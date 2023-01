Wie BILL GATES als wahrer Weltdiktator funktioniert

Bill Gates diktiert das Gesundheitswesen der Welt, manipuliert die Nachrichtenmedien, infiltriert die Lebensmittelindustrie, besticht Regierungen, treibt Wettermanipulation voran, fördert die GVO-Industrie, entwickelt Überwachungstechnologien, fordert digitale ID und vieles mehr.

Triff den Mann, der denkt, er sei Gott, und der so handelt, als wäre er der Teufel.

von stopworldcontrol (dirtyworld1)

WELTIMPFSTOFFHERSTELLER

Bill Gates hat keine medizinische Ausbildung, aber er wurde auf der Weltgesundheitsversammlung zum Führer des globalen Impfplans 2012-2020 erklärt.

Lassen Sie das auf sich wirken: Ein Mann ohne jegliche medizinische Ausbildung ist für die Impfung der gesamten Menschheit verantwortlich.

Ziel ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen nur dann an der Gesellschaft teilhaben können, wenn sie mehrmals im Jahr laufende Injektionen erhalten.

WELTDIKTATOR

Bill Gates ist der wichtigste Geldgeber für die Weltgesundheitsorganisation, was ihm die volle Kontrolle über diese Organisation gibt.

Bill Gates positionierte persönlich den WHO-Direktor Tedros, der früher ein militanter kommunistischer Terrorist in Äthiopien war.

Die WHO hat den „Pandemievertrag“ herausgegeben, der ihnen totalitäre Kontrolle über jede Nation der Welt gibt, jedes Mal, wenn sie eine Pandemie ausrufen.

Wenn wir verstehen, dass die WHO im Wesentlichen von Bill Gates kontrolliert wird, wissen wir, dass Pandemien Gates im Grunde als Weltdiktator positionieren.

WELTENTWICKLER

Die WHO kann nach Belieben eine Pandemie ausrufen und dabei jedes beliebige betrügerische Diagnoseinstrument ihrer Wahl verwenden.

Sie hat sich zum Beispiel für den völlig fehlerhaften PCR-Test entschieden, der bis zu 94 % falsch-positive Ergebnisse liefert und damit das perfekte Instrument ist, um auf der Grundlage ungenauer Testergebnisse eine „Pandemie“ auszurufen.

Auf diese Weise können sie sich nach Belieben in eine Art Eine-Welt-Regierung verwandeln.

PANDEMIE-MEISTER

Bill Gates ist immer derjenige, der „Pandemieübungen“ organisiert, kurz bevor genau das Szenario, für das sie geplant wurden, Realität wird.

Ist es nicht interessant, dass der Mann, der während einer Pandemie tatsächlich zu einer Art Weltdiktator wird, die gleiche Person ist, die die Welt immer auf diese Pandemien „vorbereitet“?

BESTECHER DER REGIERUNG

Bill Gates besticht Regierungen in aller Welt, um sie zu kontrollieren. Auf diese Weise beeinflusst er effektiv die Regierungspolitik in der ganzen Welt.

Dies wurde im italienischen Parlament von der Politikerin Sara Cunial aufgedeckt, die enthüllte, dass Gates den italienischen Präsidenten kontrolliert.

Dies wurde auch von Mitgliedern des nigerianischen Parlaments festgestellt, die sagten, Gates habe 10 Millionen Dollar angeboten, um der nigerianischen Bevölkerung Impfstoffmandate aufzuerlegen.

Gates bestritt dies, sagte aber zu, 79 Millionen Dollar zu zahlen, um Nigeria zu „helfen“, woraufhin Nigeria das erste Land der Welt wurde, das ungeimpften Menschen den Zugang zu Bankdienstleistungen verwehrte.

CHEF ALLER ÄRZTE

Bill Gates sagt allen Ärzten, Krankenschwestern und Heilpraktikern auf der ganzen Welt, was sie im Falle einer Pandemie tun können und was nicht, obwohl er selbst keine medizinische Ausbildung hat.

Ein Mann, der keinerlei medizinische Ausbildung hat, nie einen Patienten behandelt hat und nichts über medizinische Versorgung weiß, wurde zur weltweit führenden „Gesundheits“-Behörde ernannt, die Millionen von Medizinern vorschreibt, was sie tun dürfen und was nicht.

LEBENSMITTEL-MANIPULATOR

Bill Gates Gates übt durch die Finanzierung zahlreicher Organisationen, die sich mit der landwirtschaftlichen Entwicklung und der Politikgestaltung befassen, einen starken Einfluss auf die globale Lebensmittel- und Landwirtschaftspolitik aus.

NACHRICHTENDIREKTOR

Bill Gates „spendet“ Hunderte von Millionen Dollar an Nachrichtenagenturen, was ihm die Kontrolle darüber gibt, was sie senden dürfen. Auf diese Weise kann er die Nachrichten weltweit direkt manipulieren.

GESUNDHEITS-CONTROLLER

Bill Gates „spendet“ Milliarden von Dollar an Gesundheitsorganisationen in aller Welt und hat damit die Möglichkeit, deren Entscheidungen zu beeinflussen.

VATER VON KUNSTFLEISCH

Bill Gates baut Labors, in denen synthetisches Fleisch für die Ernährung der Menschheit gezüchtet wird, anstelle von natürlichem, grasgefüttertem Rindfleisch.

MEISTER DER GENTECHNIK

Bill Gates kauft Hunderttausende von Hektar Ackerland und ist damit der größte Ackerlandbesitzer in Amerika. Er baut gentechnisch verändertes, stark gespritztes pflanzliches Eiweiß an, um die natürliche, grasgefütterte Rindfleischindustrie zu ersetzen.

DIE MENSCHHEIT DURCH STECHMÜCKEN IMPFEN

Bill Gates hat Millionen von Moskitos gentechnisch verändert, um angeblich die Malaria auszurotten, aber in Wirklichkeit will er sie dazu benutzen, die Menschheit zu impfen.

24/7 VIDEO-ÜBERWACHUNG DER WELT

Bill Gates war an EarthNow beteiligt, einem Plan zur Aufstellung einer „Konstellation“ fortschrittlicher Bildsatelliten, die in Echtzeit und kontinuierlich Videos von „fast“ jedem Punkt der Erde liefern sollen.

Mit anderen Worten: Non-Stop-Videoüberwachung der gesamten Welt.

VERDUNKELUNG DER SONNE

Bill Gates arbeitet an einem Plan, um das Sonnenlicht von der Erde fernzuhalten. Die Ausrede, um die Welt in den kühlen Schatten zu stellen, ist der „Klimawandel“, der sich als kompletter Schwindel erwiesen hat.

DIGITALER AUSWEIS FÜR ALLE

Bill Gates drängt die Welt zu digitalen Ausweisen, die den tyrannischen Finanzeliten mehr Kontrolle über die Menschen geben werden. Digitale IDs werden notwendig werden, um in einer vernetzten digitalen Welt zu funktionieren.

GATES‘ PLÄNE FÜR DIE WELT

Die folgenden Dokumentarfilme über Bill Gates sind atemberaubende Augenöffner, die die ganze Welt sehen sollte. Sehen Sie sie sich an, laden Sie sie herunter, verbreiten Sie sie weit und breit.

Video 1: Bill Gates – The Banned Video

Video 2: Who Is Bill Gates? (Full Documentary, 2020)

Video 3: BILL GATES UND DIE DIGITALE IDENTITÄT UND KRYPTOWÄHRUNG ID2020/ID4D

Quelle: https://stopworldcontrol.com/gates/

