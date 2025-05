Wie Donald Trump die Kunst des politischen Verhandelns entdeckt

von Thierry Meyssan (voltairenet)

Wir verstehen die Verhandlungen in der Ukraine und im Nahen Osten nicht, weil wir den Unterschied zwischen Kriegen und Bürgerkriegen nicht verstehen. Wir nähern uns dem Friedensschluss, als ginge es darum, das Gemeingut bei einer Scheidung, nach einigen Jahren des Zusammenlebens, aufzuteilen. Aber Kriege sind von beispielloser Intensität und wurzeln in uralten Konflikten, die oft mehrere Generationen andauern. Im Allgemeinen sind materielle Bedingungen, Leid und Gewalt gegenüber Ungerechtigkeiten sehr zweitrangig.

Wir wissen nichts über den Inhalt der Verhandlungen, die die Trump-Regierung mit den Jemeniten von Ansar Allah geführt hat, und kennen nur sehr wenig von den Verhandlungen, die sie mit dem Iran, Israel und Russland führt. Wir kennen nicht mehr als ein paar Erklärungen, hier und da, die nicht dazu gedacht sind, uns verständlich zu machen, was geschieht, sondern um diejenigen in Schach zu halten, die sich dem Frieden widersetzen, und um diejenigen zu beruhigen, die auf ihn hoffen.

Darüber hinaus ist die Verhandlungsmethode dieses zum Staatsoberhaupt gewordenen Geschäftsmannes, d.h. die Methode von Donald Trump, schwindelerregend. Er bemüht sich inkohärente Positionen zu nennen, aber dann keine einzuhalten, nur um seine Partner zu erschüttern, in der Hoffnung, ihnen ihre Trümpfe aus der Tasche zu ziehen Diese Methode, die nichts Diplomatisches an sich hat, ignoriert die tiefen Gründe der Konflikte. Sie erkennt nur, worüber sich beide Seiten beschweren. Am Ende kann es zu Vereinbarungen führen, die manche Unterzeichner vielleicht momentan akzeptieren, aber später bereuen.

Wie dem auch sei, es muss schnell gehandelt werden. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sind, auch wenn sie an Intensität abgenommen haben, weiterhin tödlich und zerstörend. Die sensationellen Ankündigungen, dass dieser oder jener Krieg in wenigen Tagen hätte gelöst werden können, sind bereits auf harte Realitäten gestoßen.

Wahre Diplomaten und wahre Krieger zielen nicht darauf ab, den anderen zu besiegen, sondern mit ihm zu leben. Sie können sich nicht mit Führungskräften verstehen, die die Besten sein wollen, aber sie können Probleme mit Hilfe derjenigen lösen, die das produzieren wollen, was für andere nützlich sein kann. Donald Trump ist von diesem Kaliber.

Die aktuellen Probleme sind jedoch nicht russische, sondern vor allem US-amerikanische. Dies könnte auch in Bezug auf Palästina und den Iran der Fall sein. Um im Ukraine-Konflikt voranzukommen, muss man vor allem nicht den russischen Standpunkt ändern, sondern sich mit der bedingungslosen Unterstützung eines Teils des Westens für die „integralen Nationalisten“, der historischen Verbündeten der Nazis, auseinandersetzen. Dem Trump-Team wurde schnell klar, dass die russische Behauptung, die Ukraine zu „entnazifizieren“, keine Erfindung der Kriegspropaganda war [1]. In der Ukraine gibt es mehrere hundert Denkmäler zum Ruhm der Reichskollaborateure, ganz zu schweigen von den Gebäuden und Alleen, die deren Namen tragen [2]. Die Lektüre der Werke von Dmytro Donzow, insbesondere seines Buches „Націоналізм“ (Nationalismus), ist heute in den Streitkräften der Ukraine Pflicht; ein Werk, das Adolf Hitlers „Mein Kampf„ [3] entspricht. Die wichtigste Kirche der Ukraine ist verboten worden, weil sie die Autorität des Moskauer Patriarchen anerkennt. Mehrere Millionen Bücher wurden verbrannt, weil sie auf Russisch, der bösen Sprache, geschrieben waren oder weil sie von russischen Autoren wie Alexander Puschkin (1799-1837) oder Leo Tolstoi (1828-1910) geschaffen wurden. Alle Oppositionsparteien wurden verboten, und der derzeitige Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Neuwahlen verboten, indem er alle drei Monate das Kriegsrecht verlängerte, das sie verbietet.

Um dieses Problem anzugehen, muss Donald Trump den Ukrainern etwas geben. Er hat sich dafür entschieden, die Grausamkeit Russlands in Frage zu stellen, wenn es seines Rechtes sicher ist, was auch der Fall ist. Die westliche Presse hat sich dafür entschieden, nur die Passage zu hören, in der sich der US-Präsident fragt, ob Wladimir Putin verrückt geworden ist. Im selben Beitrag verurteilte er aber auch die Rede von Wolodymyr Selenskyj. Er setzte daher die Grausamkeit des russischen Präsidenten mit der Böswilligkeit des ukrainischen Führers gleich. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass, wenn er aus emotionaler Sicht den Ukrainern einen Vorteil verschafft, er ihn aus politischer Sicht den Russen gibt.

So kommt es, dass wir einer Zivilisation angehören, in der die Emotionen die Vernunft ersetzt haben. Wir weinen mit den integralen Nationalisten und glauben, dass wir das Leid der Ukrainer teilen. Auf lange Sicht werden wir jedoch die Fakten erkennen und uns gegen die integralen Nationalisten, die wir heute unterstützen, oder sogar gegen die Ukrainer im Allgemeinen wenden, weil wir uns für unsere derzeitigen Positionen schämen werden. Das ist der Sinn der Geschichte: Wir kehren immer wieder zu Haltungen zurück, auf die wir stolz sein können.

Wladimir Putin hat unsere Wende bereits vorweggenommen. Ihm zufolge werden die einseitigen Zwangsmaßnahmen der Europäischen Union nicht von Dauer sein. Wir werden irgendwann zu unseren früheren Überzeugungen zurückkehren, wie wir einst die französisch-russische Freundschaft gefeiert haben. Das ist der Grund, warum Putin seine Armee zurückhält, deren militärische Überlegenheit ihm ermöglicht hätte, Odessa längst einzunehmen und damit die Wiederherstellung des alten Russlands zu vollenden.

Das ist es, was sich jetzt abspielt. Die Abgrenzung von Territorien ist in Bezug auf die Beziehungen zwischen den Menschen von geringer Bedeutung. Materielle Fragen sind immer zweitrangig gegenüber der Freiheit jedes Einzelnen. Die Völker, die in der Ukraine leben, werden keine Schwierigkeiten haben, die Teilung ihres Landes zu akzeptieren, wenn sie von dem Druck befreit sind, der von den Faschisten ausgeübt wird, die ihre Urgroßeltern massakriert haben.

Donald Trump wusste nichts über die Geschichte Russlands und der Ukraine, aber er lernt schnell. Er glaubt nicht mehr an die Wahnvorstellungen des Westens, wonach Moskau die Ukraine einnehmen will, und dann auch den Rest Europas. Er glaubt auch nicht an die Wahnvorstellungen von Kaja Kallas und den Balten, für die Russland ein „Gefängnis der Völker“ ist, das zerstückelt werden muss.

Ebenso wusste Donald Trump nichts über die Geschichte Israels und des Iran, aber er erfuhr, dass die revisionistischen Zionisten von Yitzhak Schamir die SAVAK organisierten, die politische Polizei des Schahs Reza Pachlavi, und seines Premierministers, des Nazi-Generals Fazlollah Zahedi, der gerade nach dem Sturz von Mohammad Mossadegh aus dem britischen Gefängnis entlassen worden war [4]. Es ist schwer zuzugeben, aber ja, die schreckliche SAVAK wurde von israelischen Juden, „revisionistischen Zionisten“, im Dienste eines Nazi-Generals organisiert [5], genauso wie es schwierig ist zuzugeben, dass die ukrainischen integralen Nationalisten viel mehr ihrer Landsleute als ausländische Feinde getötet haben. Donald Trump und sein Unterhändler Steve Witkoff haben verstanden, dass es im Nahen Osten nicht um die militärische Atommacht geht (auch wenn es Israel ist und nicht der Iran, der die Bombe hat), sondern um die zweite Runde von Verbrechen, die vom Schah-Regime mit diskreter Unterstützung einiger Israelis begangen wurden.

Die Iraner können, wie andere Menschen auch, viel Gewalt und Leid ertragen, aber keine Ungerechtigkeit.

