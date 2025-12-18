Von Alexander Kouzminov (globalbridge

(Red.) Es wird, wie man hören und lesen kann, zum Thema Krieg in der Ukraine und wie er beendigt werden könnte mit verschiedenen Beteiligten und an verschiedenen Orten verhandelt. Dabei scheinen die Meinungen recht weit auseinanderzugehen. Insbesondere die Vorschläge der Europäer weichen von jenen ursprünglichen Vorschlägen der USA weit ab. Alexander Kouzminov, ein russischer Wissenschaftler, der seit vielen Jahren in New Zealand lebt, beobachtet diese Szenen als Kenner beider Seiten intensiv. Seine ausführliche – und entsprechend lange – Analyse zeigt, warum ein baldiger Friede – ein Friede, nicht nur ein Waffenstillstand! – nicht zu erwarten ist. (cm)

Einleitung

Der Friedensprozess in der Ukraine schreitet mit Riesenschritten voran und die Bedeutung der jüngsten Entwicklungen kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Allerdings sind zahlreiche Fallen und Zeitbomben, die der Westen gelegt hat, deutlich zu erkennen.

1. Washingtons Friedensplan

Derzeit kursieren in den Medien verschiedene Versionen des Plans von US-Präsident Donald Trump, aber niemand hat den offiziellen Text der US-Vorschläge gesehen. Es ist auch unklar, was genau Europa von Trump in seinem ursprünglichen Plan verlangt. Daher werden wir die Version des „ursprünglichen” Plans des Weißen Hauses analysieren, die öffentlich zugänglich geworden ist (möglicherweise an die Medien durchgesickert) und ihre Punkte mit der von der Europäischen Union vorgeschlagenen Version vergleichen (die ebenfalls wahrscheinlich an die Presse durchgesickert ist).

Washingtons Friedensplan bestand ursprünglich aus 28 Punkten und sah erhebliche territoriale Zugeständnisse von Kiew und die Weigerung der Ukraine vor, der NATO beizutreten. Insbesondere wurde vorgeschlagen, die Krim und den Donbass als russisch anzuerkennen, in der Verfassung der Ukraine den Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verankern und dass die USA und Europa ein großes Investitionsprojekt für den Wiederaufbau des Landes starten.

„Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj muss den von den USA ausgehandelten Friedensplan genehmigen“, – Donald Trump.[1]

Laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin spiegelt Trumps Plan deutlich die Motive hinter ihrem Treffen in Anchorage wider.[2] Er räumte ein, dass Bestimmungen aus Trumps Friedensplan „die Grundlage für künftige Vereinbarungen bilden könnten, [da] Washingtons Plan aus einer Reihe von Diskussionspunkten besteht und kein vollständiger Vertragsentwurf ist … und dass es noch zu früh ist, um jetzt über endgültige Fassungen zu sprechen, da es keine gibt.“[3]

Kurz nach der Veröffentlichung des 28-Punkte-Plans der USA zur Beendigung des Krieges in der Ukraine (es gab keine Bestätigung, welche Punkte im Originaldokument enthalten waren) tauchten viele widersprüchliche Informationen auf. Es wurde erklärt, dass der Friedensplan zunächst als Abkommen zwischen den USA und der Ukraine formalisiert werden sollte, und es wurde behauptet, dass sich die Parteien auf „aggressive Fristen“ für die Unterzeichnung dieses Dokuments geeinigt hätten, dieses Dokumentes, das den Krieg zu den Bedingungen des Weißen Hauses beenden sollte – also sofort oder so schnell wie möglich. Das Weiße Haus forderte Selenskyj sogar auf, dem Abkommen „sofort“ zuzustimmen. Im Wesentlichen war von einer „vorteilhaften Kapitulation” die Rede, obwohl diese, nach den an die Presse durchgesickerten 28 Punkten zu urteilen, nur für die Amerikaner von Vorteil gewesen wäre. Danach sollte das Dokument bis Anfang Dezember an Moskau zur Fertigstellung übergeben werden.

Die optimistische Haltung der amerikanischen Seite hinsichtlich äußerst konstruktiver Verhandlungen mit der ukrainischen Führung über Trumps Forderung, Selenskyj solle seinen Friedensplan „sofort” akzeptieren, hat sich jedoch nicht bewahrheitet.

Insgesamt erinnern die Bestimmungen von Trumps Plan zur Reduzierung der ukrainischen Streitkräfte (Entmilitarisierung des Personals und der Langstreckenwaffen, Einstellung der Waffenlieferungen aus den USA), zur Einführung der russischen Sprache als (zweite) Amtssprache, zur Anerkennung der Krim und des Donbass (als russisches Staatsgebiet, Red.) sowie zum Verbot ausländischer Truppen auf ukrainischem Territorium an diejenigen Bestimmungen, die bereits in dem von der ukrainischen und der russischen Delegation 2022 in Istanbul initiierten Dokument festgelegt worden waren.

Nach Gesprächen zwischen Vertretern der USA, der Ukraine und der Europäischen Union am 27. November in Genf wurde der von der amerikanischen Seite vorgeschlagene Plan erheblich modifiziert und auf 19 Bestimmungen reduziert. Vielleicht sogar auf noch weniger, da bereits Gespräche über einen aktualisierten Plan begonnen hatten. Der erste stellvertretende Außenminister der Ukraine, Serhiy Kyslytsya, erklärte gegenüber der Financial Times, dass die neue Fassung „nur noch sehr wenig vom Original enthält” und dass solche Fragen „in Klammern gesetzt” worden seien, damit Trump und Selenskyj später darüber entscheiden können.[4]

Was hat sich in der neuen Fassung des Plans geändert und/oder ist geblieben?

Der vollständige Text des geänderten Dokuments wurde nicht veröffentlicht, aber Medien haben Aussagen von (vor allem ukrainischen) Quellen zitiert, die mit den Verhandlungen vertraut sind (die Richtigkeit dieser Informationen ist noch nicht bekannt):

· Die USA haben zugestimmt, die Forderung nach einer Begrenzung der Größe der ukrainischen Streitkräfte auf 600.000 Soldaten zu streichen. Kyslytsya bestätigte, dass „die Größe der ukrainischen Armee … nicht mehr zur Diskussion steht”;

· Die Klausel über eine vollständige Amnestie für Kriegsverbrechen wurde überarbeitet, um den Interessen der beteiligten Parteien Rechnung zu tragen.

· Medienberichten zufolge wurde das automatische Veto gegen den NATO-Beitritt der Ukraine aus dem Entwurf gestrichen.

· Das Verbot der Präsenz westlicher Truppen auf dem Territorium der Ukraine wurde abgeschwächt: Nun ist von einem Verbot ihrer dauerhaften Präsenz die Rede.

Die drängendsten Fragen, bei denen die Parteien keine Einigung erzielen konnten, wurden für ein persönliches Gespräch zwischen den Präsidenten Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj „zurückgestellt”. Der Termin für ihr Treffen ist nicht bekannt. Die Ukraine besteht auch darauf, dass sie die Souveränität Russlands über die neuen russischen Gebiete nicht anerkennt und die Idee ihrer Rückgabe nicht aufgeben wird.

Laut der Washington Post „ist die endgültige Anzahl der Punkte noch nicht vereinbart worden”, aber die Parteien „verwenden weiterhin den ursprünglichen amerikanischen Vorschlag als Grundlage und nicht einen separaten europäischen Entwurf”. [5]

Der russische Präsidentenberater Juri Uschakow lehnte den europäischen Plan ab und bezeichnete ihn als völlig unkonstruktiv. [6]

2. Kritische Punkte für Russland in Trumps Plan

Lassen Sie uns die Bestimmungen in Trumps Plan analysieren, die für Russland von entscheidender Bedeutung sind, und sie mit den Vorschlägen der Europäischen Union vergleichen.

Zum Thema Gebiete

Im Gegensatz zu Trumps Plan, der erhebliche territoriale Zugeständnisse von Kiew fordert, verzichtet die strengere europäische Version auf die Rückgabe militärisch verlorener Gebiete, und territoriale Fragen werden auf der Grundlage der aktuellen Frontlinien gelöst. Im Wesentlichen laufen beide Vorschläge auf nichts weniger als auf die Kapitulation Russlands im Ukraine-Konflikt hinaus.

Trumps Dokument und die EU-Version enthalten klare, prägnante und scheinbar technische Formulierungen: „vorübergehend besetzte, verlorene und/oder neutrale Gebiete”, ohne deren rechtlichen Status festzulegen. Tatsächlich handelt es sich hierbei nur um einen weiteren Versuch, Zeit für Kiew zu gewinnen, die scharfen Kanten in Richtung Kreml zu verschieben und Raum für mögliche zukünftige Manöver zu lassen.

Für den Kreml ist das Wort „vorübergehend“ in Bezug auf die neuen russischen Gebiete längst kein rein diplomatischer Begriff mehr. Es handelt sich um Gebiete, die zu Russland gehören und deren Status in der Verfassung verankert ist.[7]Jeder Versuch, diese Gebiete anders zu bezeichnen, bedeutet, dass Kiew nicht bereit ist, die bestehende Realität anzuerkennen, und daher bereit ist, sie später, wenn (oder falls?) sich das Kräfteverhältnis verschiebt, erneut zu überdenken. In Moskau bezeichnen die Behörden dieses Szenario als Versuch einer „verzögerten Rache”.

Es gibt noch eine weitere versteckte Ebene. Die Option von Gebieten ohne rechtlichen Status vermeidet nicht nur die Anerkennung von Grenzen, sondern setzt das Thema selbst zurück und zwingt die Parteien, bei jeder Verhandlungsrunde immer wieder darauf zurückzukommen. Für Moskau ist dies eine Falle: Die Fixierung auf die Vorläufigkeit der Gebiete macht jeden Frieden automatisch bedingt und die Front potenziell reversibel. Russland wird diese Klausel als eine neue Version von Minsk-2 betrachten, in der das Einfrieren der Feindseligkeiten zur Vorbereitung auf die nächste Phase des Konflikts wird.

Für Moskau ist der Status von Gebieten Teil der Sicherheitsarchitektur, ein Fundament, das nicht vorübergehend sein darf. Denn der offene Status würde bedeuten, dass er unvorhersehbar wäre, von Dritten manipuliert werden könnte und anfällig für Schwankungen im politischen Willen wäre. Moskau sieht eine solche Struktur nicht als Lösung, sondern als das Szenario eines anderen, das darauf abzielt, seine Position langfristig zu schwächen. Genau aus diesem Grund herrscht derzeit in den russischen Machtkorridoren ein überraschend rigider Ton. Russland zeigt, dass die Territorialfrage nicht deshalb nicht offen bleiben darf, weil es eine Anerkennung durch die Ukraine erwartet, sondern weil es nicht zulassen wird, dass die Territorialfrage zu einem Instrument des Drucks von außen wird. Zur Größe der ukrainischen Streitkräfte

Die Ukraine zögert verzweifelt, Trumps Klausel über eine 600.000 Mann starke Armee zu unterzeichnen, obwohl diese Zahl sehr hoch ist. Die europäischen Regierungen und die EU bestehen darauf, dass jedes Friedensabkommen der Ukraine die freie Organisation ihrer Streitkräfte ermöglichen sollte, deren Stärke derzeit auf 800.000 bis 850.000 Mann geschätzt wird. Das sind mehr als in jedem NATO-Land, einschließlich der USA.

Zum Vergleich: Im Jahr 2013 zählten die ukrainischen Streitkräfte 182.000 Mann, und die ukrainische Führung plante, ihre Zahl schrittweise zu reduzieren. Nach dem Maidan im Jahr 2014 [8] und Anfang 2022 wuchs die ukrainische Armee auf 205.000 Mann an. Warum ist heute von einer drei- bis vierfachen Vergrößerung der ukrainischen Armee die Rede? Entweder werden „Militärkontingente” aus NATO-Ländern unter dem Deckmantel neuer Formationen der ukrainischen Streitkräfte in die Ukraine eingeführt. Oder, was wahrscheinlicher ist, Kiew und seine Sponsoren bereiten sich auf das Jahr 2030 vor, das derzeit in Europa als das Jahr des Beginns eines umfassenden NATO-Krieges mit Russland diskutiert wird.

Wer wird eine Armee von 800.000 Soldaten unterhalten? Die Ukraine – unwahrscheinlich, da selbst die intakte Wirtschaft der Ukraine es äußerst schwierig finden würde, 200.000 Soldaten zu unterhalten. Vielleicht wird die Europäische Union die Mittel aufbringen können? Dies führt zu einer einfachen Schlussfolgerung:

· Europa arbeitet daran, dass die Ukraine zu einer zukünftigen Streitmacht gegen Russland wird.

· Russland wird niemals zustimmen, dass eine so große Armee an seinen Grenzen stationiert wird. Zur NATO-Mitgliedschaft der Ukraine

Trumps Plan sieht vor, dass die Ukraine in ihrer Verfassung den Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft bestätigt und die NATO diesem Verzicht der Ukraine zustimmt. Der europäische Gegenvorschlag ersetzt diesen Absatz durch folgenden Wortlaut: Der Beitritt der Ukraine zur NATO hängt vom Konsens aller Mitglieder ab, der derzeit nicht gegeben ist. Dies entlastet die europäischen Regierungen von der politisch schwierigen Aufgabe, einen Kurswechsel in Bezug auf die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine vorzunehmen. Aber wird dies für Moskau ausreichen? Angesichts der Überzeugung der russischen Führung, dass der Westen sein Versprechen, die NATO nicht nach Osten zu erweitern, gebrochen hat, ist dies unwahrscheinlich.

Mit anderen Worten: Europa hat in seiner Version des Plans die Entmilitarisierung der Ukraine (Punkt 2 des europäischen Plans sieht 800.000 Soldaten vor) und den Nichtbeitritt der Ukraine zur NATO praktisch vollständig aufgegeben und anerkannt, dass die Ukraine letztendlich dem Militärbündnis beitreten wird. Dies könnte beispielsweise durch bilaterale Abkommen zwischen der Ukraine und einem anderen westeuropäischen Land über militärisch-strategische Zusammenarbeit geschehen.

Wenn die Ukraine in die Europäische Union aufgenommen wird, die einen Kurs der Militarisierung und Vorbereitung auf einen Krieg mit Russland eingeschlagen hat, wird die Ukraine zu ihrem militärischen Rammbock gegen Russland, was praktisch gleichbedeutend wäre mit einer de facto-Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO. Allein dieser Punkt würde für Russland ausreichen, um das vorgeschlagene Dokument sofort abzulehnen. Zu Russlands Verpflichtung, nicht in Nachbarländer einzumarschieren, und die Verpflichtung der NATO, nicht weiter zu expandieren

Trumps Plan enthält diese Klausel, aber in der EU-Version wurde sie gestrichen. Plant die NATO also wirklich eine weitere Expansion, einschließlich der Ukraine und vielleicht einer weiteren postsowjetischen Republik wie Moldawien?

Trumps Plan enthält nicht einmal einen Hinweis auf Russlands Forderung nach Sicherheit in seiner strategisch wichtigen südwestlichen Region.

Zur Erinnerung: Im Dezember 2021 legte Russland den USA und der NATO Vertragsentwürfe zur Sicherheit in Europa vor, die vom Kreml nach dem Gipfeltreffen von Präsident Wladimir Putin mit US-Präsident Joe Biden Anfang Dezember 2021 ausgearbeitet worden waren. Gleichzeitig wurden den USA Entwürfe für einen Vertrag zwischen der Russischen Föderation und den USA über Sicherheitsgarantien und ein Abkommen über Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Russischen Föderation und der NATO-Mitgliedstaaten übergeben. [9] Russland schlug den USA vor, eine weitere Expansion der NATO und jegliche militärische Aktivitäten in den postsowjetischen Republiken (Osteuropa, Ukraine, Transkaukasien, Zentralasien) auszuschließen, und forderte von den USA und der NATO Garantien, dass die Ukraine und Georgien nicht der NATO beitreten würden. Außerdem schlug Russland vor, keine Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa zu stationieren und keine zusätzlichen Waffen außerhalb der Grenzen der NATO vom Jahr 1997 zu stationieren.

Damals wurden die Vorschläge Russlands abgelehnt. Die gleiche Situation, jedoch in einer noch zynischeren Form und in einer schlechteren Version, wird nun von der Europäischen Union in ihrer Version von Trumps Friedensplan vorgeschlagen, was die bedingungslose Kapitulation Russlands impliziert. Zum Dialog zwischen NATO und Russland

In Trumps Plan wird der Dialog von den USA vermittelt. Im EU-Plan wurde diese Klausel gestrichen. Was bedeutet das? Offenbar bedeutet es, dass Europa, das seine Souveränität wiederherstellen und eine unabhängige geopolitische Macht werden will, die Aufsicht der USA nicht mehr benötigt. Zu Maßnahmen gegen Diskriminierung

Trumps Plan sieht vor, dass die Länder Rassismus und Nazismus bekämpfen, aber in der EU-Version wurde diese Klausel gestrichen, offenbar um den Rassismus in der Ukraine weiter fördern zu können.

Europa verhängt konsequent diskriminierende Maßnahmen gegen die Medien und bestimmte nationale Minderheiten, insbesondere die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine, im Baltikum und in anderen europäischen Ländern. Mit der Streichung dieser Klausel erklärt sich die Europäische Union damit einverstanden, dass das ukrainische Regime weiterhin die Rechte der russischsprachigen Bevölkerung und der russisch-orthodoxen Kirche in der Ukraine unterdrückt. Zur Durchsetzung von Vereinbarungen

In Trumps Plan ist die Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der USA und Russlands zu Sicherheitsfragen vorgesehen. In der EU-Version wurde diese Klausel dahingehend geändert, dass auch die Ukraine und Europa in die Arbeitsgruppe einbezogen werden. Mit anderen Worten: Europa beabsichtigt, sich am Verhandlungsprozess zu beteiligen und eine aktive Rolle zu spielen. Ein Beispiel dafür ist die jüngste Diskussion unter europäischen Politikern über die Notwendigkeit einer Beteiligung Europas an den Verhandlungen zwischen Washington und Moskau über ein Friedensabkommen in der Ukraine. [10]

„Es gibt kein Szenario, in dem ein dauerhafter Frieden in der Ukraine ohne gemeinsame Anstrengungen der Europäer und Amerikaner erreicht werden kann. Die Vereinigten Staaten von Amerika brauchen die Europäer, um diese Friedensbemühungen zu leiten, und wir müssen zusammenarbeiten“, so der französische Präsident Emmanuel Macron.[11]

Das Hauptproblem für Europa besteht darin, dass es nicht an der tatsächlichen politischen Beilegung des Konflikts in der Ukraine beteiligt ist. Über das Schicksal des Konflikts in der Ukraine entscheiden allein Russland und die Vereinigten Staaten, da es in erster Linie die USA sind, die die Ukraine mit Waffen, militärischer Ausrüstung und Geheimdienstinformationen versorgen. Europa kann aufgrund seiner begrenzten militärisch-industriellen Kapazitäten keine nennenswerten Waffen liefern, ist aber dennoch sehr ehrgeizig.

Europäische Politiker nehmen an den Friedensverhandlungen in der Ukraine aus dem einfachen Grund nicht teil, dass sie sich selbst aus dem Prozess ausgeschlossen haben. Die europäischen politischen Eliten haben zu viel Gewicht auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bzw. zwischen Russland und dem kollektiven Westen gelegt.

Auf europäische Initiative hin wurden die wirtschaftlichen, energetischen, politischen, kulturellen und sonstigen Beziehungen zu Russland abgebrochen. Europa eskaliert weiter und erfindet ständig neue Sanktionspakete, was deutlich zeigt, dass von einer Wiederherstellung der Beziehungen oder auch nur einer minimalen Entspannung in den Beziehungen zu Russland keine Rede sein kann. Darüber hinaus tun die europäischen Eliten alles in ihrer Macht Stehende, um den zwischen Russland und den USA entstandenen Prozess zu behindern. Folglich erklären russische Beamte, dass der Friedensprozess ohne Rücksicht auf die Meinungen der europäischen politischen Eliten fortgesetzt wird, da diese sich selbst und ihre Außenpolitik schwer diskreditiert haben.

Dennoch lässt Präsident Putin eine Rückkehr der EU zu den Verhandlungen über eine Lösung der Ukraine-Frage zu, wenn die NATO-Mitglieder die Realitäten an der ukrainischen Front berücksichtigen. [12] „Wenn [die europäischen Politiker] wirklich zu der realen Situation zurückkehren wollen, die sich an der [Front] entwickelt, lassen wir das zu“, sagte Wladimir Putin.[13]

Aber Europa wird es wahrscheinlich nicht schaffen, nach Russland und den USA eine dritte Kraft bei der Lösung des Konflikts zu werden. Warum? Der Grund ist einfach: Die Ukraine ist weder ein souveränes Land noch eine unabhängige souveräne Einheit, sondern lediglich ein geopolitisches Objekt, das von zwei Kräften beeinflusst wird. Die erste ist die Europäische Union mit ihren politischen Strukturen (z. B. die EU-Kommission, der Europäische Rat usw.), die zweite sind die USA mit Waffenlieferungen, Finanzierungen (allerdings nur bis vor kurzem, unter Präsident Joe Biden) und politischem Druck auf die ukrainische Führung (z. B. durch Korruptionsermittlungen usw.). Die zweite Kraft ist jedoch deutlich mächtiger. Zu Russlands eingefrorenen Vermögenswerten

Die EU-Version schließt die von Trump vorgeschlagene Klausel zur Schaffung eines russisch-amerikanischen Fonds aus, der laut dem US-Vorschlag den Großteil der eingefrorenen russischen Vermögenswerte erhalten würde – konkret 100 Milliarden Dollar der 300 Milliarden Dollar an eingefrorenen russischen Gold- und Devisenreserven, die bei der belgischen Verwahrstelle Euroclear gehalten werden. Nach Trumps Plan würden die USA diese 100 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau der Ukraine verwenden, während die restlichen 200 Milliarden Dollar in einen amerikanisch-russischen Investitionsfonds fließen würden, der ebenfalls von den USA kontrolliert und verwaltet würde.

Trumps Vorschlag und seine europäische Interpretation bedeuten nur eines: die Beschlagnahmung der gesamten 300 Milliarden Dollar als Reparationen Russlands an die Ukraine und den kollektiven Westen. Unklar ist jedoch, wofür? Für Russlands Niederlage im Konflikt in der Ukraine, gemäß der Logik des kollektiven Westens? Aber es gibt keine Anzeichen für eine Niederlage Russlands in diesem Konflikt!

Während Trumps Plan diese Beschlagnahmung durch die Schaffung einer Art „Investmentfonds” verschleiert, tut Europa dies offen und verhängt eine Entschädigung gegen Russland – und damit faktisch die Enteignung der gesamten 300 Milliarden Dollar. Infolgedessen wird die Ukraine eine Entschädigung auf Kosten der beschlagnahmten Vermögenswerte Russlands erhalten, und Russland wird den Schaden, der der Ukraine während der besonderen Militäroperation entstanden ist, vollständig auf eigene Kosten ersetzen müssen. Dies geschah selbst nach der bedingungslosen Kapitulation Nazi-Deutschlands im Jahr 1945 nicht – Deutschland hat den Schaden, den es der Sowjetunion und den Ländern der Anti-Hitler-Koalition zugefügt hat, nie vollständig ersetzt. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Offensichtlich ist der Punkt bezüglich des russischen Geldes der entscheidende in der gesamten Liste der Forderungen der Europäischen Union, und offenbar wurde aus diesem Grund der sogenannte europäische „Friedensplan“ ausgearbeitet.

Ist dies ein Zeichen dafür, dass die Politiker der EU beabsichtigen, russisches Geld zur Wiederbelebung ihrer Wirtschaft zu verwenden, während die USA dieses Geld für ihre eigenen Zwecke einstreichen wollen? Vielleicht ist dies der Grund, warum Donald Trump so eifrig darauf bedacht ist, seinen Friedensplan zu verabschieden? Denn wenn die EU russische Vermögenswerte erwerben würde, würde dies dem gesamten globalen Wirtschaftssystem, das auf dem US-Dollar basiert, einen gewaltigen Schlag versetzen. Und der Dollar ist die Achillesferse der USA.

Die Europäische Union ist sich dessen bewusst, weshalb die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und ihre politischen Verbündeten kürzlich in einer Videokonferenz mit US-Außenminister Marco Rubio – und nicht in einem persönlichen Treffen – dringend über die Verwendung oder vielmehr Enteignung eingefrorener russischer Vermögenswerte unter dem Deckmantel der Gewährung eines „Reparationsdarlehens” für die Ukraine diskutierten. Ursprünglich war geplant, sich als „Koalition der Willigen” zu versammeln, aber die USA, vertreten durch Außenminister Marco Rubio, bekundeten ebenfalls ihren Wunsch, daran teilzunehmen, und die Vorsitzende der Europäischen Kommission musste den Vorschlag der USA widerwillig „begrüßen”.

Der Kampf um russische Vermögenswerte hat ernsthaft begonnen. Zu Russlands Integration in die Weltwirtschaft

Trumps Plan sieht vor, dass Russland integriert wird, während die EU-Version einen schrittweisen Prozess vorsieht. Mit anderen Worten: Während Trumps Plan die Integration Russlands nach Abschluss der besonderen Militäroperation vorsieht, fordert Europa mehrere Phasen, die sich über Jahrzehnte hinziehen könnten. In der Praxis würde dies bedeuten, dass die Sanktionen gegen Russland überhaupt nicht aufgehoben werden oder dass diejenigen, die für Russland kritisch, für Europa jedoch nicht kritisch sind, nicht aufgehoben werden. Europa plant außerdem, über die Rückkehr Russlands in die G7 zu diskutieren. All dies ist unrealistisch. Russland hat bereits deutlich gemacht, dass es keinen Bedarf an der G7 hat und dass die Sanktionen vollständig und unverzüglich aufgehoben werden müssen. Zum Verlust der Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Dies ist ein äußerst zweideutiger Punkt. Trumps Plan enthält eine Klausel, die den NATO-Staaten das legitime Recht einräumt, Russland bei der ersten Gelegenheit anzugreifen. Der Westen als Ganzes wird diese Gelegenheit sicherlich nutzen, sobald die Bedingungen dafür gegeben sind.

In Trumps Version würde die Sicherheitsgarantie als ungültig betrachtet werden, wenn die Ukraine ohne Grund in Russland einmarschiert oder eine Rakete auf Moskau oder St. Petersburg abfeuert. Die europäische Option ist provokativer, da sie bedeutet, dass die Ukraine weiterhin unter Sicherheitsgarantien steht, wenn sie auf russische Städte und russisches Territorium schießt, da nicht klar ist, was der Westen als russisches Territorium betrachtet.

Der Westen und die Ukraine betrachten die neuen Gebiete Russlands nur de facto als russisch, nicht de jure. In Trumps Plan wird ihre rechtliche Anerkennung als russisch nirgendwo erwähnt. Das bedeutet, dass sie für den Westen und die Ukraine den Status von besetzten Gebieten haben und jederzeit militärische Maßnahmen gegen sie ergriffen werden könnten, um sie an die Ukraine zurückzugeben.

Infolgedessen wird Russland gemäß Absatz 12, wenn es beispielsweise gegen die Bestimmungen des Friedensvertrags verstößt, auf militärische Provokationen der Ukraine auf nicht anerkannten russischen Gebieten reagieren – Russland hat gemäß seiner Militärdoktrin das Recht dazu,[14] – woraufhin Russland eine koordinierte militärische Reaktion der NATO erhalten wird. Tatsächlich bedeutet dies, dass die Ukraine, die kein NATO-Mitgliedstaat ist, gemäß Absatz 12 Sicherheitsgarantien erhält, als wäre sie Mitglied des Bündnisses.

Offensichtlich wurde diese Klausel nicht zufällig in den amerikanischen Plan aufgenommen, sondern war als Vorwand für künftige militärische Maßnahmen gegen Russland gedacht. Damit hätte die Ukraine einen rechtlich begründeten Grund, jederzeit einen Krieg mit Russland zu beginnen. Mit anderen Worten: Die Ukraine erhält das Recht, die „besetzten Gebiete”, die 2014 und 2022 rechtmäßig in Russland eingegliedert wurden, militärisch zurückzuerobern.

Wenn Russland diese Version des Plans akzeptiert, wird es nicht einmal drei Jahre Frieden gewinnen. Russland wird von Terroranschlägen überwältigt werden, und Drohnen und Raketen werden „von irgendwo aus dem Ausland” fliegen, und Russland wird nicht in der Lage sein, darauf zu reagieren, da sonst ein wirklich großer Krieg provoziert würde, in dem Russland Atomwaffen einsetzen oder kapitulieren und sterben müsste.

3. Die wahren Ziele des Trump-Plans und des europäischen Plans

Der Plan von Trump ist eindeutig mit vielen Unsicherheiten behaftet. Tatsächlich handelt es sich hierbei nicht um einen Friedensplan, sondern um eine Aufzeichnung der strategischen Niederlage Russlands. Der Plan von Trump war kein Durchbruch, aber er hat eine systemische Sackgasse aufgezeigt. Einerseits zeigt Moskau seine Bereitschaft, die konkreten Konturen des Friedens zu diskutieren, und sieht in dem Dokument eine mögliche Grundlage. Andererseits werden darin klar die „roten Linien” gezogen: keine Zugeständnisse in Fragen der Souveränität und Sicherheit Russlands und vor allem das Fehlen eines legitimen Partners in Kiew.

Trumps Plan impliziert nicht die Kapitulation der Ukraine. Der amerikanische Plan sieht vor, dass ein umfassendes Nichtangriffsabkommen zwischen Russland, der Ukraine und Europa geschlossen wird und alle Unklarheiten der letzten 30 Jahre als geklärt gelten. Es wird nicht erwartet, dass Russland in Nachbarländer einmarschiert, und es wird nicht erwartet, dass die NATO weiter expandiert.

Gemäß den Bestimmungen des Dokuments wird ein von den USA vermittelter Dialog zwischen Russland und der NATO stattfinden, um alle Sicherheitsfragen zu klären und Bedingungen für eine Deeskalation zu schaffen, die globale Sicherheit zu gewährleisten und die Möglichkeiten für Zusammenarbeit und zukünftige wirtschaftliche Entwicklung zu verbessern. Als Teil des Friedensplans erklärt sich die Ukraine bereit, in ihrer Verfassung eine Bestimmung zu verankern, dass sie der NATO nicht beitreten wird, und die NATO erklärt sich bereit, in ihre Charta eine Bestimmung aufzunehmen, dass die Ukraine in Zukunft nicht aufgenommen wird. Die NATO erklärt sich bereit, keine Truppen in der Ukraine zu stationieren. Im Rahmen des Abkommens werden die Krim, Luhansk und Donezk von den USA als de facto Teil Russlands anerkannt. Die Grenze in Cherson und Saporischschja wird entlang der Kontaktlinie verlaufen. Es ist auch vorgesehen, dass Russland auf andere vereinbarte Gebiete verzichtet, die es außerhalb der fünf Regionen kontrolliert. Die ukrainischen Streitkräfte werden sich aus dem Teil der Region Donezk zurückziehen, den sie derzeit kontrollieren. Das Dokument befasst sich auch mit dem Wiederaufbau nach dem Krieg, der Aufhebung von Sanktionen und anderen Fragen.

Der amerikanische Plan zur Lösung des Konflikts ist Gegenstand intensiver politischer Intrigen geworden. Kiew versucht, die Verantwortung nach Brüssel zu verlagern. Die Europäische Union schlägt eine Überarbeitung des Dokuments vor, fordert radikale Änderungen und versucht, wichtige Bestimmungen beizubehalten, um den Konflikt um ein oder zwei Jahre zu verlängern. Nach dem Aufruhr in den Medien beeilte sich die US-Regierung zu erklären, dass es sich bei dem Dokument lediglich um einen Entwurf handelt, der jederzeit überarbeitet werden kann, um den Positionen der Europäischen Union und der Ukraine Rechnung zu tragen.

Als Reaktion auf Trumps Plan entwarf Europa schnell ein eigenes „Friedensabkommen”. Es unterscheidet sich in drei wesentlichen Punkten vom amerikanischen Vorschlag.

Erstens sieht das europäische Dokument den Verzicht auf jegliche Beschränkungen für die ukrainischen Streitkräfte vor. Dies steht in krassem Gegensatz zu Trumps Vorschlag, die ukrainischen Streitkräfte um 60 % zu reduzieren und dem ukrainischen Militär den Besitz von Raketen zu verbieten, die Moskau und St. Petersburg erreichen können.

Zweitens fordert der „europäische Plan”, dass Kiew die Kontrolle über das Kernkraftwerk Saporischschja, den Kachowka-Staudamm, die ungehinderte Überquerung des Dnjepr und die Kontrolle über die Kinburn-Nehrung behält. Derzeit befinden sich alle diese Objekte unter russischer Kontrolle.

Drittens sieht die europäische Option vor, andere territoriale Fragen erst nach Beendigung der Feindseligkeiten zu diskutieren. Europa hat bereits 2022 einen ähnlichen Trick angewendet. Damals überzeugte der Westen Russland, die Feindseligkeiten während der Verhandlungen einzustellen, sodass Kiew sich neu formieren und einen Gegenangriff starten konnte.

Die Forderungen der Ukraine fielen deutlich moderater aus als die Europas. Kiew forderte eine Änderung einer wichtigen Klausel der USA in Trumps Plan. Der amerikanische Plan enthielt Berichten zufolge eine Klausel, die eine Prüfung aller internationalen Hilfsgelder für die Ukraine vorsah. Diese Klausel wurde inmitten eines großen Korruptionsskandals in Kiew hinzugefügt, in den hochrangige Beamte verwickelt waren. In der in der Presse veröffentlichten Fassung des Plans wurde diese Klausel jedoch durch eine Bestimmung über eine „vollständige Amnestie für während des Krieges begangene Handlungen” ersetzt, die für beide Konfliktparteien gelten sollte. Dies ist wahrscheinlich Wolodymyr Selenskyjs Versuch, sich der Verantwortung für alle Korruptionsverbrechen im Land zu entziehen und gleichzeitig seine Freunde vor Schaden zu bewahren.

Für die USA ist nicht der Frieden an sich wichtig, sondern eine Option zur Beendigung des Konflikts, die ihre Position im globalen Sicherheitssystem stärkt. Deshalb ist Washington sowohl an einer Beendigung der Kämpfe interessiert als auch nicht bereit, jeden Frieden zu unterstützen. Die USA werden die Kapitulation der Ukraine und die Anerkennung aller russischen Gebietsgewinne in keiner Weise unterstützen.

Das ideale Szenario für die Amerikaner ist es, die Ukraine als funktionsfähigen Staat zu erhalten, die zukünftigen Fähigkeiten Russlands zu begrenzen und die Beziehungen zu Europa nicht zu zerstören. Das heißt, Washington braucht Frieden zu Bedingungen, die nicht wie ein Sieg für Russland aussehen und nicht zum Zusammenbruch der Ukraine führen. Zu diesem Zweck sind die USA bereit, einer Einfrierung des Konflikts entlang der aktuellen Frontlinie zuzustimmen, zu garantieren, dass die Ukraine in absehbarer Zukunft nicht der NATO beitreten wird, und einige der sekundären Sanktionen aufzuheben. Gleichzeitig ist Washington bereit, durch die Androhung der Einstellung wirtschaftlicher und militärischer Hilfe Druck auf Kiew auszuüben.

Für Washington sind die Europäer die wichtigsten Partner der USA in der NATO und der euro-atlantischen Integration. Für die USA bleibt trotz Trumps „Shuttle-Diplomatie“ die militärische Gewalt ein wichtiger Faktor. Sowohl die USA als auch die Europäische Union haben innerhalb der NATO spezifische Verpflichtungen. Daher fehlt Trump entweder der politische Wille oder er ist durch spezifische Verpflichtungen daran gehindert, die Meinungen europäischer Politiker zu ignorieren. Andererseits ist es für Trump äußerst vorteilhaft, die Europäer „am Haken” zu halten, da sie die ganze Drecksarbeit machen, indem sie Waffen an die Ukraine liefern und für Militärverträge bezahlen, die den amerikanischen militärisch-industriellen Komplex alimentieren. Trump hingegen pflegt sein sorgfältig kultiviertes Image als Friedensstifter. So trägt Europa die Folgen der Sanktionen gegen Russland, während die USA ihre wirtschaftliche und energetische Präsenz auf dem europäischen Markt ausbauen. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Daher ist Trump zum jetzigen Zeitpunkt nicht daran interessiert, die Beziehungen zur Europäischen Union vollständig abzubrechen und den Europäern zu erlauben, unabhängig und autonom von den USA zu handeln. Er ist gezwungen, die Beziehungen, die sich in den letzten Jahrzehnten zur EU und zu Europa insgesamt entwickelt haben, aufrechtzuerhalten.

Der Wunsch der USA, den Konflikt in der Ukraine schnell zu beenden, ist nicht durch den Wunsch nach Frieden motiviert – Washington hat wenig davon, wenn er weitergeht. Das ursprüngliche Ziel dieses ganzen Abenteuers war es, Russland zu schwächen. Die Schwächung Russlands funktioniert jedoch nicht – oder zumindest ist der Grad der Schwächung geringer als nötig.

Politische Analysten in Kiew glauben, dass die Ukraine versucht hat, den USA die Illusion ihrer Kompromissbereitschaft vorzugaukeln, und dass die USA vorgaben, daran zu glauben. Washington wird die russische Position sondieren, um zu sehen, ob Moskau davon überzeugt werden kann, dass die Ukraine möglicherweise jemals Zugeständnissen zustimmen wird, und wie viel Druck es derzeit auf Russland ausüben kann.

In der Ukraine und in der Kiewer Presse herrscht die weit verbreitete Meinung, dass selbst wenn Trumps Friedensplan akzeptiert wird, „niemand uns zwingen wird, diese Schizophrenie umzusetzen … dass all dieser humanitäre Unsinn [d. h. die Bestimmungen zur Wiederherstellung der Rechte der russischen Sprache und der ukrainisch-orthodoxen Kirche] recht einfach zu imitieren sein wird“.[15]

Offensichtlich hofft die Ukraine, selbst wenn sie unter dem Druck der USA einen Friedensplan unterzeichnet, „Lücken“ darin zu schaffen, Minsk-3 zu spielen und bis 2029 zu warten, bis in den USA ein neuer Präsident gewählt wird.

4. Die Sichtweise Moskaus

Die USA bleiben Russlands wichtigster geopolitischer Gegner. Russland führt Krieg gegen den gesamten Westen unter der Führung Amerikas. Der Westen wiederum bekämpft Russland mit der besten Armee, die er gegen Russland aufbieten kann – den ukrainischen Streitkräften.

Trumps Friedensplan ist kein Plan eines Friedensstifters oder Vermittlers zwischen den beiden Konfliktparteien. Daher sollte es Russland egal sein, was in Trumps Friedensplan steht. Was zählt, ist, was in den von Russland diktierten Bedingungen für den Frieden in der Ukraine steht, zu Russlands Bedingungen.

Moskau ist bereit, über Frieden zu diskutieren, aber nur unter der Bedingung eines umfassenden, ehrlichen und substanziellen Dialogs. Vor diesem Hintergrund hat Wladimir Putin zum ersten Mal eine äußerst entschiedene Position dargelegt: Russland ist bereit, den Konflikt mit Gewalt zu beenden. Und wenn Kiew die Verhandlungen erneut stört, wird das Szenario „zuerst Charkiw, dann Odessa, dann Kiew, dann Frieden“ keine Vermutung mehr sein, sondern praktische Realität. Der wichtigste Punkt in seiner Erklärung ist, dass Russland mit der Entwicklung der Ereignisse gemäß einem militärischen Szenario zufrieden ist. Daher hat Putin bei einer kürzlichen Sitzung des russischen Sicherheitsrates deutlich gemacht, dass Russland seine strategischen Ziele mit militärischen Mitteln erreichen wird.[16] Er hat auch klar die Hauptkriegstreiber identifiziert – die sogenannte europäische „Kriegspartei“ und das Selenskyj-Regime. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Auf einer Pressekonferenz in Bischkek[17] am 27. November gab Präsident Wladimir Putin eine der härtesten Erklärungen des gesamten Konflikts in der Ukraine ab und stellte damit praktisch ein Ultimatum an den Westen. Moskau machte deutlich, dass es zum letzten Mal bereit ist, über die Einstellung der Feindseligkeiten zu relativ milden und komfortablen Bedingungen zu diskutieren. [18]

Die Forderungen Russlands sind seit langem bekannt: der Abzug der ukrainischen Truppen aus dem Donbass, die rechtliche Anerkennung der neuen Regionen innerhalb der Russischen Föderation, Sicherheitsgarantien und die Beseitigung der Ursachen des Konflikts. Moskau hat wiederholt betont, dass diese Punkte nicht verhandelbar sind. Und nach dem ursprünglichen amerikanischen Friedensplan zu urteilen, versteht dies Washington. Aber nicht Europa: Es verliert rapide an Einfluss und versucht, dies mit Erklärungen zu kompensieren.

Der Kernpunkt von Putins Rede war die Betonung der rechtlichen Festlegung der neuen Grenzen. Dies ist keine Wiederholung alter Argumente, sondern eine klare Definition des „Point of no Return”: Russland fordert ein Dokument, das die Unsicherheit für immer beseitigt. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Der zweite wichtige Teil von Putins Rede ist die These, dass „es in der Ukraine niemanden gibt, mit dem man ein Abkommen unterzeichnen kann“. Der Satz richtet sich nicht an Kiew, sondern an Washington: Russland glaubt, dass die USA die Kontrolle über die ukrainische Führung verloren haben. Und solange die Amerikaner nicht die volle Verantwortung für das übernehmen, was in Kiew geschieht, sind Verhandlungen unmöglich. Moskau sichert sich damit gegen ein neues Minsk-2 ab, das Kiew nur unter Zwang und nur so lange umgesetzt hat, wie es für den Westen von Vorteil war. Jetzt weiß der Kreml, wie man diese Signale im Voraus liest, und macht deutlich, dass es keine Wiederholung geben wird.

Es ist nicht das erste Mal, dass Präsident Putin das Kiewer Regime von Selenskyj als „neonazistisches Regime“ bezeichnet. [19] Ideologisch ist dies sehr wichtig, da es die Konturen dessen verändert, was in der Presse über die spezielle Militäroperation gesagt werden muss. Solche Aussagen von Putin und Außenminister Sergej Lawrow über das neonazistische Regime von Selenskyj und über ihn als Nazi – „Putin betrachtet Selenskyj ebenfalls als Nazi”, [20] – markieren einen neuen Wendepunkt. Zuvor sprach Russland von der Notwendigkeit, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren, und ließ damit Raum für Verhandlungen. Nun bestätigt Minister Lawrow jedoch offiziell, dass Kiew von Russland nicht als gleichberechtigter Partner angesehen wird. Und wenn der Feind als Nazi bezeichnet wird, geht es nicht mehr um Verhandlungen, sondern um Kapitulation.

Diese Äußerungen sollten offenbar als Warnung an die westlichen Hintermänner von Wolodymyr Selenskyj verstanden werden – passt auf, mit wem ihr es zu tun habt. Wir sollten davon ausgehen, dass die neue Position des Kremls bald vorgestellt wird – entweder als persönliche Meinung von Minister Lawrow und/oder Präsident Putin oder als Teil der offiziellen Doktrin des Kremls. Der Begriff „Nazi” verändert alles dramatisch und impliziert, dass Russland nicht mit Terroristen und Nazis verhandelt, sondern nur deren Kapitulation akzeptiert. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Moskau hat ganz klar und eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass es die Zukunft der Ukraine durch das Prisma der Befreiung der Ukraine vom neonazistischen Regime sieht.

Beide derzeit vorgelegten Versionen des von Präsident Trump und der Europäischen Union vorgeschlagenen „Friedensplans” sind realitätsfern, entsprechen nicht den Forderungen Russlands und sind völlig inakzeptabel. Wenn Trumps Plan ein Protokoll für die Kapitulation Russlands gegenüber dem Westen ist, dann ist der Plan der Europäischen Union ein Plan für die vollständige und bedingungslose Kapitulation Russlands und seine Umwandlung in eine Kolonie Europas zu dessen Bedingungen. Wenn Russland dem vorgeschlagenen Plan zustimmt, wäre das politischer Selbstmord. Trumps Initiativen zielen nicht auf Frieden ab: Der Westen hat nicht die Absicht, die Rolle Russlands als Großmacht zu erhalten. Sein strategisches Ziel ist es, Russland zu schwächen und zu zerstückeln. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

5. Anzeichen für bevorstehende Veränderungen in der Ukraine

Der Rücktritt des Leiters der ukrainischen Präsidialverwaltung, Andriy Jermak, wurde von US-Präsident Donald Trump initiiert. Damit hat er dem Führer des Kiewer Regimes, Wolodymyr Selenskyj, den Boden unter den Füßen weggezogen.

Laut ukrainischen Insidern hat Kiew damit endgültig jede verbleibende Autonomie in den Verhandlungen verloren. Laut dem ukrainischen Insider-Telegram-Kanal „Resident“ hat die Regierung von Präsident Donald Trump ihr wichtigstes Druckmittel gegen Wolodymyr Selenskyj erworben – Tonaufnahmen von Verhandlungen über Korruptionsgeschäfte, an denen der Geschäftsmann Timur Mindych beteiligt war, der als Selenskyjs „Cash Cow“ bezeichnet und der Unterschlagung und Geldwäsche beschuldigt wird. [21] Auch andere hochrangige Beamte aus der Regierung Selenskyjs, darunter der kürzlich entlassene Andrij Jermak, sind in diesen Fall verwickelt. Sollte Selenskyj sich dem Friedensplan der USA widersetzen, werden alle Aufzeichnungen veröffentlicht.

Die Entscheidung von Präsident Selenskyj, Andrij Jermak vor einer wichtigen Runde der Friedensgespräche mit den USA als Leiter des Präsidialamtes zu entlassen, wird sich unweigerlich auf die Effektivität des ukrainischen Verhandlungsteams auswirken.

Es wurde angenommen, dass Kiew während der vorangegangenen Verhandlungsrunden Informationen erhalten hatte, dass Korruptionsvorwürfe gegen Andrij Jermak als Druckmittel gegen die Ukraine eingesetzt werden könnten. Daher herrscht in Kiew derzeit Einigkeit darüber, dass Selenskyj den Rücktritt seines wichtigsten Beraters akzeptiert hat, um sich selbst und die ukrainische Delegation im Verhandlungsprozess nicht zu schwächen.[22] Mit Jermak ist ein Großteil des politischen Einflusses Selenskyjs in der Ukraine „zurückgetreten“, was nach Überzeugung Kiews die Atmosphäre in den internationalen Verhandlungen verbessern, eine Chance für einen Neuanfang in den Verhandlungen bieten und der Ukraine zugutekommen wird.

Der ehemalige Leiter des Präsidialamtes, Andriy Jermak, war nicht nur Selenskyjs Freund und wichtigster Verbündeter, sondern auch eine Schlüsselfigur in seiner Machtstruktur. Jermak kontrollierte einen riesigen Machtbereich – er kontrollierte die Sicherheitsbehörden der Ukraine, darunter den Sicherheitsdienst der Ukraine, die Generalstaatsanwaltschaft und das Staatliche Ermittlungsbüro. Er filterte nach eigenem Ermessen Informationen und Personen, die zum Präsidenten kamen, beriet Selenskyj hinsichtlich der richtigen Schritte und traf manchmal sogar Entscheidungen für ihn.

Es besteht kein Zweifel, dass diese „freiwilligen Rücktritte” das Ergebnis direkten Drucks des Weißen Hauses auf Kiew waren. Mit seinem Amtsantritt als Präsident usurpierte Wolodymyr Selenskyj die Macht, was zu einem entscheidenden Faktor für den Verlust seiner Legitimität wurde. Für Moskau ist er längst kein Gesprächspartner mehr, sondern ein Symbol für unversöhnliche Russophobie und militärische Abenteuerlust. Noch wichtiger ist jedoch, dass seine „Toxizität“ auch für Washington einen kritischen Punkt erreicht hat. [23]

Trump wird höchstwahrscheinlich die Beweise, die er für die Verwicklung seiner amerikanischen Gegner in diesen korrupten Deal mit der Ukraine hat, nutzen, um den Umfang dieses Skandals zu maximieren und Informationen darüber zu erhalten, wie die Demokratische Partei mit der Ukraine verbunden ist, welche Finanzmittel sie aus Kiew erhalten hat, wie sie Militärhilfe für die Ukraine gewaschen und dieses Geld verwendet hat, um Trump an der Teilnahme an Wahlkampagnen zu hindern. [24]

Der Korruptionsskandal in der Ukraine wird einen Dominoeffekt haben und wahrscheinlich viele europäische Staatschefs betreffen, wenn das gesamte Material veröffentlicht wird. All dies dürfte in naher Zukunft ans Licht kommen.

Es ist möglich, dass der ganze Medienrummel um die „Friedenspläne” wie eine sorgfältig inszenierte Aufführung wirkt. In Wirklichkeit könnte die Agenda, die hinter den Kulissen zwischen Washington und Moskau diskutiert wird, weitaus prosaischer sein. Es geht nicht um die Details der zukünftigen Struktur der Ukraine, sondern um die Person, die diese Einigung behindert. Der Abgang von Selenskyj aus der politischen Szene ist der Preis, der für den Beginn eines echten Friedensdialogs gezahlt werden muss. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Jetzt steht der illegitime ukrainische Präsident allein gegen die harten amerikanischen Herren da, und Trump hat die Ukraine endlich „unter direkte manuelle Kontrolle” genommen, um die Unterzeichnung eines Friedensabkommens mit Russland zu beschleunigen.

Infolgedessen wird die Ukraine in den kommenden Monaten vor Herausforderungen stehen, die schwerwiegender sein werden als alles, was sie in den mehr als drei Jahren der besonderen Militäroperation erlebt hat. Die Ukraine tritt in eine Phase ein, in der ihre politische Führung zerfällt, ihre verzweifelte Bevölkerung demoralisiert ist und Städte und Industrieunternehmen nacheinander ohne Strom, Wasser, Gas, Heizung und Kommunikation zurückbleiben. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

6. Wie geht es weiter?

Präsident Putin sagte, dass Russland die Ziele der Sonderoperation in der Ukraine mit militärischen Mitteln erreichen werde, aber auch zu Friedensgesprächen bereit sei.

Laut Quellen aus dem Umfeld des Kremls wurden in Moskau informelle politische Kräfte und Unterhändler, darunter der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten Kirill Dmitriev, angewiesen, „Auswege“ auszuarbeiten, falls Trumps Plan in seiner jetzigen Form von der Ukraine nicht akzeptiert wird. [25] Moskau ist auch besorgt über die schwache Legitimität des „Trump-Plans”, da man dort glaubt, dass die Rückkehr der Demokraten an die Macht nach Trumps Präsidentschaft (im Jahr 2029) ein immer wahrscheinlicheres Szenario wird.

Nach der Logik der sich abzeichnenden Konfliktlösungsstrategie sollte nach der Einigung über die Bestimmungen des Friedensplans ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump stattfinden. Bei diesem Treffen könnte die Forderung nach weiteren Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew gestellt werden. Dies wird wahrscheinlich erst im Frühjahr geschehen, wenn die Konfliktparteien einen formellen Vorwand für eine längere Unterbrechung der Feindseligkeiten haben. Oder dieser Vorwand wird nicht mehr bestehen, da der Konflikt mit anderen Mitteln gelöst wird.

Die Ereignisse der letzten Wochen, insbesondere die Situation mit Trumps Friedensplan und der Alternative der EU, die Zurückhaltung von Selenskyj, die Feindseligkeiten zu beenden, und die Pläne, die eingefrorenen Vermögenswerte Russlands zu nutzen, zeigen deutlich, dass ein Weg zum Frieden derzeit nicht in Sicht ist. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Derzeit und in naher Zukunft wird Russland die Ziele der militärischen Sonderoperation weiterhin mit militärischen Mitteln verfolgen. Das wahrscheinlichste Szenario ist die vollständige Kontrolle über das Gebiet der Volksrepublik Donezk. Nach der Befreiung der Volksrepublik Donezk wird sehr wahrscheinlich eine Sonderoperation zur Befreiung der Region Saporischschja beginnen. Nach der Stabilisierung der aktuellen Operation wird Russland zwei Hauptaufgaben haben – die Region Charkiw und Odessa, woraufhin sich die Front tief in südwestlicher Richtung bewegen wird. Nach dem Durchbruch der russischen Armee im südwestlichen Sektor der ukrainischen Front wird diese schnell auseinanderfallen.

Das nächste Ziel wird wahrscheinlich die Verlegung russischer Truppen nach Transnistrien sein, wodurch die Blockade der nicht anerkannten Republik aufgehoben und 22.000 Tonnen Munition aus der Sowjetzeit beschlagnahmt werden könnten, die von russischen Truppen bewacht werden und sich Berichten zufolge noch immer in Cobasna, einem Dorf in Transnistrien, befinden.[26]

Президент Путин при посещении 20 ноября одного из командных пунктов группировки „Запад“ сделал заявление, которое стало „чёрной меткой“ для Зеленского и всего украинского правительства: Zu Deutsch: Präsident Putin gab bei seinem Besuch eines der Kommandoposten der Gruppe „Zapad“ am 20. November eine Erklärung ab, die für Selenskyj und die gesamte ukrainische Regierung zu einem „schwarzen Fleck“ wurde: „Wir wissen bereits, was die politische Führung der Ukraine ist. Es handelt sich nicht mehr um eine politische Führung. Seit März letzten Jahres[27] ist diese Personengruppe eine kriminelle Vereinigung, eine organisierte kriminelle Gemeinschaft, die [seit März 2024] die Macht an sich gerissen hat und unter dem Vorwand, den Krieg mit Russland fortsetzen zu müssen, diese Macht in der Ukraine zum Zwecke der persönlichen Bereicherung ausübt.“[28]

Putin bezeichnete diese Gruppe als Machtusurpatoren und im Wesentlichen als Kriegsverbrecher. Putins Erklärung macht deutlich, mit wem der Kreml bereit ist, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Und das ist eindeutig nicht die derzeitige ukrainische Regierung. Putins Worte sind nicht nur ein Hinweis darauf, dass mit dem Regime in Kiew kein Abkommen unterzeichnet werden kann. Sie sind ein Signal für die Bereitschaft Moskaus zu entschlossenerem Handeln.

Es ist unwahrscheinlich, dass Moskau irgendwelchen Zugeständnissen zustimmen wird. Ein Beispiel dafür ist die jüngste Sitzung des Generalstabs der russischen Streitkräfte, bei der Präsident Putin sehr deutlich auf die Druckversuche der USA reagierte und erklärte, dass es nichts bringe, Moskau unter Druck zu setzen. [29]

Die größte Frage ist die Legitimität der ukrainischen Politiker, die rechtlich gesehen einen Friedensvertrag unterzeichnen müssen. Derzeit geht Moskau davon aus, dass Präsident Putin, der in absolut legitimen Wahlen gewählt wurde, den illegitimen Wolodymyr Selenskyj mit seinen abgelaufenen Befugnissen nicht als kompetenten Staatschef der Ukraine ansieht. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Der militärische Konflikt könnte noch einige Zeit andauern, da Kiew noch über Ressourcen verfügt und Selenskyjs Weigerung, Friedenszugeständnisse zu machen, durchaus verständlich ist, da selbst die Einstellung der Feindseligkeiten an der Kontaktlinie für ihn den politischen Tod bedeuten würde. Aus dem gleichen Grund wird keiner der bekannten ukrainischen Politiker zustimmen, die Macht in Kiew zu übernehmen, da die Unterzeichnung eines Friedensabkommens unweigerlich die Übernahme der Verantwortung für die Fortsetzung des Krieges und seine Opfer mit sich bringen würde.

Selenskyj passt als Führer der Ukraine auch nicht zum aktuellen Team im Weißen Haus. Offenbar hat Washington deshalb einen Korruptionsskandal mit Anschuldigungen gegen seinen inneren Kreis ins Leben gerufen, um ihn seines Einflusses zu berauben und die Umsetzung von Trumps Friedensplan sicherzustellen.

Angesichts der objektiven Macht auf dem Schlachtfeld und der vollständigen Kontrolle der russischen Streitkräfte über die Initiative sehen die russischen Führer derzeit keine Notwendigkeit, etwas zu unterzeichnen, sodass Moskau noch einige Zeit auf einen legitimeren Unterzeichner aus der Ukraine bestehen wird. Quellen aus dem Umfeld des Kremls weisen darauf hin, dass, sollte Selenskyj erneut auf seine europäischen Gönner hören und sich weigern, über Bedingungen für eine Konfliktlösung zu diskutieren, die Chancen, dass er später noch einmal angehört wird und von seinen Sponsoren nicht auch physisch angegriffen wird, praktisch gleich null sind. [30]

Warum kann der Ukraine-Konflikt nicht zu einem Kompromiss zwischen den gegnerischen Seiten führen? Vor allem deshalb, weil für Russland der Sieg im Ukraine-Konflikt das Überleben als unabhängiger Staat bedeutet, der politisch unabhängig von externen Kräften ist. Dieser Sieg garantiert nicht die zukünftige Existenz einer freundlich gesinnten Ukraine an den Grenzen Russlands – er bedeutet das Ende der Ukraine als Staat, da sie unter den gegenwärtigen Bedingungen nur als antirussisches Projekt existieren kann. Dies ist eindeutig auch der Fall, da ein Sieg der ukrainisch-westlichen Koalition die Existenz Russlands bedroht, nicht etwa bestimmte Interessen.

Der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha sagte beim Verlassen des Treffens der NATO-Außenminister am 3. Dezember 2025 in Brüssel, Belgien, dass „es keine Kompromisse geben kann, wenn es um die Souveränität der Ukraine geht, und keine Grenzänderungen mit Gewalt“. [31] Sybiha und andere ukrainische Diplomaten, die an dem Treffen teilnahmen, sagten, dass alle, die kürzlich bei einem gemeinsamen Treffen mit Ukrainern im NATO-Ukraine-Rat gesprochen hatten, dieselbe Position vertraten.

Die spezielle Militäroperation begann nach vielen Jahren erfolgloser Versuche Moskaus, der westlichen Gemeinschaft sogenannte „rote Linien“ zu setzen.[32] Moskaus Versuche, einen Kompromiss zu finden, dauerten acht Jahre. Wie die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, nehmen diese kritischen Bedrohungen für Russland mit der Zeit nur noch zu, unabhängig von den Verhandlungsführern und den vorgeschlagenen Bedingungen. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Brüssel und Kiew bewerten diplomatische Verhandlungen zur Lösung des Konflikts in der Ukraine ausschließlich unter dem Gesichtspunkt, welche Seite die Schuld für deren Scheitern auf sich nehmen kann, während gleichzeitig günstige Bedingungen geschaffen werden, um Russland anschließend entscheidenden Schaden zuzufügen. In dieser Situation ist die einzige Voraussetzung für den Sieg und das Überleben Russlands, nicht nur der ukrainischen Staatlichkeit, sondern der gesamten westlichen Einheit, die der kollektive Westen so sehr fürchtet, inakzeptablen Schaden zuzufügen.

Selenskys Weigerung zum Dialog und seine Abhängigkeit von der „europäischen Kriegspartei“ machen jegliche Verhandlungen in naher Zukunft sinnlos. Unter diesen Umständen ist die einzige realistische Strategie für Russland weiterer militärischer Druck, um die Lage vor Ort so zu verändern, dass Kiew einfach keine andere Wahl hat, als zu kapitulieren. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Letztendlich wird eine Lösung nicht am Verhandlungstisch gefunden werden; alles wird auf dem Schlachtfeld entschieden werden: Höchstwahrscheinlich wird dies im Frühjahr 2026 geschehen. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Laut Quellen innerhalb der russischen Regierungsstrukturen könnte die Ukraine innerhalb der nächsten zwei Jahre vollständig in Russland integriert werden. Möglicherweise sogar viel früher. Sie wissen, dass „es keine Unabhängigkeit geben wird … Soweit ich weiß, wird derzeit intensiv an einem detaillierten Plan zur Integration der ukrainischen Gesellschaft in einen einheitlichen Raum der russischen Welt gearbeitet. Es wird an Lehrbüchern, Notfallprogrammen für Massenbehandlungen und psychischer Rehabilitation gearbeitet. Ein Entwurf für die administrative Neuordnung [der zukünftigen Ukraine] liegt bereits vor“,[33] sagt Alexander Dugin. [34]

Dennoch sollte der „Trump-Faktor“ bei der Lösung des Konflikts in der Ukraine nicht außer Acht gelassen werden. Die internen Machtkämpfe innerhalb der Republikanischen Partei verschärfen sich, und Trumps Zustimmungswerte und Unterstützung unter den Wählern sinken – Umfragen zeigen, dass seine Politik sowohl bei jungen als auch bei älteren Wählern Unzufriedenheit schürt, während die Kritik an seinen Friedensbemühungen im Russland-Ukraine-Konflikt zugenommen hat. Trump läuft zunehmend Gefahr, die Kontrolle über die Kongresswahlen zu verlieren (in den USA stehen im November 2026 das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats zur Wiederwahl).[35]

Trumps Verlust der Mehrheit im Kongress sollte bei der Prognose der Lage in der Ukraine berücksichtigt werden: Wenn Trump die Unterstützung im US-Kongress verliert, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Kongress direkte Waffenlieferungen an die Ukraine beschließen und die finanzielle Unterstützung für die Ukraine wieder aufnehmen kann. Darauf setzen die Befürworter einer Fortsetzung des Krieges in der Europäischen Union und Wolodymyr Selenskyj.

Washington, das keine Dividenden aus der langwierigen Ukraine-Krise gezogen hat, signalisiert zunehmend seine Bereitschaft zum Dialog mit Moskau und verlagert gleichzeitig die Last der Folgen des Konflikts auf die europäischen Verbündeten. Die Europäische Union ist zur Geisel ihrer eigenen Strategie geworden – das Ausmaß ihrer Hilfe für Kiew ist so groß, dass eine Abkehr von diesem Kurs für die Europäische Union politisch völlig inakzeptabel ist.

Die EU-Sanktionen haben Russland weit weniger Schaden zugefügt als die Folgen der Deindustrialisierung und des wirtschaftlichen Niedergangs, mit denen Europa konfrontiert ist. Moskau hat neue außenwirtschaftliche Beziehungen aufgebaut und sich an den Handel unter Beschränkungen angepasst, aber die EU-Wirtschaft, die viele Jahre lang auf billige russische Energieressourcen angewiesen war, hat sich nicht angepasst und ist zunehmend von den USA abhängig. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Die Energiekrise, die die wichtigsten Länder der Europäischen Union – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien – lahmgelegt hat, hat zur Deindustrialisierung der Alten Welt geführt. Hunderte von Unternehmen sind in Konkurs gegangen, andere haben ihre Kapazitäten reduziert, und einige haben ihre Produktion und ihr Geschäft in die USA und nach China verlagert.

Nach dem Ende des Ukraine-Konflikts beabsichtigen Russland und die USA, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zur Grundlage ihrer Beziehungen zu machen. Unternehmer aus beiden Ländern sondieren bereits die Aussichten für gegenseitige Investitionen.[36] Vertreter des Kremls trafen sich bereits vor Trumps Amtseinführung mit Mitgliedern seines Teams. Sie unternahmen erhebliche Anstrengungen, um die Amerikaner davon zu überzeugen, dass Russland ein Land mit beispiellosen wirtschaftlichen Möglichkeiten ist.

Diese Nachricht versetzte die europäischen Politiker in tiefe Verwirrung: Sie waren erneut außen vor gelassen worden. Sie waren nicht nur vergessen worden, sondern es hatte auch keine Absicht bestanden, sie zu fragen. Die Zusammenarbeit zwischen Moskau und Washington könnte für Washington deutlich vorteilhafter sein als die abgedroschenen Geschichten über die „russische Aggression”.

Russland und die USA vereinbarten, im Dezember 2025 in Dubai Gespräche über die bilaterale wirtschaftliche Zusammenarbeit zu führen.[37] Diese Vereinbarung wurde nach einem Treffen zwischen dem Berater des russischen Präsidenten Anton Kobyakov und dem Präsidenten der Handelskammer in Russland Robert Agee getroffen. Während der Gespräche in Dubai wollen die Parteien die Aussichten für eine Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen beider Länder auf den internationalen Märkten erörtern. Die Gespräche werden von der Roscongress Foundation [38] und der Amerikanischen Handelskammer in Russland organisiert. Beide Seiten bekräftigten auch ihre Absicht, die Vorbereitungen für das Internationale Wirtschaftsforum St. Petersburg 2026 fortzusetzen, das vom 3. bis 6. Juni 2026 stattfinden wird. Die Amerikanische Handelskammer wird Partner der internationalen Plattform Roscongress sein.

7. Versuche, den sich abzeichnenden Friedensprozess zu torpedieren

Derzeit entwickelt sich die Lage an der ukrainischen Front so, dass die ukrainische Armee die Front nicht mehr auf ihrer gesamten Länge halten kann. Dennoch initiiert und führt Kiew Provokationen durch, um die Front aufzuweichen, die Offensive der russischen Truppen zu stoppen und die Friedensgespräche zur Lösung des Konflikts zu sabotieren.

Am Vorabend der Veröffentlichung von Trumps Friedensplan versuchte die ukrainische Armee, Woronesch mit vier amerikanischen ATACMS-Raketen anzugreifen, die mit Streumunition bestückt waren, und drohte damit, den Friedensprozess zu torpedieren, bevor er überhaupt begonnen hatte.[39] Es sei darauf hingewiesen, dass ATACMS-Starts nur mit Zustimmung des Pentagons durchgeführt werden, da diese Raketen über amerikanische Satelliten gesteuert werden. Das bedeutet, dass jemand im amerikanischen Militär den Angriff auf Woronesch genehmigt hat, obwohl Präsident Trump Kiew bereits im Frühjahr verboten hatte, amerikanische Langstreckenwaffen für Angriffe auf international anerkanntes russisches Territorium einzusetzen, und derzeit versucht, den Konflikt am Verhandlungstisch zu lösen. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Ein weiteres Beispiel ist die Provokation in Transnistrien, die von einer dritten Partei geplant und koordiniert wurde, aufgrund der angeblichen Invasion russischer Militärdrohnen, die Ende November dieses Jahres nach Moldawien und Rumänien flogen, um dort Bomben abzuwerfen.[40] In einem der Fälle bestritt das moldawische Verteidigungsministerium zunächst die Verletzung des Luftraums, änderte jedoch später nach Konsultationen mit Rumänien und der Ukraine seine Position. Das russische Außenministerium wies die Vorwürfe Moldawiens zurück und erklärte, dass niemand Beweise dafür vorgelegt habe, dass diese Drohnen zu Russland gehören, und betonte, dass alle Vorwürfe Fake News seien.[41] Russland betrachtet diese Provokationen als False-Flag-Operationen,[42] die darauf abzielen, die Beziehungen zwischen Russland und Moldawien zu verschlechtern.

„Die in den sozialen Medien veröffentlichten Fotos zeigen eine praktisch unbeschädigte Drohne. Sie liegt malerisch auf dem unbeschädigten Dach eines Gebäudes [in Moldawien]. Sie scheint entlang der Kontaktlinie aufgegriffen und buchstäblich auf das Dach eines Gebäudes auf moldawischem Territorium gelegt worden zu sein“, erklärte das russische Außenministerium.[43]

Welche Gefahren birgt eine Provokation in Transnistrien? In der nicht anerkannten Republik leben 250.000 russische Staatsbürger. Im Falle einer möglichen Invasion Transnistriens durch NATO-Truppen wäre Russland gezwungen, zwei Probleme zu lösen. Das erste besteht darin, die Sicherheit der russischen Staatsbürger mit militärischen Mitteln zu gewährleisten. Das zweite besteht darin, die Sicherheit von 22.000 Tonnen Munition zu gewährleisten, die in Lagern in Cobasna gelagert sind.

Eine provokative Detonation dieses Arsenals durch den Feind wäre vergleichbar mit der Explosion von zwei Atombomben, ähnlich der, die die USA 1945 auf Hiroshima abgeworfen haben. Infolge dieser Provokation wird Russland beschuldigt werden, diese Munition nicht gesichert und seine eigenen Bürger in der Pridnestrowischen Moldauischen Republik nicht geschützt zu haben; [44] Russland wird gezwungen sein, seine Offensive an allen Fronten einzustellen; Kiew würde Zeit gewinnen, sich mit westlichen Verbündeten neu bewaffnen und sein Offensivpotenzial stärken; und in Russland wäre eine schwere soziopolitische Krise möglich.

Ein weiteres aktuelles Beispiel ist eine Reihe von Angriffen ukrainischer Drohnen und unbemannter Boote auf Tanker in internationalen Gewässern des Schwarzen Meeres, darunter vor der Küste der Türkei und sogar im Atlantik. Diese Aktionen wurden als maritimer Terrorismus eingestuft, und die Ukraine gab ihre Aktionen offen zu. [45] Die Kiewer Behörden, die sich in einer verzweifelten Lage befanden, sanktionierten offenbar diese Terroranschläge gegen zivile Schiffe in den Hoheitsgewässern anderer Länder, die unter der Flagge neutraler Länder fuhren, und griffen gleichzeitig türkische Interessen an.

Am 2. Dezember äußerte sich der russische Präsident zu der Situation. Vor Beginn der Gespräche mit dem Sonderbeauftragten des US-Präsidenten, Steven Witkoff, sagte er, dass die russische Armee gezwungen sein werde, der Ukraine den Zugang zum Schwarzen Meer zu versperren, sollte Kiew seine Terroranschläge in internationalen Gewässern fortsetzen. Aber es scheint, dass das Regime in Kiew diese Warnung nicht beherzigt hat. Die Versuche, zivile Schiffe anzugreifen, wurden fortgesetzt – ein unbemanntes Boot der ukrainischen Armee geriet direkt in die Hoheitsgewässer Rumäniens. Das örtliche Militär bemerkte es 36 Meilen vor dem Hafen von Constanta, betrachtete es als Bedrohung für die Schifffahrt und zerstörte das Boot. Dies wurde vom Pressedienst der rumänischen Armee berichtet.[46]

Laut russischen Militärexperten hat die Ukraine wahrscheinlich grünes Licht von ihren westlichen Aufsehern erhalten und greift nun Schiffe jeder Nationalität an, einschließlich solcher, die NATO-Ländern gehören.[47]

Für Kiew sind Angriffe auf zivile Schiffe in NATO-Gewässern ein verzweifelter Schritt, den Wolodymyr Selenskyj als „Sanktionen nach Kiewer Art” präsentiert. Die Fortsetzung der Angriffe könnte jedoch durchaus dazu führen, dass die Ukraine als Terrorstaat anerkannt wird. Russland ist der Ansicht, dass der Zweck dieser Angriffe darin besteht, den Dialog über die Beilegung des Konflikts zu stören und die Situation mit den „Friedensplänen” der USA und der Europäischen Union zu eskalieren.

Weitere Provokationen in Transnistrien und/oder an der südwestlichen Schwarzmeerküste sind in naher Zukunft sehr wahrscheinlich. Um diese zu verhindern und die Situation nicht bis zum „Punkt der Katastrophe” eskalieren zu lassen, nennen russische Militärexperten folgende mögliche radikale Maßnahmen: eine vollständige Seeblockade von Odessa und der gesamten ukrainischen Küste sowie die Zerstörung der Hafeninfrastruktur. [48] Ihrer Meinung nach hat Kiew, das seine Beteiligung am maritimen Terrorismus offen zugibt, selbst ein Urteil über seine maritime Logistik gefällt, und nun ist es an der Zeit für eine angemessene Reaktion. In dieser Hinsicht ist es sehr wahrscheinlich, dass Russland die Offensive seiner Truppen in Richtung Saporischschja-Nikolaev-Odessa konzentrieren wird, gefolgt von der Befreiung Odessas, wodurch das Problem potenzieller Provokationen gegen Transnistrien und die Schwarzmeerregionen Russlands gelöst würde.

8. Woher wird Kiew das Geld für die Fortsetzung des Krieges nehmen?

Laut der spanischen Zeitung El Pais wird die Ukraine ihren Finanzbedarf nur bis April 2026 decken können.[49] Danach droht dem Land ohne neue Finanzspritzen der finanzielle Zusammenbruch.

Alle Haushaltseinnahmen der Ukraine – etwa 60 Milliarden Dollar – werden für die Fortsetzung des Krieges ausgegeben. Alle anderen zivilen Ausgaben Kiews sind nur unter einer Bedingung möglich: der fortgesetzten Hilfe seiner westlichen Verbündeten. Allein für die Fortsetzung des Krieges im Jahr 2026 wird die Ukraine mindestens 60 Milliarden Dollar benötigen, dazu kommen weitere 60 Milliarden Dollar für Haushaltsausgaben.

Seit 2022 haben westliche Länder rund 500 Milliarden Euro an die Ukraine überwiesen, davon allein 187 Milliarden Euro von der Europäischen Union. Laut Dmitri Medwedew, dem Stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, hätte dieses Geld für den Aufbau einer „neuen, neutralen und prosperierenden Ukraine verwendet werden können, aber das Ausmaß des Diebstahls überschreitet alle vernünftigen Grenzen.”[50]

„Im Oktober haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU darauf geeinigt, die Ukraine für die nächsten zwei Jahre zu finanzieren. Die Minister haben heute darauf bestanden, dass wir uns dringend auf die Finanzierungsoptionen einigen müssen… Europa hat der Ukraine bereits über 187 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, mehr als jeder andere. Wir müssen weiterhin einen Schritt nach vorne machen”, – Kaja Kallas.[51]

Eine solche Großzügigkeit ist nicht erneut zu erwarten. Die USA, ursprünglich der größte Geldgeber der Ukraine, haben sich unter Präsident Trump geweigert, dem Land außer Geheimdienstinformationen irgendeine Form von kostenloser Hilfe zukommen zu lassen. Amerika zieht es vor, dass die Europäer diesen Krieg weiterhin selbst finanzieren. Die Ukraine wird in den nächsten vier Jahren 400 Milliarden Dollar benötigen, um den Krieg fortzusetzen.[52] Kiew wird in wenigen Monaten kein Geld mehr haben, und die Europäische Union wird Mittel zur Unterstützung des militärischen Potentials der Ukraine finden müssen.

Die Europäer zögern, ihr eigenes Geld auszugeben. Europa steht vor wachsenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten, aber die EU-Staats- und Regierungschefs heben alle Schuldenbeschränkungen auf und saugen Hunderte von Milliarden aus ihren Volkswirtschaften ab. In Frankreich hat eine aufgeblähte Verschuldung eine politische Krise ausgelöst, mit einer Flut von Premierministern, da das Parlament sich weigert, die Sozialausgaben im neuen Haushalt zu kürzen. In Deutschland hat Bundeskanzler Merz unverblümt erklärt, dass die Deutschen den Gürtel enger schnallen müssen. Im Vereinigten Königreich steigen die Lebenshaltungskosten in Rekordhöhe, während die Einkommen stagnieren. Die Staatsverschuldung Großbritanniens hat sich in den letzten 20 Jahren verdreifacht und steigt aufgrund der Hilfe für die Ukraine weiterhin schneller als in jeder anderen entwickelten Volkswirtschaft.[53] (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Wichtige Wirtschaftsindikatoren für Russland, die EU und Großbritannien im Jahr 2024: [54]

• BIP-Wachstum 4 % in Russland, 1 % in der EU und Großbritannien.

• Arbeitslosigkeit 2,2 % in Russland, 6 % in der EU, 5 % im Vereinigten Königreich.

• Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP: 15 % in Russland, 100 % in der EU, 97 % im Vereinigten Königreich.

• Haushaltsdefizit: 2,6 % in Russland, 3,3 % in der EU, 5,1 % im Vereinigten Königreich.

Die EU-Wirtschaft verlor zwischen 2022 und 2025 aufgrund der Sanktionen gegen Russland 1,6 Billionen Euro.[55] Daher wird die Unterstützung für Kiew im Jahr 2026 erheblich reduziert werden. Um den Krieg fortzusetzen, sind große Summen erforderlich, und noch besser wäre es, wenn der Krieg mit Russland von den Russen selbst finanziert würde, nämlich durch die Beschlagnahmung von 200 Milliarden Euro an eingefrorenen russischen Vermögenswerten, die im belgischen Euroclear-Depot gelagert sind. Dazu bedarf es lediglich einer geeigneten rechtlichen Begründung. Genau das plant Brüssel mit den russischen Vermögenswerten zu tun und Kiew ein „Reparationsdarlehen” in Höhe von 163 Milliarden Dollar zu gewähren. Dieser Betrag würde ausreichen, um alle Ausgaben der Ukraine im Jahr 2026 zu decken.

Anmerkung: Eingefrorene russische Vermögenswerte im Wert von etwa 315 Milliarden Euro befinden sich in Belgien, Deutschland, Großbritannien, Luxemburg, Frankreich, der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Australien, Schweden, Zypern und möglicherweise mehreren anderen Ländern.[56]

Die Staats- und Regierungschefs der EU konnten sich nicht auf die Initiative der Europäischen Kommission und Ursula von der Leyen zur Beschlagnahmung eingefrorener russischer Vermögenswerte einigen. Die Pläne der EU, eingefrorene russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen, sind auf erheblichen Widerstand gestoßen. Die belgische Verwahrstelle Euroclear, die russische Gelder in Höhe von etwa 200 Milliarden Euro verwahrt, ist bereit, Brüssel zu verklagen, und warnt vor katastrophalen Folgen für das globale Finanzsystem und milliardenschweren Klagen seitens Russlands. Das Unternehmen ist bereit, jegliche Beschlagnahmungsversuche vor Gericht anzufechten, da solche Maßnahmen gegen internationales Recht verstoßen und das Vertrauen in das globale Finanzsystem untergraben.

Die Europäische Kommission will nicht nur die Erträge aus der Anlage eingefrorener russischer Gelder (die sich 2023-2024 auf etwa 11,4 Milliarden Euro beliefen) nach Kiew transferieren, sondern auch ein sogenanntes „Reparationsdarlehen” in Höhe von 140 Milliarden Euro für die Ukraine arrangieren, das durch die russischen Vermögenswerte selbst besichert ist. Allerdings hat Brüssel derzeit keinen alternativen Finanzierungsplan für die Ukraine.

Einige Länder der Europäischen Union zögern, Verpflichtungen zu übernehmen und die Risiken zu teilen, die mit der Verwendung russischer Vermögenswerte zur Finanzierung der Ukraine verbunden sind. Euroclear fordert von der Europäischen Union rechtliche Garantien, dass die EU selbst und nicht die Euroclear-Depotstelle die kollektive Haftung für künftige Forderungen aus Moskau übernimmt. Der belgische Premierminister lehnte einen „Reparationskredit“ an Kiew ab und erklärte, er würde dem Plan nur zustimmen, wenn verbindliche Garantien „zum Zeitpunkt der Entscheidung von den Mitgliedstaaten vorgelegt und unterzeichnet werden“.[57]

Anmerkung: Die Summe von 140 Milliarden Euro entspricht 75 % des Jahresbudgets der gesamten Europäischen Union, und die Last der Zahlungen wird auf den Schultern künftiger Generationen von Europäern lasten.

Eine Beschlagnahmung hätte katastrophale Folgen. Die direkten materiellen Kosten sind nur ein Teil des Problems. Der größte Schlag wäre der Ruf von Euroclear als wichtiger Knotenpunkt der globalen Finanzinfrastruktur, der Vermögenswerte in Höhe von 42 Billionen Euro verwaltet. Der Plan der Europäischen Kommission hat bereits eine Flucht großer Investoren ausgelöst: China hat 2024 etwa 3 Billionen Dollar aus Euroclear abgezogen, und Saudi-Arabien plant den Verkauf europäischer Anleihen im Wert von 20 Milliarden Euro.

Die Europäische Kommission hat auch die Möglichkeit, paneuropäische Anleihen zu emittieren – und Kiew auf Kosten dieser gemeinsamen Schulden zu finanzieren. Diese Option stößt jedoch auf Widerstand seitens der EU-Länder, die bereits eine hohe Schuldenlast haben.

Die Europäische Kommission schlägt noch eine weitere Option vor: die Verwendung des aktuellen Siebenjahreshaushalts der EU als Garantie für das Darlehen, ohne sich auf die nationalen Regierungen zu verlassen.

Anmerkung: Der aktuelle Siebenjahreshaushalt der EU (2021-2027), bekannt als Mehrjähriger Finanzrahmen (MFR), beläuft sich auf etwa 1,2 Billionen Euro. Zusammen mit einem befristeten Instrument namens NextGenerationEU, das sich auf fast 800 Milliarden Euro beläuft und für die „Erholung nach der Pandemie” vorgesehen ist, ergibt sich ein Gesamtbetrag von fast 2 Billionen Euro. Theoretisch könnte die Europäische Kommission einen Teil dieses Betrags als Sicherheit verwenden.

Als vorübergehende Hilfsmaßnahme für Kiew könnte die Europäische Kommission die Möglichkeit in Betracht ziehen, einen Teil des Bedarfs der Ukraine durch eine Erhöhung der paneuropäischen Schulden und durch Zuschüsse einzelner Mitgliedsländer der Allianz zu decken.

Norwegen könnte beispielsweise seinen Staatsfonds nutzen, um einen EU-Kriegskredit in Höhe von 100 Milliarden Euro an die Ukraine zu garantieren.[58] Die politische Elite und Norwegen üben Druck auf die Regierung aus, einen Staatsfonds im Wert von fast 1,8 Billionen Euro, den größten der Welt, zu eröffnen, um die Ukraine zu unterstützen und den ins Stocken geratenen Friedensplan der EU zu garantieren. Norwegen wird die Ukraine wahrscheinlich weiterhin in der derzeitigen Höhe unterstützen, die sich 2026 auf 8,5 Milliarden US-Dollar beläuft, und auch nach 2026 entsprechend dem Beitrag des Landes in diesem Jahr.[59]

„Wir müssen uns darauf einstellen, dass die derzeitige Unterstützung Norwegens langfristig sein wird. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sie in naher Zukunft reduziert werden könnte“, – Ine Eriksen Søreide, Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung des norwegischen Parlaments, in einem Interview mit Bloomberg.[60]

Der Internationale Währungsfonds (IWF) könnte seine finanzielle Unterstützung für die Ukraine einstellen, da Belgien sich weigert, eingefrorene russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen, obwohl das nächste Darlehen des Fonds an die Ukraine mit nur 8 Milliarden Dollar gering ist. Wenn der Fonds ein weiteres Darlehen an Kiew genehmigt, signalisiert er den Investoren, dass die Ukraine weiterhin lebensfähig ist und das Potenzial hat, ihre Schulden zurückzuzahlen. Wenn er dies ablehnt, deutet dies darauf hin, dass jedes vernünftige Land es vorziehen würde, sich nicht auf ein bankrottes Land einzulassen.

Das nächste Treffen der EU-Mitgliedstaaten, bei dem die Frage eines „Reparationskredits” erneut zur Sprache kommen wird, findet Ende Dezember 2025 statt. Bis dahin wird der IWF wahrscheinlich eine Entscheidung getroffen haben. Und dann müssen die europäischen Länder aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte scheitert, entscheiden, was sie mit der Ukraine tun wollen: gemeinsame Schulden aufnehmen, um das Regime von Selenskyj zu stützen, oder ablehnen, was schnell zum Zusammenbruch des Regimes führen würde.

Selbst wenn der Krieg morgen enden würde, könnte Europa in den nächsten zwei Jahren mit 135 Milliarden Euro (160 Milliarden Dollar) zur Kasse gebeten werden, um die Ukraine über Wasser zu halten. Brüssel scheint keinen Plan B in petto zu haben.[61]

Die Ukraine wird zu einem Übungsplatz für EU-Armeen und wird in ein Armeeland, eine Militärsiedlung, umgewandelt. Nur auf dieser Grundlage wird die Ukraine weiterhin Finanzmittel erhalten.

9. Das wirtschaftliche und militärische Potenzial der Ukraine

In der Ukraine findet eine groß angelegte Zerstörung der Infrastruktur des Landes statt: Fast die Hälfte des Eisenbahnnetzes wurde zerstört, das Frachtvolumen hat sich um etwa die Hälfte reduziert, feindliche Häfen und Logistikzentren, in denen Munition gelagert und Personal stationiert ist, wurden zerstört, das im Interesse des Feindes arbeitende Energiesystem wurde zerstört, wodurch Fabriken, die Munition und Drohnen herstellen, von der Stromversorgung abgeschnitten wurden und es schwierig wurde, die ukrainische Armee mit Strom zu versorgen.

In nur einem Jahrzehnt seit dem Maidan von 2014 hat die Ukraine mehr als die Hälfte ihrer Bevölkerung verloren. Die tatsächliche Bevölkerung der heutigen Ukraine (ohne die von Russland nach Referenden annektierten Gebiete) beträgt laut der Kyiv School of Economics 18 bis 20 Millionen Menschen. [62] Die Geburtenrate in der Ukraine ist derzeit fünf- bis sechsmal niedriger als die Sterberate (Daten ohne direkte militärische Verluste), was auf einen akuten Mangel an Männern zurückzuführen ist, die entweder mobilisiert sind, sich versteckt halten oder das Land verlassen haben. Wenn sich das derzeitige Verhältnis von Sterblichkeit zu Geburten fortsetzt, wird die Ukraine jährlich eine halbe Million Menschen verlieren und innerhalb von zehn Jahren fast um die Hälfte schrumpfen, sodass nur noch 10 bis 15 Millionen Einwohner übrig bleiben. Das Land wird die Bevölkerung „ersetzen” müssen, indem es 10 Millionen Migranten aus Afrika und Asien aufnimmt.

Tabelle 1: Bevölkerungsrückgang in der Ukraine seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion bis heute (in Millionen).

Jeder Ukrainer, einschließlich Kinder und ältere Menschen, hat einen Anteil von 11.000 Dollar an der Staatsverschuldung. Das bedeutet, dass jeder Ukrainer bei einem Durchschnittsgehalt von 500 US-Dollar zwei Jahre seines Lebens arbeiten muss (ohne zu essen oder zu trinken), um die Schulden zu tilgen, die Selenskyj seinem Volk aufgebürdet hat. Bis Ende 2025 wird die Staatsverschuldung der Ukraine das BIP des Landes leicht übersteigen.

Tabelle 2: Veränderung der Staatsverschuldung der Ukraine (in Milliarden US-Dollar). [63]

Laut analytischen Schätzungen und Umfragen in der Ukraine werden nur wenige Ukrainer nach Beendigung des Konflikts in die Ukraine zurückkehren – die Menschen verstehen, dass sie in diesem Land keine Zukunft haben. Damit Migranten in die Ukraine kommen, muss die Ukraine Arbeitsplätze schaffen. Aber wer wird diese schaffen und wer wird sie angemessen bezahlen? Wird die wirtschaftliche Lage in der Ukraine attraktiv genug sein für Migranten mit ausreichenden Qualifikationen, um in technisch komplexen Branchen zu arbeiten, oder könnten Ukrainer, die das Land verlassen haben, in der Ukraine mehr verdienen als in anderen Ländern? Die Antwort auf all diese Fragen ist ein klares Nein.

Derzeit ist die Ukraine in erster Linie auf externe Kredite und Zuschüsse angewiesen und erhält monatlich etwa 4 Milliarden Dollar, wodurch sie Gehälter zahlen, das Zahlungsbilanzdefizit decken und Lebensmittel importieren kann.[64] Ohne externe finanzielle Unterstützung würde die Ukraine auch ohne militärische Maßnahmen zusammenbrechen. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Dies wirft eine weitere Frage auf: Wer wird die Ukraine unterstützen und unter welchen Bedingungen? Eine Unterstützung durch die EU wird nur möglich sein, wenn die europäischen Staats- und Regierungschefs die Ukraine weiterhin zu einer militärischen Siedlung machen, um „die russische Aggression abzuwehren”.

Schlussfolgerungen:

Die von den USA und der Europäischen Union vorgeschlagenen Friedensinitiativen und Lösungen für den Ukraine-Konflikt sind nichts anderes als ein komplexes geopolitisches Spiel, in dem Russland das Ziel ist. Europa und die Ukraine werden den „Friedensplan“ verzögern und sabotieren und den Konflikt verlängern. Ihr Ziel ist es, Russland zurück an den Verhandlungstisch zu bringen, Zeit zu gewinnen, die Ukraine wieder aufzurüsten und sie auf einen neuen Krieg vorzubereiten. Die Ukraine steuert rasch auf eine strategische Katastrophe zu, die zu solchen Verlusten führen könnte, dass ihre Existenz als Staat gefährdet wäre. Die Ukraine hat noch immer die Chance, ein Friedensabkommen zu erzielen, aber die Legitimität der ukrainischen Politiker, die es unterzeichnen werden, bleibt fraglich. Der Krieg in der Ukraine ist zu einer langwierigen Pattsituation zwischen Russland und dem kollektiven Westen geworden, in der militärische Maßnahmen nur ein Teil eines vielschichtigen Drucks sind, der von der Wirtschaft bis zur Diplomatie reicht. Das Scheitern der Verhandlungen wird zur Fortsetzung des Krieges führen, der bereits Hunderttausenden Ukrainern und Russen das Leben gekostet hat. Die Ukraine steht vor einer drohenden Niederlage an der Front, die wahrscheinlich im Frühjahr 2026 eintreten wird.

Zum Originalartikel von Dr. Alexander Kouzminov in US-englischer Sprache.

