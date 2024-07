Wie lebt es sich heute so, als Deutscher?

von Jürgen



Irgend eine, woher auch immer kommende Parlamentarierin meinte doch, es gäbe keine Deutsche Identität. Herr Gauck sagte, ohne Auschwitz, sei alles nichts. Es gibt also durchaus unterschiedliche Ansichten dazu, sollen uns aber alle nicht zur Ehre gereichen. Im Schluss, wenn schon Deutsch, dann aber möglichst angepasst, um es vorsichtig ausdrücken zu wollen!

Einst hafteten Eltern für ihre Kinder, heute ist es umgekehrt! Sippenhaft ist zu wenig, um auszudrücken, um was es hier geht! Einmal schuldig, bleibt immer schuldig! Nur allein darum geht es! Alles schon mal gehört? Wohl wahr, nur, was macht es mit uns? Der Makel, Täter gewesen zu sein, er wird nach 80 Jahren, noch immer, auf heutig Lebende übertragen!

Wie auch immer, nichts Genaues weiß man nicht(mehr?)? Aber diese Verfolgung, dieses Bestreben darauf, wie wir Deutsche uns heute zu verhalten haben, ist es nicht des Bemerkens wert?

Sorgfältig darauf bedacht, was den Erbtätern zukommen kann und darf, gilt der Lobpreis allein der weltlichen Welt, genannt Demokratie, alternativ auch westlichen Werten, die im Zweifelsfall, zur Selbsterhaltung, Kriege führen oder 1,2 oder 3G veranlassen.

Was die Impfnadel nicht geschafft hat, die Freigabe von Cannabis wird es schon schaffen! Was will man machen, wenn der Bierkonsum stetig fällt und dieses unselige Volk partout betäubt sein soll?

Man setzt auf und verkauft es als vermeintliche Freiheit! Konsumieren darfst Du alles. Nur nicht dabei erwischen lassen! Und, es lenkt Dich ab von, was auch immer wichtig zu wissen wäre, wie auch sonst schädlichen Gedanken!

Die parteilich begründete staatliche Fürsorge, denkt einfach an alles! Sie sagt uns, was und wie wir zu Denken haben! Wen wir aufzunehmen und unterhalten zu haben und, an welchem Ende der Welt wir Demokratie zu retten haben!

Dazu braucht es nicht mal Überzeugung, dazu reicht allein schon ein gerüttelt Maß an Schuldempfinden! Das ist natürlich auch eine Form der Überzeugung, dient aber wem? Nicht mal den woken, sich selbst verleugnenden, sich selbst neu erschaffenden einzig wahren Identitären! Sie wissen es noch nicht, graben sich damit aber ihr eigenes Grab!

Aber auch sie kommen aus dieser fremdbestimmten Nummer nicht heraus! Rennen einem Trugbild besserer Welt, nahezu, einer Selbsterlösung hinterher! Unsere „geistige Elite“ hat dieses Verhalten deutlich mehr verinnerlicht, wie der eigentlich zu vertretende Volkskörper. Gut, das klang jetzt etwas antiquiert … Ob mit oder ohne Schuldhintergrund, wie kann man nur so blöd sein, die Welt, das Klima oder imaginäre Werte retten zu wollen?

Vielfalt in Einfalt, die aber strikt bestimmt, was der Deutsche aufzunehmende zu leisten hat? Der Verzicht, zugunsten Rettender, soll höher wiegen? Nächstenliebe? Da ging es ursprünglich um den räumlich oder verwandtschaftlich Nächsten?! Biblisch interpretiert, die ja immer noch gelten soll, wer Gast in Deinem Hause ist … und wer es verwirkt, wie auch immer … es wurde wohl unterschlagen?

Pässe findet man ja nur bei Attentaten? Egal! Ob Gefährder oder nur ein Kalifat ausrufend, der heutig Deutsche, ist da nicht wählerisch! Es sind ja alles Schutzsuchende! Alternativ(da geht es dann schon) Goldstücke, die den sich nicht mehr fortpflanzungswilligen Deutschen zu Tode pflegen sollen und nebenher auch sonst zu Fachkräften mutieren. Dass sie auch willkommen sind, wenn sie nur in die Sozialsysteme einwandern, ist dabei nur eine zu vernachlässigende Randbemerkung Grüner Herkunft.

481 Milliarden Staatsausgaben für 2025 sind von der Ampel jetzt avisiert worden. Davon 4o+ Milliarden Verschuldung, die wohl wohin fließen sollen? Richtig, erst mal in die Ukraine! Es zählt halt, allein, der höhere Wert! Warum eigentlich noch eine weitere Krankenhaus-, Steuer- oder Rentenreform? Ja bitte, irgend wer muss schließlich all diese feuchten Träume bezahlen!

Am Hindukusch, in Mali hat es nicht geklappt, jetzt aber muss es gelingen, endlich diese Demokratie zu retten! Sinnigerweise aber nur anderen Ortes? Hierzulande wird vergessen, ein blackout jagt den anderen, unscheinbare Koffer wechseln den Besitzer, es reicht aber immer noch zu einem Staatsbegräbnis?

Es wird, war aber nur ein Versuchsballon, vorgeschrieben, wie zukünftig zu Heizen sei? Es wird unterschieden zwischen gutem fracking LNG und bösem, billigen, russischem Erdgas? Wir bräuchten aber eine zukünftige Abgabe auf Energie(ebenfalls dieser Habeck), um die Grundlast mit Gaskraftwerken absichern zu können?

Die Holzöfen sind bis Ende dieses Jahres auf den, das Klima rettenden, Stand zu bringen … da wird der Bezirksschornsteinfeger dann erkoren zum, ich mag es gar nicht ausdrücken wollen, es sind ja alle durchaus respektable und auch nur Menschen!

Aber, wie auf jedem Amt, es gilt, was geschrieben steht. Über Sinn oder Unsinn braucht man da gar nicht mehr diskutieren wollen. Es wahr schon immer so, es will durchgesetzt sein! Der Deutsche Geist, in seiner Gründlichkeit, hat aber auch gar nichts von seinem Glanz verloren!

So gesehen, auch wenn man aus seiner Haut nicht heraus kann, selber schuld! Zu Schätzen kann fehlen und ein Denken vor dem Handeln, bzw. Erfüllen, es könnte die Welt wirklich verändern! Allein, woher soll es kommen? Wer auf sich selbst nichts mehr halten darf, der ewig Schuldige, mit dem man seine Spielchen treiben darf, in welche Richtung auch immer, wie soll er den einen Trichter finden können, der ihm Weisheit oder wenigstens Erkenntnis schenkt?

