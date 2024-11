Wie Lügen zu Fakten werden und die Welt untergeht

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Die endlose Wiederholung durch Hurenmedien und nachlässige Medien macht aus Lügen Wahrheit.

Egal, welche Medien Sie lesen, Sie lesen, dass „Russland in die Ukraine einmarschiert ist“. Die Lüge ist nicht auf die offiziellen Berichterstatter beschränkt, wie die NY Times, Washington Post, Reuters, AP, Bloomberg, CNN. Wikipedia, NPR, ABC, CBS, NBC, BBC, Telegraph, Guardian. Sie erscheint auch in alternativen Medien wie der Epoch Times und Breitbart. Tatsächlich wird die Lüge fast überall als Tatsache wiederholt, in den Häusern des Kongresses, im britischen Parlament, an der Wall Street, in europäischen Medien und Regierungen.

Tatsache ist, dass es überhaupt keine russische Invasion gab. Die russischen Streitkräfte drangen in den Donbass ein, als die beiden unabhängigen abtrünnigen Republiken um Hilfe gegen die von den USA ausgebildete und ausgerüstete ukrainische Armee und die Neonazi-Milizen baten, die im Begriff waren, in Donezk und Luhansk einzumarschieren. Die beiden unabhängigen Republiken forderten Russland 2014 auf, sie zusammen mit der Krim an Russland zurückzugeben, aber Putin lehnte die Republiken ab und nahm nur die Krim, weil sie der Standort der russischen Schwarzmeerflotte ist. Stattdessen setzte Putin auf das Minsker Abkommen, das den Donbas als Teil der Ukraine belässt.

Die Durchsetzer des Minsker Abkommens, Deutschland und Frankreich, gaben später zu, dass das Minsker Abkommen dazu diente, Putin zu täuschen, während Washington eine ukrainische Armee aufbaute, um die unabhängigen Republiken zu erobern und Putin in politische Schwierigkeiten zu bringen, weil er die Russen nicht gegen diejenigen verteidigt hatte, deren Vorfahren für Nazi-Deutschland gegen die Sowjetunion gekämpft hatten. Mit anderen Worten, es war ein Plan, um Putin zu diskreditieren, weil er sich der Hegemonie Washingtons widersetzt hatte.

Putins Weigerung, den Donbass im Einklang mit dem überwältigenden Votum der Bevölkerung des Donbass an Russland zurückzugeben, führte dazu, dass Donezk und Luhansk acht Jahre lang bombardiert wurden und viele Opfer zu beklagen waren, während Putin sich an das Minsker Abkommen hielt. Im Februar 2022 schließlich, als Washington, die NATO und die EU Russland ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen verweigerten und die Republiken Donezk und Luhansk von einer Invasion bedroht waren, sah sich Putin zum Handeln gezwungen, um die russische Bevölkerung im Osten und Süden der Ukraine zu schützen, die von der sowjetischen Führung aus politischen und administrativen Gründen der ukrainischen Provinz der Sowjetunion angegliedert worden war. Donbas und Krim gehörten jahrhundertelang zu Russland, nicht zur Ukraine. Putin, eine Führungspersönlichkeit, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion das Vertrauen Russlands wiederherstellte, konnte nicht tatenlos zusehen, wie das russische Volk von einer von den USA gestellten ukrainischen Armee massakriert wurde.

Putins Sichtweise auf seine Intervention war sehr begrenzt. Sie hatte nicht das Geringste mit der Eroberung der Ukraine zu tun. Seine öffentlich angekündigte „militärische Sonderoperation“ hatte nur damit zu tun, die ukrainischen Streitkräfte aus dem Donbas zu vertreiben. Putin unternahm keine Anstrengungen, die Ukraine zu erobern.

Damals sagte ich, dass sein begrenzter Ansatz, insbesondere seine Absicht, sowohl die russischen Opfer als auch die Opfer unter der ukrainischen Bevölkerung so gering wie möglich zu halten, dazu führen würde, dass die ukrainische Marionettenregierung den Krieg trotz der russischen Erfolge bei der Räumung des Donbass von ukrainischen Kräften fortsetzen würde.

Meine Vorhersage, und nicht Putins Wette, erwies sich als richtig. Wie ich vorausgesagt hatte, hat Putin, indem er Kiew nicht daran hinderte, den Krieg fortzusetzen, einen lang andauernden Krieg ermöglicht, der nun schon drei Jahre andauert und bei dem es Washington gelungen ist, den Westen bis zum Äußersten zu involvieren. Zuletzt hat das Biden-Regime grünes Licht für den Abschuss von Raketen durch US- und NATO-Personal auf Mütterchen Russland gegeben.

Mit den jüngsten US-Raketenangriffen auf Russland wurde eine rote Linie überschritten, die Putin schließlich nicht mehr ignorieren wollte, um einen größeren Krieg zu vermeiden. Anders als der Westen will Putin keinen Krieg. Er hat den Konflikt in der Ukraine nicht gewollt. Washington hat ihn ihm aufgezwungen. Er kann nicht tatenlos zusehen, wie eine von Washington geschaffene Armee Russen abschlachtet.

Putins Reaktion auf die Raketenangriffe, die seine Warnung ignorierten, war zurückhaltend. Er demonstrierte lediglich mit einer Hyperschallrakete, die mit Mach 10 fliegt, das Schicksal des Westens, wenn der Westen Russland weiter angreift.

Die Frage ist, ob der Westen die Warnung begriffen hat. Die Tatsache, dass Putin in der Vergangenheit Provokationen ignoriert hat, um eine Ausweitung des Krieges zu vermeiden, hat im Westen den Eindruck entstehen lassen, dass Putins Warnungen nichts bedeuten, da „Putin nie etwas tut“. Diese Schlussfolgerung ist ein gefährlicher Irrtum. Sie lässt außer Acht, dass Putin, der ein Menschenfreund ist, Provokationen ignoriert, um eine Ausweitung des Krieges zu vermeiden, der schreckliche Auswirkungen auf unschuldige Zivilisten und ihre Hoffnungen und, wenn er atomar ist, auf das Leben auf der Erde hat. Die Schlussfolgerung des Westens ignoriert auch, dass die Provokationen für Putin zu schwerwiegend werden können, um sie zu ignorieren. Ich glaube, dieser Punkt ist erreicht.

Wenn das unverantwortliche amerikanische Establishment in seiner Hybris und in seinem Glauben an seine Unbesiegbarkeit Russland weiterhin provoziert, wird Putin der Raum ausgehen, in den er sich zurückziehen kann. An diesem Punkt könnte die Aggression des Westens zu einer unbeabsichtigten Folge führen.

Das Problem, vor dem wir stehen, ist, dass die westlichen Führer zu sehr in ihren falschen Narrativen versunken sind, um die Realität zu begreifen. Es ist nicht allein ihre Schuld, denn Putin hat ihre Provokationen gefördert, indem er ihnen nicht die Stirn geboten hat. Aber die Aggression liegt beim Westen, nicht bei Russland. Und Russland ist so weit getrieben worden, wie es sicher ist.

Wenn das Drängen nicht aufhört, wird die Welt untergehen.

erschienen am 23. November 2024 auf > Paul Craig Roberts‘ Website > Artikel

