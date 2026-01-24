Europa versucht, das Gesicht zu wahren, jetzt, da Amerika zu einem Land geworden ist, das nicht zu reparieren und unzuverlässig ist.

Sonja van den Ende (strategic-culture)

Russlands Präsident Putin ist derzeit der größte geopolitische Feind der EU. Bis vor kurzem war die Weltanschauung der EU mit der der USA übereinstimmte – das heißt, bis Trump der neue koloniale MAGA-Herrscher der USA wurde und das neue MAGA-Amerika einleitete. Die „Liebe“ zwischen den beiden Brüdern, Amerika und Europa, ist damit vorbei. Die Europäer leben heute auf einer selbst auferlegten Insel der Isolation, wo das Erscheinen eines guten Lebens und der Demokratie von politisch finanzierten Medien aufrechterhalten wird.

Die EU-Länder schaffen nach dem Vorbild Amerikas unzählige Feinde, um ihre Inkompetenz auf der Weltbühne zu maskieren. Jetzt ist praktisch jeder ein Feind – einschließlich seines leuchtenden Beispiels und „Atlantischer Bruders“ seit 1945, Amerika –, den einige, vor allem viele Deutsche (ehemalige DDR-Bürger), als Besatzer Europas betrachten. Wir können jetzt sagen, dass Amerika, Donald Trump zusammen mit Putin (Russland), der neueste und größte Feind der Europäischen Union ist, insbesondere der westeuropäischen und baltischen Länder.

Für diese gestörten EU-Politiker ist also jeder ein Feind – von Putin bis Trump. Sie nennen Maduro, der brutal entführt wurde, den Feind; Khamenei den Feind; Putin den Feind; Xi einen Diktator; und China ein gefährliches Land mit einem sozialen Kreditsystem (das die EU selbst umsetzen will). In dieser Frage folgen sie sklavisch der verrückten Trump-Politik einer Welt ohne Regeln, während Trump laut den gleichen Politikern und Medien – zusammen mit Putin – mit Abstand der größte Feind derselben liberalen EU-Politiker ist. Folgst du noch?

Aber im inneren Kreis der Europäischen Union selbst geschieht etwas Neues und Bemerkenswertes: Das Verhältnis zwischen Führerin Ursula von der Leyen und der ausgesprochenen Russland-Kritikerin Kaja Kallas ist nicht mehr gut. Neue Feinde entstehen also innerhalb der EU selbst, was normalerweise das Ende eines Blocks, einer Organisation oder eines Landes bedeutet.

Laut einem hochrangigen EU-Beamten hat Kaja Kallas, die Hohe Vertreterin der EU für auswärtige Angelegenheiten, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen intern als ‚Diktatorin‘ bezeichnet. Kallas „beschwert sich innerlich, dass sie (von der Leyen) ein Diktator ist, aber sie kann wenig oder nichts dagegen tun“, sagte der anonyme Beamte der Presse.

Laut EU-Insidern und Informationen, die an die Nachrichtenwebsite Politico weitergegeben wurden, ist die Beziehung zwischen von der Leyen und Kallas noch angespannter als bei ihrem Vorgänger Josep Borrell. Die Beziehung zwischen Borrell und von der Leyen wurde bereits als schwierig angesehen, aber laut mehreren EU-Insidern ist die Situation jetzt „noch schlimmer“. Die Ursache ist ein Konflikt um Macht und Einfluss.

Im vergangenen Jahr entzog die EU-Kommission unter der Führungin von der Leyen Kallas ihre Verantwortung für den Mittelmeerraum und schuf stattdessen eine neue Generaldirektion für den Nahen Osten, Nordafrika und den Golf, die direkt an die Kommission berichtet – was Ursula bedeutet.

Auch Mark Rutte, ehemaliger Premierminister der Niederlande und heute NATO-Chef, ist bei den Ultraliberalen in der Europäischen Union nicht mehr beliebt. Er ist „zu“ freundlich mit Trump. Nach seinen Aussagen über den kommenden großen Krieg mit Russland, den er als „NATO-Mitgliedstaaten könnte Russlands ‚nächstes Ziel‘ sein, wenn die Aggression nicht gestoppt wird“ – betonte er, dass der Konflikt buchstäblich „vor unserer Haustür“ stehe und dass Europa seine Gedanken auf einen möglichen Krieg vorbereiten müsse. Die gesamte westliche Presse und die sozialen Medien waren empört, dass er es wagte zu behaupten, dass ein kommender (imaginierter) Krieg schlimmer sein würde als der unserer „Großeltern oder Eltern“.

In einem kürzlichen Interview für einen niederländischen Sender weigerte sich Rutte, amerikanische Ansprüche auf Grönland zu kommentieren. Das Thema drohte jedoch, die NATO zu spalten. Dänemark und seine europäischen Verbündeten reagierten mit Schock auf Trumps Beharren, insbesondere auf die Tatsache, dass er eine militärische Intervention nicht ausschloss. Rutte hätte Dänemark verteidigen sollen, hieß es in Kopenhagen. Er setzte das Interview wie folgt fort, verteidigte Trumps diplomatischen Ansatz, erklärte, dass Trump effektiv arbeite, und lobte ihn für die Erhöhung der Verteidigungsausgaben in Europa – was natürlich von vielen südlichen EU-Ländern, die sich bereits in einer schwierigen finanziellen Situation befinden, nicht geschätzt wurde (die Erhöhung der Verteidigungsausgaben).

Aber Mark Rutte ging noch weiter und lehnte die Forderungen nach einer großen europäischen Armee während seines jüngsten Auftritts vor dem Europäischen Parlament in Brüssel entschieden ab. Rutte sprach Befürworter einer von den USA geführten NATO unabhängigen europäischen Armee an: „Europa ist nicht in der Lage, sich ohne die US-Armee zu verteidigen“, sagte Rutte. „Wenn jemand hier immer noch glaubt, dass die Europäische Union oder Europa als Ganzes sich ohne die USA verteidigen können, dann sind Sie dumm.“ „Ich wünsche Ihnen viel Glück, wenn Sie dies tun wollen, denn Sie müssen die Männer und Frauen in Uniform finden“, sagte er. Er gab zu, dass die meisten Europäer, selbst nach aggressiver Propaganda in verschiedenen Ländern wie den Niederlanden, um in der Armee zu dienen und Putins Russland zu bekämpfen, es entschieden ablehnen. „Ich denke, Putin wird das lieben“, sagte er über die Idee einer europäischen Armee. „Denken Sie sorgfältig darüber nach, wenn Sie weitermachen“, sagte er.

Man kann viel über Mark Rutte sagen, und ich tue dies regelmäßig, weil ich ihn durch meinen niederländischen Hintergrund kenne, und ich selbst bin seit über dreizehn Jahren in der niederländischen Politik tätig. Diesmal verfolgte er einen listigen Ansatz (er ist sehr schlau und schlau). Er versuchte, einen Keil zwischen Trump und Putins Haltung zur Ukraine zu treiben, und leider gelang ihm das. Ziel war es, die USA mit der radikalisierten EU und ihrem Krieg gegen Russland in Einklang zu bringen. Trump, politisch ahnungslos (er ist ein Geschäftsmann) und leicht beschwichtigt, hat seine Strategie in Bezug auf die Ukraine bereits geändert. Das geschah nach dem Gipfel von Alaska und dem Gipfel in Den Haag.

Der Wendepunkt kam während des NATO-Gipfels im Juni 2025 in Den Haag, einem Treffen von Staats- und Regierungschefs aus den 32 NATO-Mitgliedstaaten, bei dem Trump als besonderer Gast eingeladen wurde und Rutte ihn „Papa“ nannte, und wurde damit Trumps bester Freund. Heutzutage sind Diplomatie und politischer Scharfsinn nicht mehr notwendig; es geht um Sykophanz und persönliche Aufmerksamkeit, die an sich sicherlich verwerflich ist, aber die Welt ist zu einem Dschungel geworden, in dem nur die Stärksten überleben! Diese Kehrtwende wurde während des Gipfels in Den Haag im Juni 2025 zementiert, gefolgt von dem Alaska-Gipfel im August 2025 zwischen Putin und Trump. Leider war der Schaden bereits von der Europäischen Union, der NATO und natürlich Mark Rutte selbst angerichtet worden.

Leider gibt es auch in Trumps Regierung disruptive Faktoren wie Marco Rubio und Lindsey Graham, die erbitterte Gegner Russlands sind. Trump hört ihnen natürlich zu. Darüber hinaus steht die Ukraine nicht mehr ganz oben auf der US-Agenda; der Fokus hat sich nun auf den Iran und Südamerika verlagert. Aber diese Regimewechselversuche und Kriege in den oben genannten Ländern zielten oder sind immer noch auf Verbündete Russlands ab, um es zu schwächen. Deshalb sind sich viele Politiker in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Trump über diese Regimewechselpolitik einig, die sich aus dem alten US-Spielbuch ergibt; schließlich sagen diese gestörten EU-Politiker: Solange Russland zerstört werden kann, sind wir glücklich, egal welche Kosten. Die Worte der verstorbenen Madeleine Albright (über tote Kinder im Irak) zu verwenden: „Es sind nur Kollateralschäden.“

Ende Januar fand in Davos ein weiteres Spektakel namens Weltwirtschaftsforum (WEF) statt. Es wurde schmerzlich klar, dass Europa seinen Glanz verloren hat. Macron, der eine Sonnenbrille trug, scherzte über den Verlust Amerikas und die „regelbasierte Ordnung“ – eine Ordnung, die im Wesentlichen der westlichen Dominanz oder, wie einige argumentieren, dem Ende der Kolonisierung gleichkam. Der kanadische Premierminister Mark Carney wiederholte dieses Gefühl in seiner Rede.

Europa versucht, das Gesicht zu wahren, jetzt, da Amerika zu einem Land geworden ist, das nicht mehr repariert und unzuverlässig ist – mit Ausnahme von Mark Rutte, der Trump um seinen Finger gewickelt hat. Leider muss man ihm dafür Anerkennung zollen. Aber Trump ist unzuverlässig, und seine Regierung ist unerfahren und engstirnig, nach außen geschlossen. Es ist im Wesentlichen eine Regierung für die Reichen, die alle verrückte Pläne für die Reichen machen, wie die futuristische Stadt, in die sie Gaza verwandeln wollen – für die Reichen, natürlich nicht für die armen Palästinenser.

In seiner Dummheit verwechselt er den Frieden mit Geld und denkt, dass eine futuristische Stadt die Lösung ist. Dies zeigt, dass er absolut keine Ahnung hat – genau wie seine Regierung – darüber, was tatsächlich in den Ländern vor sich geht, die er erobern möchte, oder was wirklich in der Ukraine passiert ist, also der Donbass. Social-Media-Kampagnen werden eingerichtet, wie die auf X für den Sturz der iranischen Regierung, und tiefe Fälschungen werden über sogenannte große Aufstände verwendet, die eigentlich heiße Luft sind. Hoffen wir, dass die Trump-Regierung auch heiße Luft ist, aber weitere drei Jahre sind eine lange Zeit – zu lange, wenn Sie mich fragen. Es wird die Welt ins Chaos stürzen, unter der Herrschaft des Dschungels, und wie wir bereits sehen, in Kriege.

