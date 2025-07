In der Ukraine gibt es Proteste und aus dem Westen kommen Drohungen gegen Selensky, weil er das „Anti-Korruptionsbüro“ der Ukraine unter seine Kontrolle bringen will. Aber die deutschen Medien halten ihre Leser dumm und sie informieren sie nicht darüber, worum es tatsächlich geht.

Quelle: anti-spiegel

Es ist immer wieder lustig, wie langsam deutsche Medien sind, denn das Gesetz, mit dem der ukrainische Machthaber Selensky das Anti-Korruptionsbüro der Ukraine (NABU) unter seine Kontrolle bringen will, hat in den Nachrichtenagenturen spätestens ab Montag eine große Rolle gespielt und am Dienstag konnte man in den Nachrichtentickern live beobachten, wie das Gesetz durch das ukrainische Parlament gepeitscht und danach sofort von Selensky unterschrieben wurde. Und man erfuhr dort auch von den Protesten, die unmittelbar danach in der Ukraine begannen.

Aber deutsche Medien konnten die Entwicklungen anscheinend nicht verstehen, denn ihre Aufgabe war es bisher erstens, positiv über Selensky zu berichten und zweitens das Thema der vollkommen unkontrollierten Korruption in der Ukraine möglichst nicht zu erwähnen, davon sollte das deutsche Publikum möglichst nichts erfahren, denn ansonsten könnten Fragen aufkommen, wohin die Bundesregierung unkontrolliert Dutzende Milliarden überwiesen hat.

Daher wusste man in den deutschen Redaktionsstuben anscheinend nicht, wie man über Proteste in der Ukraine gegen Selensky berichten sollte, wenn die Ukrainer zu allem Überfluss dagegen protestieren, dass Selensky der Korruption in der Ukraine Tür und Tor öffnet. Also haben sie erst einmal gar nicht berichtet und die Deutschen haben von den Entwicklungen in der Ukraine zunächst gar nichts erfahren.

Am frühen Mittwochmorgen scheinen die deutschen Redaktionen endlich entweder von irgendwem ein Wording bekommen zu haben, oder sie haben die Medienberichte aus den USA und Großbritannien gelesen, um zu verstehen, ob und wie sie über die Vorgänge in der Ukraine berichten sollen. Jedenfalls gab es den ganzen Mittwoch über in allen deutschen Medien vollkommen gleichlautende Berichte.

Der O-Ton war immer der gleiche: Die deutschen Leser und Fernsehzuschauer haben nichts darüber erfahren, worum es bei dem Streit in der Ukraine geht, stattdessen wurden ausführlich westliche Politiker und Vertreter von NGOs zitiert, die alle erzählen, dass Selensky eine angeblich unabhängige Anti-Korruptionsbehörde unter seine Kontrolle bringen will. Und das ist natürlich ganz schlimm, denn in der Ukraine gibt es Korruption, die bekämpft werden muss. Aber Selensky wolle, statt die Korruption zu bekämpfen, die Behörden daran hindern, wegen Korruption in seinem Umfeld zu ermitteln.

Man merkt bei all den Berichten, wie wenig die Konsumenten der deutschen Medien mitdenken, denn plötzlich melden die Medien, in der Ukraine herrsche schlimme Korruption, was sie vorher kaum erwähnt haben. Und niemand stellt die Frage, was denn die angebliche Anti-Korruptionsbehörde NABU in den letzten zehn Jahren, in denen die Korruption in der Ukraine gewachsen ist, gemacht hat. So toll kann eine Anti-Korruptionsbehörde ja nicht sein, wenn die Korruption in einem Land unter ihrer Ägide stetig wächst. Und ab 2022 ist die Korruption, trotz NABU, regelrecht explodiert – und jeder in der Ukraine wusste das.

Das ist keine russische Propaganda, ich habe beispielsweise am 30. Oktober 2023 einen langen Artikel aus Time übersetzt, in dem der Autor, der enge Verbindungen zu Selenksys Büro hatte, unter anderem geschrieben hat:

„Bei all dem Druck, die Korruption auszurotten, nahm ich – vielleicht naiv – an, dass Beamte in der Ukraine zweimal nachdenken würden, bevor sie Bestechungsgelder annehmen oder sich staatliche Gelder in die Tasche stecken. Doch als ich Anfang Oktober einen hochrangigen Präsidentenberater auf diesen Punkt hinwies, bat er mich, mein Aufnahmegerät abzuschalten, damit er freier sprechen konnte. „Simon, du irrst dich“, sagte er. „Die Leute stehlen, als gäbe es kein Morgen.“

Aber die deutschen Medien hielten es damals nicht für nötig, ihre Leser darüber zu informieren.

Und natürlich erfahren deutsche Leser auch nicht, was das NABU tatsächlich ist und wozu es gegründet wurde. Darüber habe ich gerade erst einen Artikel geschrieben und ich veröffentliche heute und morgen drei Leseproben aus meinem Buch „Das Ukraine-Kartell“, in dem das NABU eine durchaus wichtige Rolle spielt.

Lustig finde ich auch, wie die deutschen Medien sich nun darüber aufregen, dass der ukrainische Generalstaatsanwalt von Selensky ernannt wird (was übrigens nicht stimmt, denn er wird auf Vorschlag von Selensky vom Parlament gewählt, aber das nur nebenbei), weil der ukrainische Generalstaatsanwalt damit ja unter Selenskys Kontrolle stehe und somit nicht wegen Korruption gegen Selenskys Umfeld ermitteln kann.

Diese Aufregung in den deutschen Medien ist deshalb lustig, weil es in Deutschland ja nicht anders ist. Der Generalbundesanwalt wird von der deutschen Regierung ernannt (und nicht einmal auf deren Vorschlag vom Bundestag gewählt) und er ist gesetzlich ganz offiziell verpflichtet, den Anweisungen der Regierung in Person des Justizministers Folge zu leisten. Auch in Deutschland ist die Staatsanwaltschaft keineswegs unabhängig, sondern der Regierung unterstellt, weshalb deutsche Politiker auch keine strafrechtlichen Konsequenzen zu befürchten haben. Wenn das für Sie neu ist, lesen Sie es hier nach.

Aber das erwähnen die deutschen Medien nie, genauso wenig, wie sie ihre Leser über die wahren Hintergründe der Krise in der Ukraine informieren.

Genießen wir also weiterhin, wie die deutschen Medien ihre Leser dumm halten – das hat ja durchaus Unterhaltungswert…

