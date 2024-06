Wie die Ukraine zum Vernichtungslager des eigenen Volkes wird

Notschrei aus der Ukraine: Männer werden aus Autos gerissen, brutal an die Front gezwungen, in Rekrutierungszentren misshandelt. Zehntausende versuchen zu fliehen. Täglich werden die Leichen von Ertrunkenen aus einem Grenzfluss gezogen. Präsident Selenskyj beklagt währenddessen fehlende Moral und zu wenig Männer an der Front. Ein neues Gesetz zur Verschärfung der Mobilisierung (18.5.24) soll nun „Abhilfe“ schaffen. Was von US-Seite „wohlwollend“ mit neuen Waffenpaketen unterstützt wird, ist in Wahrheit ein gigantisches Verbrechen – oder, wie der ukrainische Außenminister makaber, aber unzweideutig, sagt: „Sie stellen die Waffen, wir die Menschen.“ [weiterlesen bei kla.tv]

