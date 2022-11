Wie die Superreichen die US-Regierung kontrollieren

Von Eric Zuesse (globalresearch)

Die US-Regierung versucht zu verbergen, wie obszön die Vermögensverteilung der Nation ist; aber eine bemerkenswert klare Darstellung davon (der US-Privatvermögensverteilung) war die Webseite des Board of Governors des Federal Reserve Systems, die einen „Überblick“ über die „Verteilung des Vermögens“ ab „1989: Q3“ und „Verteilung des Vermögens“ präsentierte erstreckt sich bis „2021:Q2“ . (Dies wird hier anhand der gemeldeten Daten noch deutlicher dargestellt.)

Das Folgende zeigt Aufschlüsselungen der Vermögensquintile – Prozentsätze des Vermögens, das von den Haushalten der Nation gehalten wird, vom oberen bis zum untersten Fünftel – in „Billionen US-Dollar“ für jedes Fünftel – während des letzten Quartals (das „ 2021:Q2“), wie auf dieser Webseite gezeigt :

Top 5 = Top 20 % insgesamt 94,68 Billionen $ (36,23 Billionen $ für die besten 1 % + 58,45 Billionen $ für alle nächsten 19 %)

2. 5. = Top 40 % – Top 20 %: 20,68 Tillionen US-Dollar

3. 5. = Top 60 % – Top 40 %: 9,62 T$

4. 5. = Top 80 % – Top 60 %: 5,41 Billionen US-Dollar

5. 5. = Zu 100 % – Top 80 %: 3,69 Tillionen US-Dollar

100 % = 94,68 t $ + 20,68 t $ + 9,62 t $ + 5,41 t $ + 3,69 t $ = 134,08 t $ insgesamt.

Also: Top 20% = 70,6% des gesamten Vermögens.

Die oberen 40 % = 86,0 % des gesamten Vermögens.

Die oberen 60 % = 93,2 % des gesamten Vermögens.

Die oberen 80 % = 97,2 % des gesamten Vermögens.

Top 100% = 100% des gesamten Vermögens.

Zusätzlich gezeigt wurden die oberen 1%:

Top 1 % („99–100 %“): 36,23 Billionen US-Dollar

Top 20 % weniger als Top 1 %: 58,45 Billionen $

Also: Die obersten 1 % (die reichsten 5 % der reichsten 20 %) hielten 38,3 % aller 94,68 Billionen US-Dollar des obersten Fünftels.

Top 1% = 27% des gesamten Vermögens.

(Die unteren 1 % wurden nicht angezeigt.)

Die unteren 20 % = 2,8 % des gesamten Vermögens.

Untere 40 % = 6,8 %

Untere 60 % = 14,0 %

Untere 80 % = 29,4 %

Praktisch alle Menschen, die über das verfügbare Geld verfügen, um bedeutende Spenden an die von ihnen bevorzugten Politiker zu tätigen, befinden sich im oberen Fünftel – die Menschen, die über 70,6 % des gesamten Vermögens verfügen. Sie beherrschen das politische Geld der Nation. Fast alle der virtuellen Bestechungsgelder, die politische Wahlkampfkisten in Amerika füllen, stammen von den reichsten 20 % der Amerikaner – und die obersten 1 % enthalten alle „Königsmacher“. Und wenn Sie zu den unteren 80 % der Vermögenden in den USA gehören, sind Sie überhaupt nicht in der US-Regierung vertreten .

Die obersten 1 % haben weitaus mehr als die übrigen obersten 20 % zur Verfügung, um an ihre bevorzugten Politiker zu spenden, weil diese Leute – die Top-One-Prozent – ​​die Vorstandssitze der Unternehmen innehaben und die Führungskräfte der Unternehmen auswählen, die eingestellt werden die Lobbyisten des Kongresses, um die entscheidenden Kongressmitglieder zu unterhalten, zu belohnen und einzustellen, um ihren Unternehmen zu dienen, und um jenen Top-Ein-Prozenten zu dienen, die all diese Unternehmen kontrollieren. Zu diesen Unternehmen gehören diejenigen, die alle großen und die meisten kleinen Nachrichtenmedien kontrollieren und dadurch das „Wissen“ und damit die Ansichten der meisten Wähler (in jeder Partei) prägen.

Amerika hat rund tausend Milliardäre, und sie haben die Kontrolle über so viel frei verfügbares Geld, dass sie den Kongress dazu bringen können, kein Gesetz zu verabschieden, das diese Superreichen ablehnen , und viele der Gesetzesvorlagen zu verabschieden, die diese Superreichen wollen Gesetz werden. Also sind fast alle der etwa tausend Personen, die die US-Regierung kontrollieren, Milliardäre. Sie kontrollieren insbesondere internationale Konzerne. Diese wenigen Leute dominieren beide Parteien.

Aber sie tun es sehr viel hinter den Kulissen. In früheren Jahrhunderten waren Aristokraten öffentlich durch formelle Titel bekannt; aber in den heutigen „Demokratien“ sind sie stattdessen so verborgen, wie sie nur sein können. Sie wollen nicht, dass die Öffentlichkeit weiß, dass die Regierung nur sie vertritt, weil andernfalls die Aussage der Regierung, dass diese oder jene ausländische „Diktatur“, die keine wirkliche Bedrohung für die nationale Sicherheit des eigenen Landes darstellt, einem Regimewechsel unterzogen werden sollte , würde die Bürger stattdessen fragen lassen: „Ist es nicht das Regime unserer Nation, das zuerst geändert werden sollte??” Jeder Blick in die „Nachrichten“-Medien wird deutlich machen, dass sie DIESE Frage NICHT in den Köpfen haben wollen. Die Botschaft lautet stattdessen immer, die ausländischen Führer, die von den Milliardären der eigenen Nation durch einen Regimewechsel ersetzt werden wollen, zu einem Regimewechsel zu bringen. Das ist der Weg, die Öffentlichkeit dazu zu bringen, bereit zu sein, (über ihre eigenen Steuern) das „Verteidigungs“-Ministerium zu finanzieren. Ist es nicht un-„patriotisch“, die Ausgaben für „Verteidigung“ kürzen zu wollen? Woher kam DIESE Idee?

Das neue Buch des investigativen Historikers Eric Zuesse , AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change , handelt davon, wie Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt eroberte, um sie den US-amerikanischen und verbündeten Milliardären zu versklaven. Ihre Kartelle extrahieren den Reichtum der Welt, indem sie nicht nur ihre „Nachrichten“-Medien, sondern auch die sozialen „Wissenschaften“ kontrollieren – und die Öffentlichkeit täuschen. Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

Wer die US-Regierung kontrolliert, kontrolliert auch den EU-Sumpf, Berlin, London, Paris u.v.a., wie an den unsinnigen Russland-Sanktionen nicht zu übersehen ist. Eine Regierung, die für die Bürger und die Industrie preiswerte Energie verbietet, kann entweder nur krank im Kopf, oder von irgendwelchen Idioten gesteuert sein. Was soll’s.

„Ich fordere, dass die Dummheit der Massen endlich abgeschafft wird. Denn nicht die wenigen 10.000 Psychopathen sind unser Problem, sondern die 7 Milliarden Dummköpfe, die sich lieber Fußball, DSDS & Co reinpfeifen, anstatt sich um ihre ureigensten Angelegenheiten zu kümmern“. (Buro Tanic, Mitglied des Europäischen Parlaments)

