ob es nun um die Begrenzung der Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente, Kinderbetreuung oder Kreditkartenzinsen geht – die Amerikaner flehen die Regierung an, einzugreifen und die Preise zu regulieren.

Die Ergebnisse des WSJ sind im Gesundheitswesen identisch. Die von Noble Predictive Insights durchgeführte Umfrage „The Center Square Voters’ Voice Poll“ ergab, dass überwältigende 59 Prozent der amerikanischen Wähler der Meinung sind, die Regierung solle die Preise im Gesundheitswesen begrenzen, um die Versorgung bezahlbar zu machen. Nur 24 Prozent äußerten Bedenken, dass solche Kontrollen den Zugang einschränken oder medizinische Innovationen behindern könnten. Hier fasst der Meinungsforscher Mike Noble die Stimmung in der Öffentlichkeit offen zusammen:

„Es geht weniger um den Zugang zur Versorgung. Es geht lediglich darum, die medizinischen Unternehmen im Zaum zu halten, damit sie den durchschnittlichen amerikanischen Wähler nicht über den Tisch ziehen, wie dieser das empfindet.“

Dieser Wunsch erstreckt sich über nahezu alle Bevölkerungsgruppen. Die Umfrage ergab, dass 66 Prozent der Demokraten, 56 Prozent der Wähler mit einem Einkommen von über 100.000 Dollar und 60 Prozent derjenigen mit einem Einkommen unter 50.000 Dollar Preisobergrenzen im Gesundheitswesen befürworten. Auch das Alter spielt dabei kaum eine Rolle. 58 Prozent der 18- bis 29-Jährigen und 56 Prozent der Senioren über 65 stimmen zu, dass zwingende Maßnahmen erforderlich sind, um die Kosten unter Kontrolle zu bringen.

Und es bleibt nicht bei den Arztrechnungen. Im Supermarkt stoßen die Amerikaner auf eine Wand aus drastischen Preisschocks. Eine Umfrage von Consumer Action for a Strong Economy ergab, dass 27 Prozent der Amerikaner Lebensmittel als ihr größtes Einzelproblem hinsichtlich der Bezahlbarkeit angeben. Pew Research berichtet, dass 66 Prozent der Bevölkerung zutiefst besorgt über die steigenden Preise für Grundnahrungsmittel sind.

Die amerikanischen Wähler werden zweifellos über den Tisch gezogen. Doch so nehmen sie es nicht wahr. Höhere Kosten sind in den meisten Fällen nicht das Ergebnis von Preistreiberei. Vielmehr sind sie die Folge eines an Wert verlierenden Dollars.

Verzerrung der Marktsignale

Als Reaktion darauf servieren Politiker der Öffentlichkeit genau das Gift, nach dem diese verlangt: das Verbot von „Preistreiberei“ und die Einführung gesetzlicher Maßnahmen gegen Preisdiskriminierung. Es gibt sogar Vorschläge, die Steuergelder in zweistelliger Millionenhöhe für staatlich betriebene Lebensmittelgeschäfte vorsehen und als gängige Lösungen angepriesen werden.

Es klingt einfach. Es klingt mitfühlend. Wenn Lebensmittel zu teuer sind, erlassen Sie einfach ein Gesetz, das hohe Preise verbietet. Würde das das Problem nicht lösen?

Leider lassen sich Angebot und Nachfrage sowie die Preissignale, die die wirtschaftliche Produktion steuern, nicht per Gesetz abschaffen.

Um zu verstehen, warum Preiskontrollen bei jedem Versuch scheitern, muss man begreifen, was ein Preis darstellt. Ein Preis ist keine willkürliche Zahl, die sich ein gieriger Ladenbesitzer ausgedacht hat. Er ist ein lebenswichtiges Signal. Er vermittelt Echtzeitinformationen über Angebot, Nachfrage, Knappheit und Inputkosten in einem komplexen Geflecht globaler Lieferketten. Wenn eine Regierung eingreift und eine künstliche Preisobergrenze unterhalb des Marktwerts festlegt, zerstört sie dieses Kommunikationssystem.

Nehmen wir zum Beispiel den Lebensmitteleinzelhandel. Die Lebensmittelbranche arbeitet mit hauchdünnen Gewinnspannen von lediglich 1,3 Prozent. Darüber hinaus sind Lebensmittel sehr leicht verderblich, und ihre Lieferketten reagieren außerordentlich empfindlich auf Wetterbedingungen, Krankheitsausbrüche, Kraftstoffkosten und globale Rohstoffpreisschwankungen.

Wenn eine Regierung einem Lebensmittelhändler vorschreibt, dass er die Preise nicht anheben darf, um seine explodierenden Inputkosten widerzuspiegeln, wird das Geschäft diesen Verlust nicht einfach auf Dauer hinnehmen. Es wird aufhören, die Artikel zu führen, bei denen es gezwungen ist, Verluste hinzunehmen.

Wenn die Gewinnmargen ins Minus rutschen, kommt die Produktion zum Erliegen, versiegen die Investitionen und bricht der Vertrieb zusammen. Die unmittelbare Folge einer Preisobergrenze ist nicht billiger Überfluss. Es sind sofortige Verknappung, Schwarzmärkte und leere Regale.

Nicht gelernte Lektionen

Befürworter von Preisobergrenzen vermarkten diese gerne als moderne, fortschrittliche Instrumente für wirtschaftliche Gerechtigkeit. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um abgedroschene Fehlkonstruktionen, die in 100 Prozent der Fälle zu Katastrophen geführt haben.

Die Geschichte liefert eine unerbittliche Reihe von Warnungen, die moderne politische Entscheidungsträger bewusst ignorieren. In Amerika gab es im 20. Jahrhundert zahlreiche gescheiterte Experimente mit Preisregulierungen.

So führte die Bundesregierung beispielsweise im Rahmen der wirtschaftlichen Interventionen der New-Deal-Ära gemäß dem „Agricultural Marketing Agreement Act“ von 1937 Vermarktungsvorschriften für landwirtschaftliche Erzeugnisse ein. Diese Vorschriften zwangen Rosinenbauern dazu, einen Teil ihrer jährlichen Ernte an eine staatlich kontrollierte Reserve abzugeben, um das Marktangebot künstlich zu begrenzen und die Großhandelspreise zu stützen. Die Maßnahme schränkte das Angebot ein, führte jedoch nicht zu einer Steigerung der landwirtschaftlichen Einkommen. Dennoch zog sie sich über Jahrzehnte hin, bis der Oberste Gerichtshof sie schließlich im Jahr 2015 für ungültig erklärte.

Während des Zweiten Weltkriegs stabilisierte das „Emergency Price Control Act“ von 1942 die offiziellen Preise. Dies führte jedoch unmittelbar zu einem Anstieg der Produktknappheit um 7,1 Prozent. Um zu überleben, griffen Unternehmen zu extremer Qualitätsminderung (Verfälschung von Waren).

Hot Dogs wurden mit Kartoffelmehl gestreckt. Kaffee wurde durch gemahlene geröstete Getreidekörner gestreckt. Gras und Wildkräuter wurden verpackt und als Teeblätter verkauft. Schuhe wurden mit minderwertigen Kunststoffsohlen hergestellt. Und Textilien wurden aus dünnerem Gewebe gefertigt. Da eine ehrliche Preisbildung verhindert wurde, mussten die Bürger letztendlich den vollen Preis für stark minderwertige Waren zahlen.

„Tricky Dick“ Nixon schloss nicht nur im August 1971 das Goldfenster, sondern verhängte auch per Durchführungsverordnung einen Lohn- und Preisstopp. Diese Maßnahme sollte zwar die Inflation eindämmen, lähmte jedoch die landwirtschaftlichen Lieferketten.

Durch die per Erlass verhängten Preisobergrenzen für Lebensmittel im Groß- und Einzelhandel konnten Landwirte ihre Preise nicht anheben, um die steigenden Betriebskosten wie Futtermittel, Kraftstoff und Düngemittel zu decken. Als die Gewinnmargen zusammenbrachen, schlachteten Landwirte gezielt Herden und Geflügelbestände ab und reduzierten den Ausbau ihrer Tierbestände, um Verluste zu begrenzen.

Nixons Politik löste die zugrunde liegenden monetären Ursachen der Inflation nicht. Als die Preiskontrollen 1974 aufgehoben wurden, entlud sich der aufgestaute Preisdruck explosionsartig, was zu zweistelligen Inflationssprüngen und jahrelanger Stagflation während des restlichen Jahrzehnts führte.

Künstliche Verknappung

Ebenso gibt es im Laufe der Geschichte und weltweit unzählige Beispiele für gescheiterte Experimente mit Preisregulierungen. In Simbabwe und Venezuela zerstörten strenge Preisobergrenzen in den 2000er Jahren die lokale Industrie und Landwirtschaft und verwandelten einst florierende Nationen in öde Ödland-Volkswirtschaften, die von Massenhungersnöten und grassierendem Schwarzmarkthandel geplagt waren.

Hinzu kam Argentiniens Precios Cuidados von etwa 2007 bis 2015, das auf die Preisregulierung von Lebensmitteln abzielte. Dies veranlasste die Hersteller dazu, Produkte in nicht preisgebundene Verpackungsgrößen umzuetikettieren, um zu überleben. Letztendlich trug diese Politik so gut wie gar nichts dazu bei, die Gesamtinflation einzudämmen oder Lebensmittel billiger zu machen.

Und Anfang 2022 führte die ungarische Regierung angesichts der galoppierenden Inflation gesetzliche Preisobergrenzen für mehrere lebenswichtige Lebensmittel ein, darunter Hähnchenbrust, Schweinekeule, Sonnenblumenöl, Zucker, Weizenmehl und Milch. Dies zwang den Einzelhandel, diese Lebensmittel zu Preisen auf oder unter dem Niveau vom Oktober 2021 zu verkaufen. Wie zu erwarten war, kam es zu weitreichender Verknappung, da der Einzelhandel strenge Mengenbeschränkungen auferlegte und Lieferanten ihre Waren vom Großhandel zurückzogen, da der Verkauf zu den festgelegten Preisen den finanziellen Ruin bedeutete.

Natürlich besteht die größte Gefahr von Preiskontrollen nicht nur in leeren Regalen oder Waren minderer Qualität. Es ist die völlige Zerstörung des gesellschaftlichen Vertrauens. Wenn Preisobergrenzen zu Versorgungsengpässen führen, geben Politiker niemals zu, dass ihre Wirtschaftspolitik gescheitert ist. Stattdessen legen sie noch einen drauf. Sie werfen Unternehmen Hamsterkäufe vor, bezeichnen in Schwierigkeiten geratene Ladenbesitzer als gierige Kapitalisten und hetzen die Öffentlichkeit gegen ihre Nachbarn auf.

Bedauerlicherweise sehen wir heute, wie genau diese Denkweise bereits in ihren Anfängen Fuß fasst. Wenn die Preise für Benzin, Gesundheitsversorgung und Lebensmittel aufgrund der von der Fed gedruckten Billionen ungedeckter Dollar in die Höhe schnellen, stellen sich Politiker wie Liz Warren vor die Kameras, um die Gier der Unternehmen dafür verantwortlich zu machen. Die Öffentlichkeit, verzweifelt und verwirrt, fällt auf diese Lügen herein. Sie fordert Preisobergrenzen, Steuern und staatliche Durchgriffsmaßnahmen.

Die Vorstellung, dass eine Regierung Billionen Papierdollar aus dem Nichts drucken, die Geldbasis aufblähen und dann die daraus resultierenden Preissteigerungen einfach verbieten kann, ist eine gefährliche Wahnvorstellung. Es ist das wirtschaftliche Äquivalent zum Versuch, Durchfall mit Klebeband einzudämmen.

Eine Gesellschaft, die ihr Geld zerstört, wird unweigerlich ihre Märkte zerstören. Und eine Gesellschaft, die ihre Märkte zerstört, wird sich bald dabei wiederfinden, leere Regale zu durchstöbern, um Rationen zu streiten und sich zu fragen, wie aus einem Land von solch ungeheurem Überfluss ein weiteres abschreckendes Beispiel werden konnte.

Quelle: DollarCollapse

(Visited 16 times, 16 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …