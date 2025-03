Wie Covid-Impfstoffe den Weg für mRNA-Krebsimpfstoffe ebneten

Die beispiellos schnelle Entwicklung und Zulassung der verschiedenen Covid-„Impfstoffe“ – von denen die meisten auf der zuvor erfolglosen mRNA-Technologie basieren – wird von begeisterten Anhängern der „Wissenschaft“ als wissenschaftliches Wunder gefeiert.

Viele andere – uns eingeschlossen – sehen das jedoch anders: Wir sprechen hier von einem der größten Betrugsfälle, die je an einer verängstigten Öffentlichkeit verübt wurden – ein potenziell extrem gefährlicher und sogar tödlicher Schwindel.

Doch der durch diesen Prozess angerichtete Schaden beschränkt sich nicht nur auf die Covid-„Impfstoffe“ selbst.

Vielmehr haben sie die Tür für eine Vielzahl neuer „Impfstoffe“ geöffnet, die im Eiltempo auf den Markt gebracht werden sollen.

Dazu gehören auch „maßgeschneiderte Krebsimpfstoffe“, für die derzeit weltweit Hunderte medizinische Versuche laufen.

Heute veröffentlichte Wired ein Interview mit Lennard Lee, Onkologe und Direktor am Ellison Institute of Technology in Oxford, unter der Schlagzeile:

Covid-Impfstoffe haben den Weg für Krebsimpfstoffe geebnet

Das ist durchaus eine interessante Lektüre.

Zum einen sind diese Produkte, wenn ich Dr. Lees Worte richtig verstehe, gar keine „Impfstoffe“ im eigentlichen Sinne [Hervorhebung hinzugefügt]:

„Bei den derzeitigen Versuchen nehmen wir eine Biopsie des Patienten vor, sequenzieren das Gewebe, senden es an das Pharmaunternehmen, und dieses entwickelt einen personalisierten Impfstoff, der auf den Krebs des Patienten zugeschnitten ist.“

Sie verhindern also nicht, dass Menschen an Krebs erkranken, sondern werden zur Behandlung bereits erkrankter Personen eingesetzt – genau genommen sind sie also keine „Impfstoffe“.

Das erinnert stark an die Covid-„Impfstoffe“, die weder Infektion noch Übertragung von „Covid“ verhindern, sondern lediglich den „Schweregrad“ begrenzen sollen.

(Der eigentliche Grund, warum sie keine Infektionen oder Übertragungen verhindern können, ist, dass „Covid“ in Wahrheit gar nicht existiert – aber das haben wir schon oft genug thematisiert.)

Es scheint, als würde der während der „Pandemie“ betriebene Angriff auf Begriffe und ihre Bedeutung noch lange nachwirken. Genau das war auch die Absicht.

Später erfahren wir, wie schnell all diese Krebsimpfstoffe produziert wurden…

„Krebsimpfstoffe waren vor der Pandemie kein richtiges Forschungsgebiet. Es gab nichts. Bis auf eine Ausnahme waren so ziemlich alle klinischen Versuche gescheitert. Mit der Pandemie haben wir jedoch bewiesen, dass mRNA-Impfstoffe möglich sind.“

Krebsimpfstoffe waren also vor der Pandemie kein „richtiges Forschungsgebiet“. Der ähem „Erfolg“ der Covid-„Impfstoffe“ hat die Entwicklung von mRNA-Krebsimpfstoffen befeuert – und das bedeutet, dass es sie höchstens seit drei Jahren gibt.

Dennoch erwartet Dr. Lee, dass sie in weniger als fünf Jahren zugelassen werden [Hervorhebung hinzugefügt]:

„…in den nächsten sechs bis zwölf Monaten werden wir die Studienteilnehmer beobachten und herausfinden, ob es einen Unterschied zwischen denen gibt, die den Krebsimpfstoff erhalten haben, und denen, die ihn nicht erhalten haben. Wir hoffen, die Ergebnisse bis Ende des Jahres oder Anfang 2026 vorliegen zu haben. Wenn es erfolgreich ist, werden wir den ersten zugelassenen personalisierten mRNA-Impfstoff erfunden haben – und das nur fünf Jahre nach dem ersten zugelassenen mRNA-Impfstoff für Covid. Das ist ziemlich beeindruckend.“

Wir würden das Wort „unglaublich“ bevorzugen.

Bemerkenswert ist, dass er den Zulassungsprozess völlig ausklammert und ausschließlich über die Wirksamkeit spricht – nicht aber über Sicherheit oder Nebenwirkungen. Finden Sie nicht auch?

Natürlich hat er allen Grund, zuversichtlich zu sein: Schließlich hat die britische Regierung bereits einen Markt für diese Produkte geschaffen – noch bevor die Studien überhaupt abgeschlossen sind. Dr. Lee sagt es selbst:

„Die britische Regierung hat zwei Partnerschaften unterzeichnet: eine mit BioNTech, um bis 2030 10.000 Patienten Zugang zu personalisierten Krebstherapien zu verschaffen, und eine 10-Jahres-Investition mit Moderna in ein Innovations- und Technologiezentrum mit einer Produktionskapazität von bis zu 250 Millionen Impfstoffen.“

An manchen Stellen stellt der Interviewer tatsächlich einige sehr sachdienliche Fragen:

„Während der Pandemie wurden im Vereinigten Königreich klinische Studien innerhalb weniger Wochen eingeleitet. Davor dauerte es Jahre, bis eine klinische Prüfung abgeschlossen war. Was hat sich geändert?“

Eine exzellente Frage, die der gute Doktor entweder nicht beantworten kann oder nicht beantworten will [Hervorhebung hinzugefügt]:

„Es war wirklich faszinierend, denn viele Jahre lang glaubten wir, dass die Forschung von Natur aus langsam ist. Früher dauerte es 20 Jahre, bis ein Medikament auf den Markt kam. Die meisten Krebspatienten erliegen leider, bis ein Medikament auf den Markt kommt. Wir haben der Welt gezeigt, dass man es in einem Jahr schaffen kann, wenn man den Prozess modernisiert, Teile des Prozesses parallel laufen lässt und digitale Werkzeuge einsetzt.“

Früher dachte man, Forschung sei „von Natur aus langsam“, aber das war offenbar falsch. Man musste nur „den Prozess modernisieren“.

Aus irgendeinem Grund hakt der Interviewer hier nicht nach, sodass wir nie erfahren, was „der Prozess“ eigentlich ist oder wie genau er „modernisiert“ wurde. Die Begriffe „parallel laufen lassen“ und „digitale Werkzeuge“ bleiben ebenso im Vagen.

Der Leser erfährt also nicht, was diese Aussage in der Praxis bedeutet. Wir können nur spekulieren.

„Parallel laufen“ könnte bedeuten, dass verschiedene Schritte – wie Tierversuche und klinische Studien – gleichzeitig durchgeführt werden, anstatt nacheinander. „Digitale Werkzeuge“ könnten Modellierungsstudien und Projektionen anstelle von realen Daten sein.

Doch die vage Antwort bleibt praktisch bedeutungslos – etwas, das in einem echten Gespräch wohl kaum akzeptiert würde…

„Wow, Howard, du hast deine Monatsarbeit in 15 Minuten erledigt. Wie hast du das geschafft?“ „Oh, ich habe einfach den Prozess modernisiert.“ „…wovon zum Teufel redest du, Howard?“

Doch genau solche inhaltsleeren Nicht-Antworten bleiben bei Propaganda-Interviews wie diesem meist unwidersprochen.

Natürlich geht keine dieser Ausführungen auf das eigentliche Problem ein: den dramatisch verkürzten Zeitrahmen für Arzneimittelprüfungen.

Langfristige Sicherheitsdaten lassen sich nicht „modernisieren“ oder „parallel laufen lassen“ – man muss schlicht 5 oder 10 Jahre warten, um zu sehen, was passiert.

Auf die Frage, warum das „Cancer Vaccine Launch Pad“ direkt nach der Covid-Pandemie gestartet wurde, antwortet Dr. Lee:

„Die Pandemie endete, die Omikron-Variante war viel milder als frühere Varianten, und alle hatten ihre Impfungen erhalten. Die Forschung im Bereich der Covid-Impfstoffe wurde allmählich eingestellt, aber Unternehmen wie Moderna und BioNTech versuchten herauszufinden, was sie als Nächstes tun sollten, da es nicht ewig einen Bedarf für einen Covid-Impfstoffmarkt geben würde.“

Übersetzung: Geld.

Mit dem Ende der „Pandemie“ wurde den Herstellern von mRNA-Impfstoffen klar, dass die Einnahmequelle versiegt – also musste ein neuer Markt her.

Und der wurde schnell gefunden: mRNA-Impfstoffe gegen Grippe, Affenpocken, RSV, HIV, Vogelgrippe und Krebs – alles innerhalb weniger Jahre.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Ja, die Covid-Impfstoffe haben den Weg für mRNA-Krebsimpfstoffe geebnet. Und zwar auf die denkbar schlechteste Weise.

