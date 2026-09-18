Wie Bill Gates sich mit Milliarden Einfluss auf die US-Gesundheitspolitik erkaufte

Von einem Whistleblower veröffentlichte Dokumente aus dem US-Bundesapparat untermauern, dass Gates keine Lobbyarbeit für bestimmte politische Maßnahmen betreiben musste. Stattdessen nutzte er einfach seinen Reichtum, um direkt innerhalb der Regierung zu arbeiten.

Quelle: transition-news

Das Brownstone Institute hat sich mit Bill Gates beschäftigt. Dieser wird von vielen Menschen bewundert, insbesondere seit er seine Position als Microsoft-Chef aufgab, um sich und einen Großteil seines Vermögens der «Philanthropie» zu widmen. Doch schon während der «Pandemie» hat sein Ruf stark gelitten. Auch die Enthüllungen über seine Verbindung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und seine eigenen problematischen Beziehungen zu Frauen trüben das Image des vermeintlichen Wohltäters.

Wie das Brownstone Institute nahelegt, wirft nun obendrein «eine Fülle von Dokumenten von Whistleblowern aus dem Bundesapparat» erneut Fragen darüber auf, wie sich Gates mit viel Geld einen Einfluss auf die Gesundheitspolitik der US-Regierung erkauft hat. Kritiker empfänden das als unangemessen. Auf jeden Fall hat sein wichtigstes Machtinstrument, die Bill and Melinda Gates Foundation, in fast einem Vierteljahrhundert Hunderte Millionen Dollar an die National Institutes of Health (NIH) gespendet. Das hat es Gates ermöglicht, die Ausrichtung der Gesundheitspolitik des Landes auf eine Weise zu beeinflussen, die seinen eigenen Prioritäten zugutekam und zugleich sein Image als wohlwollender globaler Wohltäter aufpolierte.

In einer Zeit wachsender Besorgnis über die Macht von Milliardären wie Elon Musk, Jeff Bezos und Sam Altman würden Gates’ Bemühungen hervorstechen, befindet das Brownstone Institute. Statt bei Bundesbehörden für bestimmte politische Maßnahmen Lobbyarbeit zu betreiben, habe Gates seinen Reichtum eingesetzt, um innerhalb der Regierung zu arbeiten. Dabei sei er sogar Partnerschaften mit hochrangigen NIH-Beamten eingegangen, um die steuerfinanzierte Forschungsförderung zu lenken und wissenschaftliche Strategien für mehrere Bundesprogramme zu entwickeln.

Die Sammlung von mehreren Dutzend E-Mails und Dokumenten, die ein NIH-Whistleblower erstmals öffentlich gemacht habe, untermauere nun frühere Berichte über Gates’ weitreichenden Einfluss auf die biomedizinische Forschung in den USA. Auf dem Höhepunkt der COVID-«Pandemie» habe sich Kate Elder, eine leitende Beraterin für Impfstoffpolitik bei Ärzte ohne Grenzen, gegenüber Politico beklagt: «Was qualifiziert Bill Gates dazu, der US-Regierung Ratschläge zu geben und sie dabei zu beraten, wohin sie die enormen Ressourcen lenken sollte?»

Die neu veröffentlichten E-Mails und interne Pläne zeigen beispielsweise, dass die NIH – der weltweit größte Geldgeber für biomedizinische Forschung – der Gates Foundation bei den gemeinsamen Workshops und Treffen auf Bundesgelände den Vortritt ließ.

Wie das Brownstone Institute schreibt, reagierten weder die Gates Foundation noch die NIH auf wiederholte Bitten um Stellungnahme.

Hier lesen Sie den ganzen interessanten Artikel (auf Englisch).

Quelle:

Brownstone Institute: How Bill Gates’ Billions Shape US Medical Research – 22. September 2026

BMJ Group: orld Health Organization’s priorities shaped by its reliance on grants from donor organisations such as the Gates Foundation

Nature: The ‘Bill Gates problem’: do billionaire philanthropists skew global health research? – 12. Februar 2024

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