Wie die arabischen Länder auf den amerikanisch-israelischen Krieg reagieren

Zu den großen Verlierern des Iran-Kriegs gehören auch die arabischen Staaten, die sich auf den Schutz der USA verlassen haben, der sich nun im Gegenteil zu einer existenziellen Bedrohung entwickelt hat. Aber wie werden die arabischen Staaten reagieren?

Quelle: anti-spiegel

Da es bisher nicht viele Berichte und Analysen über die Reaktion der arabischen Länder auf den amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran gibt, fand ich einen Artikel des Libanon-Korrespondenten der TASS zu dem Thema interessant und habe ihn übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Araber sind enttäuscht von Amerika: Wie die Länder des Nahen Ostens auf die Eskalation reagieren

Dmitry Zelenin, Leiter des TASS-Büros im Libanon, über die Verluste durch die amerikanisch-israelische Operation gegen den Iran.

Die Unbeliebtheit eines großangelegten Krieges gegen den Iran im Nahen Osten ist unter anderem auf die Angst vor katastrophalen wirtschaftlichen Folgen und die Weigerung der Bevölkerung zurückzuführen, sich zum Spielball geopolitischer Machtspiele machen zu lassen.

Der direkte Konflikt zwischen Israel und den USA mit dem Iran im Juni 2025 löste in arabischen Ländern ebenfalls eine Welle von Antikriegsprotesten und scharfer Kritik aus. Diesmal führten Teherans Vergeltungsschläge gegen die Infrastruktur der Golfstaaten zu wütenden Vorwürfen gegen die Islamische Republik. Die politischen Eliten der arabischen Monarchien sind jedoch gezwungen, die Stimmung auf der Straße zu berücksichtigen und sich daher von einer direkten Unterstützung der amerikanisch-israelischen Operation zu distanzieren, um innenpolitische Destabilisierung zu vermeiden.

Die bedrohliche Lage in der Straße von Hormus für den Ölsektor, die Unterbrechung des Flugbetriebs, die Krise im Tourismus und die Evakuierung der Bevölkerung aus Gefahrengebieten – all dies schürt die Unzufriedenheit über die anhaltende Eskalation.

Wer ist Schuld?

Die Militäroperation gegen den Iran hat die Feindseligkeit gegenüber Israel in der arabischen Öffentlichkeit verstärkt. Die Aussage des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, er wolle das Gesicht des Nahen Ostens mit Gewalt verändern, wurde von zahlreichen Politikern kritisiert.

So sah beispielsweise Ali Faisal, stellvertretender Vorsitzender des Palästinensischen Nationalrats (PNC, des Exilparlaments) und Generalsekretär der Demokratischen Front zur Befreiung Palästinas (DFLP), in der neuen Aggression gegen den Iran Netanjahus Versuch, Israel als Regionalmacht zu etablieren, die anderen ihren Willen aufzwingen kann. „Unter Netanjahus Regierung hat sich Israel von einem aggressiven Staat, der arabische Gebiete besetzt hält, zu einer regionalen Supermacht gewandelt, die ihre kolonialen Ambitionen offen zur Schau stellt“, erklärte er mir. „Im Grunde ist Israels Politik imperialistisch und zielt auf den gesamten Nahen Osten ab. Daher rührt der Wunsch, die Landkarte unter dem Vorwand der Selbstverteidigung neu zu zeichnen, also den Nahen Osten gewaltsam zu unterwerfen.“

„Wäre Israel im Sicherheitsrat auch nur ein einziges Mal gebremst und Netanjahu vom Internationalen Strafgerichtshof für die Ereignisse in Gaza zur Rechenschaft gezogen worden, dann wäre er vielleicht nicht so arrogant und würde nicht so triumphierend wirken“, meint der palästinensische Politiker.

Der Militäranalyst General Hassan Jouni hält Netanjahu für den Hauptschuldigen des Konflikts. Seiner Ansicht nach hat der heimtückische Kriegsbeginn Schockwellen in den Hauptstädten der Staaten des Golf-Kooperationsrates ausgelöst, die auf eine diplomatische Lösung der Krise gehofft hatten. „US-Präsident Donald Trump, der den Militäreinsatz gegen den Iran gemeinsam mit Israel begonnen hat, ist im Grunde zu einer Geisel in Netanjahus Spiel geworden“, sagte mir der General. Jouni, ein führender arabischer Analyst für Militärstrategie, glaubt, dass Trump die militärische Konfrontation so schnell wie möglich beenden will, indem er formell den Sieg über das iranische Regime erklärt. Netanjahu will dieses Szenario nicht akzeptieren, da er die totale Zerschlagung der Islamischen Republik anstrebt. „Das ist in der Tat der Krieg, den Israel immer wollte, der Krieg, in den es die USA hineinziehen wollte“, behauptet der General. „Aber ich habe das Gefühl, dass Trump die Welt überraschen und den Konflikt trotz Netanjahus Einwänden beenden wird. Er wird behaupten, dass Irans militärische Kapazitäten zerstört, geschwächt seien und keine Bedrohung mehr für die USA oder Israel darstellen. Und dass die zuvor verhandelten Themen, Atomanlagen, das Raketenprogramm und das Raketensystem, militärisch gelöst seien.“

Laut dem Experten wird der Krieg beendet, sobald die Vereinigten Stabschefs Trump eine Einschätzung vorlegen, aus der hervorgeht, dass die Kosten des Konflikts ein unerschwingliches Ausmaß erreicht haben. „Was die Mission zum Sturz des Regimes betrifft, wird man Trump mitteilen, dass diese aufgrund fehlender innerer Kräfte, die einen Putsch durchführen und eine Spaltung der iranischen Armee herbeiführen könnten, nicht durchführbar ist“, vermutet Jouni. „Man wird ihm sagen, dass das Regime beschlossen hat, bis zum Ende zu kämpfen und nicht ohne Bodenoperationen fallen wird. Dadurch steigt das Risiko, in einen langwierigen Abnutzungskrieg hineingezogen zu werden, was angesichts steigender Energiepreise unerwünscht ist.“

Das schwache Glied

Insgesamt meinen die Beobachter in der Region, dass Trump im Gegenzug für eine Pause oder Einstellung der Militäraktionen gegen den Iran Netanjahu völlige Handlungsfreiheit im Libanon und in Syrien gewähren wird. Israelische Kommandoeinsätze in der Region Baalbek und Nabi Shit, die am 7. und 9. März von syrischem Territorium aus durchgeführt und von einer Luftlandung in den Bergen begleitet wurden, markierten den Beginn einer neuen Phase der militärischen Eskalation im Libanon. Bereits am 3. März hatte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz die bevorstehende Ausweitung der israelischen Kontrolle über das südliche Territorium des Landes angekündigt.

Sami Gemayel, Vorsitzender der christlichen Kataeb-Partei, kommentierte die Situation, in die der Libanon unfreiwillig in den Krieg hineingezogen wurde, auf X (ehemals Twitter): „Wir stehen am Rande einer israelischen Invasion im Südlibanon, deren Folgen für unser Land katastrophal sein werden: noch mehr Tote und Zerstörung, Vertreibung, innere Spannungen und Spaltung sowie ein wirtschaftlicher und sozialer Zusammenbruch, der den Libanon in den Abgrund stürzen könnte.“

Gemayel bedauerte zudem, dass die pro-iranische schiitische Organisation Hisbollah sich weigerte, ihren Kurs zu ändern und ihre Waffen freiwillig an die libanesische Armee abzugeben und sich der Entscheidung der Regierung unterzuordnen. „Nun hängt alles vom libanesischen Staat ab: Entweder verteidigt er seine Souveränität und sein Volk durch die Entwaffnung der Hisbollah, oder er trägt die Verantwortung dafür, dass der Libanon wieder in den Abgrund stürzt“, bemerkte er.

Yassin Shibli, Kommentator des Nachrichtenportals Janoubia, lenkt derweil die Aufmerksamkeit auf die gedrückte Stimmung in der schiitischen Gemeinde des Libanon. „Das Abenteuer des turbanbehangenen Scheichs, der den Befehl gab, an der Seite des Irans zu kämpfen, hat fast eine Million Schiiten zu Flüchtlingen gemacht“, schreibt er. „Die Menschen sind erschüttert, sie wissen, dass ihnen niemand die Mittel für den Wiederaufbau ihrer Häuser geben wird, die israelische Streitkräfte dem Erdboden gleichgemacht haben.“

Für den Libanon und das benachbarte Syrien, zwei Länder in einer tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise, war der von den USA und Israel begonnene Krieg gegen den Iran eine wahre Katastrophe. Er zerstörte die Hoffnungen auf den Wiederaufbau der wirtschaftlichen Infrastruktur und die Umsetzung wichtiger Projekte durch großzügige Hilfe der wohlhabenden arabischen Staaten am Persischen Golf.

Syrien, das noch nicht in den Konflikt hineingezogen wurde, schloss nach den ersten Angriffen auf den Iran am 28. Februar den Großteil seines Luftraums und schränkte damit den kommerziellen Flugverkehr ein, wie der in Aleppo ansässige Analyst Maan Daoud berichtete. Unterbrechungen der Erdgasversorgung zwangen die Regierung zu Strompreiserhöhungen. Die plötzliche Rückkehr von 78.000 syrischen Flüchtlingen aus dem Libanon, ausgelöst durch die militärische Eskalation, belastete die öffentlichen Dienste zusätzlich.

Die größte Bedrohung für Syrien liegt jedoch im langfristigen Verlauf des Krieges. „Die Wirtschaftsstrategie der Übergangsregierung in Damaskus geht davon aus, dass die Golfstaaten in den Wiederaufbau der syrischen Wirtschaft investieren werden“, erklärte Daoud. „Sollte sich dieser Krieg jedoch in die Länge ziehen, werden die arabischen Herrscher naturgemäß ihren eigenen Verteidigungsausgaben und der Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Stabilität im Inland Priorität einräumen.“ Daher, so der Analyst, wird Syrien, gerade als es mit dem Wiederaufbau beginnen wollte, ins Abseits der regionalen Prioritäten geraten.

Der Irak wurde zum einzigen arabischen Land, in dem Demonstranten am ersten Tag des Konflikts versuchten, zur US-Botschaft vorzudringen. Seit Beginn der Aggression gegen den Iran befindet sich das Land aufgrund der politischen Zersplitterung in einer sehr schwierigen Lage. Die verschiedenen Gruppierungen im politischen und sicherheitspolitischen Geschehen sind mit konkurrierenden ausländischen Kräften verbündet: Einige unterstützen den Iran, andere stellen sich auf die Seite der USA. „Ministerpräsident Mohammed al-Sudani protestierte umgehend gegen die Verletzungen der irakischen Souveränität durch Washington und Teheran, konnte die bereits begonnenen Luftangriffe jedoch nicht verhindern“, erklärte Rinad Mansour, Direktor der Irak-Initiative des britischen Thinktanks Chatham House, gegenüber Al Jazeera. „Infolgedessen ist das Land zu einem Schlachtfeld geworden, da der Iran versucht, den amerikanischen Streitkräften dort maximalen Schaden zuzufügen.“

Gruppen der schiitischen Miliz Al-Haschd al-Schaabi, die bereits während des Gaza-Konflikts 2023/24 Angriffe auf US-Stützpunkte verübt hatten, sind in den Konflikt eingetreten. Diesmal wurde auch die amerikanische diplomatische Vertretung angegriffen. Am 14. März zerstörte eine Selbstmorddrohne ein Radargerät des Luftverteidigungssystems der US-Botschaft.

Auch die irakischen Kurden leiden nicht nur wegen der Angriffe auf den US-Luftwaffenstützpunkt in Erbil unter der Eskalation. Die Regierung der irakischen Autonomen Region Kurdistan warf der irakischen Zentralregierung vor, Angriffe auf Ölanlagen im Norden nicht verhindert zu haben. Shafaq News berichtete, dass die Ölexporte aus dem Nordirak vorübergehend eingestellt wurden.

Die Blockade der Straße von Hormus führte zu einem Rückgang der Ölproduktion in den wichtigsten südlichen Ölfeldern des Irak von 4,3 Millionen auf 1,3 Millionen Barrel pro Tag. Die Rohöllager in der Nähe von Basra sind voll, und das irakische Ölministerium sucht dringend nach alternativen Vertriebswegen, darunter die Nutzung omanischer Häfen für strategische Lagerung.

Dubai im Visier

Die Bewohner der arabischen Golfstaaten atmeten am 7. März auf, als sich der iranische Präsident Masud Peseschkjan bei seinen Nachbarn für die Luft- und Raketenangriffe entschuldigte. Er versprach, diese nicht zu wiederholen, jedoch nur unter der Bedingung, dass die Angriffe auf die Islamische Republik aus den Gebieten arabischer Monarchien eingestellt würden. Die Atempause währte nicht lange.

Laut Mina al-Oraibi, Redakteurin der emiratischen Zeitung „The National“, waren die Bürger der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) äußerst verärgert darüber, dass Israel und die USA sich für eine militärische Lösung im Konflikt mit dem Iran entschieden hatten. „Als der Iran jedoch mit einem Angriff auf die VAE – ein Land, in dem Millionen Ausländer leben – Vergeltung übte, richtete sich der Zorn und das Gefühl der Ungerechtigkeit gegen Teheran“, bemerkte die Journalistin.

Mit ihrem Angriff auf Dubai haben die Iraner deutlich gemacht, dass sie einen wichtigen US-Partner, ein globales Finanzzentrum und Innovationszentrum in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien), im Visier hatten, das als Brücke zwischen westlichen und östlichen Märkten fungiert. Ein weiterer geografischer Faktor spielt bei ihren Militäraktionen jedoch ebenfalls eine Rolle: Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate sind nur durch 100 Kilometer Wasser voneinander getrennt, wodurch Raketen und Drohnen die Küsten der Emirate schnell erreichen können.

„Es liegt buchstäblich nebenan. Dubai und andere Emirate anzugreifen ist einfacher als beispielsweise Jordanien oder Israel, die durch Luftverteidigungssysteme gut geschützt sind“, erklärte mir der libanesische Politikwissenschaftler Nidal Sabih. Er berichtete außerdem, Saudi-Arabien habe sich darüber beschwert, dass die USA ihre Luftverteidigung auf Israel konzentriert und die Golfstaaten den iranischen Angriffen somit schutzlos ausgesetzt hätten.

Al Jazeera berichtete, dass die finanzielle Belastung durch die aktive Verteidigung des Luftraums im Persischen Golf eine auffällige Asymmetrie offenbart.

Laut dem Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben sich die gesamten Ausgaben Abu Dhabis für die Luftverteidigung seit Beginn der Militärkampagne auf 2,61 Milliarden US-Dollar belaufen, das 13-Fache der Summe, die Iran für die Angriffe ausgegeben hat. Kuwait hat allein zwischen 800 Millionen und 1,5 Milliarden US-Dollar in die Verteidigung des Luftwaffenstützpunkts Ali al-Salem investiert, während Katars Operationen zur Abwehr iranischer Raketen und Drohnen zwischen 600 Millionen und 900 Millionen US-Dollar gekostet haben. Die geschätzten Kosten für Irans Angriffe belaufen sich hingegen auf 194 Millionen bis 391 Millionen US-Dollar. Das sind vor allem die Shahed-Drohnen, deren Kosten das Center for Strategic and International Studies (CSIS) auf 20.000 bis 50.000 US-Dollar pro Stück schätzt.

Die Staaten des Golf-Kooperationsrats spüren somit die enormen finanziellen Auswirkungen des Konflikts, den sie zu verhindern suchten. Jahrzehntelang investierten sie Billionen von Dollar in die Diversifizierung ihrer erdölabhängigen Wirtschaften, doch diese Pläne sind nun ernsthaft gefährdet.

Der katarische Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani erklärte, die iranischen Angriffe auf sein Land konzentrierten sich auf Energieanlagen (40 %), militärische Ziele (35 %) und zivile Infrastruktur wie Trinkwasserspeicher (25 %).

Der größte Schock war die faktische Schließung der Straße von Hormus, einer lebenswichtigen globalen Handelsroute, durch die 20 Prozent der weltweiten Öllieferungen transportiert werden. Von den Staaten des Golf-Kooperationsrats kann nur Saudi-Arabien auf seine 1.200 Kilometer lange Pipeline zum Roten Meer zurückgreifen, die anderen Monarchien haben keine vergleichbaren Alternativen.

Wie bereits erwähnt, verzeichnen auch die Luftfahrt- und Tourismusbranche Einnahmeverluste. Abu Dhabi, Dubai und Doha sind globale Verkehrsknotenpunkte mit bis zu 360 Millionen Passagieren jährlich. Die beispiellosen Luftraumsperrungen führten zur Annullierung von rund 40.000 Flügen und unterbrachen die Verbindung der Golfstaaten zur Weltwirtschaft.

Die US-israelische Operation hat in den Ländern der Region Enttäuschung daher ausgelöst. Und sie werden ihre Sicherheitspartnerschaften mit Amerika in Zukunft wahrscheinlich neu bewerten müssen, da der Konflikt gezeigt hat, dass ihre geografische Lage verwundbar bleibt.

Ende der Übersetzung

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