Wie Bestechungsgelder von Pfizer zu Impfaufträgen führten

Von Dr. Joseph Mercola (globalresearch)

Im Jahr 2022 war Pfizer das erste Pharmaunternehmen in der Geschichte, das einen Jahresumsatz von 100 Milliarden US-Dollar durchbrach. In diesem Jahr gab Pfizer 2,8 Milliarden US-Dollar für Werbung aus, eine Steigerung von 800 Millionen US-Dollar gegenüber 2021

Aber der Erfolg von Pfizer ist nicht auf Direktwerbung zurückzuführen. Es ist, weil

a) Die US-Regierung gab 1 Milliarde Dollar an Steuergeldern aus, um die experimentelle COVID-Impfung zu fördern, und

b) Pfizer zahlte Millionen an Verbraucher-, Medizin- und Bürgerrechtsgruppen, die sich im Namen von Pfizer für COVID-Impfungsmandate einsetzten

Zu den speziellen Interessengruppen, die von Pfizer bezahlt werden, um auf COVID-Impfungsmandate und Zwangsimpfrichtlinien zu drängen, gehören die Chicago Urban League (die argumentierte, dass das Impfmandate der schwarzen Gemeinschaft zugute kommen würde), die National Consumers League, die Immunization Partnership, der Advertising Council und eine lange Liste der Universitäten und Krebs-, Lebererkrankungen-, Kardiologie-, Rheumatologie- und medizinischen Wissenschaftsorganisationen

Am 19. April 2023 haben die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention ihre COVID-Impfleitlinien überarbeitet. Die ursprünglichen monovalenten mRNA-Spritzen werden in den USA nicht mehr empfohlen. Stattdessen empfiehlt die CDC Personen ab 6 Jahren, eine aktualisierte bivalente mRNA-COVID-Spritze zu erhalten, auch wenn sie die monovalente Serie nicht abgeschlossen haben

Während sich die Weltgesundheitsorganisation anscheinend von endlosen COVID-Boostern für alle zurückzieht, gibt es klare Beweise dafür, dass die mRNA-Gentherapie hier bleiben wird. mRNA-„Impfstoffe“ sind in Arbeit für Influenza, Respiratory Syncytial Virus (RSV), Gürtelrose, Herpes genitalis und Krebs, um nur einige zu nennen

Dank seiner experimentellen Gentherapie-Injektion für COVID-19 war Pfizer im Jahr 2022 das erste Pharmaunternehmen in der Geschichte, das einen Jahresumsatz von 100 Milliarden US-Dollar durchbrach. 1 Aber seine bloße Existenz sicherte den Erfolg von Pfizer nicht.

Nein, massive Medienwerbung und staatlich unterstützter Zwang haben das bewirkt. Die US-Regierung zahlte den Nachrichtenmedien nicht nur unglaubliche 1 Milliarde Dollar, um das öffentliche Vertrauen in den experimentellen Stoß zu fördern und aufzubauen , sondern wie Russell Brand im obigen Video berichtet, hat Pfizer auch Milliarden von Dollar in die Werbung gesteckt.

Im Jahr 2022 gab Pfizer 2,8 Milliarden US-Dollar für Anzeigen aus, eine Steigerung von 800 Millionen US-Dollar gegenüber 2021. Darüber hinaus zahlte Pfizer auch viel Geld an Verbraucher-, Medizin- und Bürgerrechtsgruppen, um sich für COVID-Impfungsmandate einzusetzen. Der Journalist Lee Fang hat dies in seinem Interview mit Brand (Video oben) und in einem Substack-Artikel vom 24. April 2023 überprüft. 2 Wie Fang Brand sagte:

„San Francisco … erließ im September 2021 ein sehr starkes Mandat ohne Ausnahme von vorheriger Immunität … oder … natürlicher Immunität. Pfizer spielte hier keine sichtbare Rolle. Sie kommentierten keinen der Artikel. Sie haben nicht wirklich mit der Presse gesprochen.

Sie sahen Verbrauchergruppen, Bürgerrechtsgruppen, Patientengruppen, Ärztegruppen, öffentliche Gesundheitsorganisationen, die alle sagten, dass diese Mandate notwendig sind, obwohl es nicht viele wissenschaftliche Beweise dafür gab, dass wir diese Mandate brauchten. [Die Aufnahmen] wurden uns mit der Behauptung verkauft, dass sie die Übertragung des Virus stoppen würden.

Sie hatten diese Koalition von Gemeindegruppen, die sagten, wir brauchen das Mandat. Nun, ich schaue mir neue Enthüllungen an, die zeigen, dass viele dieser Organisationen, diese Drittorganisationen … Gelder von Pfizer annahmen, während sie sich für diese umstrittene Politik einsetzten …

[Die Pharmaindustrie muss nicht] offenlegen, wie viel sie für das Fernsehen ausgeben, wie viel sie für TikTok-Anzeigen ausgeben, wie viel sie diesen Frontgruppen oder diesen Ärztegruppen oder dieser öffentlichen Gesundheit geben Gruppen, die die Art der Debatte bestimmen.

Sie erscheinen in den Nachrichtenmedien, sie organisieren Veranstaltungen und sie schaffen einen Diskurs, der authentisch aussieht, der organisch aussieht, aber unter dem Strich ihren Wohltätern zugute kommt – Unternehmen wie Pfizer.

Und die Impfdebatte … hat unser Leben in den letzten drei Jahren der Pandemie geprägt. Aber es ist auch nicht so einzigartig in dem Sinne, dass jedes große Pharmaunternehmen in den Vereinigten Staaten sich an diesen Praktiken beteiligt. Sie Druckregler, sie geben so viel Geld für Direktwerbung aus.

Und wirklich, sie dominieren einfach die gesamte öffentliche Politikdebatte. Wir können also über viele andere Interessengruppen sprechen, aber Pharma ist einzigartig [in Bezug auf] die rohen Geldbeträge, die sie ausgeben, um den gesamten öffentlichen Sektor zu kontrollieren, für die Regulierungspolitik, für alles, was die Auswirkungen auf die Medizin betrifft …“

Dutzende von Gesundheitsorganisationen forderten Mandate

Zu den speziellen Interessengruppen, die von Pfizer 3 bezahlt werden, um auf COVID-Impfungsmandate und Zwangsimpfrichtlinien zu drängen, gehören die Chicago Urban League (die argumentierte, dass das Impfen-Mandat der schwarzen Gemeinschaft zugute kommen würde), die National Consumers League, die Immunization Partnership, der Advertising Council und a lange Liste von Universitäten und Krebs-, Lebererkrankungen-, Kardiologie-, Rheumatologie- und medizinischen Wissenschaftsorganisationen.

Pfizer musste nicht prominent Stellung beziehen, um für Impfstoffmandate zu argumentieren, was einen offensichtlichen Interessenkonflikt darstellte. Sie bezahlten andere, um die Mandate für sie durchzusetzen.

Jede dieser Organisationen hat allein im Jahr 2021 zwischen mehreren Tausend und Hunderttausenden von Dollar von Pfizer erhalten. Ist es daher verwunderlich, dass in diesem Jahr mehr als 50 große Gesundheitsorganisationen Impfmandate forderten, auch für ihre eigenen Mitarbeiter? 4 Ich glaube nicht.

Pfizer musste nicht prominent Stellung beziehen, um für Impfstoffmandate zu argumentieren, was einen offensichtlichen Interessenkonflikt darstellte. Sie bezahlten andere, um die Mandate für sie durchzusetzen. Natürlich sind Pfizer und die US-Regierung ebenfalls partnerschaftlich, wie auf der Seite „Politische Partnerschaft“ von Pfizer erwähnt wird. 5

Neue COVID-Impfrichtlinien herausgegeben

In verwandten Nachrichten vom 19. April 2023 haben die US-Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten ihre COVID-Impfrichtlinien überarbeitet. 6 , 7 , 8 Die ursprünglichen monovalenten mRNA-Spritzen werden in den USA nicht mehr empfohlen. Stattdessen empfiehlt die CDC Personen ab 6 Jahren, eine aktualisierte bivalente mRNA-COVID-Spritze zu erhalten, auch wenn sie die monovalente Serie noch nicht abgeschlossen haben.

Das Update folgt auf das Treffen der Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) der Weltgesundheitsorganisation Ende März 2023, bei dem sie beschlossen, dass sich die fortgesetzten Injektionsbemühungen darauf konzentrieren sollten, Booster in die Arme von älteren Menschen und Menschen mit Impfungen zu bekommen Grunderkrankungen, einschließlich Kleinkinder, junge Erwachsene und schwangere Frauen mit Diabetes, Herzerkrankungen oder immunschwächenden Erkrankungen. Wie von der WHO berichtet: 9

„Für die Gruppe mit hoher Priorität empfiehlt SAGE eine zusätzliche Auffrischimpfung entweder 6 oder 12 Monate nach der letzten Dosis, wobei der Zeitrahmen von Faktoren wie Alter und immunschwächenden Zuständen abhängt.

Alle COVID-19-Impfstoffempfehlungen sind zeitlich begrenzt und gelten nur für das aktuelle epidemiologische Szenario. Daher sollten die zusätzlichen Auffrischungsempfehlungen nicht als fortgesetzte jährliche COVID-19-Impfstoffauffrischungen angesehen werden …

Unabhängig von der Roadmap hat SAGE auch seine Empfehlungen zu bivalenten COVID-19-Impfstoffen aktualisiert und empfiehlt nun, dass Länder die Verwendung eines bivalenten mRNA-Impfstoffs BA.5 für die Primärserie in Betracht ziehen können.“

Pfizer beabsichtigt, herkömmliche Impfstoffe durch mRNA zu ersetzen

Aber während sich die WHO anscheinend von endlosen COVID-Boostern für alle zurückzieht, gibt es klare Beweise dafür, dass die mRNA-Gentherapie hier bleiben wird – es sei denn, genug von uns wachen auf und lehnen sie alle ab. Wie von BioProcess International berichtet, forciert Pfizer beispielsweise mRNA als Alternative zu aktuellen Grippeimpfstoffen: 10

„Letzten September hat Pfizer nach einer Partnerschaft mit dem damals noch wenig bekannten deutschen Biotech BioNTech im Jahr 2018 eine Phase-III-Studie zu seinem auf Boten-RNA (mRNA) basierenden Grippeimpfstoff initiiert. Im Jahr 2020 wurden sowohl BioNTech als auch mRNA aufgrund eines erfolgreichen COVID-19-Impfstoffs, der von Pfizer und BioNTech in nur neun Monaten entwickelt wurde, ins globale Rampenlicht gerückt.

Jetzt nutzt Pfizer einen ähnlichen Ansatz für mRNA über COVID hinaus durch eine Roadmap, die darauf abzielt, die Bürokratie zu reduzieren und die Zusammenarbeit zu verbessern.

Laut Jane True, VP of mRNA Commercial Strategy & Innovation und Global Pandemic Security Lead bei Pfizer … haben mRNA-basierte Impfstoffe die Fähigkeit, aktuelle Technologien langfristig zu ersetzen.“

Moderna startete im Herbst 2022 auch eine mRNA-Grippeimpfungsstudie. 11 Wir wissen jetzt, dass die COVID-Impfung Sie nicht vor einer SARS-CoV-2-Infektion oder -Übertragung schützt, also warum sollte jemand glauben, dass die Grippeimpfung anders sein wird? Optimieren sie es irgendwie, um eine Infektion zu blockieren? Oder wird es eine Wiederholung von COVID sein – alles Risiko und kein Nutzen?

In Bezug auf mRNA-Grippeimpfungen gibt es Anlass zur zusätzlichen Sorge, da sie bereits zugegeben haben, dass die angegriffenen Virusstämme mitten in der Grippesaison spontan aktualisiert werden können und werden, falls sich herausstellen sollte, dass die Grippestämme ausgewählt wurden in Februar passen nicht zu den zirkulierenden Stämmen im folgenden Winter. 12

Die Industrie möchte, dass Sie glauben, dass ein Wechsel des Antigens keinen Einfluss auf die möglichen Nebenwirkungen hat, aber sie hat keine Beweise, die diese Behauptung stützen. Wenn Sie das Antigen wechseln, riskieren Sie neue Nebenwirkungen, da nicht alle viralen Antigene Ihr Immunsystem auf die gleiche Weise beeinflussen.

Neue mRNA-Shots werden beschleunigt

Neben mRNA-basierten Grippeschutzimpfungen sind auch einige andere in Arbeit, und einige werden beschleunigt. Beispielsweise verfolgt die US-amerikanische Food and Drug Administration den mRNA-Schuss von Moderna für das Respiratory Syncytial Virus (RSV) im Schnellverfahren , der auf derselben Plattform wie der COVID-Impfen basiert.

Gegenwärtig gibt es keinen zugelassenen Impfstoff für RSV, und der Grund dafür ist, dass keiner jemals Versuche bestehen konnte. Wie beim Coronavirus scheiterten frühere Bemühungen zur Entwicklung eines RSV-Impfstoffs, da Testpersonen aufgrund der paradoxen Immunverstärkung (PIE), auch als Antikörper-abhängige Verstärkung bekannt, eine lästige Tendenz hatten, zu sterben oder schwer zu erkranken, wenn sie dem Wildvirus ausgesetzt wurden ( ADE).

Indem die mRNA-RSV-Spritze von Moderna schnell verfolgt wird, ignoriert die FDA vollständig die Möglichkeit, dass sie durch die COVID-Spritze eine Lawine von ADE-bedingten Krankheiten auslösen könnte. Das Hinzufügen einer weiteren Injektion für ein Atemwegsvirus, das historisch mit ADE in Verbindung gebracht wurde, könnte extrem riskant sein, aber sie gehen mit voller Kraft voran.

Die personalisierte Krebsimpfung von Moderna wird ebenfalls beschleunigt, sowohl in den USA 13 als auch in der Europäischen Union. 14 mRNA-Schüsse für Gürtelrose und Herpes genitalis sind ebenfalls in Arbeit. 15 Insgesamt scheinen die gesamte Industrie und Regierungen auf der ganzen Welt versessen darauf zu sein, für so gut wie alles auf mRNA-basierte Gentherapie umzusteigen.

Patienten auf den Fahrersitz setzen

Als letzte Randbemerkung habe ich kürzlich Laura Bartlett und Greta Crawford, die Gründerin von protocolkills.com , interviewt , um zu erfahren, wie man Patienten wieder auf den Fahrersitz setzt, wenn sie ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ich hoffe, ihr Interview am 7. Mai führen zu können; Sie werden es nicht missen wollen.

Eine wichtige „Waffe“ in Ihrem Arsenal, um sich direkt auf den Fahrersitz zu setzen, ist ein neuartiges Einwilligungsdokument, das die Behandlungen angibt, denen Sie NICHT zustimmen, wie z. B. mRNA-Injektionen und andere Impfstoffe, Remdesivir und andere tödliche COVID-19-Medikamente. und mechanische Beatmung für COVID-19. Es gibt auch die COVID-Behandlungen an, die Sie anfordern und denen Sie zustimmen, wie Sauerstoff, Ernährung, Flüssigkeitszufuhr, Ivermectin und andere Heilmittel.

Es ist im Grunde ein Dokument, das Ihre aktuellen Zustimmungswünsche auflistet, und es muss geschrieben, unterschrieben und notariell beglaubigt werden, BEVOR Sie ins Krankenhaus gehen. Es muss auch in Ihre Krankenakte eingetragen werden, damit alle an Ihrer Pflege Beteiligten Zugriff darauf haben und wissen, was Ihre Wünsche sind.

Bartlett und Crawford haben eine Vorlage für dieses Dokument entwickelt, die Sie nach Belieben verwenden und ändern können. Diese Strategie wird auch von Dr. Mary Talley Bowden gefördert. Die Vorlage finden Sie hier . Ich werde eine überarbeitete Vorlage anbieten, die modifiziert ist, um sicherzustellen, dass Sie im Krankenhaus keine krankheitserregende Nahrung zu sich nehmen, die mit LA (Linolsäure) beladen ist.

Diese Form ist im Grunde eine der effektivsten Methoden, um sich vor schädlichen Behandlungen im Krankenhaus zu schützen, die Sie töten oder dauerhaft funktionsunfähig machen können.

Das Krankenhauspersonal muss Ihre schriftlichen Anweisungen befolgen. Wenn Sie also dieses notariell beglaubigte Dokument in Ihre elektronische Krankenakte eintragen, an den Krankenhausdirektor senden und jedem Arzt übergeben, der Sie behandelt, könnten Sie buchstäblich Ihr Leben retten und verhindern, dass Sie bei einem Krankenhausaufenthalt „als Geisel genommen“ werden. Der SCHLÜSSEL ist, dieses Dokument bereit zu haben, BEVOR Sie ins Krankenhaus gehen.

Impfstoffhersteller wie Pfizer setzen alle möglichen Mittel ein, um sicherzustellen, dass ihre Produkte der Bevölkerung aufgezwungen werden, aber die Patienten haben immer noch Rechte. Wir müssen diese Rechte in vollem Umfang ausüben, und dies ist die effektivste Art und Weise, die mir je begegnet ist.

