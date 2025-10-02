Wie alleine USAID mindestens 50 Milliarden unkontrolliert in die ukrainische Korruption gepumpt hat

Die Medien schimpfen darüber, dass US-Präsident Trump USAID geschlossen hat. Nun offenbart ein Gespräch mit der ehemaligen Chefin der Behörde, wie korrupt und unkontrolliert dort Milliarden versickert sind. Von 2022 bis 2024 hat USAID alleine in die Ukraine ohne jede Kontrolle 50 Milliarden gepumpt.

Quelle: anti-spiegel

In Russland gibt es zwei Prankster, die es sich zu Beruf gemacht haben, unter falschem Namen berühmte Menschen anzurufen. Oft kommen bei den Gesprächen, wenn die Angerufenen meinen, mit Ihresgleichen unter sich zu sein, sehr spannende Enthüllungen zu Tage. Für alle, die von den beiden Jungs noch nie etwas gehört haben, gibt es am Ende dieses Artikels mehr Informationen über die beiden.

Am Mittwoch haben die Jungs ein Telefonat mit Samantha Power, der ehemaligen Chefin von USAID, veröffentlicht, die der Meinung war, mit dem ehemaligen Präsidenten Poroschenko zu telefonieren. In dem Gespräch hat Power mit „Poroschenko“ sehr offen über die Milliarden gesprochen, die die von ihr geleitete Organisation unkontrolliert in die Ukraine geschickt hat.

Seit der Eskalation im Februar 2022 hat USAID nach ihren Angaben jeden Monat verdeckt 1,5 Milliarden Dollar in die Ukraine geschickt, offenbar ohne allzu genaue Abrechnungen über deren Verwendung zu fordern. Nach ihren Worten war das Geld für zivile Zwecke bestimmt, beispielsweise „für Budgets, Renten und Löcher“, wie Power es formulierte.

Somit hat USAID etwa 35 Monate lang 1,5 Milliarden Dollar monatlich nach Kiew geschickt, bevor Trump die Behörde unmittelbar nach seinem Amtsantritt geschlossen hat. Das wären etwas mehr als 50 Milliarden Dollar für die Ukraine, von denen bisher niemand gewusst hat, weil diese Gelder nicht zur offiziellen Ukraine-Unterstützung hinzugerechnet wurden, weil sie ja heimlich gezahlt wurden. Das erklärt auch die entsetzten Reaktionen aus Kiew auf die Schließung von USAID, die schon panische Züge trugen.

Dass USAID 1,5 Milliarden Dollar monatlich, also 18 Milliarden pro Jahr, heimlich irgendwo hin überweisen konnte, zeigt, wie korrupt und unkontrolliert diese Behörde gearbeitet hat und warum Trump sie geschlossen und sie als nicht reformierbar bezeichnet hat.

Die Aussagen von Samantha Power geben zumindest teilweise Antwort auf die Frage, warum Trump behauptet, die USA hätten der Ukraine seit 2022 300 Milliarden Dollar überwiesen, während Selensky die Zahl bestritten und von „nur“ 177 Milliarden gesprochen hat. Offenbar sind neben den offiziell bekannten Summen noch viele weitere Gelder aus den USA (und sicherlich auch aus der EU) an die Ukraine geflossen, von denen die Öffentlichkeit nichts weiß.

Dass die US-Regierungsbehörde USAID derartige Summen ohne Abrechnungen und Verwendungsnachweise in eines der korruptesten Länder der Welt geschickt hat, lässt ebenfalls tief blicken und man kann nur raten, wie viel davon auf verschlungenen Wegen seinen Weg zurück in den Westen gefunden hat. In jedem Fall dürfte das Geld zum ganz großen Teil in korrupten Kanälen versickert sein.

Außerdem erzählt Power auch, dass in den Budgets, die bei USAID für die Ukraine bestimmt waren, immer „Dutzende Millionen Dollar“ für Moldawien vorgesehen waren, und merkte an, dass diese Beträge „in Moldawien viel mehr brachten als in der Ukraine“, da Moldawien nur 2,4 Millionen Einwohner hat.

Den Link zu dem Telefonat, dass die russischen Prankster mit Samantha Power auf Englisch geführt haben, finden Sie hier .

Die Prankster

Für alle, die neu auf dem Anti-Spiegel sind und noch nie von den russischen Prankstern gehört haben, will ich hier noch einmal kurz von ihnen erzählen.

Die beiden russischen Prankster Vovan und Lexus haben sich darauf spezialisiert, westliche Politiker und andere Berühmtheiten unter falschem Namen anzurufen und oft gelingt es ihnen dabei, ihren Gesprächspartnern dabei, einiges Interessantes zu entlocken. Ich kenne die beiden persönlich, war schon einige Male als Experte in ihrer Fernsehshow und habe mit ihnen bei Anti-Spiegel-TV auch ein interessantes Interview geführt, dass Sie hier anschauen können.

Sollten Sie von den beiden noch nie gehört haben, finden Sie hier , hier , hier , hier und hier Beispiele dafür, was die Jungs machen. Mein Favorit war übrigens diese Geschichte , über die wir auch in dem Interview gesprochen haben.

Das, was sie machen, nennen sie „Prank-Journalismus“, denn sie wollen mit ihren Telefonstreichen zeigen, wie und worüber die Mächtigen miteinander reden, wenn sie glauben, unter sich zu sein. Manchmal gelingt es den Prankstern, echte Sensationen zu veröffentlichen, meist sind die Gespräche jedoch nicht sensationell, aber deshalb für politisch Interessierte nicht weniger spannend, denn irgendwelche interessanten Details gibt es dabei immer.

(Visited 8 times, 8 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …