Wie der Iran trotz des US-israelischen Krieges einen wirtschaftlichen Zusammenbruch abwenden konnte

US-Finanzminister Scott Bessent hat einen „beispiellosen“ Druck auf Teheran versprochen. Warum hat das bisher nicht funktioniert?

Djavad Salehi-Isfahani (antikrieg)

Fast sechs Monate nach dem Beginn der US-amerikanisch-israelischen Operation zum Sturz der iranischen Regierung lässt sich sagen, dass ihr Angriff nicht ganz nach Plan verlaufen ist. Dennoch verlief der darauffolgende Krieg nach einer klaren, vorhersehbaren Logik.

Nachdem jahrzehntelange Sanktionen die Iraner nicht zum Sturz des Regimes bewegen konnten, griffen Israel und die USA zum Krieg; als auch dieser scheiterte, verhängten sie eine Seeblockade. Jede Eskalation hatte Auswirkungen und verschärfte das Elend im Iran, doch bisher hat jede ihr eigentliches Ziel verfehlt: die Kapitulation zu erzwingen.

Die militärische Pattsituation lenkt die Aufmerksamkeit erneut auf die Wirtschaft und auf die Frage, die diese Strategie stets begleitet hat: Wie viel wirtschaftliche Belastung kann die iranische Gesellschaft verkraften?

Wir können den drastischen Rückgang des Lebensstandards dokumentieren. Der Iran generiert Unmengen an Wirtschafts- und Sozialdaten, und trotz seiner Isolation pendeln Millionen von Menschen täglich in das und aus dem Land. Doch niemand weiß, wie viele zusätzliche Strafmaßnahmen das angestrebte politische Ergebnis herbeiführen würden.

Es besteht kein Zweifel daran, dass sich die iranische Wirtschaft in der schlimmsten Lage seit Jahrzehnten befindet. Jahrelange strenge Sanktionen haben zwei Jahrzehnte Wirtschaftswachstum zunichtegemacht, und monatelanger Krieg verursachte Schäden in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar an Infrastruktur und Produktionskapazitäten und trieb Millionen von Menschen in die Arbeitslosigkeit.

Die USA und Israel scheinen diesen Krieg in der Annahme begonnen zu haben, der Iran stünde kurz vor dem wirtschaftlichen Ruin. Ähnlich wie wiederholt behauptet wurde, eine iranische Atombombe sei nur noch Wochen oder Monate entfernt, wurde auch der wirtschaftliche Zusammenbruch mit der nächsten Eskalation des Drucks erwartet.

Doch inzwischen ist deutlich geworden, dass sowohl das Bild extremer wirtschaftlicher Fragilität als auch die Erwartung eines Regimewechsels stark übertrieben waren.

Die iranische Wirtschaft hat sich seit Präsident Donald Trumps Kampagne des maximalen Drucks im Jahr 2018 schlecht entwickelt. Langsames Wachstum und Stagnation beschreiben die Situation jedoch treffender als ein Zusammenbruch. Die Beschäftigung erholte sich nach einem anfänglichen Einbruch und stieg vor dem Krieg im Juni von etwa 23 Millionen auf 25 Millionen. Das Beschäftigungswachstum übertraf sogar das Wachstum der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, die im gleichen Zeitraum um etwa 1,7 Millionen zunahm.

Der Krieg veränderte dies. Sowohl das BIP als auch die Beschäftigung sanken im Frühjahr 2026. Bis Juni gingen fast eine halbe Million Arbeitsplätze verloren, hauptsächlich infolge der Bombardierungen, die am 28. Februar begannen. Die Arbeitslosenquote, die in den beiden vorangegangenen Jahren unter 8 % gelegen hatte, schnellte in diesem Frühjahr auf 9,1 % hoch und steigt vermutlich weiter, da immer mehr Unternehmen aufgrund fehlender Importe schließen müssen.

Die Entwicklung des BIP – und insbesondere des BIP pro Kopf, einem guten Indikator für den durchschnittlichen Lebensstandard – zu ermitteln, ist komplexer. Beim Vergleich des iranischen BIP im Zeitverlauf können leicht schwerwiegende Fehler passieren, insbesondere bei der Umrechnung der Wirtschaftsleistung von Rial in Dollar. Je nach verwendetem Wechselkurs können die resultierenden Schätzungen erheblich voneinander abweichen.

So führt beispielsweise die Bewertung der iranischen Wirtschaftsleistung zum schwankenden freien Marktkurs zu einem deutlich geringeren und stärker schwankenden Dollarwert für die iranische Wirtschaft. Eine Währungsabwertung sollte nicht mit einem gleichwertigen Einbruch des tatsächlichen Produktions- und Konsumvolumens der Iraner verwechselt werden.

Für Vergleiche der realen Wirtschaftsleistung im Zeitverlauf bieten Kaufkraftparitäten (KKP) einen aussagekräftigeren Vergleichsmaßstab. Die KKP-Umrechnung vermeidet die durch Wechselkursschwankungen verursachten Verzerrungen und ermöglicht den Vergleich der Wirtschaftsleistung zu konstanten Preisen. Laut der KKP-Messung der Weltbank zu konstanten Preisen erholte sich das BIP pro Kopf, ein gängiges Maß für den Lebensstandard, nach der Verhängung schärferer Sanktionen. Im Jahr 2025 lag es 9,6 % höher als 2018, als Trump seine Kampagne des maximalen Drucks startete, und 5,5 % höher als 2011, als die Sanktionen unter Präsident Barack Obama erstmals verschärft wurden und den internationalen Handel Irans zunehmend einschränkten.

Das sind kaum beeindruckende Wachstumsraten. Wäre Irans Wirtschaft nach 2011 weiterhin um 5 % pro Jahr gewachsen, hätte sich das BIP pro Kopf seit 2011 mehr als verdoppelt. Dennoch deuten diese Zahlen nicht auf eine Wirtschaft am Rande des Zusammenbruchs hin. Diese Unterscheidung ist wichtig, da die politische Strategie des maximalen Drucks maßgeblich auf der Annahme beruhte, dass eine weitere Verschärfung der wirtschaftlichen Maßnahmen eine ohnehin schon erschöpfte Wirtschaft – und damit das politische System – endgültig zum Zusammenbruch bringen könnte.

Wie sehr hat der Krieg das düstere Bild verschärft? Die aktuellsten BIP-Zahlen für den Kriegszeitraum stammen aus dem Frühjahr 2026. Sie zeigen einen überraschend geringen Rückgang: Die Wirtschaftsleistung lag nur 0,21 % unter dem Niveau des Vorjahres. Ein Grund für den begrenzten Rückgang war das Wachstum der Versorgungsbetriebe um 6,5 %, einem stark subventionierten und größtenteils staatlich finanzierten Sektor. Das verarbeitende Gewerbe wuchs mit 1,46 % und lag damit weit abgeschlagen an zweiter Stelle.

Beide Sektoren sind jedoch im Verlauf des Krieges zunehmend angreifbar geworden. Das verarbeitende Gewerbe litt unter Lieferengpässen aufgrund der schweren Bombardierungen von Stahl- und petrochemischen Anlagen, während die Versorgungsbetriebe selbst ins Visier der US-Angriffe gerieten. Die Zahlen für das Frühjahr geben daher mehr Aufschluss über die anfängliche Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft als darüber, wie sie sich unter einem langwierigen Krieg und einer Blockade entwickeln wird.

Ein direkterer Indikator für den Wohlstand der Haushalte ist die jährlich durchgeführte Einkommens- und Ausgabenerhebung. Die Ergebnisse dieser Haushaltsbefragung, die den Krieg umfasst, wurden leider noch nicht veröffentlicht; sie werden im nächsten Monat erwartet.

Frühere Studien zeigen jedoch einen wichtigen Aspekt, der in der Erzählung vom drohenden wirtschaftlichen Zusammenbruch übersehen wird. In den drei Jahren vor dem Junikrieg, von 2021/22 bis 2024/25, stiegen die realen durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben, und die Armutsquoten sanken.

Ein wesentlicher Grund für diese wirtschaftliche Stabilität war die Wiederbelebung und Ausweitung der Geldtransfers unter den Regierungen von Raisi und Pezeshkian. Diese konzentrierten sich auf die Umverteilung von Geldern an die Armen, anstatt die markt- und unternehmensfreundlichere Politik von Präsident Hassan Rouhani zu verfolgen. Die Transfers konnten die Haushalte zwar nicht vollständig für die jahrelange Inflation und die Sanktionen entschädigen, aber sie halfen, deren Auswirkungen abzufedern und den Hunger unter den Armen zu lindern.

Geldtransfers haben jedoch ihre Grenzen. Da Sanktionen und die Blockade die Öleinnahmen stark reduzieren und die Regierung zwingen, Geld zu drucken, um die Transfers zu finanzieren, machen sich die Kosten des Krieges zunehmend in steigenden Preisen bemerkbar. Im Frühjahr, als Bomben auf Teheran und andere Großstädte fielen, stiegen die Preise um dreistellige Jahresraten.

Am 17. Juni kam es mit der Unterzeichnung des Memorandum of Understanding zwischen Iran und den USA zu einer kurzen Atempause, die den Dollar um 15 % abwertete. Ich nutzte diese Kampfpause für einen Besuch in Teheran und kam an vielen Luxusgeschäften im Norden der Stadt vorbei, die (optimistisch) ihre importierten Luxuswaren im Sommerabverkauf angeboten hatten. Diese kurze Atempause reichte aus, um die Inflation im letzten Monat auf die Hälfte der im Vormonat erreichten 99 % zu senken.

Die Politik der Regierung, Preise – einschließlich des Wechselkurses – steigen zu lassen, anstatt sie zu fixieren und zu rationieren, hat zur Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft beigetragen und erklärt, warum sich wiederholte Vorhersagen eines unmittelbar bevorstehenden Wirtschaftszusammenbruchs als unzuverlässig erwiesen haben. Es ist schwer vorherzusagen, wie lange die Regierung Pezeshkian diesen Kurs beibehalten und Rationierungen vermeiden kann, sollte es zu Engpässen bei Lebensmitteln und Treibstoff kommen.

Der Iran hat einen hohen Preis für seinen Widerstand gegen Sanktionen und Krieg zur Wahrung seiner Unabhängigkeit gezahlt. Sanktionen haben das Wachstum gebremst, Investitionen beeinträchtigt und die Inflation verschärft, während der Krieg Produktionsanlagen und Arbeitsplätze vernichtet hat. Doch eine Volkswirtschaft kann über einen sehr langen Zeitraum schlecht dastehen, ohne zusammenzubrechen, insbesondere wenn der Staat in der Lage ist, Einkommen an die Armen umzuverteilen und die Bevölkerung der nationalen Unabhängigkeit einen hohen Stellenwert beimisst.

erschienen am 18. August 2026 auf > RESPONSIBLE STATECRAFT > Artikel

Djavad Salehi-Isfahani forscht zur Ökonomie des Nahen Ostens und ist derzeit Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Virginia Tech. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Middle East Initiative am Belfer Center for Science and International Affairs der Harvard Kennedy School. Sein gemeinsam mit anderen verfasstes Buch „How Sanctions Work“ erscheint am 6. Februar im Verlag der Stanford University Press.

(Visited 14 times, 5 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …