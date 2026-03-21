Wie Deutschland heimlich Israels Atombombe finanziert hat

Dass Israel Atomwaffen besitzt, ist ein offenes Geheimnis, aber nur wenige wissen, dass die israelische Atombombe wohl nur durch deutsche Finanzierung möglich geworden ist. Daran hat eine führende israelische Zeitung nun erinnert.

Quelle: anti-spiegel

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Israel Atomwaffen hat. Was aber längst nicht alle wissen, ist, dass es offensichtlich Deutschland war, das das israelische Atomwaffenprogramm in den 1960er Jahren heimlich finanziert und damit überhaupt erst ermöglicht hat. Darüber hat beispielsweise Dirk Pohlmann schon 2012 für Arte eine Doku gemacht. Ja, damals waren solche Dokus beim deutschen Staatsfernsehen noch möglich, heute wäre so etwas undenkbar. Ich habe die Doku am Ende dieses Artikels verlinkt.

Nun hat die israelische Zeitung Haaretz die deutsche Rolle bei der Entwicklung der israelischen Atombombe mit allen Details in einem langen Artikel aufgezeigt. Da das Thema nur wenigen bekannt ist, habe ich den Artikel übersetzt. Und nach der Lektüre kann man sich fragen, ob der Veröffentlichungszeitpunkt nur ein Zufall war, denn der Artikel erinnert immer wieder an die deutsche Verantwortung für Israel, das im Krieg mit dem Iran derzeit große Schwierigkeiten hat.

Beginn der Übersetzung:

Historische Hinweise deuten an: Deutschland hat Israels Atomprogramm heimlich finanziert

Zwölf Jahre lang schleuste der deutsche Bundeskanzler über streng geheime Kanäle umgerechnet 20 Milliarden Schekel nach Israel. Das Ziel: die Finanzierung des Atomreaktors in Dimona und die Sicherung der Zukunft des Landes.

Seit Dezember 1960, als die Existenz eines Atomreaktors in der Negev-Stadt Dimona kein Geheimnis mehr war, sind unzählige Bücher und Artikel zu diesem heiklen Projekt erschienen, das Israel mit beeindruckender Hartnäckigkeit weiterhin im Dunkeln hält. Das wichtigste dieser Werke, Avner Cohens Buch „Israel und die Bombe“ von 1998, legte den Grundstein für die umfangreichen Arbeiten anderer bedeutender Forscher wie Seymour Hersh, Zaki Shalom und Adam Raz. 2024 schuf die investigative Journalistin Shany Haziza die exzellente Dokumentarserie „he Atom and Me“, die dem Projekt ein menschliches Gesicht gab.

Tausende von Büchern, wissenschaftlichen Artikeln und Untersuchungsberichten haben nahezu alle Aspekte dieses Themas beleuchtet. Doch zwei wichtige Fragen sind nach wie vor nicht ausreichend untersucht oder beantwortet: Wie hoch waren die Gesamtkosten des Projekts? Und wer hat es finanziert?

Paradoxerweise ist die Antwort auf die zweite Frage offenbar auch die Antwort auf die erste. Wie hier gezeigt wird, war der Hauptfinanzier des Atomprogramms nach allen verfügbaren Quellen die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, und zwar mittels eines geheimen Darlehens: Zwischen 1961 und 1973 überwies die Bonner Regierung jährlich 140 bis 160 Millionen Mark an Israel, insgesamt fast 2 Milliarden Mark, was heute etwa 5 Milliarden Euro entspricht.

1989 wurde ein Abkommen zur Rückzahlung des Darlehens unterzeichnet, wodurch es faktisch in einen Zuschuss umgewandelt wurde. Mit anderen Worten: Israels Atomprogramm wurde größtenteils nicht durch Spenden jüdischer Philanthropen oder israelischer Steuerzahler, sondern durch deutsche Steuerzahler finanziert.

Um zu verstehen, wie es zu dieser Situation kam, müssen wir ins Jahr 1957 zurückgehen, ein entscheidendes Jahr für das Projekt und ein Höhepunkt der israelisch-französischen Beziehungen. Frankreich stand Israel zur Seite, als es unter starken internationalen Druck geriet, sich von der Sinai-Halbinsel zurückzuziehen, die es im Oktoberkrieg 1956 erobert hatte, und zeigte deutlich seine Hilfsbereitschaft. Die Israelis ihrerseits waren zutiefst dankbar.

Diese Freundschaft zeigte sich auf vielfältige Weise, nicht immer offen. Die wichtigste – und geheimste – war die Unterzeichnung einer Reihe von Abkommen zwischen den Atomenergiekommissionen beider Länder über den Kauf eines Atomreaktors aus Frankreich.

Trotz der ausgezeichneten Beziehungen zu Paris blieb Premierminister David Ben-Gurion besorgt. Er hatte stets die arabische Einheit gefürchtet, die das zionistische Projekt zunichtemachen würde, und seine Berater beobachteten ihn oft, wie er auf eine Karte der Region starrte und sich fragte, wie das winzige Israel einer feindseligen arabischen Welt standhalten könnte. Seine Befürchtungen verstärkten sich, als der ägyptische Herrscher Gamal Abdel Nasser, getragen von einer Welle des nationalen Panarabismus, nach dem Sinai-Krieg zum charismatischen Führer der arabischen Welt aufstieg und drohte, den „zionistischen Feind“ zu vernichten. Frankreich konnte auf diese existenzielle Bedrohung keine zufriedenstellende Antwort geben. Ben-Gurion war sich der Grenzen Frankreichs als Macht im Niedergang bewusst und sorgte sich um die Instabilität der französischen Regierung sowie um ein potenzielles Problem hinsichtlich ihrer Motivation, dem jüdischen Staat zu helfen: den Glauben, Nasser stecke hinter dem Aufstand gegen Frankreich in Algerien. Vor diesem Hintergrund begann er, nach einer „Alternative für schlechte Zeiten“ zu suchen.

Trotz der emotionalen Belastung war Westdeutschland aus seiner Sicht das geeignetste Land für diese Rolle. Es war damals eine aufstrebende Macht in Europa ohne imperialistische Vergangenheit und ohne Verpflichtungen gegenüber den arabischen Staaten, und es gab Berichte, dass Nasser dort verhasst war. Vor allem aber fühlten sich viele in Deutschland, allen voran Bundeskanzler Konrad Adenauer, Israel gegenüber verpflichtet.

Die Sicherheitsbeziehungen zwischen den Ländern begannen mit einem lange geheimen Treffen am 3. Juli 1957 in Bonn zwischen dem Generaldirektor des Verteidigungsministeriums Schimon Peres und dem deutschen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß. Geheimhaltung war für beide Seiten unerlässlich: Ben-Gurion befürchtete, dass Beziehungen zu Deutschland nach dem Holocaust eine Koalitionskrise in seiner Regierung auslösen könnten, während Deutschland besorgt war, dass solche Verbindungen die arabischen Staaten dazu veranlassen würden, Ostdeutschland anzuerkennen und damit Bonns Stellung in der Welt zu destabilisieren.

Doch beide Länder hatten auch ein Interesse an einer Vertiefung der Beziehungen zueinander. Für Deutschland war die Unterstützung des jüdischen Staates über das Reparationsabkommen von 1952 hinaus eine moralische Verpflichtung ersten Ranges und ein Mittel zur Wiedergutmachung der Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Für Israel und insbesondere für Ben-Gurion war militärische Hilfe aus Deutschland von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit des Landes.

Einige in Israel, wie etwa Bildungsminister Zalman Aran von Ben-Gurions regierender Mapai-Partei, waren der Ansicht, Israel solle von den Deutschen eine Verfassungsänderung fordern, in der Bonn zusichern würde, Israel im Falle eines Angriffs zu unterstützen. In der Praxis war das jedoch nicht umsetzbar, die Etablierung „besonderer Beziehungen“ hingegen durchaus machbar,

Das Treffen zwischen Peres und Strauss verlieh diesen ersten Beziehungen Substanz. Peres erläuterte Ben-Gurions Ansicht, dass die deutsch-israelischen Beziehungen nicht allein auf finanziellen Verpflichtungen in Form des Reparationsabkommens beruhen könnten. Strauss stimmte dem zu und erklärte sich bereit, zur Überbrückung der Kluft zwischen den beiden Ländern beizutragen. Er nahm auch Peres‘ Bitte um den Kauf zweier U-Boote durch Israel positiv auf. Angesichts der drohenden Gefahr eines dritten Weltkriegs, der wahrscheinlich hauptsächlich auf deutschem Boden ausgetragen würde, zeigte der Verteidigungsminister zudem großes Interesse an den Erfahrungen, die die israelischen Streitkräfte im Sinai-Krieg im Kampf gegen sowjetische Waffensysteme gesammelt hatten.

Die U-Boote waren nicht von entscheidender Bedeutung. Wie Ben-Gurion in seinem Tagebuch vermerkte, kosteten die beiden Boote zusammen weniger als ein einziges französisches Vautour-Kampfflugzeug, und etwa zu dieser Zeit hatte Israel einen Vertrag über den Kauf von zwölf dieser Flugzeuge unterzeichnet. Die U-Boote hatten für die israelischen Streitkräfte tatsächlich eine niedrige Priorität und Generalstabschef Moshe Dayan betonte seinerseits, dass ein niedriger Preis Voraussetzung für den Kauf sei.

Folglich scheint die Anfrage zum Kauf der U-Boote als geschickter Einstieg gedacht gewesen zu sein, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu fördern, ohne dabei zu viel Widerstand im Militär hervorzurufen. Dass die Anschaffung der beiden U-Boote politisch motiviert war, wurde deutlich, als die Sicherheitskontakte zu Deutschland in den Medien bekannt wurden und eine Koalitionskrise in Israel auslösten. Ben-Gurion rechtfertigte sein Vorgehen vor der Knesset mit der Aussage, die U-Boote seien von höchster Wichtigkeit und unerlässlich für die Sicherheit des Landes.

Die U-Boote wurden schließlich mit deutscher Finanzierung in Großbritannien erworben, und die bilateralen Sicherheitsbeziehungen vertieften sich. Obwohl die israelischen Streitkräfte (IDF) zu diesem Zeitpunkt keine nennenswerten Lieferungen aus dem deutschen Arsenal erhielten, kaufte Deutschland Kampfausrüstung im Wert von 30 Millionen US-Dollar aus Israel. Den Deutschen war bewusst, dass dies einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der israelischen Rüstungsindustrie darstellte.

Verteidigung gegen einen Holocaust

Der bedeutendste Schritt in den sich entwickelnden Beziehungen erfolgte mit dem historischen Treffen zwischen Ben-Gurion und Adenauer am 14. März 1960 im New Yorker Waldorf Astoria. Das Treffen selbst war öffentlich bekannt, doch die Kernpunkte der dort getroffenen Vereinbarungen wurden viele Jahre lang geheim gehalten. Das Gespräch zwischen den beiden hochrangigen Persönlichkeiten war in der Tat eines der prägendsten Ereignisse in der israelischen Sicherheitsgeschichte.

Seltsamerweise, aber historisch gesehen nicht ungewöhnlich, existiert kein offizielles Protokoll der Gespräche. Auf deutscher Seite führte Heinz Weber, Chefübersetzer des Auswärtigen Amtes, das Protokoll, auf israelischer Seite war es Arye Manor, der Wirtschaftsattaché der Botschaft in Washington. Während ihres Treffens erwähnten beide Staatsmänner ihre Vermutung, dass US-Geheimdienstmitarbeiter ihr Gespräch mithörten. Es ist also klar, dass sie sehr darauf achteten, was sie sagten. Man kann annehmen, dass ihnen manche Dinge klar waren und sie daher nicht explizit aussprechen mussten.

Im ersten Teil des Gesprächs betonte Ben-Gurion seine Ansicht, dass es „keine Fragen der Sicherheit“ geben würde, wenn vier oder fünf Millionen weitere Juden in Israel leben würden. Diese Millionen, fügte er hinzu, seien im Holocaust umgekommen, und daher sei das nicht nur eine menschliche Tragödie, sondern auch „aus historischer Sicht habe Hitler den [Traum vom] jüdischen Staat beinahe zerstört“. Diese Auffassung, dass der Holocaust nicht nur ein Verbrechen gegen das jüdische Volk, sondern auch ein Verbrechen gegen den Zionismus war, war nicht neu. Sie begleitete Ben-Gurion, seit er zum ersten Mal vom Massenmord an den Juden gehört hatte. Bereits Ende 1942 äußerte er die Befürchtung, dass „die Vernichtung des europäischen Judentums die Vernichtung des Zionismus bedeutet“, da es dann kein Volk mehr gäbe, mit dem man das Land aufbauen könnte.

Nachdem er den Holocaust nicht nur als Tragödie der Vergangenheit, sondern auch als Mittel zum Verständnis des grundlegenden Sicherheitsproblems Israels in der Gegenwart dargestellt hatte, ging er zum nächsten – und praktischeren – Teil des Treffens über: der Notwendigkeit einer deutschen Entschädigung, die nach Ansicht des Premierministers zwei Formen annehmen sollte.

Die erste Form der Entschädigung war finanzieller Natur: entweder deutsche Investitionen in die israelische Industrie, um eine Million Arbeitsplätze zu schaffen, oder ein langfristiger Kredit von 40 bis 50 Millionen Dollar jährlich über zehn Jahre. Laut israelischer Darstellung des Treffens ging Adenauer nicht ins Detail, sondern sagte umgehend zu, dass Deutschland helfen werde, sowohl aus moralischen Gründen als auch weil Israel eine „Bastion des Westens“ sei. Die deutsche Version besagte hingegen, er habe seinem israelischen Gegenüber zugestimmt, aber gesagt, es bestehe keine Notwendigkeit, die gesamte Angelegenheit drei Jahre im Voraus zu besprechen, was implizierte, dass bis 1963, dem Auslaufen des Reparationsabkommens, genügend Zeit für Gespräche bliebe.

Die zweite Form der Entschädigung betraf Militärhilfe: die U-Boote und das Interesse der israelischen Streitkräfte an anderen Rüstungsgeschäften. Adenauer erklärte, er sei sich der Thematik bewusst und alles, was in diesem Rahmen geschehe, sei für ihn akzeptabel. Tatsächlich begann im Anschluss an die Gespräche in New York die Operation Kolonien-Frankreich („French Colonies“), kurz Frank/Kol.

Laut den deutschen Dokumenten lieferte Deutschland von 1962 bis die Medien das Waffengeschäft Anfang 1965 öffentlich machten Kampfmaterial an die israelischen Streitkräfte und finanzierte den Kauf weiterer Waffen aus Frankreich und Großbritannien im Gesamtwert von 340 Millionen Mark. Der israelische Historiker Roni Stauber beziffert diese Summe in seinem 2022 erschienenen Buch „Diplomatie im Schatten der Erinnerung: Vergangenheit und Gegenwart der israelisch-westdeutschen Beziehungen, 1953–1965“ (auf Hebräisch) auf 500 Millionen Mark.

Obwohl die militärische Unterstützung Deutschlands größte Aufmerksamkeit auf sich zog, war das Darlehen für das sogenannte „Negev-Projekt“ wichtiger. Berichte über das Atomprojekt Dimona wurden erst neun Monate nach den Gesprächen in New York veröffentlicht, doch es ist wahrscheinlich, dass Adenauer bereits durch die Gespräche mit den Franzosen und zwischen Peres und Strauss davon erfahren hatte. Ob er die Tragweite der israelischen Bitte tatsächlich erfasst hatte oder nicht, aber ihm war klar, dass die getroffenen Vereinbarungen geheim gehalten werden mussten, vor allem aus Furcht vor den Reaktionen der arabischen Staaten. Daher wurde die Angelegenheit zunächst vor der deutschen Regierung, dem Bundestag und dem Auswärtigen Amt geheim gehalten.

Der Codename, den Adenauers Büro dem Hilfsplan gab, lautete „Aktion Geschäftsfreund“. Konkret wurde ein jährliches Darlehen von 50 Millionen Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren zu einem Zinssatz von 3,6 Prozent pro Jahr vereinbart. Entgegen der deutschen Auffassung, dass das Abkommen das Reparationsabkommen ersetzen und daher erst mit der letzten Zahlung im Jahr 1965 in Kraft treten würde, forderten die Israelis eine Vorverlegung der Zahlung. Schließlich wurde das erste Darlehen aus Bonn im Dezember 1961 ausgezahlt.

Die Schaffung eines Mechanismus für den Geldtransfer war nicht leicht. Die Geheimhaltung verhinderte die Unterzeichnung eines formellen Abkommens, da dieses die Ratifizierung durch die deutsche Regierung und den Bundestag erfordert hätte. Der von Israels Vertreter in Deutschland, Felix Shinnar, und Adenauers Wirtschaftsberater Hermann Abs eingerichtete Finanzapparat umfasste die Zahlung sogenannter „Wirtschaftskredite“ über eine staatliche Entwicklungsbank in Frankfurt. Um die Vertraulichkeit zu wahren, wurden die Raten als „Geldtransfers aus bilateralen Abkommen mit Entwicklungsländern unbestimmter Herkunft“ bezeichnet. Die Vereinbarung wurde vom deutschen Wirtschafts- und Finanzminister genehmigt, der Außenminister wurde jedoch im Dunkeln gelassen.

Im Mai 1960 wurde die Umsetzung der geheimen Vereinbarungen zwischen Ben-Gurion und Adenauer noch komplizierter. Die Verkündung des Premierministers in der Knesset am 23. Mai, Adolf Eichmann sei gefasst worden und er werde in Jerusalem vor Gericht gestellt, schürte in Deutschland die Befürchtung, dass im Laufe des Verfahrens die Namen von Personen genannt würden, die hohe Positionen im NS-Regime innegehabt und weiterhin wichtige Rollen in der Regierung Adenauer spielten.

Der prominenteste unter ihnen war der Jurist Hans Globke, der Leiter des Kanzleramtes, der maßgeblich an der Ausarbeitung der Nürnberger Rassengesetze beteiligt war. Seine Position in der westdeutschen Regierung ermöglichte ihm zudem Einblick in die sich entwickelnden Sicherheitsbeziehungen zu Israel – er trug sogar aktiv zu deren Ausbau bei. Adenauers Wirtschaftsberater Hermann Abs, der die „Aktion Geschäftsfreund“ energisch vorantrieb, war während der NS-Zeit ein führender Bankier gewesen und nach dem Krieg verhaftet worden.

Die Befürchtung in Deutschland, dass ein Zusammenhang zwischen führenden Persönlichkeiten der Bundesregierung und ihren früheren Rollen hergestellt werden könnte, führte zu Druck, um sicherzustellen, dass dieses Thema nicht zum Kernpunkt des Prozesses würde. Wie Ora Herman in ihrem Buch „Der Ofen und der Reaktor“ (2017, hebräisch) feststellte, bestand das Hauptmittel des Drucks auf Israel in der Drohung, die Umsetzung der geheimen Vereinbarungen zu verzögern: Verteidigungsminister Strauss betonte gegenüber israelischen Beamten, dass die Nennung der Namen hochrangiger Beamter in Bonn, insbesondere Globkes, den Prozess gefährden würde.

Globke selbst machte den Israelis deutlich, dass das Darlehen und die Waffengeschäfte erst nach Abschluss des Prozesses umgesetzt würden. Adenauer seinerseits entsandte einen persönlichen Gesandten nach Israel, der Ben-Gurion auf verschiedenen Wegen über den Wunsch des Bundeskanzlers informierte, Globkes Name solle nicht erwähnt werden.

Gleichzeitig gab es aber auch positive Signale: Vier Monate vor Prozessbeginn im April 1961 notierte Ben-Gurion nach einem Gespräch mit Felix Shinnar in seinem Tagebuch: „Globke – Adenauers engster Vertrauter – benimmt sich gut“, und auch: „Abs ist völlig in Ordnung.“ Eine Woche vor Prozessbeginn informierte Shinnar den Ministerpräsidenten, dass „die Deal steht“ und dass „alle Vorkehrungen getroffen sind, damit wir die ersten 200 Millionen Mark noch in diesem Jahr erhalten“.

Die Wirkung des deutschen Drucks sind unklar, doch er hatte einen gewissen Effekt. Ben-Gurion bat den Staatsanwalt Gideon Hausner, keine Dokumente vorzulegen, die Globke mit Eichmann in Verbindung brachten. Hausner lehnte ab, doch in der Praxis wurde Globkes Name im Prozess kaum erwähnt. Das lag vermutlich auch daran, dass Eichmann in seinen Verhören in Israel jegliche Beziehung zu Globke abstritt.

Führung einer anderen Art

Das Fundament der bilateralen Beziehungen, das 1957 gelegt worden war, wurde beim Treffen zwischen Adenauer und Ben Gurion im März 1960 maßgeblich gefestigt und bewährte sich im bevorstehenden Sturm des Eichmann-Prozesses. Die erste Zahlung an Israel erfolgte im Dezember 1961, kurz vor der Urteilsverkündung. Bis 1965 wurden laut deutschen Dokumenten 629,4 Millionen Mark transferiert: 82 Millionen im Jahr 1961, 97,6 Millionen im Jahr 1962, 150 Millionen im Jahr 1963, 149,8 Millionen im Jahr 1964 und 150 Millionen im Jahr 1965.

Nach der Veröffentlichung der Operation Frank/Kol in den Medien und der darauf folgenden Krise in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern argumentierte Ludwig Erhard, Adenauers Nachfolger als Bundeskanzler, dass die Vereinbarungen vom März 1960 nicht bindend seien, da sie weder in der Regierung besprochen noch vom Parlament gebilligt worden waren. Dementsprechend wurden die Verfahren bezüglich der Geldtransfers jährlich neu überarbeitet und diskutiert, obwohl die Summen weitgehend gleich blieben. 1966 und 1967 erhielt Israel jährlich 160 Millionen Mark, in den darauffolgenden sechs Jahren – bis zum Ende der Kreditlaufzeit, die bis 1973 verlängert wurde – jährlich 140 Millionen Mark, wovon 20 Millionen zweckgebunden waren.

Da keine israelischen Dokumente zur praktischen Umsetzung des deutschen Kredits zur „Entwicklung des Negev“ vorliegen, lässt sich nicht eindeutig feststellen, ob Bonn das Dimona-Projekt finanziert hat. Selbst wenn ein Teil des Geldes in andere Projekte investiert wurde, ist es wahrscheinlich, dass die dadurch eingesparten Mittel tatsächlich für den Bau des Atomreaktors verwendet wurden – der, soweit bekannt, nicht aus Staatsmitteln finanziert wurde.

Die Kosten des israelischen Atomprojekts sind bis heute nicht ausreichend geklärt. Laut Schimon Peres wurden die Hälfte der Kosten für den Reaktor und andere Anlagenteile, etwa 40 Millionen US-Dollar, durch Spenden wohlhabender Juden aufgebracht. Vermutlich meinte er, dass ihre Beiträge die Kosten der mit Frankreich abgeschlossenen Verträge deckten. Selbst wenn wir dies für bare Münze nehmen, obwohl über die Identität der Spender fast nichts bekannt ist, war dies nur der Anfang des Projekts. Das gesamte Vorhaben kostete weitaus mehr.

Levi Eschkol, der im Juni 1963 Ben-Gurion als Premierminister und Verteidigungsminister ablöste, schätzte die Kosten des israelischen Raketenprojekts, das als Teil des Dimona-Projekts galt, in einer internen Sitzung mit Parteimitgliedern im Juni 1964 in den kommenden drei bis vier Jahren auf 200 bis 250 Millionen Dollar.

Adenauer erkannte eine schwere moralische Pflicht, die während des Holocaust begangenen Verbrechen wiedergutzumachen. Er war bereit, weit zu gehen, um das Überleben des jüdischen Staates zu sichern, selbst bis zur Umgehung seiner eigenen Regierung und des Parlaments.

Die von Ben-Gurion im März 1960 geforderte Kreditsumme – einen Monat nach dem ersten französischen Atomtest und als die Kosten des französischen Atomprogramms bereits bekannt waren – entsprach offenbar Israels Bedarf, ebenso wie die zehnjährige Laufzeit. Anders als bei allen anderen Entwicklungskrediten Deutschlands bis dahin musste Israel nie offenlegen, wie die Mittel verwendet werden sollten, und es fanden keine Gespräche darüber statt. Genau darauf basierte die Kreditvergabe.

Selbst als die Deutschen Ende der 1960er-Jahre die Bedingungen verschärften und darauf bestanden, dass 20 Millionen Mark jeder Überweisung für bestimmte Projekte reserviert werden mussten, deckte der Rest des Geldes die Kosten eines Projekts, über dessen Inhalt die Israelis keine Auskunft geben mussten. Bis heute hat die deutsche Bank, die den Kredit gewährt hat, entgegen der gängigen Praxis keine Berichte über den Verwendungszweck der Mittel veröffentlicht. Es gibt keine plausible Erklärung für die Verschleierung des Zwecks des deutschen Entwicklungskredits außer der Finanzierung des Dimona-Projekts.

Die Einschätzung, dass deutsche Gelder das israelische Atomprogramm mitfinanziert haben, stützt sich auch auf Aussagen der beiden Personen, die am stärksten damit in Verbindung gebracht werden. Peres merkte einmal an, Ben-Gurion habe einen klaren Zusammenhang zwischen dem Eichmann-Prozess, „einem Verteidigungssystem gegen einen Holocaust, sollte er kommen“, und „dem in Dimona gebauten Reaktor“ hergestellt.

Der Premierminister selbst äußerte sich noch deutlicher. In einer Knesset-Debatte 1966 griff er seinen Nachfolger Levi Eschkol an und behauptete, Israel habe in den 1965 mit der deutschen Regierung geführten Verhandlungen versucht, die Bedingungen für die Verwendung des Kredits zur „Entwicklung des Negev“ aufzuheben und einer Kürzung um 10 Millionen Dollar jährlich zugestimmt. Ben-Gurion argumentierte, sein Nachfolger habe damit „einem der wichtigsten Bedürfnisse für die Sicherheit und die wirtschaftliche Zukunft des Staates Israel schweren Schaden zugefügt“.

Ben-Gurions Behauptung über Eschkols Zugeständnisse war unbegründet, doch sein Verweis auf einen Zusammenhang zwischen dem deutschen Kredit und Israels „höchsten Sicherheitsbedürfnissen“ belegt eindeutig die Verbindung zum Dimona-Projekt.

Die Deutschen ihrerseits schweigen offiziell zum Zweck des Kredits. Hans Ruhlea, ein ehemaliger hoher Beamter im deutschen Verteidigungsministerium, ließ jedoch keinen Zweifel, als er zwei Artikel zur Finanzierung des Dimona-Projekts mit der gleichen Aussage abschloss: „Die deutsche Finanzhilfe für die Entwicklung der israelischen Atomwaffenkapazitäten hat dem jüdischen Staat eine einzigartige Überlebensgarantie gegeben, die den Initiatoren der ‚Operation Geschäftsfreund‘ zur Ehre gereicht“.

Um das Bild abzurunden, muss auch die Geste der Bundesregierung erwähnt werden, Israel für seine zurückhaltende Reaktion auf den Beschuss mit Scud-Raketen im Golfkrieg 1991 und die Beteiligung deutscher Unternehmen an der Raketenproduktion zu entschädigen. Die Entschädigung hätte verschiedene Formen annehmen können, doch wenig überraschend – und wenngleich auch aus deutschen wirtschaftlichen Erwägungen – erfolgte sie damals in Form der Entscheidung von Bundeskanzler Helmut Kohl, den Bau zweier U-Boote der Dolphin-Klasse mit 880 Millionen Mark (heute etwa eine Milliarde Euro) zu garantieren und die Hälfte der Kosten eines dritten U-Boots zu übernehmen. Ausländischen Berichten zufolge sind einige Torpedorohre der U-Boote groß genug, um den Abschuss von Marschflugkörpern mit Atomsprengkopf zu ermöglichen. Sollte das zutreffen, hätte Deutschland Israel die Plattformen gebaut, die ihm eine Zweitschlagfähigkeit verleihen.

Unter der Annahme, dass all diese Informationen korrekt sind, lässt sich Deutschlands Beitrag zur israelischen Sicherheit über die Jahre kaum überschätzen. Im Gegensatz zu den sogenannten besonderen Beziehungen des jüdischen Staates zu den USA, die unter anderem auf Hilfe in Form konventioneller Waffen beruhen, hat Deutschland offenbar die Verantwortung für die Finanzierung eines beträchtlichen Teils der Israel zugeschriebenen nuklearen Kapazitäten übernommen.

In den entscheidenden Jahren des Negev-Projekts (1961–1967) deckten deutsche Kredite und direkte Militärhilfe mindestens 20 Prozent des jährlichen Sicherheitsbudgets Israels. Es ist schwer vorstellbar, wie Israel die finanzielle Last eines solch kostspieligen Projekts sonst hätte tragen können. Ohne diese Finanzierung wäre es Israel wohl nie gelungen, es umzusetzen.

Im heutigen Zeitalter populistischer Führer in diesem Land und anderswo ist es angebracht, diese Geschichte mit einem lobenden Wort über Führung anderer Art zu beenden. Ben-Gurion, dessen Hauptanliegen die Sicherheit Israels war, zögerte nicht, sich gegen eine feindselige Öffentlichkeit zu wehren, die nichts von dem Kredit wusste, und das Konzept des „anderen Deutschlands“ zu fördern, um die einzigartigen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu legitimieren. Dabei gelang es ihm auch, den Deutschen den Holocaust nicht nur als Tragödie des jüdischen Volkes, sondern auch als Wurzel des israelischen Sicherheitsproblems zu präsentieren, auf das es eine Antwort brauchte. Und Adenauer war ein Führer, der die schwere moralische Pflicht erkannte, die während des Holocaust begangenen Verbrechen offen oder verdeckt wiedergutzumachen. Er war bereit, weit zu gehen, um das Überleben des jüdischen Staates zu sichern, selbst bis hin zur Umgehung seiner eigenen Regierung und seines Parlaments.

Die Nachfolger dieser beiden Anführer hielten sich ihrerseits strikt an alle getroffenen Vereinbarungen und vermieden seither jegliche Indiskretionen, die die Finanzierung des Dimona-Projekts offenlegen könnten.

Ende der Übersetzung

Hier noch die Doku von Dirk Pohlman aus dem Jahr 2012, als man solche Dokus noch für Arte machen konnte, was heute bereits undenkbar wäre.

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