Wie China dem Westen den Appetit auf Krieg verdirbt

Chinas Dominanz bei kritischen Mineralien und Lieferketten wird in den nächsten zehn Jahren nicht nur die Wiederaufrüstung des Westens bremsen – sie dämpft auch dessen Kriegslust und könnte echte Diplomatie überhaupt erst wieder möglich machen.

Ein Meinungsbeitrag von Felix Abt (apolut)

Von Deindustrialisierung zur Abhängigkeit: Chinas strategischer Vorteil

China ist zum wichtigsten industriellen Engpass der westlichen Rüstungsproduktion geworden. Nicht weil es komplette Waffensysteme für die NATO-Staaten herstellt, sondern weil es die Verarbeitung kritischer Mineralien, fortschrittliche Fertigungsketten, Schlüsselkomponenten und essenzielle Vorprodukte beherrscht, die für moderne Waffen unverzichtbar sind.

Diese Abhängigkeit ist das Ergebnis jahrzehntelanger westlicher Deindustrialisierung, während China gezielt in genau jene Industrien investierte, die der Westen als unrentabel oder umweltbelastend abgeschrieben hatte.

Der Westen hat ein Fertigungsproblem, kein reines Militärproblem

Westliche Regierungen sprechen zunehmend davon, die Waffenproduktion massiv auszubauen – Patriot-Raketen, Tomahawk-Marschflugkörper, Drohnen, Artilleriegeschosse und Kampfflugzeuge –, ohne anzuerkennen, dass diese Systeme nicht unabhängig von komplexen globalen industriellen Lieferketten hergestellt werden können.

Militärische Produktion basiert letztlich auf ziviler industrieller Kapazität. Moderne Waffen benötigen hochentwickelte Elektronik, Halbleiter, Präzisionswerkzeugmaschinen, Speziallegierungen, starke Magnete, Seltene Erden, veredelte Metalle, chemische Verarbeitung und energieintensive Fertigung. Da viele dieser grundlegenden Fähigkeiten inzwischen vor allem in China angesiedelt sind, stoßen westliche Versuche, die Rüstungsproduktion schnell hochzufahren, auf strukturelle statt lediglich finanzielle Grenzen.

China beherrscht die Verarbeitung Seltener Erden

Ein aktueller Artikel der Financial Times mit dem Titel „China and the new era of critical minerals diplomacy“ („China und die neue Ära der Diplomatie im Bereich kritischer Mineralien“) macht deutlich, dass Chinas Dominanz weit über den bloßen Besitz von Rohstoffvorkommen hinausgeht. Peking kontrolliert die weitaus schwierigeren und wertvolleren Stufen der Lieferkette:

Raffination

Chemische Trennung

Reinigung

Weiterverarbeitung

Komponentenherstellung

Diese Vormachtstellung wurde über fast drei Jahrzehnte hinweg methodisch durch staatliche Investitionen, Subventionen und strategische Industrieplanung aufgebaut.

China führt heute weltweit bei der Verarbeitung von Seltenen Erden, Wolfram, Kupferprodukten, Lithium und zahlreichen Spezialmetallen – Materialien, die sowohl für zivile Hochtechnologie als auch für moderne Militärtechnik unverzichtbar sind.

Moderne Waffen sind von chinesisch kontrollierten Materialien abhängig

Praktisch jedes fortschrittliche westliche Waffensystem basiert auf diesen Materialien:

Patriot-Raketen benötigen moderne Elektronik, Radar, Sensoren und Permanentmagnete aus Seltenen Erden.

benötigen moderne Elektronik, Radar, Sensoren und Permanentmagnete aus Seltenen Erden. Tomahawk- und JASSM-Marschflugkörper sind auf hochentwickelte Leitsysteme, Präzisionselektronik und Spezialmaterialien angewiesen.

sind auf hochentwickelte Leitsysteme, Präzisionselektronik und Spezialmaterialien angewiesen. Moderne Kampfflugzeuge verwenden Seltene Erden in Radarsystemen und spezialisierten elektronischen Komponenten.

verwenden Seltene Erden in Radarsystemen und spezialisierten elektronischen Komponenten. Präzisionsgelenkte Munition benötigt Sensoren, Navigationssysteme, Aktuatoren und Magnete, die tief in chinesischen Lieferketten verwurzelt sind.

Chinas ausgereiftes Exportkontrollsystem

Statt direkte Exportverbote zu verhängen, hat China ein umfassendes Lizenzierungssystem eingeführt. Unternehmen, die exportieren wollen, müssen genau angeben, welche Materialien sie in welchen Mengen, für welche Endverbraucher und für zivile oder militärische Zwecke benötigen. Jeder Antrag wird einzeln geprüft, Genehmigungen dauern oft Wochen oder Monate.

Dieses System gibt Peking tiefe Einblicke in ausländische Lieferketten und die Möglichkeit, Exporte strategisch zu genehmigen, zu verzögern oder einzuschränken.

Militärische Lieferketten sind besonders verwundbar

Rüstungsunternehmen müssen bestätigen, dass die Materialien für zivile Zwecke bestimmt sind. Das führt zu erheblichen Problemen. Wenn Seltene Erden nicht legal für militärische Anwendungen fließen dürfen, drohen Herstellern von Raketen, Radarsystemen und Elektronik Lieferengpässe. Die westliche Rüstungsindustrie zehrt derzeit von bestehenden Vorräten, die jedoch irgendwann aufgebraucht sein werden, falls neue Lieferungen weiter eingeschränkt bleiben.

Zivile Hersteller stehen vor schwierigen Entscheidungen

Die Lizenzregeln entmutigen zivile Unternehmen zudem, Materialien an die Militärindustrie weiterzugeben. Wer lizenzierte Seltene Erden in die Rüstungsproduktion umleitet, riskiert künftige Exportverweigerungen durch China. Zivile Firmen werden daher wahrscheinlich ihren eigenen Zugang schützen – mit der Folge, dass die Rüstungsindustrie leer ausgeht. Eine möglicherweise unbeabsichtigte, aber strategisch bedeutsame Wirkung der chinesischen Politik.

Lieber fertige Komponenten statt Rohmaterialien

Diese Beschränkungen führen bereits dazu, dass westliche Hersteller vermehrt fertige chinesische Komponenten statt Roh- oder Vorprodukte kaufen. Komponenten sind einfacher zu beschaffen, erfüllen einfachere Compliance-Anforderungen und sind oft günstiger. Ironischerweise vertieft dies die Abhängigkeit von der chinesischen Fertigung statt sie zu verringern.

Der Wiederaufbau heimischer Lieferketten wird Jahrzehnte dauern

Neue Minen allein lösen das Problem nicht. Der Westen müsste auch chemische Verarbeitungsanlagen, Raffinerien, metallurgische Industrien, Magnetfabriken, Präzisionskomponentenwerke, qualifizierte Fachkräfte und komplette industrielle Ökosysteme neu aufbauen. China hat rund dreißig Jahre gebraucht, um diese Kapazitäten zu schaffen. Selbst unter optimistischen Annahmen ist eine echte Diversifizierung weg von China frühestens in der zweiten Hälfte der 2030er Jahre realistisch.

Die betriebswirtschaftliche Rechnung geht nicht auf

Die Verarbeitung Seltener Erden ist kapitalintensiv, umweltbelastend, energieintensiv und nur bei sehr großen Produktionsmengen profitabel. China profitiert von der weltweit größten Fertigungsbasis, die eine enorme Binnen-Nachfrage erzeugt, die westliche Volkswirtschaften nach Jahrzehnten der Deindustrialisierung nicht erreichen können. Regierungen müssten diese Industrien über viele Jahre massiv subventionieren, bevor sie wirtschaftlich tragfähig würden.

Die Ukraine zeigt Europas Abhängigkeit

Aktuelle Berichte zeigen, dass die Ukraine mit EU-Geldern chinesische Drohnenkomponenten kauft. Das verdeutlicht eine bittere Realität: Europa fehlt die eigene Kapazität zur Herstellung ausreichender Drohnenkomponenten, und selbst die Unterstützung der Ukraine im Krieg hängt stark von chinesischer Fertigung ab.

China beliefert beide Seiten

Bemerkenswerterweise tauchen chinesische Komponenten auf beiden Seiten des Konflikts auf. Russische Kräfte haben angeblich chinesische Teile in ukrainischen Drohnen gefunden, während die Ukraine weiterhin darauf angewiesen ist. China hat sich nicht als parteiischer Lieferant positioniert, sondern als unverzichtbarer Knotenpunkt der globalen Fertigung.

Energieknappheit verschärft die Krise

Der Engpass bei kritischen Mineralien wird durch weitere industrielle Probleme verstärkt: steigende Öl- und Gaspreise, LNG-Konkurrenz, Heliumknappheit sowie mögliche Engpässe bei Kupfer und Wolfram. Die Waffenproduktion sieht sich mit mehreren simultanen Engpässen konfrontiert.

Strategische Konsequenzen

Der Westen hat lange unterschätzt, wie stark moderne Rüstungsproduktion von ziviler industrieller Kapazität und global integrierten Lieferketten abhängt. Jahrzehnte des Offshorings haben kritische Verarbeitungsindustrien in China konzentriert. Während Regierungen ehrgeizige Wiederaufrüstungspläne verkünden, lässt sich der zugrundeliegende industrielle Unterbau – Bergbau, Raffination, Verarbeitung, Komponentenfertigung, Fachkräfte und Energieinfrastruktur – nicht schnell wiederaufbauen.

In der Praxis hat China erheblichen Einfluss auf die Produktion moderner Waffensysteme. Diese Realität wirkt wie ein natürlicher „Appetitzügler“ und könnte die westliche Begeisterung für langanhaltende Konflikte stärker dämpfen als jede diplomatische Initiative Pekings. Gleichzeitig bleibt dem Westen kaum etwas anderes übrig, als der echten Diplomatie statt reiner Gewalt endlich wieder eine echte Chance zu geben.

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